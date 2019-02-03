 Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций Объединенных сил велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вильный; трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское; дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое.

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Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 2 февраля двое оккупантов были уничтожены, четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.



