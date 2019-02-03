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 Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов

2 февраля российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций Объединенных сил велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вильный; трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское; дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое.

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Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 2 февраля двое оккупантов были уничтожены, четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов 01
Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109656
 
 
 Топ комментарии
 
Раненым быстрого выздоровления и возвращения в строй. Держитесь ребята победа будет за нами!!!
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Раненым быстрого выздоровления и возвращения в строй. Держитесь ребята победа будет за нами!!!
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Россияне до сих пор воевать никак не научились. В никуда ушли Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Мясом закидывать могут, как и в годы 2 Мировой войны. Россия большая, бабы еще нарожают.
А вот украинская армия за пять лет войны, почти с нуля, сделала огромный рывок вперед. Теперь ОСы жалят не по детски. Нашим парням здоровья и силы, оркам - новых прибавлений в 200-тую бригаду (хотя там уже дивизия целая собралась)
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Молодці хлопці, дають відпір рашикам, браво командуючому
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Быстрого выздоровления нашим раненым воинам, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Ворог 10 разів атакував позиції ОС: поранено двох українських воїнів, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 3606
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Кацапское пушечное мясо разбегается.
В Госдуре предложили в 10 раз увеличить штрафы за уклонение от воинского призыва. Если Госдура шевелит этот вопрос, значит, явление имеет более чем массовый характер.
Оно понятно, ибо за 5 лет войны с Украиной, наблюдая вереницу груза 200-ти из "братской" Украины, наблюдая разрастание кладбищ с номерками на могилами, наблюдая, как родина отказывается от своих пленных, это является главными факторами, которые напрочь отбивают желание поохотится на украицев.
А здесь еще не успели высохнуть чернила от подписи президента Украины под законом о закупках зарубежного вооружения, как Украина заявила о масштабной закупке высокотехнологичного оружия у США.
Это всякого рода ништяки для ВСУ, для переработки "братьев" в удобрение!!
Нашим бойцам скорейшего выздоровления !! Победа будет за нами !
Слава Украине !!
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Нашим пораненим воїнам швидкого одужання.

Ну, а здохлим і ще не дуже здохлим оркам за традицією по кухлю гарячої смоли в горлянку і копняка під хвіст в пекло.

Слава Нації!
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спасибо, что живые!
пораненим Героям - найскорішого одужання і невеликих шрамчиків...
насыпайте, насыпайте тварям от души... удачной охоты "ответки "
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов
 
 
 
 
 
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