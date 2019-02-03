 Враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций Объединенных сил велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вильный; трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское; дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.
По данным разведки, 2 февраля двое оккупантов были уничтожены, четверо получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
А вот украинская армия за пять лет войны, почти с нуля, сделала огромный рывок вперед. Теперь ОСы жалят не по детски. Нашим парням здоровья и силы, оркам - новых прибавлений в 200-тую бригаду (хотя там уже дивизия целая собралась)
В Госдуре предложили в 10 раз увеличить штрафы за уклонение от воинского призыва. Если Госдура шевелит этот вопрос, значит, явление имеет более чем массовый характер.
Оно понятно, ибо за 5 лет войны с Украиной, наблюдая вереницу груза 200-ти из "братской" Украины, наблюдая разрастание кладбищ с номерками на могилами, наблюдая, как родина отказывается от своих пленных, это является главными факторами, которые напрочь отбивают желание поохотится на украицев.
А здесь еще не успели высохнуть чернила от подписи президента Украины под законом о закупках зарубежного вооружения, как Украина заявила о масштабной закупке высокотехнологичного оружия у США.
Это всякого рода ништяки для ВСУ, для переработки "братьев" в удобрение!!
Нашим бойцам скорейшего выздоровления !! Победа будет за нами !
Слава Украине !!
Ну, а здохлим і ще не дуже здохлим оркам за традицією по кухлю гарячої смоли в горлянку і копняка під хвіст в пекло.
Слава Нації!
пораненим Героям - найскорішого одужання і невеликих шрамчиків...
насыпайте, насыпайте тварям от души... удачной
охоты"ответки "