EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  101  8
Материалы по теме:
Все про:агитация (353) Епифаний (79) ПЦУ (201)

 ПЦУ не участвует в предвыборной агитации и будет наказывать священников за нарушение, - Епифаний. ВИДЕО

Православная церковь Украины не участвует в агитации за того или иного кандидата, а нарушителей ждет предупреждениями или даже административное решение.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

"Мы как церковь не вправе агитировать за любого из кандидатов, особенно с церковного амвона. Поэтому церковь не будет принимать участия в агитации за тех или иных кандидатов в президенты. Потому что это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. И мы предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, священнослужитель не имеет права этого делать", - сказал глава ПЦУ.

По его словам, в случае нарушений церковь будет реагировать сначала предупреждениями, а затем административными решениями.

"У нас есть несколько тысяч священнослужителей. И могут быть какие-то отдельные случаи, что тот или иной священнослужитель будет пропагандировать и проповедовать с амвона и призывать своих прихожан к тому, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Но если будут такие прецеденты, то мы будем реагировать. Во-первых, нужно обратить внимание. Если человек не поймет, что не нужно так делать, то потом мы будем принимать решение административного характера", - сказал Епифаний.

На вопрос по поводу критики так называемого "томос-тура", как назвали рабочие поездки по Украине президента Петра Порошенко вместе с главенствующим священством ПЦУ с представлением Томоса о канонической автокефалии поместной украинской церкви, Епифаний ответил, что это презентация Томоса верующим и часть просветительской работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим, они не станут брутально вмешиваться, - Аваков

"После получения Томоса мы представляем это достижение украинскому народу. Потому что есть много информации о том, что это не полная независимость, это не автокефальная церковь, что это зависимость от Константинополя, эта церковь в составе Вселенской патриархии. Мы ведем определенную просветительскую работу, свидетельствуя украинцам то, что мы действительно являемся автокефальной, независимой православной церковью, и каждый должен убедиться, в частности, увидев Томос", - добавил Епифаний.

Также он отметил, что и президент, и депутаты Верховной Рады сделали много "для того, чтобы украинское православие объединилось".

Кроме этого он сказал, что совместное изображение себя с Порошенко на билбордах не считает агитацией, потому что президент в то время еще не был кандидатом на пост главы государства на второй срок.

"Петр Алексеевич только выдвинулся в качестве кандидата в президенты. А до сих пор не был кандидатом. И он является президентом Украины", - сказал глава ПЦУ.

Также читайте: Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, а в случае необходимости второго тура он будет назначен на 21 апреля. По состоянию на 1 февраля ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109653
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сідай мокша, двійка на сьогодні тобі з української
 показать весь комментарий
 
Всё попы щас усиленно топять за Петю - это факт. И это считаю правильным, нам нужен президент, а не зозуля кремля. Порошенко ещё прилично наберёт рейтинга благодаря проповедям попов в его пользу. И это хорошо.
 показать весь комментарий
 
Нам не нужен еврей Президент, нам нужен Президент украинец. Для чего же была революция Достоинства, и что такое Достоинство, если в Украине Президент не украинец? Разве напрасно мечтал Тарас Шевченко чтобы власть была украинской, а не еврейской? Президент украинец на все руководящиет посты поставит украинцев, а для укранцев Украина - самое доролгое и весь украинский народ лучше жить будет.
 показать весь комментарий
 
 
После того как Мудэнко не скромно заявил что армия будет голосовать за Поросенка уже не удивлюсь когда попы будут с иконами Пэтра петь аллилуйя. Барыга все один к одному скопировал все методички из кремля. Или может кто то скажет чем отличается соевая власть от кремлевской?
 показать весь комментарий
 
 
Будет все наоборот. Вся православная Украина проголосует против Порошенко, для которого мы все - суки православные. Даже те кто пошел к Филарету, не простят Порошенко таких слов, потому что за ними - ненависть к православию и к православным. Ни один православный человек не присоединит к слову православный матерное выражение.
 показать весь комментарий
 
 
Православная вера - это не бумажка, купленная криминалом. Православная вера - это столетиями выверенное со всем мировым православием обращение к Богу, имеющее свои каноны. Никакой Нарик справку не купит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПЦУ не участвует в предвыборной агитации и будет наказывать священников за нарушение, - Епифаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх