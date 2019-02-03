 Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

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Так, на facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост за подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится: "Весной мы будем выбирать не только президента, который поведет страну в ЕС и НАТО, а прежде всего верховного главнокомандующего который будет защищать ее в ближайшие 5 лет. Не верьте тем, кто обещает легкие решения, быстрый мир и благополучие... Они только упакуют войну в посылку и отправят ее нашим детям и внукам. Этот путь должны пройти мы. Единство народа и сильная армия - гарант нашей независимости и нашего будущего! Армия! Язык! Вера! Мы - Украина!".

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Напомним, слоган "Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.