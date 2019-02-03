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Все про:агитация (355) выборы (20965) Порошенко (16266) Муженко (302)

 Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Агитация со слоганами избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко появилась на странице подразделения ВСУ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Тимошенко проводили в январе агитационную деятельность наиболее активно, - "ОПОРА"

Так, на facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост за подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится: "Весной мы будем выбирать не только президента, который поведет страну в ЕС и НАТО, а прежде всего верховного главнокомандующего который будет защищать ее в ближайшие 5 лет. Не верьте тем, кто обещает легкие решения, быстрый мир и благополучие... Они только упакуют войну в посылку и отправят ее нашим детям и внукам. Этот путь должны пройти мы. Единство народа и сильная армия - гарант нашей независимости и нашего будущего! Армия! Язык! Вера! Мы - Украина!".

Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко 01

Также читайте: Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков

Напомним, слоган "Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3109650
 
   
 Топ комментарии
 
Щоб Муженко та не лизнув свого покровителя... Не те прізвище у цього "полководця"! Жополиженко - ось його доля!
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Нет такой подлости, на которую не пойдет соевая банда в призрачной надежде удержаться у власти. Альтернатива понятна всякому - или драп за кордон, или нары с конфискацией всего награбленого у народа Украины.
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Зазвичай бездарність немає честі та гідності, тим більше корумпована бездарність!
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Порошенко может помочь только Путин или чудо.
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Как Порошенко руководил армией, никому не нужно рассказывать. Тянет на Трибунал и расстрел с конфискацией. Только за это. И те военные, которые сегодня пиарят Барыгу - просто моральные уроды.
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"Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.

А почему военный не может выразить своего отношения к выбору своего главного начальника? Да пускай хоть прямым текстом пишет фамилию, это его право.
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сколько они боеприпасов , камандувачи , со складов украли/сожгли ?
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говнокомандувач/сцарь создал армию для выборов адынтур
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І що? Де тут Порошенко?
Добре, що не мир, труд, май...
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Няй пуйде в Станіслав там йому вкажуть який вун говнокомандуючий і няй вольме з собов відро валідолу от падаючих яйиць.
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О, да тут вся элита войска "Ордена Мальдивского клеща". Во *** работа.
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да! слова могут быть одинаковыми...заежженными и затасканными... до клише
а вот мысли и дела - разными... и впечатления от слов и от дел... разные
(ни на чьей стороне - просто констатация...)
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Потому этого урода и не снимают -держат что бы выборы пороха проводил в армии -расстрелять
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Это цветочки. По всей Украине агитаторы Поросенко собирают личные данные людей. Как пить дать очередной трюк мародёра по оболваниванию населения и фальсификации выборов.
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а Муженко должен агитировать за Грища, который разворовал армию, а в час когда нужно было идти на фронт прятался под юбкой?
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По Закону він взагалі не має право займатися політикою. Рятуючи Пороха, цей військовий злодій рятує і свою брудну дупу. І про це має знати кожен виборець, особливо зі складу військовослужбовців.
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СТРАННО КАК ПОРОХНЯВЫЕ СОЕВЫЕ МАЗУРИКИ БЫСТРО ЗАБЫЛИ ЧТО СОГЛАСНО ЗАКОНУ УКРАИНЫ АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ, СБУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ.
ХОТЯ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ ЕСЛИ ЭТА СОЕВАЯ МРАЗЬ ЕЩЁ СО ВРЕМЁН януковоща, КОТОРОМУ ОНИ СЛУЖЛИ ТАК ЖЕ ВЕРНО КАК И порошенке, ПРИВЫКЛИ ЧТО В УКРАИНЕ ЗАКОНЫ НЕДЛЯ ВСЕХ. И НЕВСЕ В УКРАИНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ.
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Как кацапожопые из лаптей выпрыгивают, давай Муженко не останавливайся!!!
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С таким рейтингом у президента действительно в активе только армия, тюрьмы, дур дома. Там вообще возможно проконтролировать процесс голосования? Там наблюдатели бывают или нет? Ну как на передовой можно проголосовать и проверить законность голосования? Кто в курсе?
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Ну ты ж х.йлу кацапскому подмахнул и ничего . Кругом клоуны , один ПАРТНЁР торговый х.йла белый и пушистый .
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Українці! Голосуйте тільки за етнічних українців! І нехай жиди (0,1% населення) та кацапи (17% населення) голосують за своїх. Нехай вони будуть пропорційно до населення представлені у владі! Це і є демократія! Ви тут обираєте між жидами! Ви що здуріли? Зелєнський-Тімошенко (Григян-Капітєльман)-Порошенко (Вальцман) у Вас лідери на виборах?! В такому разі ви лайно собаче і ваша доля підтирати зад яценюкам...
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ТІльки не в одних архівав ви не знайдете призвище вальцман. Тому меньше брехні -буде більше користі. А в цілому ви праві--тільки ще невелика поправка--росіян не 17%, а 11%.
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Та в мене дані ще з Кримом і Донбасом. Зараз мабуть вже так і є 11%, з яких до речі, переважна більшість займає проукраїнську позицію. А прізвище Вальцман в архівах є. Молдавських.
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Зачем из Порошенок делать Вальцманов, Виталий Бронштейн

Что касается благородного Вальцмана, якобы возжелавшего идти в жизненный круиз под флагом (фамилией) своей жены, то здесь картина еще проще.

Приведу начальную информацию по дискредитации проявившего президентские амбиции Порошенко, запущенную в Сеть неким Александром Адамчуком из Минска 29 марта 2014:

"Настоящая фамилия Петра Порошенко - Вальцман. Порошенко - фамилия матери олигарха, также еврейки. Порошенко - кум Ющенко. Ющенко стал крестным отцом двух дочерей Порошенко.

В 2009 году Порошенко купил у Ющенко звание Героя Украины для своего отца, одного из первых в СССР цеховиков-спекулянтов.

Алексей Вальцман (отец Петра Порошенко) родился 11 июня 1936 года в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области в семье мелких еврейских торговцев.

В 1956 году Алексей Вальцман женился на Евгении Сергеевне Порошенко и при этом изменил фамилию с Вальцман на Порошенко".

Эти несколько строчек стали основой массированной диффамации, включающей национальную "переориентацию" будущего президента перед выборами. Хотя любой пользователь Интернета мог бы легко проверить: покойная мама нашего лидера, вечная ей память, стала Порошенко только после выхода замуж за папу президента - Алексея Ивановича Порошенко, а до того времени все свои мечтательные девичьи годы носила фамилию Григорчук, и такая же еврейка, как мои любимые жены-украинки: бывшая и нынешняя…

Наверное, и среди Порошенок встречаются мои собратья, но только не с отчеством "Иванович", как папа нашего олигарха. А если и так, то хвала предусмотрительному прадедушке президента, назвавшему его дедушку милым именем "Ваня"!
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Шиди хотят чтоб украинцы разбежались кто куда , а территорию оставшуюся они поделят между собой . Вкалывать заставят тут азиатов за чашку риса на полях . Сколько там того Исраиля ? Он не резиновый а уровень жизни и запросы у тамошних обитателей ого-го ! Им что на головах друг у дружки там стоять или ещё 2 млн арабов выгнать в ЕС беженцами ? Только арабы там работать и ассимилироваться не будут .Европе это НЕ подходит . А украинцы запросто . Вот и получается что Украина -для шидов! Президент Украины должен быть УКРАИНЕЦ а не курчавый ,,патриот" панамских оффшоров и торговый ПАРТНЁР козломордорских феодалов . Если Исраэль -для евреев , то почему Украина не должна быть украинской ?
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Мля...!. Знову цей шоколадний барига до руля України балотується. Може він поплутав ЦВК з шибеницею ?
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Не...муженке бежать надо одному из первых...Мы его АТОшникам отдадим на расстерзание.Ну или рядовым на передовую.
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Даун,Муженко пользуется популярностью и уважением в войсках,а на передовой он бывает чаще, чем ты убогий на горшке !))
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Иди проспись, амеба. Твой муженёк чаще на горшке бывает, чем об армии вспоминает
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гелетейке висеть рядом с назаренко! на одной гиляке!

а главнокомандующего ждет суд, за котлы и мародерство!
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Як в часи колективізації по селах їздили комісари з чекістами, так і зараз їздять засланці бариги і примушують людей до покори. Грошима. А хто не погоджується, того залякують всілякими неприємностями... В одній з шкіл вчитель втиху записав процес... Це ганьбища і злочин з боку влади, діяти методами комуністичних нелюдів, комісарів... https://www.facebook.com/natalka.lymar.52/videos/341976496657407/
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Иловайск. Дебальцево, 5-ть взлетевших в воздух крупных военных баз--- огромнейшие людские и материальные потери не стали для Порошенка ни причиной ни обьязанностью сменить МО и НГШ. Теперь такое поведение дает свои плоды.
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Что вы такое говорите . Это же чистая зраза ! А вы ахент кремпля (( Только Рошен ! Ему альтернативы у нас нет , все остальные кандидаты просто массовка фесебе . Если ВСУ вжарили сегодня кацалапых то это значит что пейсатый лично огонь корректировал ..
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А підскажіть мені, кому я повинен вірити більше, чи людині (воїну) який своїм життям захищає державу, своїм життям захищає наш спокій (поліція)-- чи людині яка за гречку іде голосувати за кого угодно? Я довіряю першим, тому їм краще відчувати, хто щось зробив для захисту. Хочете миру----а хіба всі його нехочуть. Тільки як помиритись з тими, хто мене зрадив і по підлому встромив ніж в спину,хто мене ненавидить, тому,що я українець. Ми ні в кого нічого не забирали, ненападали на чужі землі--ми боронимо свої. А коли росії (московії) завжди мало, нападає на своїх сусідів, то ми повинні БОРОНИТИСЬ, І перестаньте спікулювати словом Мир--мир не з підлим ворогом,який прийшов мене вбивати і грабувати. Друдити потрібно з цивілізованим світом, а не з варварами захватчиками. Чим росія відризняється від фашистської німетчини--нічим, а набагато хуже. Німці вибачились і ще сьогодні відшкодовують збиткі.
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Якщо кому цікаво,чому Цензор накинувся на сторінку 93-ї бригади:

93-тя ОМБр Холодний Яр
30 січня о 20:11 ·

Тільки нещодавно писалося про те, що 93 бригада «Холодний Яр» знаходиться осторонь президентських перегонів, аж тут сталося... Тяжка доля Пауло Коельйо та Сергій Притула - офіційна сторінка не оминула і нашу славетну бригаду.
На офіційному сайті ВО «Батьківщина» подають вирвані окремі фрази з висловлювання колишнього офіцера 93-ї бригади Сергія Смаглія: «Я підтримую Юлію Тимошенко з 2002 року… Якщо треба віддати життя, я знаю, що ми готові… Справжні військові підтримують Юлію Тимошенко. Я можу сказати це за свою бригаду, яка зараз стоїть під Авдіївкою».

Офіційно повідомляємо, що слова вищевказаного пана є виключно його особистою думкою. І ми поважаємо її. Як і ставимося з повагою та розумінням до Конституційного права кожного на свою власну політичну позицію та переконання.
Але в той же час, нагадуємо, що 93 бригада «Холодний Яр», як військова частина Збройних Сил України, є багатотисячним колективом громадян з особистими політичними, релігійними та іншими смаками і переконаннями.
93 бригада не брала і не буде брати участі у жодній передвиборчій агітації та заявляє про свою аполітичність!
А легковажним «розумакам-піарникам», які намагаються використати нашу 93 бригаду як засіб агітації, нагадаємо, що холодноярці пройшли Піски, Карлівку, Авдіївку, Іловайськ і Донецький аеропорт, Бахмутку і Кримське, Волноваський напрямок. Ми легко переживемо і ще пару місяців передвиборчого сказу. А чи принесе вам користі спроба образити громадсько-політичні почуття тисяч воїнів, що билися, зараз воюють і ще прийдуть боронити Україну під стягами 93 бригади - велике питання.
Це стосується всіх без виключення кандидатів. Залиште нас у спокої осторонь ваших політичних ігор!
Дозвольте нам продовжувати виконувати бойові завдання та робити те, для чого 93 бригада була створена і що вона вміє краще всього - знищувати ворогів України.
Ми всі дорослі люди, здатні самостійно прийняти рішення. Сподіваємося на порозуміння.
Слава Україні!
З повагою, командування 93 бригади «Холодний Яр»
(От якби підтримали ЮВТ-було б все норм.Дріб"язкова помста)
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юридически он чист, всем мерещится порошенко
а что плохого в армии, вере, укр.языке?

нужно было написать хай буде мир, не верим, нет укр языку?? )))
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Задергались мокши и зрадофаки, как черви на крючке...)))
Да и пох!
Нам своє робити.
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Кукушка хвалит кулика
За то что хвалит тот кукушку
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Поддерживаю!Порох-наш Президент!
Стране-Сильная армия!Сильный Президент!
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Истинное место этого военного «деятеля»-за решёткой!!!…
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Эти мрази даже не скрывают, что они не собираются оканчивать войну в ближайшее время!
Естественно, на ближайшее время их ублюдков в армию никто не призовет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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