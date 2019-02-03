 Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Так, на facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост за подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится: "Весной мы будем выбирать не только президента, который поведет страну в ЕС и НАТО, а прежде всего верховного главнокомандующего который будет защищать ее в ближайшие 5 лет. Не верьте тем, кто обещает легкие решения, быстрый мир и благополучие... Они только упакуют войну в посылку и отправят ее нашим детям и внукам. Этот путь должны пройти мы. Единство народа и сильная армия - гарант нашей независимости и нашего будущего! Армия! Язык! Вера! Мы - Украина!".
Напомним, слоган "Армия! Язык! Вера!" - элемент информационной кампании президента Украины Петра Порошенко.
А почему военный не может выразить своего отношения к выбору своего главного начальника? Да пускай хоть прямым текстом пишет фамилию, это его право.
Добре, що не мир, труд, май...
а вот мысли и дела - разными... и впечатления от слов и от дел... разные
(ни на чьей стороне - просто констатация...)
ХОТЯ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ ЕСЛИ ЭТА СОЕВАЯ МРАЗЬ ЕЩЁ СО ВРЕМЁН януковоща, КОТОРОМУ ОНИ СЛУЖЛИ ТАК ЖЕ ВЕРНО КАК И порошенке, ПРИВЫКЛИ ЧТО В УКРАИНЕ ЗАКОНЫ НЕДЛЯ ВСЕХ. И НЕВСЕ В УКРАИНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ.
Что касается благородного Вальцмана, якобы возжелавшего идти в жизненный круиз под флагом (фамилией) своей жены, то здесь картина еще проще.
Приведу начальную информацию по дискредитации проявившего президентские амбиции Порошенко, запущенную в Сеть неким Александром Адамчуком из Минска 29 марта 2014:
"Настоящая фамилия Петра Порошенко - Вальцман. Порошенко - фамилия матери олигарха, также еврейки. Порошенко - кум Ющенко. Ющенко стал крестным отцом двух дочерей Порошенко.
В 2009 году Порошенко купил у Ющенко звание Героя Украины для своего отца, одного из первых в СССР цеховиков-спекулянтов.
Алексей Вальцман (отец Петра Порошенко) родился 11 июня 1936 года в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области в семье мелких еврейских торговцев.
В 1956 году Алексей Вальцман женился на Евгении Сергеевне Порошенко и при этом изменил фамилию с Вальцман на Порошенко".
Эти несколько строчек стали основой массированной диффамации, включающей национальную "переориентацию" будущего президента перед выборами. Хотя любой пользователь Интернета мог бы легко проверить: покойная мама нашего лидера, вечная ей память, стала Порошенко только после выхода замуж за папу президента - Алексея Ивановича Порошенко, а до того времени все свои мечтательные девичьи годы носила фамилию Григорчук, и такая же еврейка, как мои любимые жены-украинки: бывшая и нынешняя…
Наверное, и среди Порошенок встречаются мои собратья, но только не с отчеством "Иванович", как папа нашего олигарха. А если и так, то хвала предусмотрительному прадедушке президента, назвавшему его дедушку милым именем "Ваня"!
а главнокомандующего ждет суд, за котлы и мародерство!
93-тя ОМБр Холодний Яр
30 січня о 20:11 ·
Тільки нещодавно писалося про те, що 93 бригада «Холодний Яр» знаходиться осторонь президентських перегонів, аж тут сталося... Тяжка доля Пауло Коельйо та Сергій Притула - офіційна сторінка не оминула і нашу славетну бригаду.
На офіційному сайті ВО «Батьківщина» подають вирвані окремі фрази з висловлювання колишнього офіцера 93-ї бригади Сергія Смаглія: «Я підтримую Юлію Тимошенко з 2002 року… Якщо треба віддати життя, я знаю, що ми готові… Справжні військові підтримують Юлію Тимошенко. Я можу сказати це за свою бригаду, яка зараз стоїть під Авдіївкою».
Офіційно повідомляємо, що слова вищевказаного пана є виключно його особистою думкою. І ми поважаємо її. Як і ставимося з повагою та розумінням до Конституційного права кожного на свою власну політичну позицію та переконання.
Але в той же час, нагадуємо, що 93 бригада «Холодний Яр», як військова частина Збройних Сил України, є багатотисячним колективом громадян з особистими політичними, релігійними та іншими смаками і переконаннями.
93 бригада не брала і не буде брати участі у жодній передвиборчій агітації та заявляє про свою аполітичність!
А легковажним «розумакам-піарникам», які намагаються використати нашу 93 бригаду як засіб агітації, нагадаємо, що холодноярці пройшли Піски, Карлівку, Авдіївку, Іловайськ і Донецький аеропорт, Бахмутку і Кримське, Волноваський напрямок. Ми легко переживемо і ще пару місяців передвиборчого сказу. А чи принесе вам користі спроба образити громадсько-політичні почуття тисяч воїнів, що билися, зараз воюють і ще прийдуть боронити Україну під стягами 93 бригади - велике питання.
Це стосується всіх без виключення кандидатів. Залиште нас у спокої осторонь ваших політичних ігор!
Дозвольте нам продовжувати виконувати бойові завдання та робити те, для чого 93 бригада була створена і що вона вміє краще всього - знищувати ворогів України.
Ми всі дорослі люди, здатні самостійно прийняти рішення. Сподіваємося на порозуміння.
Слава Україні!
З повагою, командування 93 бригади «Холодний Яр»
(От якби підтримали ЮВТ-було б все норм.Дріб"язкова помста)
а что плохого в армии, вере, укр.языке?
нужно было написать хай буде мир, не верим, нет укр языку?? )))
Да и пох!
Нам своє робити.
За то что хвалит тот кукушку
Стране-Сильная армия!Сильный Президент!
Естественно, на ближайшее время их ублюдков в армию никто не призовет