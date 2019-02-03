 Теперь, когда под Алесанией закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего, - член Правления НОТУ Макаров

Об этом пишет в Facebook член Правления НОТУ Юрий Макаров, информирует Цензор.НЕТ.

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Также он высказал свое мнение по поводу увольнения Зураба Аласании.

Приводим текст полностью:

"#Нащовизгаялипівторароку - теперь я каждый день буду давать под этим хештегом ссылки на различные телевизионные и радиопрограммы "Суспільного" (извините, прежде всего на те, за которые я прямо или косвенно отвечал, но, конечно, не только), за которые, по моему убеждению, не должно быть стыдно любому заказчику или продакшн-студии. А в придачу я выложу сейчас все (хотя нет, не все, получится лонгрид излишний), что я думаю по поводу позорной попытки увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Итак:

1) Мы с Зурабом - единая команда, простите за пафос. Наши достижения - его достижения, наши проколы (а их, к сожалению, действительно хватало за все это время) - его проколы. И наоборот. В одиночку с нами договориться не удастся. Забудьте.

2) На всякий случай напоминаю: Суспільне - это телеканал "UA: Первый", телеканал "UA Культура", телеканал "UA: Крым", плюс 24 бывших региональных телеканала плюс "UA: Украинское радио" в составе "Первого канала", "Луч", "Культура", плюс областные радиостанции. Плюс Дом звукозаписи с симфоническим оркестром, народным оркестром, хоровой капеллой, трио бандуристок. Все это в течение последних минимум 15 лет содержалось неизвестно как. Когда Зурабу говорят, что он развалил то, что держалось на палках, веревках, скотче и иногда личном энтузиазме, иногда - шкурных интересах, пусть поинтересуются, когда в последний раз покупались камеры, микрофоны, свет, монтажные компьютеры, программный продукт, машины, когда ремонтировался крыша, менялись краны и унитазы. Просто: когда создавались условия для труда и ставились соответствующие задачи? И когда массово набирались молодые кадры?

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2) У нас не воруют. В принципе. Вообще. Это, кстати, подтвердил в прошлом году E&Y, который имел вопрос только к "Евровидению", но там вполне понятно, это было до нас (точнее, в перерыве между нами). Это подтвердил и внутренний аудит, нашлись бы плохо оформленные документы 4-летней давности, но не кражи. У нас не воруют. Такое случается. В Украине. Для этого нужны люди с чувством достоинства и нормальной зарплатой. Плата нормальная, хотя и в 2-3 раза, а по некоторым позициям в 8-10 раз ниже, чем на коммерческих каналах. Но наши не жалуются. Еще докладывают свои. Регулярно. Об этом я рассказывал множество раз. Понимаете? Там, где годами, поколениями приносили жертву, самоутверждались или хватали, там теперь вынимают из кармана свои, чтобы состоялся проект! Когда есть возможность, компенсируем им премиями.

3) Мы не продаемся. Вообще. Ни за деньги, ни другие искушения. Это подтверждают регулярно различные мониторинги, по соблюдению стандартов журналистики мы все время на первом месте, что неудивительно. Не представляете, какой кайф это осознавать!

3.1) "Документы", которые сейчас распространяются от имени какого-то профсоюза работников компьютерных технологий с обвинениями Зураба в злоупотреблениях, - чистый фейк. Такие обвинения начали появляться, когда мы сильно поссорились с ТРК "Эра" нардепа от депутатской группы "Воля народа" Андрея Деркача. Забудьте. А сам профсоюз не входит в Федерацию профсоюзов Украины и представлен ​​в НОТУ двумя людьми. Или одним. Второй - бывший, давно бывший замдиректора "Украинского радио", не хочу вспоминать его фамилию. Мы как руководство компании сотрудничаем с Профсоюзом работников культуры (900 наших работников). Работаем плотно, иногда трудно, но никаких претензий такого рода от них не поступало.

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4) Премии руководству компании, которые не дают покоя доброжелателям, мы себе не выписываем. Не имеем права. Их назначает - внимание! - Наблюдательный совет. Именно тот. Правда, последний раз они это делали - еще раз внимание! - в позапрошлом году. Кое-кто до сих пор забыть не может.

5) От нас периодически уходят люди, кто выгорает, кто устает ждать лучших условий, кто получает предложения, от которых не отказываются. Именно их стоит послушать, потому что они не связаны ни личными отношениями, ни корпоративными обязательствами. Данило Мокрык, который уволился с "UA: Первый" буквально на днях, объяснил достаточно лаконично наши проблемы. Не найду сейчас его пост, но смысл примерно такой: представьте, что вам назначен курс лечения. Химиотерапия, 24 капельницы. А вы делаете 12. Или 10. На больше денег нет. А потом подаете на врача в суд. Рейтинги на "UA: Первом" действительно позорные. Они такие, с тех пор как Зураб еще в первую свою каденцию убрал из эфира весь токсичный, как у нас принято говорить, контент. Программы, на которые попадали за деньги, программы по скрытым вторым рекламным дном и т. д. Оказывается, зрителю это нравилось, потому что его воспитали на таком продукте. Поднять рейтинги, не имея лишней копейки, зато имея такую конкурентную среду, которая бюжет до последнего времени вообще не считала, не-воз-мож-но.

6) Тем не менее, кое-что можно было сделать, и оно уже сделано. Преемники, если мы все-таки проиграем, получат очищенную компании с немного (ну хотя бы немножечко) модернизированной производственной базой и целевой командой, если, конечно, она захочет остаться. Команда, кстати, совершенно фантастическая. Бомбезная. Невероятная. Я таких еще не встречал, а я на телевидении не первый год.

7) Настолько ли безупречно выполнял менеджмент компании свои обязанности? Если в общем, нет, совсем не идеально. У нас было множество больших и малых проколов, лаж и про#@&ов, которые мы знаем лучше других и за которые нам стыдно. По крайней мере мне стыдно. Временами мы слишком увлекались своими белыми одеждами - подчеркиваю, это мое личное мнение. Кое-где по отдельным увлекательными проектами мы забывали о дизайне целой компании или отдельной ее платформы или канала. Возможно, если бы не тот стресс и неуверенность, мы были бы более эффективными. Надо было так уже бояться "паркета" и официальных мероприятий? Нет, в "Суспільному" работают патриоты и государственники. Но пытаясь избавиться продажных политиков, мы выплеснули с экрана политику. Думаю, мы уже осознали свою ошибку, и понемногу это становится заметно.

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7.1) И да, я лично не в восторге от программы "Схемы". В отличие от "Наши деньги", которую я считаю не менее острой, но значительно менее жареной. Но мы не занимаемся цензурой. Конституция не позволяет.

8) А еще, несмотря на отдельные удачные попытки, мы совсем провалили коммуникацию. Страна не знает, что такое НОТУ в целом, какие подразделения в нее входят, сколько людей здесь работают, чем занимаются, сколько денег это стоит, а сколько бы должно было стоить. Все стрелы в Аласанию летели и летят из-за одного единственного канала "UA: Первый". Что удалось сделать продюсерам "UA Культура", "Украинского радио", областных филиалов, никто вообще не вспоминает. Это прямое следствие недоразумения. А на фоне общественных неврозов, тотального недоверия, недоброжелательности и "зрадофилии" никому не хочется вдаваться. А? УТ-1? Дерьмо!

9) "Миром править не тайная ложа, а явная лажа". За личными обидами, комплексами, завистью, или, допустим на минутку, высокими соображениями членов Наблюдательного совета я не склонен искать скрытую руку. Нет, я лично не верю, что попытка уничтожить "Суспільне" - происки власти вообще и конкретно исполнительной власти и, еще конкретнее, АП. Хуже подарка накануне выборов Петру Порошенко следует поискать - даже если у него и был на НОТУ зуб, а он был. При других обстоятельствах у него был бы кейс одной из реформ, которой можно было хвастаться. Но сейчас члены Наблюдательного совета умудрились дискредитировать не только власть, но и гражданское общество, символом действенности которого они должны были бы стать. А также и практики корпоративного бизнеса в Украине. Возможно, это эксцесс исполнителя, желание понравиться наверху. Возможно, кокаин временной власти. Тем страшнее, потому что, оказывается, от капризов недалеких провинциалов зависит будущее стратегической отрасли страны.

10) "Мы их развели, как котят". Так грубо, суетливо, мелочно, пренебрегая юридическими формальностями... Мне стыдно за членов Наблюдательного совета. Ко многим из них я относился с симпатией и априорным уважением. К другим - нет, особенно когда они начали демонстрировать свое хамство коммунистического образца в отношениях с правлением и продюсерами НОТУ, а это сказалось очень быстро. Так или иначе, я ставлю свое уважение на паузу (за исключением двух, может, трех достойных людей). Вчера они поставили крест на своей репутации независимо от соображений каждого отдельного фигуранта.

11) Теперь вдруг осознав последствия своего махания шашками накануне судьбоносных выборов в стране, отдельные члены Наблюдательного совета пытаются делать вид, что ничего особенного они не совершили. "А что такое? Аласания будет работать еще две недели, мы назначили и.о., дальше объявим конкурс, пока он состоится, первый тур уже пройдет". Нет, не так. Профессионалы так возбудились, что забыли несколько подробностей. На вчерашнем заседании они должны были утвердить отчет за 2018-й и финансовый план на 2019 год. Увлеклись. Обрадовались. Забыли. Без этих документов бюджетное финансирование НОТУ не может продолжаться. Компания парализована. Уже. Более того, узнав о демарше Наблюдательного совета, зарубежные доноры собираются приостановить свое сотрудничество с НОТУ, по крайней мере такие слухи ходят. Национальные дебаты не состоятся. Если наши герои-продюсеры не уговорят смежников (декорации, графика, аренда аппаратуры) работать с нами в долг. Но по какие гарантии? А процедуры? Нет, господа, срыв дебатов и, куда деваться, международный скандал - результат вашего творчества.

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12) Зураб Аласания - предмет ненависти неожиданно огромного количества людей, которые ничего о нем не знают, кроме того что он: а) грузин; б) человек Авакова; в) то ли украинофоб, то ли вообще агент Москвы. Объясняю: я с Зурабом работаю четыре года довольно тесно. За это время я наблюдал его в разных ситуациях. Очень разных. У него, конечно, свои тараканы, как и у каждого живого человека, но людей такого достоинства и такой упрямой, иногда ригидной принципиальности я встречал мало. И нет, он не украиножер, а обычный последовательный украинский патриот, гораздо более искренний, чем множество тех, кто комбинируют вышиванку с работой на агентов врага. Теперь, когда под ним закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего.

14). Если Авакова, то, может, кто вспомнит у нас хоть один, хоть один сюжет об МВД?

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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