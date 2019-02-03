 Теперь, когда под Аласанией закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего, - член Правления НОТУ Макаров

Об этом пишет в Facebook член Правления НОТУ Юрий Макаров, информирует Цензор.НЕТ.
Также он высказал свое мнение по поводу увольнения Зураба Аласании.
Приводим текст полностью:
"#Нащовизгаялипівторароку - теперь я каждый день буду давать под этим хештегом ссылки на различные телевизионные и радиопрограммы "Суспільного" (извините, прежде всего на те, за которые я прямо или косвенно отвечал, но, конечно, не только), за которые, по моему убеждению, не должно быть стыдно любому заказчику или продакшн-студии. А в придачу я выложу сейчас все (хотя нет, не все, получится лонгрид излишний), что я думаю по поводу позорной попытки увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Итак:
1) Мы с Зурабом - единая команда, простите за пафос. Наши достижения - его достижения, наши проколы (а их, к сожалению, действительно хватало за все это время) - его проколы. И наоборот. В одиночку с нами договориться не удастся. Забудьте.
2) На всякий случай напоминаю: Суспільне - это телеканал "UA: Первый", телеканал "UA Культура", телеканал "UA: Крым", плюс 24 бывших региональных телеканала плюс "UA: Украинское радио" в составе "Первого канала", "Луч", "Культура", плюс областные радиостанции. Плюс Дом звукозаписи с симфоническим оркестром, народным оркестром, хоровой капеллой, трио бандуристок. Все это в течение последних минимум 15 лет содержалось неизвестно как. Когда Зурабу говорят, что он развалил то, что держалось на палках, веревках, скотче и иногда личном энтузиазме, иногда - шкурных интересах, пусть поинтересуются, когда в последний раз покупались камеры, микрофоны, свет, монтажные компьютеры, программный продукт, машины, когда ремонтировался крыша, менялись краны и унитазы. Просто: когда создавались условия для труда и ставились соответствующие задачи? И когда массово набирались молодые кадры?
2) У нас не воруют. В принципе. Вообще. Это, кстати, подтвердил в прошлом году E&Y, который имел вопрос только к "Евровидению", но там вполне понятно, это было до нас (точнее, в перерыве между нами). Это подтвердил и внутренний аудит, нашлись бы плохо оформленные документы 4-летней давности, но не кражи. У нас не воруют. Такое случается. В Украине. Для этого нужны люди с чувством достоинства и нормальной зарплатой. Плата нормальная, хотя и в 2-3 раза, а по некоторым позициям в 8-10 раз ниже, чем на коммерческих каналах. Но наши не жалуются. Еще докладывают свои. Регулярно. Об этом я рассказывал множество раз. Понимаете? Там, где годами, поколениями приносили жертву, самоутверждались или хватали, там теперь вынимают из кармана свои, чтобы состоялся проект! Когда есть возможность, компенсируем им премиями.
3) Мы не продаемся. Вообще. Ни за деньги, ни другие искушения. Это подтверждают регулярно различные мониторинги, по соблюдению стандартов журналистики мы все время на первом месте, что неудивительно. Не представляете, какой кайф это осознавать!
3.1) "Документы", которые сейчас распространяются от имени какого-то профсоюза работников компьютерных технологий с обвинениями Зураба в злоупотреблениях, - чистый фейк. Такие обвинения начали появляться, когда мы сильно поссорились с ТРК "Эра" нардепа от депутатской группы "Воля народа" Андрея Деркача. Забудьте. А сам профсоюз не входит в Федерацию профсоюзов Украины и представлен в НОТУ двумя людьми. Или одним. Второй - бывший, давно бывший замдиректора "Украинского радио", не хочу вспоминать его фамилию. Мы как руководство компании сотрудничаем с Профсоюзом работников культуры (900 наших работников). Работаем плотно, иногда трудно, но никаких претензий такого рода от них не поступало.
4) Премии руководству компании, которые не дают покоя доброжелателям, мы себе не выписываем. Не имеем права. Их назначает - внимание! - Наблюдательный совет. Именно тот. Правда, последний раз они это делали - еще раз внимание! - в позапрошлом году. Кое-кто до сих пор забыть не может.
5) От нас периодически уходят люди, кто выгорает, кто устает ждать лучших условий, кто получает предложения, от которых не отказываются. Именно их стоит послушать, потому что они не связаны ни личными отношениями, ни корпоративными обязательствами. Данило Мокрык, который уволился с "UA: Первый" буквально на днях, объяснил достаточно лаконично наши проблемы. Не найду сейчас его пост, но смысл примерно такой: представьте, что вам назначен курс лечения. Химиотерапия, 24 капельницы. А вы делаете 12. Или 10. На больше денег нет. А потом подаете на врача в суд. Рейтинги на "UA: Первом" действительно позорные. Они такие, с тех пор как Зураб еще в первую свою каденцию убрал из эфира весь токсичный, как у нас принято говорить, контент. Программы, на которые попадали за деньги, программы по скрытым вторым рекламным дном и т. д. Оказывается, зрителю это нравилось, потому что его воспитали на таком продукте. Поднять рейтинги, не имея лишней копейки, зато имея такую конкурентную среду, которая бюжет до последнего времени вообще не считала, не-воз-мож-но.
6) Тем не менее, кое-что можно было сделать, и оно уже сделано. Преемники, если мы все-таки проиграем, получат очищенную компании с немного (ну хотя бы немножечко) модернизированной производственной базой и целевой командой, если, конечно, она захочет остаться. Команда, кстати, совершенно фантастическая. Бомбезная. Невероятная. Я таких еще не встречал, а я на телевидении не первый год.
7) Настолько ли безупречно выполнял менеджмент компании свои обязанности? Если в общем, нет, совсем не идеально. У нас было множество больших и малых проколов, лаж и про#@&ов, которые мы знаем лучше других и за которые нам стыдно. По крайней мере мне стыдно. Временами мы слишком увлекались своими белыми одеждами - подчеркиваю, это мое личное мнение. Кое-где по отдельным увлекательными проектами мы забывали о дизайне целой компании или отдельной ее платформы или канала. Возможно, если бы не тот стресс и неуверенность, мы были бы более эффективными. Надо было так уже бояться "паркета" и официальных мероприятий? Нет, в "Суспільному" работают патриоты и государственники. Но пытаясь избавиться продажных политиков, мы выплеснули с экрана политику. Думаю, мы уже осознали свою ошибку, и понемногу это становится заметно.
7.1) И да, я лично не в восторге от программы "Схемы". В отличие от "Наши деньги", которую я считаю не менее острой, но значительно менее жареной. Но мы не занимаемся цензурой. Конституция не позволяет.
8) А еще, несмотря на отдельные удачные попытки, мы совсем провалили коммуникацию. Страна не знает, что такое НОТУ в целом, какие подразделения в нее входят, сколько людей здесь работают, чем занимаются, сколько денег это стоит, а сколько бы должно было стоить. Все стрелы в Аласанию летели и летят из-за одного единственного канала "UA: Первый". Что удалось сделать продюсерам "UA Культура", "Украинского радио", областных филиалов, никто вообще не вспоминает. Это прямое следствие недоразумения. А на фоне общественных неврозов, тотального недоверия, недоброжелательности и "зрадофилии" никому не хочется вдаваться. А? УТ-1? Дерьмо!
9) "Миром править не тайная ложа, а явная лажа". За личными обидами, комплексами, завистью, или, допустим на минутку, высокими соображениями членов Наблюдательного совета я не склонен искать скрытую руку. Нет, я лично не верю, что попытка уничтожить "Суспільне" - происки власти вообще и конкретно исполнительной власти и, еще конкретнее, АП. Хуже подарка накануне выборов Петру Порошенко следует поискать - даже если у него и был на НОТУ зуб, а он был. При других обстоятельствах у него был бы кейс одной из реформ, которой можно было хвастаться. Но сейчас члены Наблюдательного совета умудрились дискредитировать не только власть, но и гражданское общество, символом действенности которого они должны были бы стать. А также и практики корпоративного бизнеса в Украине. Возможно, это эксцесс исполнителя, желание понравиться наверху. Возможно, кокаин временной власти. Тем страшнее, потому что, оказывается, от капризов недалеких провинциалов зависит будущее стратегической отрасли страны.
10) "Мы их развели, как котят". Так грубо, суетливо, мелочно, пренебрегая юридическими формальностями... Мне стыдно за членов Наблюдательного совета. Ко многим из них я относился с симпатией и априорным уважением. К другим - нет, особенно когда они начали демонстрировать свое хамство коммунистического образца в отношениях с правлением и продюсерами НОТУ, а это сказалось очень быстро. Так или иначе, я ставлю свое уважение на паузу (за исключением двух, может, трех достойных людей). Вчера они поставили крест на своей репутации независимо от соображений каждого отдельного фигуранта.
11) Теперь вдруг осознав последствия своего махания шашками накануне судьбоносных выборов в стране, отдельные члены Наблюдательного совета пытаются делать вид, что ничего особенного они не совершили. "А что такое? Аласания будет работать еще две недели, мы назначили и.о., дальше объявим конкурс, пока он состоится, первый тур уже пройдет". Нет, не так. Профессионалы так возбудились, что забыли несколько подробностей. На вчерашнем заседании они должны были утвердить отчет за 2018-й и финансовый план на 2019 год. Увлеклись. Обрадовались. Забыли. Без этих документов бюджетное финансирование НОТУ не может продолжаться. Компания парализована. Уже. Более того, узнав о демарше Наблюдательного совета, зарубежные доноры собираются приостановить свое сотрудничество с НОТУ, по крайней мере такие слухи ходят. Национальные дебаты не состоятся. Если наши герои-продюсеры не уговорят смежников (декорации, графика, аренда аппаратуры) работать с нами в долг. Но по какие гарантии? А процедуры? Нет, господа, срыв дебатов и, куда деваться, международный скандал - результат вашего творчества.
12) Зураб Аласания - предмет ненависти неожиданно огромного количества людей, которые ничего о нем не знают, кроме того что он: а) грузин; б) человек Авакова; в) то ли украинофоб, то ли вообще агент Москвы. Объясняю: я с Зурабом работаю четыре года довольно тесно. За это время я наблюдал его в разных ситуациях. Очень разных. У него, конечно, свои тараканы, как и у каждого живого человека, но людей такого достоинства и такой упрямой, иногда ригидной принципиальности я встречал мало. И нет, он не украиножер, а обычный последовательный украинский патриот, гораздо более искренний, чем множество тех, кто комбинируют вышиванку с работой на агентов врага. Теперь, когда под ним закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего.
14). Если Авакова, то, может, кто вспомнит у нас хоть один, хоть один сюжет об МВД?
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
(З написаного викликала сміх згадка про "співробітництво" з правильними "профспілками".)
***********
Педро зачищає інформпростір.
***** це зробило майже відразу, - з телеканалу НТВ.
Ну, і чим вони відрізняються?
Ті ж самі яйця, тільки в профіль...
Хочешь свободы печати ? Открой блог и веди его за свой счёт.
а по этому поводу что-нибудь скажешь?
Госканал должен пропагандировать политику государства. Всё.
Нет, это неправильная идея.
> а политические дебаты в Австралии это развлечения
Всё зависит от личного восприятия. В политике очень трудно провести грань между тем что является обещаниями, а что будет жёстко проводиться в качестве государственной политики.
ему в Австралии самое дело до ? я например
смотрел «громадське» последний раз в 14-м,
а после воцарения Порошенка и выдворения
Шустера телек не смотрю, вот как
А теперь посмотрим как это будет выглядеть технически в наши дни. Когда я настраиваю каналы в телевизоре, а их там более сотни, то я включаю автоматический поиск. Потом напротив интересных каналов ставлю "галочки". Неинтересные каналы даже не попадают на кнопку, я их просто не вижу. Всю информацию от правительства получаю в виде кратких дайджестов, и этого вполне достаточно. Сейчас конечно до этого не дошло, но если гос. каналы будут давать инфу согласно Вашему определению, их ждёт незавидная участь. Даже совок не выделил отдельный канал для продвижения решений партии и правительства.
Вот чтобы разорвать эту тотальную пелену лжи, и нужен гос. канал. Как сделать чтобы его смотрели ? Элементарно. Президент может в своих выступлениях упомянуть что 1-й канал по такому-то и такому-то вопросу будет тогда-то давать подробную информацию. Премьер-министр тоже может сказать, и министр обороны, и министр транспорта, и министр здравоохранения. Делать это регулярно - и канал получит один из первых рейтингов. Потому что население всегда хочет знать: что его ждёт, какие изменения готовятся и т.д. Для футболов и мордобоев - будут ходить на коммерческие каналы. А чтобы получить информацию о действиях властей - пусть ходят на правительственный канал. Если высшие должностные лица страны будут регулярно напоминать населению про данный факт, люди включат телевизор, и будут слушать. Такие дела.
Всё что я сказал относится к зреднему зрителю ТВ, который как правило не очень перегружен умом и не имеет явных пристрастий к культуре. В конце концов государственные каналы должны быть для всех категорий граждан и выполнять функции пропаганды украинского образа жизни. Причём информацию государственной важности давать дозированно в сочетании с разнообразными забавами, чтобы у обывателя создалось впечатление, что он до всего дошёл своим умом.
О, лахтинской байдой завоняло.
Видать, мои идеи вас действительно обеспокоили.
Заметьте, я не навешиваю на Вас политические ярлыки.
Вы уже в который раз меняете свой флажок. Холодно сегодня в Питере ?
я так живя в Украине не знаю что за канал,
а про 5-й, к слову, последний раз смотрел в 14-м,
что то похоже ваше рыльцо в шЫкалЛаде
У вас трудности с пониманием прочитанного ?
- сакральність влади "єслі не Пу/По то хто??"
- непідзвітність влади суспільству
- відсутність зворотнього зв'язку суспільства з владою
- бюджетники на "зустрічах" з Пу/По
- підставні журналісти на прес-конференціях з питаннями на шпаргалках
- гречка навиборах
- зкопійована в Росії податкова система (як і взагалі всі економіка)
- "оптимізація" за останні роки шкіл і медустанов
- постійні бюджетні дотації (до1/3 бюджету) "малозабезпечених" олігархів
-......... я міг би на 15 сторінок писати проспільні ознаки. Мені важче знайти хоч 5 відмінностей.
"Возрождение ВСУ или ПЦУ" - саме запитання викликає в мене іронію - типовий ватник. 858% росіян при подумках про досягнення Держави/Пу згадають саме "духовність православ'я" і "нєпабєлімую" армію.
Ви чули таке слово "свобода"? Думаю що ні. Змінюйте себе - зміниться і Держава.
У що ж ви перетворили, "Перший канал» радіо.....
Стандартний день:
Ранок.
06:00 Новини: «ДТП, ДТП, ДТП, вбили, вбили, вбили, вкрали,вкрали, вкрали..»
Періодично мантра Садового, промова задушевним голосом : «Це ж скільки треба було красти, щоб найбагатшу країну Европи, перетворити у найбіднішу... »
Розмова з Алєксандром Кочєтковим...ноу коммент ...
Періодично прямі лініїї з дзвінками: «Коли вже Порошенка посадять !»
Кінець дня
24:00 Похоронний марш (дуже схоже).
І це кожного дня...
Звичайно є й світлі плямки, типу, «Наша Армія», або передача Портнікова, чи уроки української Дмитра Хоркіна...і все...
У яку ж тільки помийницю перетворили ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ "Перший канал» радіо....
Заявление об уходе - "чемодан" - частный канал, и неодобряй в полный голос, а не занимайся по-тихому саботажем за государственный счет.
никто не признаётся или
ему тупо голоса мусора насчитали ?
Коллеги уже припомнили ему, как государственный канал «отморозился» по поводу важнейших событий государства Украина, и мы не станем повторять их аргументы, но лишь обратим внимание на то, как это выглядит со стороны.
Европейские и американские специалисты, официальные лица и представители соответствующих государственных органов постоянно ведут речь о том, что РФ развязала информационную войну против Запада, и особенно - против Украины. Приводятся огромные суммы, которые тратит РФ на разрушительную пропаганду. По этому поводу написаны десятки монографий, за исследования российской инфовойны получено множество докторских мантий, но руководителю Первого национального это было не известно. Не известно ему и то, что публично озвучивал некто Жириновский. А он с трибуны госдумы заявил, что имеет военно-учетную специальность «военная пропаганда». Это значит, что училища КГБ, а сейчас - ФСБ штампуют специалистов, которые больше ничему не учились, кроме как проводить информационные диверсии.
Но Аласания этих тем не касался в принципе. Его канал не исследовал ни одной такой темы. Возможно, он даже не знает, что Украина ведет войну и уж тем более - не знает с кем. То есть, он показал хроническую и неизлечимую форму профессиональной импотенции, за что его наконец-то и выперли.
И вот парень проснулся и стал пламенно вещать о свободе слова, о линиях различного цвета, в том числе, и красных. Только увольнение заставило его проснуться и понять, что он проехал свою остановку. Ну хорошо, что он хоть про свободу слова рассказывает, а не об угрозе сексуального насилия, в отношение себя. Ну что же, можно ему пожелать: «Нехай щастить», а в уме прикинуть, проснется ли министр информационной политики, если его уволить?
Мне показалось , что возможно кому - то нужен срыв национальных дебатов.
Что канал будет парализован неслучайно.
И сейчас точно также как и за свободу Савика шустера где- то там умрет ещё один человек.
На самом деле, за этого аласанию должны вступиться все журналисты и гражданское общество. Свобода слова - реальная , а не декларативная - есть наше последнее отличие от рашки.
Если закроют рот журналистам - нам всем кранты , и о свободной Украине , о которой мы все мечтаем ещё с майданов - тоже.
ну как всегда непредсказуемо...)))
І коли на п'ятому році війни державний "UA:Перший" показав карту України без Криму та після диверсії в Ічні не пустив в ефір речника ЗСУ ("Алєсічка, он у нас нє помєщаєтся"©) - це теж не була "червона лінія" для менеджменту "Суспільного мовлення" на чолі з паном Аласанією.
І за ігнор "Першим" Генеральної асамблеї ООН за участю делегації України на чолі з Президентом, і тим більше за відмову висвітлення заходів напередодні прийняття доленосного рішення про надання Томосу - теж ніхто не вказав на "червону лінію", крім хіба що активної частини фейсбуку.
Ну і, звичайно, яка там "червона лінія" за провали в фінансовій та інвестиційній сферах управління "Суспільним" і за його мізерний вплив на боротьбу з російською пропагандою.
Зате, коли Наглядова рада НСТУ за чисельні порушення Статуту 9 голосами проти 3 відправила пана Аласанію у відставку, Тимошенко разом з Найемами та Зіміними-Соболєвими одразу заявили про "червоні лінії" та "наступ на свободу слова".
Заборонити судом інформацію про себе любімую у владі або колегіально звільнити менеджера сумнівної кваліфікації (не редактора, не журналіста) - це різні речі, шановні любителі позловживати свободою слова.
А що "Суспільне" під керівництвом Аласанії перетворилося в аморфного пожирача бюджетів з невизначеною редакційною політикою та низьким рейтингом, а сам пан Зураб став протиставляти себе державі, якою найнятий на роботу, - було діагностовано ще майже рік тому.
Його попереджали про бездарне управління таким потужним інформаційним інструментом, не дійшло, тому винуватого у своєму звільненні комусь треба пошукати в дзеркалі.
Я правильно понял: государство не может уволить руководителя государственного канала, который за государственные деньги не хотел освещать государственные мероприятия?
Давайте ещё раз.
Вот государство.
Вот канал, принадлежащий государству.
Вот директор канала, нанятый государством, за государственные деньги, получающий от государства инвестиции.
Пока всё правильно? Едем дальше.
Вот государственные мероприятия с участием первых лиц государства.
Что должен сделать государственный канал, существующий на государственные деньги, с мероприятиями, в которых участвуют государственные деятели?
По мнению руководителя канала - ничего. От слова "совсем".
Улавливаете?
У государства на этот счёт, естественно, другое мнение. А поскольку именно оно наняло руководителя канала и платит ему неслабую зарплату, оно хочет получать некую отдачу.
Это нормально: кто платит - тот и заказывает музыку.
Если музыка выходит не та, что заказывали, просто перестают платить.
Логично?
Можете хоть сто раз называть этот канал "общественным", "гражданским" или "народным".
Каналом распоряжается государство - в интересах общества, граждан и народа.
Нигде в мире владельцы медиа не платят его работникам за то, чтобы те их порочили или игнорировали.
Главная цель владельцев новостных медиа - пиар.
В данном случае, пиар государства и его представителей.
Ничего сложного, правда?
У любого крупного чиновника есть личный водитель.
Представьте себе, что одним прекрасным утром этот водитель, вместо того, чтобы везти чиновника в присутственное место, поедет на казённом авто на рынок и примется развозить старушек с сумками.
А на все вопросы скажет: "Я получаю деньги от народа, автомобиль принадлежит народу, вот я и служу народу, а не чиновнику!"
Наверное, кто-то восхитится смелостью и благородством шофёра.
Но, так или иначе, он профнепригоден. И будет уволен моментально. В любой стране мира. Хоть в Швеции, хоть в Греции.
Надеюсь, аналогия ясна? Боюсь, не всем. Но тут уж прошу меня простить: я писал этот текст для тупых, а не для безмозглых.
Воровать там нечего - нищие телом и духом.
"...Мы не продаемся..."
Значит вы никому не нужны. И это очень плохо. У вас даже нет стимулов для профессионального .роста.
Дальше даже не вчитывался. Хватило начала.
У меня лично были такие надежды на первый, когда пришел Аласания. Ну, думаю, наконец, первый канал Украины станет украинским, патриотическим! А хер вам! Оказывается он стал играть роль "независимого". И это во время войны... во время постоянной информационной атаки на государство Украины и ее власть! НА КИСЛОРОД!