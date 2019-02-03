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Все про:общественное вещание (75) Аласания (84) НОТУ (61)

 Теперь, когда под Аласанией закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего, - член Правления НОТУ Макаров

За полтора года, пока Зураб Аласания возглавлял Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), в компании произошло множество изменений.

Об этом пишет в Facebook член Правления НОТУ Юрий Макаров, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Также он высказал свое мнение по поводу увольнения Зураба Аласании.

Приводим текст полностью:

"#Нащовизгаялипівторароку - теперь я каждый день буду давать под этим хештегом ссылки на различные телевизионные и радиопрограммы "Суспільного" (извините, прежде всего на те, за которые я прямо или косвенно отвечал, но, конечно, не только), за которые, по моему убеждению, не должно быть стыдно любому заказчику или продакшн-студии. А в придачу я выложу сейчас все (хотя нет, не все, получится лонгрид излишний), что я думаю по поводу позорной попытки увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Итак:

1) Мы с Зурабом - единая команда, простите за пафос. Наши достижения - его достижения, наши проколы (а их, к сожалению, действительно хватало за все это время) - его проколы. И наоборот. В одиночку с нами договориться не удастся. Забудьте.

2) На всякий случай напоминаю: Суспільне - это телеканал "UA: Первый", телеканал "UA Культура", телеканал "UA: Крым", плюс 24 бывших региональных телеканала плюс "UA: Украинское радио" в составе "Первого канала", "Луч", "Культура", плюс областные радиостанции. Плюс Дом звукозаписи с симфоническим оркестром, народным оркестром, хоровой капеллой, трио бандуристок. Все это в течение последних минимум 15 лет содержалось неизвестно как. Когда Зурабу говорят, что он развалил то, что держалось на палках, веревках, скотче и иногда личном энтузиазме, иногда - шкурных интересах, пусть поинтересуются, когда в последний раз покупались камеры, микрофоны, свет, монтажные компьютеры, программный продукт, машины, когда ремонтировался крыша, менялись краны и унитазы. Просто: когда создавались условия для труда и ставились соответствующие задачи? И когда массово набирались молодые кадры?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк

2) У нас не воруют. В принципе. Вообще. Это, кстати, подтвердил в прошлом году E&Y, который имел вопрос только к "Евровидению", но там вполне понятно, это было до нас (точнее, в перерыве между нами). Это подтвердил и внутренний аудит, нашлись бы плохо оформленные документы 4-летней давности, но не кражи. У нас не воруют. Такое случается. В Украине. Для этого нужны люди с чувством достоинства и нормальной зарплатой. Плата нормальная, хотя и в 2-3 раза, а по некоторым позициям в 8-10 раз ниже, чем на коммерческих каналах. Но наши не жалуются. Еще докладывают свои. Регулярно. Об этом я рассказывал множество раз. Понимаете? Там, где годами, поколениями приносили жертву, самоутверждались или хватали, там теперь вынимают из кармана свои, чтобы состоялся проект! Когда есть возможность, компенсируем им премиями.

3) Мы не продаемся. Вообще. Ни за деньги, ни другие искушения. Это подтверждают регулярно различные мониторинги, по соблюдению стандартов журналистики мы все время на первом месте, что неудивительно. Не представляете, какой кайф это осознавать!

3.1) "Документы", которые сейчас распространяются от имени какого-то профсоюза работников компьютерных технологий с обвинениями Зураба в злоупотреблениях, - чистый фейк. Такие обвинения начали появляться, когда мы сильно поссорились с ТРК "Эра" нардепа от депутатской группы "Воля народа" Андрея Деркача. Забудьте. А сам профсоюз не входит в Федерацию профсоюзов Украины и представлен ​​в НОТУ двумя людьми. Или одним. Второй - бывший, давно бывший замдиректора "Украинского радио", не хочу вспоминать его фамилию. Мы как руководство компании сотрудничаем с Профсоюзом работников культуры (900 наших работников). Работаем плотно, иногда трудно, но никаких претензий такого рода от них не поступало.

Также читайте: Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

4) Премии руководству компании, которые не дают покоя доброжелателям, мы себе не выписываем. Не имеем права. Их назначает - внимание! - Наблюдательный совет. Именно тот. Правда, последний раз они это делали - еще раз внимание! - в позапрошлом году. Кое-кто до сих пор забыть не может.

5) От нас периодически уходят люди, кто выгорает, кто устает ждать лучших условий, кто получает предложения, от которых не отказываются. Именно их стоит послушать, потому что они не связаны ни личными отношениями, ни корпоративными обязательствами. Данило Мокрык, который уволился с "UA: Первый" буквально на днях, объяснил достаточно лаконично наши проблемы. Не найду сейчас его пост, но смысл примерно такой: представьте, что вам назначен курс лечения. Химиотерапия, 24 капельницы. А вы делаете 12. Или 10. На больше денег нет. А потом подаете на врача в суд. Рейтинги на "UA: Первом" действительно позорные. Они такие, с тех пор как Зураб еще в первую свою каденцию убрал из эфира весь токсичный, как у нас принято говорить, контент. Программы, на которые попадали за деньги, программы по скрытым вторым рекламным дном и т. д. Оказывается, зрителю это нравилось, потому что его воспитали на таком продукте. Поднять рейтинги, не имея лишней копейки, зато имея такую конкурентную среду, которая бюжет до последнего времени вообще не считала, не-воз-мож-но.

6) Тем не менее, кое-что можно было сделать, и оно уже сделано. Преемники, если мы все-таки проиграем, получат очищенную компании с немного (ну хотя бы немножечко) модернизированной производственной базой и целевой командой, если, конечно, она захочет остаться. Команда, кстати, совершенно фантастическая. Бомбезная. Невероятная. Я таких еще не встречал, а я на телевидении не первый год.

7) Настолько ли безупречно выполнял менеджмент компании свои обязанности? Если в общем, нет, совсем не идеально. У нас было множество больших и малых проколов, лаж и про#@&ов, которые мы знаем лучше других и за которые нам стыдно. По крайней мере мне стыдно. Временами мы слишком увлекались своими белыми одеждами - подчеркиваю, это мое личное мнение. Кое-где по отдельным увлекательными проектами мы забывали о дизайне целой компании или отдельной ее платформы или канала. Возможно, если бы не тот стресс и неуверенность, мы были бы более эффективными. Надо было так уже бояться "паркета" и официальных мероприятий? Нет, в "Суспільному" работают патриоты и государственники. Но пытаясь избавиться продажных политиков, мы выплеснули с экрана политику. Думаю, мы уже осознали свою ошибку, и понемногу это становится заметно.

Читайте также: Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин

7.1) И да, я лично не в восторге от программы "Схемы". В отличие от "Наши деньги", которую я считаю не менее острой, но значительно менее жареной. Но мы не занимаемся цензурой. Конституция не позволяет.

8) А еще, несмотря на отдельные удачные попытки, мы совсем провалили коммуникацию. Страна не знает, что такое НОТУ в целом, какие подразделения в нее входят, сколько людей здесь работают, чем занимаются, сколько денег это стоит, а сколько бы должно было стоить. Все стрелы в Аласанию летели и летят из-за одного единственного канала "UA: Первый". Что удалось сделать продюсерам "UA Культура", "Украинского радио", областных филиалов, никто вообще не вспоминает. Это прямое следствие недоразумения. А на фоне общественных неврозов, тотального недоверия, недоброжелательности и "зрадофилии" никому не хочется вдаваться. А? УТ-1? Дерьмо!

9) "Миром править не тайная ложа, а явная лажа". За личными обидами, комплексами, завистью, или, допустим на минутку, высокими соображениями членов Наблюдательного совета я не склонен искать скрытую руку. Нет, я лично не верю, что попытка уничтожить "Суспільне" - происки власти вообще и конкретно исполнительной власти и, еще конкретнее, АП. Хуже подарка накануне выборов Петру Порошенко следует поискать - даже если у него и был на НОТУ зуб, а он был. При других обстоятельствах у него был бы кейс одной из реформ, которой можно было хвастаться. Но сейчас члены Наблюдательного совета умудрились дискредитировать не только власть, но и гражданское общество, символом действенности которого они должны были бы стать. А также и практики корпоративного бизнеса в Украине. Возможно, это эксцесс исполнителя, желание понравиться наверху. Возможно, кокаин временной власти. Тем страшнее, потому что, оказывается, от капризов недалеких провинциалов зависит будущее стратегической отрасли страны.

10) "Мы их развели, как котят". Так грубо, суетливо, мелочно, пренебрегая юридическими формальностями... Мне стыдно за членов Наблюдательного совета. Ко многим из них я относился с симпатией и априорным уважением. К другим - нет, особенно когда они начали демонстрировать свое хамство коммунистического образца в отношениях с правлением и продюсерами НОТУ, а это сказалось очень быстро. Так или иначе, я ставлю свое уважение на паузу (за исключением двух, может, трех достойных людей). Вчера они поставили крест на своей репутации независимо от соображений каждого отдельного фигуранта.

11) Теперь вдруг осознав последствия своего махания шашками накануне судьбоносных выборов в стране, отдельные члены Наблюдательного совета пытаются делать вид, что ничего особенного они не совершили. "А что такое? Аласания будет работать еще две недели, мы назначили и.о., дальше объявим конкурс, пока он состоится, первый тур уже пройдет". Нет, не так. Профессионалы так возбудились, что забыли несколько подробностей. На вчерашнем заседании они должны были утвердить отчет за 2018-й и финансовый план на 2019 год. Увлеклись. Обрадовались. Забыли. Без этих документов бюджетное финансирование НОТУ не может продолжаться. Компания парализована. Уже. Более того, узнав о демарше Наблюдательного совета, зарубежные доноры собираются приостановить свое сотрудничество с НОТУ, по крайней мере такие слухи ходят. Национальные дебаты не состоятся. Если наши герои-продюсеры не уговорят смежников (декорации, графика, аренда аппаратуры) работать с нами в долг. Но по какие гарантии? А процедуры? Нет, господа, срыв дебатов и, куда деваться, международный скандал - результат вашего творчества.

Читайте: "Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя

12) Зураб Аласания - предмет ненависти неожиданно огромного количества людей, которые ничего о нем не знают, кроме того что он: а) грузин; б) человек Авакова; в) то ли украинофоб, то ли вообще агент Москвы. Объясняю: я с Зурабом работаю четыре года довольно тесно. За это время я наблюдал его в разных ситуациях. Очень разных. У него, конечно, свои тараканы, как и у каждого живого человека, но людей такого достоинства и такой упрямой, иногда ригидной принципиальности я встречал мало. И нет, он не украиножер, а обычный последовательный украинский патриот, гораздо более искренний, чем множество тех, кто комбинируют вышиванку с работой на агентов врага. Теперь, когда под ним закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего.

14). Если Авакова, то, может, кто вспомнит у нас хоть один, хоть один сюжет об МВД?

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Также читайте: Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было делать после выборов, - глава НСЖУ Томиленко

Источник: https://censor.net.ua/n3109649
 
 
 Топ комментарии
 
Государственный канал обязан заниматься совершенно конкретной задачей: доносить до населения сущность государственной политики и принимаемых властью решений. Если руководитель канала этого не обеспечивает, его меняют на другого, который будет делать именно это.
Хочешь свободы печати ? Открой блог и веди его за свой счёт.
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Я вот перестал смотреть этот канал потому что мне эксременты за мои деньги не нужны. Мне важно знать о сельском хозяйстве Украины. о ее экономике, о ценах и тарифах, о войне. А мнения журнашлюх не интересны. Когда Украина получала Томос, сколько каналов показывало это в прямом режиме. А Первый включу, нет, включу. нет.Зато Саакашвили показывали очень часто.
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"UA: Украинское радио" в составе "Первого канала"...
У що ж ви перетворили, "Перший канал» радіо.....
Стандартний день:
Ранок.
06:00 Новини: «ДТП, ДТП, ДТП, вбили, вбили, вбили, вкрали,вкрали, вкрали..»

Періодично мантра Садового, промова задушевним голосом : «Це ж скільки треба було красти, щоб найбагатшу країну Европи, перетворити у найбіднішу... »
Розмова з Алєксандром Кочєтковим...ноу коммент ...
Періодично прямі лініїї з дзвінками: «Коли вже Порошенка посадять !»
Кінець дня
24:00 Похоронний марш (дуже схоже).
І це кожного дня...

Звичайно є й світлі плямки, типу, «Наша Армія», або передача Портнікова, чи уроки української Дмитра Хоркіна...і все...
У яку ж тільки помийницю перетворили ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ "Перший канал» радіо....
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Тут скоріше за все розклад ось який. Зураба закривати не будуть, бо людина з градусом та й сидів "на інформації" - собі дорожче. Але за старою радянсько-номенклатурною традицією когось мусять визначити цапом-відбувайлом та покарати. Оскільки в "команді" також не молокососи сидять, то ніхто не виявляє особливого бажання лишатися виконувачем обов'язків.
(З написаного викликала сміх згадка про "співробітництво" з правильними "профспілками".)
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Державний телеканал ПОВИНЕН пропагувати українську державність -мову-культуру і самобутність ! Думки пропалачених і заангажованість журнашлюх- нах! Крапка.
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он не украиножер, а обычный последовательный украинский патриот, гораздо более искренний, чем множество тех, кто комбинируют вышиванку с работой на агентов врага
***********
Педро зачищає інформпростір.
***** це зробило майже відразу, - з телеканалу НТВ.
Ну, і чим вони відрізняються?
Ті ж самі яйця, тільки в профіль...
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Цензор, исправьте фамилию в заголовке!!!
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Государственный канал обязан заниматься совершенно конкретной задачей: доносить до населения сущность государственной политики и принимаемых властью решений. Если руководитель канала этого не обеспечивает, его меняют на другого, который будет делать именно это.
Хочешь свободы печати ? Открой блог и веди его за свой счёт.
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11) Теперь вдруг осознав последствия своего махания шашками накануне судьбоносных выборов в стране, отдельные члены Наблюдательного совета пытаются делать вид, что ничего особенного они не совершили. "А что такое? Аласания будет работать еще две недели, мы назначили и.о., дальше объявим конкурс, пока он состоится, первый тур уже пройдет". Нет, не так. Профессионалы так возбудились, что забыли несколько подробностей. На вчерашнем заседании они должны были утвердить отчет за 2018-й и финансовый план на 2019 год. Увлеклись. Обрадовались. Забыли. Без этих документов бюджетное финансирование НОТУ не может продолжаться. Компания парализована. Уже. Более того, узнав о демарше Наблюдательного совета, зарубежные доноры собираются приостановить свое сотрудничество с НОТУ, по крайней мере такие слухи ходят. Национальные дебаты не состоятся. Если наши герои-продюсеры не уговорят смежников (декорации, графика, аренда аппаратуры) работать с нами в долг. Но по какие гарантии? А процедуры? Нет, господа, срыв дебатов и, куда деваться, международный скандал - результат вашего творчества. Источник: https://censor.net.ua/n3109649

а по этому поводу что-нибудь скажешь?
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"Неполадки в пробирной палатке" (С)
Госканал должен пропагандировать политику государства. Всё.
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а в политику государства вписываются такие понятия как честные демократические выборы, национальные дебаты (к примеру)?
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Конечно. Государство не запрещает коммерческим каналам поднимать эти темы, и дискутировать пока пена изо рта не пойдёт.
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я спросил не об этом, и речь не о коммерческих каналах
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Я уже ответил: функцией государственных телеканалов является донесение до сведения населения решений правительства и разъяснение политики правительства. Для развлечений (дебаты, поединки, демократический мордобой и проч.) - существуют коммерческие каналы.
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так может выборами президента и парламента тоже предложишь коммерческим структурам заниматься? может тендер на подсчёт голосов объявить через прозорро.. давай уже, будем до упора этот абсурд доводить.... а политические дебаты в Австралии это развлечения оказывается, понятно с тобой.
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>так может выборами президента и парламента тоже предложишь коммерческим структурам заниматься?
Нет, это неправильная идея.
> а политические дебаты в Австралии это развлечения
Всё зависит от личного восприятия. В политике очень трудно провести грань между тем что является обещаниями, а что будет жёстко проводиться в качестве государственной политики.
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этот крендель консерва Говняхи Цветова,
ему в Австралии самое дело до ? я например
смотрел «громадське» последний раз в 14-м,
а после воцарения Порошенка и выдворения
Шустера телек не смотрю, вот как
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В принципе правильно, такое вот чистое, информативное телевидение. Государство даёт свою точку зрения в виде законов Рады, и циркуляров правительства. Ведущие в различных ток-шоу это подхватывают, а население радостно смотрит и строит свою жизнь в соответствии с решениями властей. Прям жизнь по Оруэллу. Когда-то это уже было. Власть думала, что население радостно смотрит съезды КПСС и с воодушевлением выполняет их решения. Чем это закончилось все знают.
А теперь посмотрим как это будет выглядеть технически в наши дни. Когда я настраиваю каналы в телевизоре, а их там более сотни, то я включаю автоматический поиск. Потом напротив интересных каналов ставлю "галочки". Неинтересные каналы даже не попадают на кнопку, я их просто не вижу. Всю информацию от правительства получаю в виде кратких дайджестов, и этого вполне достаточно. Сейчас конечно до этого не дошло, но если гос. каналы будут давать инфу согласно Вашему определению, их ждёт незавидная участь. Даже совок не выделил отдельный канал для продвижения решений партии и правительства.
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Вас беспокоят рейтинги; а меня беспокоит тот факт что в эфире присутствуют бесконечные телешоу загаживающие мозги населению анти-украинской пропагандой. Регулярно смотрю в ютубе ролики о мед.реформе. Положительный ролик - обычно 5 минут, с визитом на место, показом врачей и пациентов, разговором с администрацией, может Уляну пару раз покажут. А вот чтобы найти грязь против реформы - элементарно. Вылезет в экран какое-нибудь чмо, и вещает минут тридцать: как все скоро умрут от кори или поноса. Ньюзван, Зик, Голос.уа - несть им числа.
Вот чтобы разорвать эту тотальную пелену лжи, и нужен гос. канал. Как сделать чтобы его смотрели ? Элементарно. Президент может в своих выступлениях упомянуть что 1-й канал по такому-то и такому-то вопросу будет тогда-то давать подробную информацию. Премьер-министр тоже может сказать, и министр обороны, и министр транспорта, и министр здравоохранения. Делать это регулярно - и канал получит один из первых рейтингов. Потому что население всегда хочет знать: что его ждёт, какие изменения готовятся и т.д. Для футболов и мордобоев - будут ходить на коммерческие каналы. А чтобы получить информацию о действиях властей - пусть ходят на правительственный канал. Если высшие должностные лица страны будут регулярно напоминать населению про данный факт, люди включат телевизор, и будут слушать. Такие дела.
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Вы сами ответили на свой вопрос. Бесконечные телешоу загаживают мозги населению потому, что большинство населения они интересны: ток-шоу на бытовые темы, спорт, прогноз погоды, передачи о здоровье, разные кулинарные конкурсы и советы, ну и ещё может быть передачи в стиле "сделай сам". Не умные передачи про Ульяну и развитие медицинской реформы не аншлаговые потому, что трудны для восприятия, Да и сама и.о. министра не королева красоты, чтобы на нею смотреть. Кстати цели мед.реформы довольно сомнительны. Она направлена против бесплатной высокотехнологичной клинической медицины. Народ больше интересуется как избавиться от угрей, диетой при диабете и увеличением сексуальной активности и т.д. Когда всего перечисленного нет, канал смотреть не будут. Политикой плотно интересуются 5-10% процентов населения, в принципы можно поискать какие-нибудь исследования на эту тему. К политике увеличивается интерес только во время кризисов и обострений, во время выборов и то не надолго. Поэтому если на правительственных каналах не будет развлекательных каналов ходить туда не будут.
Всё что я сказал относится к зреднему зрителю ТВ, который как правило не очень перегружен умом и не имеет явных пристрастий к культуре. В конце концов государственные каналы должны быть для всех категорий граждан и выполнять функции пропаганды украинского образа жизни. Причём информацию государственной важности давать дозированно в сочетании с разнообразными забавами, чтобы у обывателя создалось впечатление, что он до всего дошёл своим умом.
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>Она направлена против бесплатной высокотехнологичной клинической медицины.

О, лахтинской байдой завоняло.
Видать, мои идеи вас действительно обеспокоили. Теперь, когда под Алесанией закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего, - член Правления НОТУ Макаров - Цензор.НЕТ 9161
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Ничуть, я вполне здоров. А в случае болезни у меня есть средста сьездить подлечиться в Германию. А то, что государственное финансирование направлено в пользу частной терапевтической и педиатрической помощи - факт. Да оно и понятно поставлена цель сократить бюджетное финансирование медицины. Поэтому и пострадает высокотехнологическая клиническая помощь. Её останется столько, сколько будет желающих обеспеченных людей лечиться в украинских клиниках, ну и плюс лечение по государственным квотам.
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Лахтинский бред от начала до конца. Прежде чем лезть в обсуждение реформы, хотя бы ознакомьтесь с реальным положением вещей на сегодняшний день. Включая, например, стентирование. Какие новости на этом направлении ? Имейте ввиду: я знаком как обстоят дела, а вы - нет.
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Я не специалист в медицине, а это не медицинский форум. Как не специалист могу только сказать, что стентирование, шунтирование сосудов сейчас вряд-ли является высокотехнологической медицинской помощью. Новостями в медицине не интересуюсь по причине хорошего здоровья и зарабатывания денег в других областях экономики. Но всё вышесказанное не мешает мне делать некоторые выводы в реформаторской деятельности правительства. Вы ведь можете иметь своё мнение по развитию вооружений или использованию газопроводов.

Заметьте, я не навешиваю на Вас политические ярлыки.
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Шунтирование - это тысячи спасённых жизней. Сравнительно несложная и недорогая операция, вытаскивающая людей буквально с того света.

Вы уже в который раз меняете свой флажок. Холодно сегодня в Питере ?
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Следует заметить, что Зураб Аласания руководит не "государственным каналом", - а общественным! Есть различие, господин aquarius580 459c2008?!
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Канал всегда кем-то финансируется. 1-й финансируется государством.
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какое дело австралийцу до какого то коналла,
я так живя в Украине не знаю что за канал,
а про 5-й, к слову, последний раз смотрел в 14-м,
что то похоже ваше рыльцо в шЫкалЛаде
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Общество выбрало власть и делегировало на период каденции ей свои полномочия. Общественный в этом смысле должен отражать интересы общества в целом. Подтверждением сказанного является бюджетное финансирование
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Тобто - зомбувати людей? Так ми ж не росія і не ссср.
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Доводить до сведения граждан решения правительства.
У вас трудности с пониманием прочитанного ?
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Ні, у мене складності з зомбуванням. А про рішення влади достатньо говорять по іншим каналам та і власна кишеня та шлунок відчувають.
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Хто як не державний канал має відповідати на інформаційну війну проти держави і суспільства України?
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"гасударствєнниє канали" є в Туркменістані, Південній Кореї, Мацквабаді і Україні. В США наприклад "гасударствєнних каналав" немає і бути не може просто по законодавству.
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Ну враховуючи що в Україні Порошенко активно розбудовує "руській мір" з усіма його атрибутами в ситуації нічого дивного немає - це логічно.
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Что вы имеете ввиду под строительством рузькемира? Возрождение ВСУ или ПЦУ?
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Я думав що тільки сліпий не може побачити ознаки "руського міра" у нас.
- сакральність влади "єслі не Пу/По то хто??"
- непідзвітність влади суспільству
- відсутність зворотнього зв'язку суспільства з владою

- бюджетники на "зустрічах" з Пу/По
- підставні журналісти на прес-конференціях з питаннями на шпаргалках
- гречка навиборах
- зкопійована в Росії податкова система (як і взагалі всі економіка)
- "оптимізація" за останні роки шкіл і медустанов
- постійні бюджетні дотації (до1/3 бюджету) "малозабезпечених" олігархів
-......... я міг би на 15 сторінок писати проспільні ознаки. Мені важче знайти хоч 5 відмінностей.
"Возрождение ВСУ или ПЦУ" - саме запитання викликає в мене іронію - типовий ватник. 858% росіян при подумках про досягнення Держави/Пу згадають саме "духовність православ'я" і "нєпабєлімую" армію.
Ви чули таке слово "свобода"? Думаю що ні. Змінюйте себе - зміниться і Держава.
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неправда, он назвал не ху@лом, а ******...
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"UA: Украинское радио" в составе "Первого канала"...
У що ж ви перетворили, "Перший канал» радіо.....
Стандартний день:
Ранок.
06:00 Новини: «ДТП, ДТП, ДТП, вбили, вбили, вбили, вкрали,вкрали, вкрали..»

Періодично мантра Садового, промова задушевним голосом : «Це ж скільки треба було красти, щоб найбагатшу країну Европи, перетворити у найбіднішу... »
Розмова з Алєксандром Кочєтковим...ноу коммент ...
Періодично прямі лініїї з дзвінками: «Коли вже Порошенка посадять !»
Кінець дня
24:00 Похоронний марш (дуже схоже).
І це кожного дня...

Звичайно є й світлі плямки, типу, «Наша Армія», або передача Портнікова, чи уроки української Дмитра Хоркіна...і все...
У яку ж тільки помийницю перетворили ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ "Перший канал» радіо....
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До конца так до конца, как Роза и Джек в Титанике. Только просьба честно - тонуть.
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Люті новини https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2437082.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Если начальство ГОСУДАРСТВЕННОЙ теле-радиокомпании не одобряет курс, проводимый демократически избранным Пезидентом и Правительством страны, то зарплату гос. служащих руководству телерадиокомпании, несомненно, получать не стоит (не говоря уже о премиях, которые выписываются из гос. бюждета).
Заявление об уходе - "чемодан" - частный канал, и неодобряй в полный голос, а не занимайся по-тихому саботажем за государственный счет.
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Антиукраинских ТВ каналов -помоек- хватает с лихвой (интер-ньсван- 112 итд) Если ещё и единственный державний канал ( финансируемый нашими налогами) будет вставать в позу " а мне не нравится то и то - и косвенно лить воду на мельницу врагов Украины: нах с пляжа! Война уже 5й год в стране а политики и медиа-прости Господи всё "аппазиционерничают"!
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кто голосовал за барыгу ?
никто не признаётся или
ему тупо голоса мусора насчитали ?
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Я вот перестал смотреть этот канал потому что мне эксременты за мои деньги не нужны. Мне важно знать о сельском хозяйстве Украины. о ее экономике, о ценах и тарифах, о войне. А мнения журнашлюх не интересны. Когда Украина получала Томос, сколько каналов показывало это в прямом режиме. А Первый включу, нет, включу. нет.Зато Саакашвили показывали очень часто.
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Да и Тимошенко там показывали. При этом Аласания кричал мы не показываем президента, потому что мы телеканал без политики. Вот такие двойные стандарты получается...
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соевая шваль в комментах раскукарекалась. А значит Аласания всё делает верно.
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Делал. Нет больше Аласании как руководителя. Ну а насчет "верно" - рейтинги каналов за год посмотрите. Притом, что Перший финансирует вся страна и международный фонд, показать 27-е место, уступив мелкосельским Пикселю, Индиго и Зуму... Нужно быть недалеким грузином, чтобы так вот талантливо прокакать все доверие и деньги.
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Речь идет об уволенном руководителе телеканала «UA:Перший», Зурабе Аласании. Откровенно говоря, нам трудно сказать, по каким таким деловым качествам этого персонажа поставили руководить основным государственным телеканалом, но показал он себя рафинированной бездарью и бездельником. Удивляет и то, что он практически сразу показал себя «ничем» на этой должности, но удержался на ней непростительно долго.
Коллеги уже припомнили ему, как государственный канал «отморозился» по поводу важнейших событий государства Украина, и мы не станем повторять их аргументы, но лишь обратим внимание на то, как это выглядит со стороны.
Европейские и американские специалисты, официальные лица и представители соответствующих государственных органов постоянно ведут речь о том, что РФ развязала информационную войну против Запада, и особенно - против Украины. Приводятся огромные суммы, которые тратит РФ на разрушительную пропаганду. По этому поводу написаны десятки монографий, за исследования российской инфовойны получено множество докторских мантий, но руководителю Первого национального это было не известно. Не известно ему и то, что публично озвучивал некто Жириновский. А он с трибуны госдумы заявил, что имеет военно-учетную специальность «военная пропаганда». Это значит, что училища КГБ, а сейчас - ФСБ штампуют специалистов, которые больше ничему не учились, кроме как проводить информационные диверсии.
Но Аласания этих тем не касался в принципе. Его канал не исследовал ни одной такой темы. Возможно, он даже не знает, что Украина ведет войну и уж тем более - не знает с кем. То есть, он показал хроническую и неизлечимую форму профессиональной импотенции, за что его наконец-то и выперли.
И вот парень проснулся и стал пламенно вещать о свободе слова, о линиях различного цвета, в том числе, и красных. Только увольнение заставило его проснуться и понять, что он проехал свою остановку. Ну хорошо, что он хоть про свободу слова рассказывает, а не об угрозе сексуального насилия, в отношение себя. Ну что же, можно ему пожелать: «Нехай щастить», а в уме прикинуть, проснется ли министр информационной политики, если его уволить?
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как многа буков, однако, сами писали или кто подмог ?
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Нам, привыкшим читать между строк и отсеивать зерна от плевел, хочется понять истинную причину, почему убирают профессионала и честного человека. Значит, он сделал или постоянно делал то, что не понравилось власть имущим. Сейчас расскажут восемьдесят пять причин, почему его убирают, но есть среди них одна - главная.
Мне показалось , что возможно кому - то нужен срыв национальных дебатов.
Что канал будет парализован неслучайно.
И сейчас точно также как и за свободу Савика шустера где- то там умрет ещё один человек.
На самом деле, за этого аласанию должны вступиться все журналисты и гражданское общество. Свобода слова - реальная , а не декларативная - есть наше последнее отличие от рашки.
Если закроют рот журналистам - нам всем кранты , и о свободной Украине , о которой мы все мечтаем ещё с майданов - тоже.
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у вас уже новый мессия намечается...?)))
ну как всегда непредсказуемо...)))
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Под Аласанией не закачалась почва. Его уволили по причине его некомпетентности. Макаров собирается бухать с ним на кухне, чтобы поддержать?
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Виталий.А если суд его (Аласонию) восстановит в должности,а Аваков и полиция решение суда выконают,что тогда скажете?А коллектив рабочий я так понял менять Аласанию и не собирается.Посмотрим,посмотрим.
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У суда нет таких полномочий "восстанавливать". Это не более чем пиар-игры. Суды могут лишь признать увольнение не совсем правомерным и назначить компенсацию. А вот назначить на должность суд не может - не его юрисдикция)))))
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А я вчера на Першем в период с 19-00 до 23-00 смотрел концерт украинских музыкальных групп.Названия программы и группы не запоминал,но само выступление понравилось.И современная обработка композиций,и национальный украинский колорит,все было.На украинский мови конечно.И удовольствие получил и отдохнул от всей этой политики,рекламы и ток-шоу разных,что большинство каналов заполонили.Ну это мое личное мнение,и оно может отличаться от мнения других участников форума.Точно так же как и их отрицательное мнение,не "теорема Пифагора".
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Ну так Виталий.На футбол 1,2-футбол круглые сутки.Каждый волен проводить свое время как ему вздумается.Повторюсь-это мое личное мнение.Ни больше,ни меньше.Впрочем как и у каждого из вас.
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Я не смотрю Футбол-1,2. Он низкого качества)))))
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Да ,забыл отметить.С экранов Першого совсем исчез "поплавок"- спивучий ректор Михаил Поплавский.И в место этого пидстаркуватого, озабоченного пердуна появились новые ,талантливые,никому не известные ребята,наши украинские,а не российская попса.Разве это плохо?
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Это тот Алсания, на которого жаловался Савик Шустер президенту , что тот не дает ему работать...
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А вот ,что вчера одна дамочка все на форуме так завзято пыталась "пасквиль" "левый" от профсоюза "левого" рекламировать-так это факт.И фамилия этой дамочки Новосад.
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Десять років тому прем'єр-міністр Тимошенко через Печерський суд добилася заборони "будь-яким фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на білбордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності Тимошенко" ©, і це не було "червоною лінією" для її влади.
І коли на п'ятому році війни державний "UA:Перший" показав карту України без Криму та після диверсії в Ічні не пустив в ефір речника ЗСУ ("Алєсічка, он у нас нє помєщаєтся"©) - це теж не була "червона лінія" для менеджменту "Суспільного мовлення" на чолі з паном Аласанією.
І за ігнор "Першим" Генеральної асамблеї ООН за участю делегації України на чолі з Президентом, і тим більше за відмову висвітлення заходів напередодні прийняття доленосного рішення про надання Томосу - теж ніхто не вказав на "червону лінію", крім хіба що активної частини фейсбуку.
Ну і, звичайно, яка там "червона лінія" за провали в фінансовій та інвестиційній сферах управління "Суспільним" і за його мізерний вплив на боротьбу з російською пропагандою.
Зате, коли Наглядова рада НСТУ за чисельні порушення Статуту 9 голосами проти 3 відправила пана Аласанію у відставку, Тимошенко разом з Найемами та Зіміними-Соболєвими одразу заявили про "червоні лінії" та "наступ на свободу слова".
Заборонити судом інформацію про себе любімую у владі або колегіально звільнити менеджера сумнівної кваліфікації (не редактора, не журналіста) - це різні речі, шановні любителі позловживати свободою слова.
А що "Суспільне" під керівництвом Аласанії перетворилося в аморфного пожирача бюджетів з невизначеною редакційною політикою та низьким рейтингом, а сам пан Зураб став протиставляти себе державі, якою найнятий на роботу, - було діагностовано ще майже рік тому.
Його попереджали про бездарне управління таким потужним інформаційним інструментом, не дійшло, тому винуватого у своєму звільненні комусь треба пошукати в дзеркалі.
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То я бачу тут деякі люди навіть і не розуміють, що це не просто канал, а Перший державний канал країни!
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Про Аласанию и UA:Перший для тупых.
Я правильно понял: государство не может уволить руководителя государственного канала, который за государственные деньги не хотел освещать государственные мероприятия?
Давайте ещё раз.
Вот государство.
Вот канал, принадлежащий государству.
Вот директор канала, нанятый государством, за государственные деньги, получающий от государства инвестиции.
Пока всё правильно? Едем дальше.
Вот государственные мероприятия с участием первых лиц государства.
Что должен сделать государственный канал, существующий на государственные деньги, с мероприятиями, в которых участвуют государственные деятели?
По мнению руководителя канала - ничего. От слова "совсем".
Улавливаете?
У государства на этот счёт, естественно, другое мнение. А поскольку именно оно наняло руководителя канала и платит ему неслабую зарплату, оно хочет получать некую отдачу.
Это нормально: кто платит - тот и заказывает музыку.
Если музыка выходит не та, что заказывали, просто перестают платить.
Логично?
Можете хоть сто раз называть этот канал "общественным", "гражданским" или "народным".
Каналом распоряжается государство - в интересах общества, граждан и народа.
Нигде в мире владельцы медиа не платят его работникам за то, чтобы те их порочили или игнорировали.
Главная цель владельцев новостных медиа - пиар.
В данном случае, пиар государства и его представителей.
Ничего сложного, правда?
У любого крупного чиновника есть личный водитель.
Представьте себе, что одним прекрасным утром этот водитель, вместо того, чтобы везти чиновника в присутственное место, поедет на казённом авто на рынок и примется развозить старушек с сумками.
А на все вопросы скажет: "Я получаю деньги от народа, автомобиль принадлежит народу, вот я и служу народу, а не чиновнику!"
Наверное, кто-то восхитится смелостью и благородством шофёра.
Но, так или иначе, он профнепригоден. И будет уволен моментально. В любой стране мира. Хоть в Швеции, хоть в Греции.
Надеюсь, аналогия ясна? Боюсь, не всем. Но тут уж прошу меня простить: я писал этот текст для тупых, а не для безмозглых.
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Вы поглядите какие многословные на целую страницу заказные комменты против Аласании, явно написаны заказными журналюшками. Соевая шваль раскукарекалась. А значит Аласания всё делает верно.
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Да что сделал этот канал для Украины? Назови, что ты там смотрел интересного??
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Мальдивский превратился в Сцаря всея Украина!Член № 3 после Лукашенко и кремлёвского карлика.И замашки брехливые такие.Союзмультфильма тока не выстачае!Але личных бото ферм -несчисленна рать.
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Причем тут патриот или не патриот, авакова или не авакова? На першому просто нет ничего, интересного, что приятно или хочется смотреть. Канал-импотент. Сколько уже можно из главного канала страны делать совковую отстойную клоаку? Вот и все
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"...У нас не воруют ..."
Воровать там нечего - нищие телом и духом.
"...Мы не продаемся..."
Значит вы никому не нужны. И это очень плохо. У вас даже нет стимулов для профессионального .роста.
Дальше даже не вчитывался. Хватило начала.
У меня лично были такие надежды на первый, когда пришел Аласания. Ну, думаю, наконец, первый канал Украины станет украинским, патриотическим! А хер вам! Оказывается он стал играть роль "независимого". И это во время войны... во время постоянной информационной атаки на государство Украины и ее власть! НА КИСЛОРОД!
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пять комментов ты прокукарекал под одной статьёй, копеечный троль.
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Вы имели ВСЕ. И главное - неограниченный эфир! И НИЧЕГО не сделали. Меня лично оскорбило, что за столько времени вы не смогли создать смотрибельный эфир по истории Украины, регулярно делать круглые столы, приглашать историков, в том числе, не академических (с кремлевскими диссертациями) а целую волну молодых, перспективных. До конца так и не раскрыли тему народных традиций и старых украинских церковных праздников. Не рассказали об истории колядок, щедривок, коломыек, наводохрещення. Не рассказали об истории христианской веры на Руси, крещении Владимира, не пригласили так специалистов как профессора Колодного А.Н. Потому вам тема Томоса и нашей поместной церкви была не интересна. Про отсутствие нормальных политических шоу уже молчу. Те жалки попытки, которые мы видели, даже комментировать не хочется. По сути, ваша инертная, импотентная политическая позиция привела к полной дискредитации канала
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеперь, когда под Аласанией закачалась почва, я лично рассчитываю быть с ним до последнего, - член Правления НОТУ Макаров
 
 
 
 
 
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