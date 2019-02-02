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 За рубежом
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Все про:ВВС (181) Венесуэла (130) Мадуро (18) Гуаидо (5)

 Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Родригес перешел на сторону лидера оппозиции Гуаидо

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо легитимным президентом страны. В венесуэльских ВВС военного назвали предателем.

Видеообращение дивизионного генерала и директора стратегического планирования ВВС Венесуэлы Родригеса опубликовали в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Генерал подчеркнул, что он не признает "диктаторскую власть" президента страны Николаса Мадуро и готов выполнять приказы временного президента Хуана Гуаидо. Также он утверждает, что 90% военных не поддерживают Мадуро.

В аккаунтах ВВС Венесуэлы позже появились фото Родригеса с надписью "предатель".

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3109648
 
   
 Топ комментарии
 
Первый пошел....постепенно подтянется остальных большинство... Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Родригес перешел на сторону лидера оппозиции Гуаидо - Цензор.НЕТ 4231
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Если вернуться к демократии - не может быть действующий генерал министром обороны .
А главой генштаба ни лётчик , ни моряк -- абсолютно доказанный в боях (негативный опыт) факт . Только полевые командиры - лучше танкисты и мотопехота .
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Ось так люди ризикують для майбутнього росту Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Родрігес перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо - Цензор.НЕТ 8946
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17 миллиардов вложенних кацапами в Мадуро накрились мендним тазиком и єто радует
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Тупой генерал ВВС, надо было на неделю раньше переходить. Тогда бы слапал самолёт с баксами от Ху"ла.
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Самотопы паРашки отправляется к далёким берегам
Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Родрігес перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо - Цензор.НЕТ 1323
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кацап - это вы только на параде можете так, а вот "Кузя" ваш молодец...)))
вы там док поднимать будете...?
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ну вы это всё можете только на параде показать, а в действительности мало какие ваши колоши до Венесуэлы доплывут, разве только подлодка ваша "Курск" сможет...)))
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Подлодка Запорожец уже встала на боевой курс в Саргасово море.
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это было еще вчера ..наверно модер не читал новости на укрнете в 9-00 я могу скрин выкинуть ...у меня уже есть красные плюсы от модеров ...такой я нодоедливый
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Якщо за свіжими новинами-вам не сюди.Тут в коментах добре один одного і авторів за сраки кусати.
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Уже начинают убегать от Никол саМадура....
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в Венесуэле сложилась интересная ситуация . личный состав и младшие офицеры в принципе не горят желанием сражаться за Мадуру а командование ВС ( боясь потерять положение ) наоборот поддерживает водителя автобуса . поэтому и противостояние не переходит в горячую стадию . командование просто боится посылать войска на разгон ибо есть вероятность что солдаты перейдут на сторону Гуайдо . так что данный прецедент очень важен Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Родрігес перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо - Цензор.НЕТ 9271

что интересно сам Мадура находится не в столице . уехал типа с проверкой в элитную танковую бригаду . подразделение преданное лично ему Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Родрігес перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо - Цензор.НЕТ 9271
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скорее всего . ну и может планирует использовать прикормленных танкистов для разгона оппозиции
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ну хоть один толковый коммент- просто удивительно для троллячего Цезора Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Родрігес перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо - Цензор.НЕТ 7586
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ЗДЕЛАЙ УЖЕ ЭТУ СВОЮ ************ РАКЕТУ. И ****** С НЕЙ ВМЕСТЕ НА ТОТ СВЕТ...
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мы и без этого лолу кокорину вздернем в чем проблема?
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рашка вже виезла в масквабад 20 тон золотого запасу Венесуели. Можливо за тим і літав той боінг пустий.
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сомневаюсь что мадурик золото на мордовию вывез. даже он понимает что русне в таких вопросах нечистоплотная и брехливая.
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А крысы думали :" а чем не шутит чёрт?"
И в воду прыгали ,спасаясь от картечи
А мы с фрегатом становились к борту борт
Ещё не вечер,ещё не вечер.
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Кто хочет жить, кто весел, кто не тля -
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля -
Они мешают схватке бесшабашной
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Родригес перешел на сторону лидера оппозиции Гуаидо
 
 
 
 
 
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