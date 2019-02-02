 Влияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим, они не станут брутально вмешиваться, - Аваков

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", – объяснил министр.
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"Такие встречи – это моя функция... Если бы я был свободным игроком, пишущим мемуары, со мной бы, наверное, Ахметов не чаевничал. А я бы встречался только с теми, с кем мне приятно встречаться – точно не с журналистами. Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", – добавил Аваков.
По словам главы МВД, олигархи на грядущих президентских выборах не станут отдавать предпочтение одним кандидатам в ущерб других.
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"Я думаю, что эти люди тоже вынесли определенные уроки из последнего десятилетия. Я думаю, что их влияние будет равновелико по отношению ко всем значимым кандидатам. То есть, они не будут брутально вмешиваться в эти процессы. Это важно! Очень рассчитываю, что не будет "мочилова" на их ТВ-каналах, не будет ограничений. Я надеюсь, что они тоже думают о балансе", – сказал Аваков.
Яку нарід не встиг порізати і здати на метал.
Ні?
детьми...!)
По моєму чувак нас кинули.
В мене є країна, я її любив
За волошки очі, люди кораблі
Я з нею разом, півжиття прожив
Притулившись тілом до теплої землі
А тепер тут страшно, я розлюбив її
Злі сірі очі, іржаві кораблі
Ми так хотіли, щоб був колись тут рай
Але зрозуміли шо нас просто
Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто..
Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас
Нас таких багато, не тільки я один
Посідаєм в поїзд, і втікнем хто куди
Хай шукає щастя, інший хто-небудь
Посеред ворон, які тебе клюють
Наші кораблі ще не попливли, можемо і дупу надерти взагалі.
Інше життя, інший світ, правдивий, дружній, чесний і відкритий.
так и сиди тихо, приспособленец
іноді стає страшно. коли чуєш його пісні, зараз, після його убивства!
«Посідаєм в поїзд, і втікнем хто куди....»
Чемодан, вагон і на всі 144 сторони світу !!!
Хіба що через гроші, через свої канали ТБ та радіо, через залежних чиновників в усіх гілках і на усіх рівнях влади, тощо.
А так - ні, "не стануть".
""Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министр.
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министрИсточник: https://censor.net.ua/n3109640
Так , виявляється , за що стояв Майдан - за те , аби голова МВС регулярно і відкрито отримував вказівки від олігархату !!!
Бедняга. Скрипит зубами, а встречается. А зачем ты с ними встречаешься? Без них МВД не функционирует?
Такие встречи - это моя функция.
Вот это влупил чувак. Перетирать с Ахметовым - оказывается функция главы МВД.
а аваков, що гірший?!
Яку нарід не встиг порізати і здати на метал.
Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко
ГДЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН И ФОНАРНО-СТОЛБОВАЯ ЛЮСТРАЦИЯ!?
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!
[Зачем ненавидящему украинский народ олигарху второй срок президентства? - Владимир Лановой]: Посмотри! http://ua24ua.net/zachem-nenavidyashchemu-ukrainskiy-narod-oligarhu-vtoroy-srok-prezidentstva-lanovoy/
🤑
-- хлодное будет лето 2019... ...шо-то чутка беспокоит...
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤑
0:08
Авакова собаку повісим на гілляку,
Цензор.НЕТ
Бомжи!...
Запускают Бомжа в маркет, и он там крадет товар на сумму, достаточную для уголовного дела, гривень на 200, например. Прикормленная охрана ( бывшие менты) вкурсе. Они "принимают" Бомжа и сдают его полиции. Все в "профите"- Бомжи накормлены-напоены ментами, в силу малозначительности получают условку или штраф (который они изначально не могут оплатить), сисурити маркета - с премией, мусора - с показателями, начальник райотдела - герой и может и дальше крышевать игровые автоматы, пункты приема металла, разливайки и пр. аваков-с охринитительной статистикой раскрываемости и удовлетворенным чувством собственной значимости....
Галочно-палочная системы от авакова не только не пропала, но стала еще круче и циничней...Вот такая она, реформа...
П.С.И да...прокурорские согласовали Бомжу беспроблемную пидозру, реформированные суды - осудили...Все довольны...
Ще пару років авакова і поліції - триндець...Або ********** в ОПГ, або розбіжуться...
вот за что майданщики майданили на майдане.
5 років їх лякали, що Порошенко узурповує владу, а отримали в рейтингу Юльку з її конституцією а-ля фашистська Італія часів Мусоліні чи Германія часів Гітлера, на рєхверендуме.
5 років їм впарювали фуфло про потрібність нових облич, бо олігархічне середовище, а отримали нове обличчя Зєлю з рукою Коломойського в сраці.
5 років їм, випучивши очі, розповідали про "зливи патріотів у котлах", а отримали Грицька з відміною резервів під час війни - хай патріоти згорять без підмоги!
Ви - порохоботи! Просто у Порошенка антирейтинг! Він тисне руку Путіну! В нього опшор! Ахахаха, получі на першому місці в рейтингах клоуна, що перед путіним на колінах! У якого бізнес у Москві через опшор!
Я давно кажу: у нас нарід це не на 100% свідомі патріоти. Тут багато ідіотів, що відразу ковтають те, що їм підсовують.
Шісток олігархів називають "антикорупціонерами". "Націоналістами" - ліваків з лозунгами про бариг. Фейспалм.
Істинні антикорупціонери це ті, хто вже повернув в бюджет 4 млрд дол, хто засудив 2 тис корупціонерів, увів е-декларації, закрив схеми навіть не на мільярди, а на СОТНІ мільярдів грн, електронне відшкодування ПДВ, держзакупки через ПроЗорро, децентралізація і тд.
А справжні нацики - це влада, а Порошенко - русофоб. Ніколи ніхто з націоналістів не вів такий наступ на узкій мір.
Тепер ці остолопи довбаються в десна з ватою, лиш би не голосовать за вашого кондітера, бо рускімірец зєля краще.
Чуваки, а може вам одразу зібратись і з'ї*атися в Сибір? І не тягнути за собою нормальних українців.
Рейхсфюрер СС, рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер рассказал, что регулярно встречается с Молотовым, Кагановичем и Микояном.
Об этом он сказал в интервью изданию Völkischer Beobachter, сообщает Der Stürmer.
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то nicht Gut. Мы в диалоге с Молотовым, Кагановичем, Микоян иногда заезжает. Dies ist ein normaler Prozess", - объяснил Рейхсфюрер.
"Такие встречи - это моя функция... Если бы я был свободным игроком, пишущим мемуары, со мной бы, наверное, Молотов не пил шнапс. А я бы встречался только с теми, с кем мне приятно встречаться - точно не с журналистами. Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", - добавил Гиммлер.
це що у кожного з олігархів є квота на кріпаків, на їх голоси,
а в відсотках це як, скільки на кожного?!
Надо быть совсем слабоумным, чтобы увидеть в нем не Януковича-2, а спасителя нации.
В стране творится полный беспредел, а наша власть даже не понимает своих функций. А потом они еще удивляются, что Зеленский вышел на первое место в рейтингах. "Клоуны" - это те, кто сейчас при власти.
Любой президент пляшет под дудку олигархов -
Тигры в клетке - все они марионетки...Андрей Макаревич.