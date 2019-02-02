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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Аваков (2655) Ахметов (1835) Коломойский (906) олигарх (499) Пинчук (211)

 Влияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим, они не станут брутально вмешиваться, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что регулярно встречается с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", – объяснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленским ездит сопровождение - микроавтобус компании из группы "Приват" Коломойского, - "Bihus.Info"

"Такие встречи – это моя функция... Если бы я был свободным игроком, пишущим мемуары, со мной бы, наверное, Ахметов не чаевничал. А я бы встречался только с теми, с кем мне приятно встречаться – точно не с журналистами. Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", – добавил Аваков.

По словам главы МВД, олигархи на грядущих президентских выборах не станут отдавать предпочтение одним кандидатам в ущерб других.

Также на Цензор.НЕТ: Олигарх Пинчук оплатил американской компании отчет для Януковича о "справедливом суде" над Тимошенко

"Я думаю, что эти люди тоже вынесли определенные уроки из последнего десятилетия. Я думаю, что их влияние будет равновелико по отношению ко всем значимым кандидатам. То есть, они не будут брутально вмешиваться в эти процессы. Это важно! Очень рассчитываю, что не будет "мочилова" на их ТВ-каналах, не будет ограничений. Я надеюсь, что они тоже думают о балансе", – сказал Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3109640
 
 
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Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", - добавил Аваков.

Бедняга. Скрипит зубами, а встречается. А зачем ты с ними встречаешься? Без них МВД не функционирует?

Такие встречи - это моя функция.

Вот это влупил чувак. Перетирать с Ахметовым - оказывается функция главы МВД.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что регулярно встречается с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком. Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 8052
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министрИсточник: https://censor.net.ua/n3109640 Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 8052
Так , виявляється , за що стояв Майдан - за те , аби голова МВС регулярно і відкрито отримував вказівки від олігархату !!! Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6570
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олигархи- это отбросы общества и ничего общего с голосованием возле урн не имеют.
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Гребанный шеколадный цирк "Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3109640 Аваков вообще йбнулся он решает со всеми вопросы министр сранный !!! Вся эта шеколадносепарская мафия которая гнобит и уничтожает Украинский народ должна быть под следствием и что бы ниодна тварь несвалила .
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Заява осетина аваокова направлена проти Гриценка, ця брудна брехня направлена проти кандидата який проголошує свою непричетність до олігархів як головну тезу передвиборчої програми! Мафія хоче обісрати Гриценка, створити враження що всі кандидати однакові, тому голосуйте за мафію! Але Гриценко справді не має нічого спільного з олігархами і тому Гриценко проголосив що олігархів в Україні більше не буде!
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Це керуючі українською промисловістю.
Яку нарід не встиг порізати і здати на метал.
Ні?
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зато как путриёты этому рады - как кацапские дети...
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А НАСПРАВДІ...

По моєму чувак нас кинули.

В мене є країна, я її любив
За волошки очі, люди кораблі
Я з нею разом, півжиття прожив
Притулившись тілом до теплої землі

А тепер тут страшно, я розлюбив її
Злі сірі очі, іржаві кораблі
Ми так хотіли, щоб був колись тут рай
Але зрозуміли шо нас просто

Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто..
Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас

Нас таких багато, не тільки я один
Посідаєм в поїзд, і втікнем хто куди
Хай шукає щастя, інший хто-небудь
Посеред ворон, які тебе клюють
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Не згоден,

Наші кораблі ще не попливли, можемо і дупу надерти взагалі.
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Плювать. Мені за 50, і тільки тепер я почуваюся людиною. Вчора для телебачення зняли на вулиці. Не встиг втекти. Питання були неполітичні, а про здоровий образ життя. Порозмовляли хвилин 7-8. Вибачився за акцент. А вони - та що ви, чудова польська мова, дуже вдалий репортаж, а те, що з України, чи Чехії, чи Норвегії - жодного значення не має, глядачів це цікавить в останню чергу... І підпишіть ось тут, що дозволяєте показати вас по ТБ...
Інше життя, інший світ, правдивий, дружній, чесний і відкритий.
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Вважаю рівні права сусідних держав, має Україна обирати, а не хтось, який має глядачів.
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Та ладно, доречі Скрябіна дуже поважаю!
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гастрабайтер???
так и сиди тихо, приспособленец
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Скрябін, він дійсно пророк...
іноді стає страшно. коли чуєш його пісні, зараз, після його убивства!
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От як Україна («країна»....), яка зараз бьється за саме своє існування, з найжорстокішим і підлим ворогом, Росією, так завинила перед вами...
«Посідаєм в поїзд, і втікнем хто куди....»

Чемодан, вагон і на всі 144 сторони світу !!!
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Звісно, що "не стануть"
Хіба що через гроші, через свої канали ТБ та радіо, через залежних чиновників в усіх гілках і на усіх рівнях влади, тощо.
А так - ні, "не стануть".
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Министр МВД! Встречается с олигархами по четным, с криминалом по нечетным. Это точно Украина после Майдана? И что эти мрази делают в руководстве страны?
""Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министр.
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Кучмиаваковипарубіїгеращенкиющенкипорошенки. Вони кинули.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что регулярно встречается с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком. Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 8052
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", - объяснил министрИсточник: https://censor.net.ua/n3109640 Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 8052
Так , виявляється , за що стояв Майдан - за те , аби голова МВС регулярно і відкрито отримував вказівки від олігархату !!!
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Майдан стояв проти перетворення України, у колонію Росії.
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так влада і перетворила Україну в економічну колонію РФ тотально залежну від імпорту росенергоносіїв - нафти , бензину , газу , вугілля і т.д ... і ще заплатила , за це десятками тисяч життів .
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Пойди опохмелись , тебе уже " черти " мерещутся . Брехло ! . И не спекулируй погибшими .
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Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", - добавил Аваков.

Бедняга. Скрипит зубами, а встречается. А зачем ты с ними встречаешься? Без них МВД не функционирует?

Такие встречи - это моя функция.

Вот это влупил чувак. Перетирать с Ахметовым - оказывается функция главы МВД.
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Це керуючі українською промисловістю.
Яку нарід не встиг порізати і здати на метал.
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Ипаный стыд! Человек стоит во главе закона в стране и регулярно встречается с теми, кто делает все, чтобы набить себе карманы за счет нарушения закона. Ведь только так это происходит. Не на луне же живем. А теперь еще прикидывается шлангом.
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Ну, если МВД официально признаёт наличие ОЛИГАРХОВ в Украине, то уже "приехали"!
ГДЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН И ФОНАРНО-СТОЛБОВАЯ ЛЮСТРАЦИЯ!?
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нема - за 4 роки т.зв "постмайданівська влада" вичистила всіх потенційно здатних до протесту .
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Я бы ещё понял бы "отмазку", если бы они являлись бы главами политических партий, поэтому сАбаков с ними регулярно и встречается, а так НА КАКОМ ОСНОВАНИИ, почему не встречается с БОМЖАМИ (ведь они тоже "граждане" Украины)?
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Контролюють Авакова, заїжджають діла порішати. Як великі урки з маленьким уркою.
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ну чисто не авкян, а царь - все идут к нему на поклон; а он со всеми "перетер", все "порешал". наверное царям за вредность талоны на молоко дают.
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Сотрудничаешь с олигархами, ну а как же иначе, ведь имеешь какую-то долю от этого. Все вы сволочи продажные, и грош вам цена.
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Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!﻿
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Когда уже за украинца голосовать будешь? Твій вибір поляк.
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Зачем ненавидящему украинский народ олигарху второй срок президентства?
[Зачем ненавидящему украинский народ олигарху второй срок президентства? - Владимир Лановой]: Посмотри! http://ua24ua.net/zachem-nenavidyashchemu-ukrainskiy-narod-oligarhu-vtoroy-srok-prezidentstva-lanovoy/
🤑
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аваков-человек, наглухо просравший все перспективы реформ в полиции...
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Может поэтому в стране участились убийства и грабежи , потому что ахметовский лохторат нельзя сажать и судить, можно и программу под них придумать для того что бы амнистию им устроить. Авакова давно нужно было убрать, но по всей видимости он так долго занимает свой великий пост, что такие олигархи вокруг него крутятся.
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А у Франції , між тим , посилюються протести "жовтих жилетів" - натомість в Україні все тихо , ну звичайно - куди тим французам до українського рівня життя ... Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6592
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...во-во... ...оно самое -- про Хунту! Аваков за олигархов отвечает...
-- хлодное будет лето 2019... ...шо-то чутка беспокоит...
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Аваков, ну тогда и удивляться поддержке НФ в 0% тоже не стоит. Цена вопроса встреч - нулевой рейтинг партии.
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- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤑
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Любі маі! Кругом алігархі, і тільки я біла, пухнаста і зубожіла! Абіцяю знизить рівень алігархів вдвічі, а надої молока збільшить втричі!
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Вавчик, краще збільш втричі дозування психіатричних ліків.
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"Я думаю, что эти люди тоже вынесли определенные уроки из последнего десятилетия.Источник: https://censor.net.ua/n3109640 От цікаво - хоть хтось зрозумів що насправді означають ці слова ?! Тільки чесно ... Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6415
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После того, как в Запорожье "хлопнули" ментов, которые за ширку договаривались с арестованными наркоманами брать на себя преступления, которых они не совершали, менты придумали новую схему....
Бомжи!...
Запускают Бомжа в маркет, и он там крадет товар на сумму, достаточную для уголовного дела, гривень на 200, например. Прикормленная охрана ( бывшие менты) вкурсе. Они "принимают" Бомжа и сдают его полиции. Все в "профите"- Бомжи накормлены-напоены ментами, в силу малозначительности получают условку или штраф (который они изначально не могут оплатить), сисурити маркета - с премией, мусора - с показателями, начальник райотдела - герой и может и дальше крышевать игровые автоматы, пункты приема металла, разливайки и пр. аваков-с охринитительной статистикой раскрываемости и удовлетворенным чувством собственной значимости....
Галочно-палочная системы от авакова не только не пропала, но стала еще круче и циничней...Вот такая она, реформа...
П.С.И да...прокурорские согласовали Бомжу беспроблемную пидозру, реформированные суды - осудили...Все довольны...
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А хто там на Заоріжжі керує? Мер-рада тощо чиї? Якщо не помиляюсь, то ахметівські. Так само, як і вілкулака старший &Ko у Кривому Розі.
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Так така хня по всій Україні...
Ще пару років авакова і поліції - триндець...Або ********** в ОПГ, або розбіжуться...
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Не по всій Україні, але багато де. Залежить ще від громади і місцевої влади.
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Цікаво, а якже після всього цього почне спілкуватися без матюків Бєня?.. Він же тепер двох слів не зможе зв'язати ..😕😕😕
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Я уже не раз писал, что майдан привел к власти людей без чести , совести и Родины. Эта псина Сабаков один из них. И при этом он даже не стесняется говорить в лицо гражданам Украины я просто плюю на вас и закон ибо не один нормал ный министр МВД в любой нормальной стране не смог бы ртветить на простой вопросКто и зачем регулярно устраиваеи министру встречи с людьми, к которым МВД не имеет отношения и они не явлються хотя бы чиновниками.
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"...вони погавкають і заспокояться !" (Шкіряк - радник міністра МВС)
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А до чого тут клоун? Він що "значимий кандидат"? В нього інша роль - перекривати своїми фокусами негативні емоції від косяків інших. Я зовсім не певен, що він братиме участь у виборах як таких. Скоріше за все він відмовиться за тиждень до виборів на користь іншого "незалежного, білого та пухнастого" кандидата.
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а как иначе министр узнает что вказивки равновеликие от всех олигархов?
вот за что майданщики майданили на майдане.
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Який шикарний еволюційний шлях прошли зрадофіллітики за 5 років.
5 років їх лякали, що Порошенко узурповує владу, а отримали в рейтингу Юльку з її конституцією а-ля фашистська Італія часів Мусоліні чи Германія часів Гітлера, на рєхверендуме.
5 років їм впарювали фуфло про потрібність нових облич, бо олігархічне середовище, а отримали нове обличчя Зєлю з рукою Коломойського в сраці.
5 років їм, випучивши очі, розповідали про "зливи патріотів у котлах", а отримали Грицька з відміною резервів під час війни - хай патріоти згорять без підмоги!
Ви - порохоботи! Просто у Порошенка антирейтинг! Він тисне руку Путіну! В нього опшор! Ахахаха, получі на першому місці в рейтингах клоуна, що перед путіним на колінах! У якого бізнес у Москві через опшор!
Я давно кажу: у нас нарід це не на 100% свідомі патріоти. Тут багато ідіотів, що відразу ковтають те, що їм підсовують.
Шісток олігархів називають "антикорупціонерами". "Націоналістами" - ліваків з лозунгами про бариг. Фейспалм.
Істинні антикорупціонери це ті, хто вже повернув в бюджет 4 млрд дол, хто засудив 2 тис корупціонерів, увів е-декларації, закрив схеми навіть не на мільярди, а на СОТНІ мільярдів грн, електронне відшкодування ПДВ, держзакупки через ПроЗорро, децентралізація і тд.
А справжні нацики - це влада, а Порошенко - русофоб. Ніколи ніхто з націоналістів не вів такий наступ на узкій мір.
Тепер ці остолопи довбаються в десна з ватою, лиш би не голосовать за вашого кондітера, бо рускімірец зєля краще.
Чуваки, а може вам одразу зібратись і з'ї*атися в Сибір? І не тягнути за собою нормальних українців.
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Только почему то результат ВСЕХ реформ и покращень на уровне плинтуса. Самая богатая черноземами страна стала самой бедной в Европе под руководством самого богатого в Европе руководителя. За год т.н. реформ и покращень только за один год увеличил свои доходы в ВОСЕМДЕСЯТ ДВА раза. Зарплаты чиновников в месяц стали для простых украинцев уже даже не годами , а десятилетиями работы. Половина трудоспособного населения выехало за кордон, оставив на произвол судьбы как страну, так и стариков, котрые и создали своим трудом то, что прикарманили эти типа патриоты.
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Шёл 1943 год.
Рейхсфюрер СС, рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер рассказал, что регулярно встречается с Молотовым, Кагановичем и Микояном.
Об этом он сказал в интервью изданию Völkischer Beobachter, сообщает Der Stürmer.
"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то nicht Gut. Мы в диалоге с Молотовым, Кагановичем, Микоян иногда заезжает. Dies ist ein normaler Prozess", - объяснил Рейхсфюрер.
"Такие встречи - это моя функция... Если бы я был свободным игроком, пишущим мемуары, со мной бы, наверное, Молотов не пил шнапс. А я бы встречался только с теми, с кем мне приятно встречаться - точно не с журналистами. Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", - добавил Гиммлер.
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Телеканалы Курченко (Януковича) и Фирташа поддерживают Петра Порошенко. Медиаимперия Ахметова поддерживает Петра Порошенко. Региональные СМИ, подконтрольные Кернесу и Труханову, поддерживают Петра Порошенко. И даже бывший пресс-секретарь Януковича Ганя Герман внезапно вышла из тумана с поддержкой Петра Порошенко.
Надо быть совсем слабоумным, чтобы увидеть в нем не Януковича-2, а спасителя нации.
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У меня просто нет слов. Аваков занимает должность министра МВД уже 5 лет, дольше Порошенко и дольше всех других министров. Чем он занимался все это время и чем занимается сейчас? "Регулярно встречается с олигархами"?
В стране творится полный беспредел, а наша власть даже не понимает своих функций. А потом они еще удивляются, что Зеленский вышел на первое место в рейтингах. "Клоуны" - это те, кто сейчас при власти.
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...і що каже "гаррі поршен",він теж олігарх...
Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 8910
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Влияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим,

Любой президент пляшет под дудку олигархов -

Тигры в клетке - все они марионетки...Андрей Макаревич.
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Единственные "партнеры" с которыми нету доверия это РФ...
Вплив олігархів на всіх значущих кандидатів у президенти буде рівновеликим, вони не будуть брутально втручатися, - Аваков - Цензор.НЕТ 2582

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВлияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим, они не станут брутально вмешиваться, - Аваков
 
 
 
 
 
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