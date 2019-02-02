 Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, общаясь с журналистами после съезда партии "Народный фронт" в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По его словам, среди более чем 300 обращений о нарушениях преобладают сообщения об агитации недозволенными методами - билборды и средства агитации без выходных данных.

"Были также нападения на кандидатов, в том числе и вчерашнее (вероятно, речь идет о нападении на кандидата в президенты Александра Вилкула, которого облили зеленкой, - Ред), тоже будет расследование. Пока в целом я оцениваю, что так как мы подняли планку чувствительности к нарушениям, надо чтобы к ней привыкли, и это очень важно, но пока все стабильно. Мы особые риски видим в скупке голосов, мы видим, что есть попытки развернуть систему подкупа избирателей, риск данного подкупа и внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Аваков.

Министр отметил, что сейчас около семи дел уже в стадии уголовных дел, а не административных нарушений. В частности, они касаются агитации и рекламы не за счет избирательных фондов и нападений на кандидатов и наблюдателей.

Арсен Аваков также подчеркнул, что его ведомство и Национальная полиция обеспечат равные права всем кандидатам в президенты на выборах.

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"Я не поддерживаю Порошенко, и я не поддерживаю Тимошенко. Я не выскажу никаких других преференций ни моим друзьям, ни моим противникам. Равные права получат все, от Каплина до Порошенко. Это моя миссия и функция, это мой принципиальный вопрос. Я хочу, чтобы это все услышали. У нас есть инструментарий. Прежде всего, те функции, которые прописаны законом, за Национальной полицией, вся подследственность всех нарушений - за Национальной полицией. Я очень рассчитываю, что когда мы будем разоблачать нарушения, мы будем говорить об этом публично, пресса и общественность это поддержат и я не думаю, что кто-то рискнет занять высшую должность в государстве через подтасовки и нарушения", - подчеркнул Аваков.

Отметим, что в интервью изданию LB.ua Аваков сообщал, что на утро 1 февраля получено более 500 заявлений граждан и общественных организаций о нарушениях в ходе избирательного процесса.