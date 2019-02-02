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 Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков

Основная масса обращений о нарушениях во время избирательного процесса - это сообщения об агитации недозволенными методами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, общаясь с журналистами после съезда партии "Народный фронт" в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По его словам, среди более чем 300 обращений о нарушениях преобладают сообщения об агитации недозволенными методами - билборды и средства агитации без выходных данных.

"Были также нападения на кандидатов, в том числе и вчерашнее (вероятно, речь идет о нападении на кандидата в президенты Александра Вилкула, которого облили зеленкой, - Ред), тоже будет расследование. Пока в целом я оцениваю, что так как мы подняли планку чувствительности к нарушениям, надо чтобы к ней привыкли, и это очень важно, но пока все стабильно. Мы особые риски видим в скупке голосов, мы видим, что есть попытки развернуть систему подкупа избирателей, риск данного подкупа и внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Аваков.

Министр отметил, что сейчас около семи дел уже в стадии уголовных дел, а не административных нарушений. В частности, они касаются агитации и рекламы не за счет избирательных фондов и нападений на кандидатов и наблюдателей.

Арсен Аваков также подчеркнул, что его ведомство и Национальная полиция обеспечат равные права всем кандидатам в президенты на выборах.

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"Я не поддерживаю Порошенко, и я не поддерживаю Тимошенко. Я не выскажу никаких других преференций ни моим друзьям, ни моим противникам. Равные права получат все, от Каплина до Порошенко. Это моя миссия и функция, это мой принципиальный вопрос. Я хочу, чтобы это все услышали. У нас есть инструментарий. Прежде всего, те функции, которые прописаны законом, за Национальной полицией, вся подследственность всех нарушений - за Национальной полицией. Я очень рассчитываю, что когда мы будем разоблачать нарушения, мы будем говорить об этом публично, пресса и общественность это поддержат и я не думаю, что кто-то рискнет занять высшую должность в государстве через подтасовки и нарушения", - подчеркнул Аваков.

Отметим, что в интервью изданию LB.ua Аваков сообщал, что на утро 1 февраля получено более 500 заявлений граждан и общественных организаций о нарушениях в ходе избирательного процесса.

Источник: https://censor.net.ua/n3109638
 
 
 Топ комментарии
 
после того что кролик не выставил свою кандидатуру в президенты понятно что ед.фронт договорился с порашенко о "сотрудничестве"-аваков помогает с "честными выборами" президента а он им на парламенских выборах не зря сегодня сеня заявил победе осенью... Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков - Цензор.НЕТ 2307
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Около семи?... Как это?.. Просто п****ц какой-то.
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Первая тысяча знаков после запятой числа ОТКРЫТЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.
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математика серйозна наука, проти науки не попреш.
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Юстас-Алексу.
Радіограму прийняв, чекайте відповіді.
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Ох не могу ,он шо в школу не ходил, Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков - Цензор.НЕТ 4032ну ладно около 7000 ,но около 7 это уже перебор,это для Вечернего Квартала номер !
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Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом😂
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Аваков щас на коне... Взирает наполеоновским взглядом поверх голов кандидатов в президенты... Кого захочу того зачмырю, а не захочу - так помилую...
Как можно было отдать всю полицейскую систему государства в одни руки, да и те не чистые!
Кто его контролирует? Да - нихто! Он как царек себе поживает, который вертит... президентов, войну, государство и граждан.
Создал себе под-мусорскую армию гопоты (на тот случай, если его наконец сковырнут с кресла) и ведет себя как феодальный хан.
А лохи носятся с томосом тем временем...
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после того что кролик не выставил свою кандидатуру в президенты понятно что ед.фронт договорился с порашенко о "сотрудничестве"-аваков помогает с "честными выборами" президента а он им на парламенских выборах не зря сегодня сеня заявил победе осенью... Полиция открыла около семи уголовных производств по нарушениям в ходе избирательного процесса, - Аваков - Цензор.НЕТ 2307
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грынив не зря старается -рисует заоблачные рейтинги барыге в своем социсе
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Ти спалився і здогадайся на чому. Бгггг.
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загадками говоришь Поліція відкрила близько семи кримінальних проваджень щодо порушень під час виборчого процесу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8728
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Ага, одним єврейським фронтом проти України. Хіба ви чули, щоб євреї між собою сварились? Вони хіба сварять між собою когось.
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... аж сім кримінальних справ!! Міністр мабуть вважає що все населення України це сліпі і глухі ідіоти.
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-- следите, граждане, за Аваковым -- с него начнётся Хунта!

...безжалостна и беспощадна -- ...но не им закончится.
Порох получит второй срок без проблем... ...и начнёт давить жирных котов! Хоть, он и сам из них...

Но не за зарплатное равенство и социальную справедливость для всех и каждого, а за свои личные шкуру, место и жизнь. Жизнь -- с заглавной буквы!
...придётся потерпетя...
По идее -- с ****** договорятся все... ...и Украина, включительно.

С Земного Глобуса, никому тикать некуда...
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Ми бачимо підкуп виборців і спокійно наблюдаємо. Треба щоб люди привикли до того,що ні хєра ми з петром не зробимо,бо чекаємо його на другий термін,і ми при ньому гарно крадемо у людей і у країни!
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"Вы смейтесь над нами , а мы будем смеяться над собой . В этом наша хахляцкая сила " , произнесло это чувырло во время гастролей своего недоквартала в мацькве , в 2010 году . Кацапы ржали как лошади . Галасуйте за клоуна , мать вашу . Идиоты ! Поліція відкрила близько семи кримінальних проваджень щодо порушень під час виборчого процесу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4095 .
Поліція відкрила близько семи кримінальних проваджень щодо порушень під час виборчого процесу, - Аваков - Цензор.НЕТ 501 .
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Объявил себя главным контролером в предвыборной гонке, хоть так народный фронт поучаствует.
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