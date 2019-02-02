 С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции наших войск, один воин ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, в период с полуночи до 18:00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневое. Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора ВОльного из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка", - сообщают в пресс-центре.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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Напомним, 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. При этом, по данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.

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