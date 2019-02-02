 С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции наших войск, один воин ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, в период с полуночи до 18:00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневое. Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора ВОльного из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка", - сообщают в пресс-центре.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Напомним, 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. При этом, по данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.
Пан головнокомандувач таки вміє шукати кадри, а саме це головне його завдання, знайти толкову людину, поставити завдання, мотивувати, проконтролювати виконання. Відчувається бізнесоіий досвід.
Там де немає впливу "хатєлок" колег по коаліції там все в порядку, де вплив президента опосередкований, там є проблеми.
тримайся, козаче, одужуй швидше
бережіть себе, синочки... ви так нам порібні! (ще ж стільки для вас тут є справ...)