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 С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции наших войск, один воин ВСУ ранен, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

В течение текущих суток, в период с полуночи до 18:00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневое. Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора ВОльного из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка", - сообщают в пресс-центре.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции наших войск, один воин ВСУ ранен, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. При этом, по данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109636
 
 
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Рузвельту были нужны американцы, Потроху деньги... Усек, прмежбулочный?
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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Зверніть увагу, як зменшилася кількість обстрілів. Це наслідок нової тактики пана Наєва. Створена "Смуга забезпечення, прокладені рокади для швидкого перекидання військ вздовж лінії фронту, позиції наших військ впритул наближені бо противника. Тепер з граду не постріляєш, своїх зачепиш, а мінометні батареї та кулеметні гнізда нищать керованими ракетами.
Пан головнокомандувач таки вміє шукати кадри, а саме це головне його завдання, знайти толкову людину, поставити завдання, мотивувати, проконтролювати виконання. Відчувається бізнесоіий досвід.
Там де немає впливу "хатєлок" колег по коаліції там все в порядку, де вплив президента опосередкований, там є проблеми.
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спасибо, что живые!
тримайся, козаче, одужуй швидше
бережіть себе, синочки... ви так нам порібні! (ще ж стільки для вас тут є справ...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг шесть раз обстрелял позиции наших войск, один воин ВСУ ранен, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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