 Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Об этом Гнап сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, мы смогли! Мы все вместе с вами смогли! Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моей залога в ЦИК", – написал Гнап.
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"Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы поверили в возможность перемен! Что вы не сдались. Это удалось не мне. Это удалось всем нам", – добавил он.
Документы в ЦИК экс-журналист собирается подать завтра. Гнап также призывает сторонников поучаствовать в его избирательной кампании.
Напомним, 20 января партия "Сила людей" на праймериз приняла решение выдвинуть в качестве кандидата в президенты Украины Дмитрия Гнапа.
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После этого он объявил о сборе 2,5 млн гривен, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.
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https://www.parimatch.com/sport/politika/ukraina-prezidentskie-vybory-2019
Ты ****@бол по призванию или от недостатка ума?
А подобные картинки ты и раньше тут рисовал, только когда защищал тут Овоща.
Помогли эти картинки твоему Януковоща, кацап?
Зайди по ссылкам - это сайты контор.
Мокшу хоть веслом по голове *****, ему ссылки на доказательства не показатель. У него всегда свой, особый путь, с разбега головой об стенку. )))
Ибо Порошенко строит "русский мир" пуйла в Украине. Порошенко - сторонник русского мира и пуйла.
Именно Порошенко развёл невиданную коррупцию, именно Порошенко возвёл враньё в ранг государственной политики, именно Порошенко хочет как царёк до смерти править в стране, наподобие пуйла в рашке...
Это всё признаки "русского мира".
Кілько їх уже ЦВК зарегала?
Шоб совок вийшов з голів наших політиків, треба перших притиндентів розстріляти,набрати нових,ростріляти . Ну а вже з третього обирати !
Не глупо звучит? Вы чего такие вопросы Бойкам, Рабиновичам и Вилкулам не задаёте?
Боюсь не густо получится Ярош, Парасюк, Семенченко, Кошулинский, Савченко, ну ещё пару человек...
продавати...ото бабла зароблять і відібьють заставу ...
Его НЕ ВЫБЕРУТ по-любому, но во власть первый шажок сделан ?
Потом как по накатанной будет получать разные звания.
И за то , чтоб получить название "бывший кандидат" было собрано ТРИ миллиона ... ?
Ахахаха, Гнапу на выдвижение денег дает...
КАСЬЯНОВ!
Не всю сумму, а добавил до недостающего.
Но дает не свои, кровные, а те, что ему ̷д̷у̷р̷а̷к̷и̷ люди на карточку накидали
Так как называется залог на кандидатство?Или это сделано для того чтоб нищие туда не сувались?
Окромя, если мы картонно-бумажную и типографскую отрасль развивать собрались.
Потому и ведутся на сказки ..и обещалки...
Это вполне честный и порядочный человек. Жалко шо нет у его шансов...