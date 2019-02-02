 Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Об этом Гнап сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы смогли! Мы все вместе с вами смогли! Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моей залога в ЦИК", – написал Гнап.

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"Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы поверили в возможность перемен! Что вы не сдались. Это удалось не мне. Это удалось всем нам", – добавил он.

Документы в ЦИК экс-журналист собирается подать завтра. Гнап также призывает сторонников поучаствовать в его избирательной кампании.

Напомним, 20 января партия "Сила людей" на праймериз приняла решение выдвинуть в качестве кандидата в президенты Украины Дмитрия Гнапа.

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После этого он объявил о сборе 2,5 млн гривен, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.