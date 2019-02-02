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 Политика Украины
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 Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Претендент на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап менее чем за 2 недели сумел собрать сумму, необходимую в качестве залога для регистрации в ЦИК.

Об этом Гнап сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы смогли! Мы все вместе с вами смогли! Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моей залога в ЦИК", – написал Гнап.

Читайте на Цензор.НЕТ: На выборы пошел однофамилец Ю.Тимошенко

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы поверили в возможность перемен! Что вы не сдались. Это удалось не мне. Это удалось всем нам", – добавил он.

Документы в ЦИК экс-журналист собирается подать завтра. Гнап также призывает сторонников поучаствовать в его избирательной кампании.

Напомним, 20 января партия "Сила людей" на праймериз приняла решение выдвинуть в качестве кандидата в президенты Украины Дмитрия Гнапа.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко опубликовал декларацию о доходах: заработал в 2017 году 16,3 млн грн, хранит в своем банке $25,49 млн

После этого он объявил о сборе 2,5 млн гривен, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3109635
 
 
 Топ комментарии
 
Смешно, иногда и 100 тысяч не могут собрать на помощь больному ребенку, а тут 3 млн., дал оппонент Порошенка как минимум, либо внешний фактор.
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Это начало конца Порошенко. Порошенко осталось меньше двух месяцев жить. В смысле, политически.
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Это начало конца Порошенко. Порошенко осталось меньше двух месяцев жить. В смысле, политически.
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Шо, кожен з цих 30 фріків, це гибель Порошенка?
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честный претендент , но зачем нам честные президенты !
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я молюсь чтобы мне пальцев на руках и ногах хватило всех кандидатов пересчитать, а то придется супругу подключать, а она щекотки боится. Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 4689
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Иван Марков 3ff74468 - "что это,кто это?" - та якийсь пес не митий, як і всі інші Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 1301
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Смешно, иногда и 100 тысяч не могут собрать на помощь больному ребенку, а тут 3 млн., дал оппонент Порошенка как минимум, либо внешний фактор.
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Ничего смешного. Он эти деньги открыто собирал в фэйсбуке все это время по мелочи.
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бо терять было нечего-а тут целых три лимона Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6244
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якесь обличчя таке стало - як на якомусь шоу. Перетворюють таку важливу подію, як вибори, на шоу.
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Не смешите мои старые тапочки, лохотрон зажигает свои огни...
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Пополнение бюджета за счёт идиотов тоже метод... Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 9284
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и шо?теперь ,если не дай бог победит,так и будем ему по гривне до конца каденции сбрасываться? Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 7608бо ж не остановится
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беги Петя беги))
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Хлопці на фронті, ціною власного життя, захищають нас, а тут клоуни влаштовують ШОУ. Мені похрін хто такий цей Гнап, але це огидно
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Шоу влаштовує виключно злодій Порошенко
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Порошенко, ты постоянно с дерьмом в роте живёшь. Как откроешь свой грязный рот так сразу и воняешь постоянно. Готовься к смерти, мародёр.
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Василь Грім - та як і ти клоун, вічно на пляшці, голодранец
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и это только начало, а тут уже на сегодня Фреди Меркюри не хватает. "The showmust go on"!
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Не страна, а цирк на дроте, колуны в низу.
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Хто така дрота? Переклади з нарєчія на українську.
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Ще один зрадо*б антикарупціанер. Самі борцуни з карупциєй. Що більше таких тим краще для Пороха. Жоден з них не зазіхає на електорат Порошенка, навпаки, гризуться між собою.
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у Порошенко нет никакого электората, ибо он труп
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в Фаворите вообще за победу Пороха выплачивать коэффициенты не хотят

https://www.favorit.com.ua/ru/bets/#event=18158985&preset=950

Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6162
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Не долго осталось мучится рошеновскому ворью из минстець. 57 дней.
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Ты же говорил, что никакого электората у Порошенко нет.
Ты ****@бол по призванию или от недостатка ума?
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Конечно нет у Порошенко никакого электората, кроме минстець, воровских чиновников и их семей.
А подобные картинки ты и раньше тут рисовал, только когда защищал тут Овоща.
Помогли эти картинки твоему Януковоща, кацап?
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*** мокша дурак))))))))))))))
Зайди по ссылкам - это сайты контор.
Мокшу хоть веслом по голове *****, ему ссылки на доказательства не показатель. У него всегда свой, особый путь, с разбега головой об стенку. )))
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Я б тебе заскринив, але ти з"явився нізвідки і незабаром зникнеш в нікуди.
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Та шо ти кажеш? Серйозно? А куди ж ділися прихильники Нато, ЄС, українізації, незалежної церкви, антирпшистської політики, перемоги над ******, і знищення Мордору? Куди вони ділися? До кого вони за всим уим підуть , до Гнапа і Вови Термоса? Може ти знаєш більше, то поясни.
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Вот именно потому, что есть большинство граждан сторонников НАТО, ЕС, лучшей жизни... Порошенко и пролетит на выборах.
Ибо Порошенко строит "русский мир" пуйла в Украине. Порошенко - сторонник русского мира и пуйла.
Именно Порошенко развёл невиданную коррупцию, именно Порошенко возвёл враньё в ранг государственной политики, именно Порошенко хочет как царёк до смерти править в стране, наподобие пуйла в рашке...
Это всё признаки "русского мира".
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Не Україна, а цирк на дроті. Кажуть що знайшли якогось Юлія Володимировича Тимошенко. Теж пхнеться в президенти. Таких клонів вже створювали риганали. Їхній почерк, а вірніше почерк маас кви.
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Ну вот еще один заправский шут. Как много их природа расплодила. Всем пох.. как тебя зовут. Ти назови нам имя господина.(с)
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Це вже 29-й чи 30-й клоун ?
Кілько їх уже ЦВК зарегала?
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нравятся мне эти кандидаты у которых столько добродетелей, что им даже взнос заплатить, что нам до ветру сходить. и это при том, что ни самого кандидата, ни партию его никто кроме узкого круга лиц далеких от народа не знает. прямо рождественское, тьфу, пасхальное чудо...
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Началось обсералово! Как только появляется человек, который является активным критиком ныне действующей власти, то дежурные стецьки - тут как тут. Вот только и могут сказать шо то типа "клоун" и сразу деньги считать не облагаемые олигархами.
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Я давно пишу ,шо це розстрільний список.
Шоб совок вийшов з голів наших політиків, треба перших притиндентів розстріляти,набрати нових,ростріляти . Ну а вже з третього обирати !
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Так чому б цьому "челавеку", і всім іншім кандидатам, як потенційним верховним головнокомандувачам ( незалежно від статі), не провітритися на передовій. Ознайомляться зі своїми прямими обов"язками. Розважаться. Там і рішення приймуть. Не?
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Тогда это должно быть требование - всех кандидатов в президенты на передовую линию обороны, а не в артилерию, как некоторых сынков, в том числе и Юлю.
Не глупо звучит? Вы чего такие вопросы Бойкам, Рабиновичам и Вилкулам не задаёте?
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,Давайте усовершенствуем систему - в депутаты только тех, кто был на фронте!
Боюсь не густо получится Ярош, Парасюк, Семенченко, Кошулинский, Савченко, ну ещё пару человек...
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Ну то треба голосувати за Кошулинського.
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Ото потім будуть своїх членів у ТВК
продавати...ото бабла зароблять і відібьють заставу ...
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Интересно на ЧТО он расчитывает ???
Его НЕ ВЫБЕРУТ по-любому, но во власть первый шажок сделан ?
Потом как по накатанной будет получать разные звания.
И за то , чтоб получить название "бывший кандидат" было собрано ТРИ миллиона ... ?
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Тюля..гриц..садик и зина напряглись...еще один их прямой конкурент...😀
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Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova 10 ч.10 часов назад

Ахахаха, Гнапу на выдвижение денег дает...
КАСЬЯНОВ!
Не всю сумму, а добавил до недостающего.
Но дает не свои, кровные, а те, что ему ̷д̷у̷р̷а̷к̷и̷ люди на карточку накидали
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Пааажжи?! Так унылый на тусняке у йульки был и решил вот такого гнапа ей подложить?
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многоходовочка Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 8741.унылые йайца по унылым корзинам раскладывает
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В Конституции Украины сказано что любой Гражданин Украины имеет право избираться и быть избранным в любые ветвьи власти и без всяких миллионных залогов.
Так как называется залог на кандидатство?Или это сделано для того чтоб нищие туда не сувались?
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Почему же? Вот наглядный пример...Гнап...нищий и сунулся...😀
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Ты представляешь длину бюллетеня без такого залога? Я нет!

Окромя, если мы картонно-бумажную и типографскую отрасль развивать собрались.
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А что список в 47 миллионов разве длинный?Вот сейчас буквально все кандидаты знают как минимум тройку лидеров которые пройдут во второй тур и знают свое безнадежное кандидатство но всеравно прут в кандидаты как мухи на говно.
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Давно про этого поца с рыбьими глазами говорят,что канает за правдоруба,а сам мутный,закрученный как поросячий хвост.Один глаз на стреме,а другой что спи..деть
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Учитывая то, чем должен заниматься президент Украины - не вижу ни одного из кандидатов, кто выглядел бы на международной арене хотя бы так, как нынешний президент. При всей моей массе вопросов к Порошенко...
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К сожалению основная масса людей плнятия не имеет чем должен и чем занимается Президент Украины...
Потому и ведутся на сказки ..и обещалки...
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Выглядит Порошенко ворюгой что внутри, что из вне. За рубежом они тоже не слепые.там все в ****, от его лузерства в экономике. Всё таки человек привыкший воровать, созидать не будет.
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Молодец!
Это вполне честный и порядочный человек. Жалко шо нет у его шансов...
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Гнап, НЕ ВІ-РЮ!!! За такий короткий проміжуток часу зібрати гроші на передвиборчу компанію - НЕ МОЖ-ЛИ-ВО. ЧОМУ? Тому, що НЕ МОЖ-ЛИ-ВО!!! Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6991
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учше бы кошулинского поддержал - а так играет в пользу пэдры мальдивского Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6009
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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