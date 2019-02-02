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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2655) Беркут (8494) МВД (7718)

 Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, уволены 56% сотрудников, - Аваков

По словам министра внутренних дел, из МВД были уволены 56% сотрудников, при этом отстранить можно только тех, в отношении кого есть решение суда.

Об этом Арсен Аваков рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен здесь! Те, кто разгонял Майдан силой, осуждены Генеральной прокуратурой, и по ним вынесено решение... Хватит трепа! Меня это достало уже! По всем установленным фактам - приняты решения, домыслы я отклоняю. Только факты", - сказал Аваков.

Смотрите на Цензор.НЕТ: ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО

Глава силового ведомства утверждает, что имеет право отстранить от службы только тех сотрудников, вина которых в выполнении незаконных приказов доказана.

"Если есть решение суда, мы отстраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это "мнение" сформировано проплаченной пропагандой или модной "охотой на ведьм". По каждому человеку должно быть персональное следствие и адекватное законное решение", - пояснил глава МВД.

По словам Авакова, из министерства внутренних дел были уволены 56% сотрудников.

"Знаете сколько "беркутовцев" погибли на фронте? Увы - почти два десятка ребят. Не надо клеить огульные ярлыки на невиновных ребят. Это подло. Вина-факты-ответственность. Иного я не приемлю!", – подчеркнул Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: В суде над "беркутовцами" по делу расстрелов на Майдане заслушали трех свидетелей

"Ты министр Майдана, должен уволить... Да нет! Ничего не должен! Я, знаете, что должен сделать? Удержать баланс власти, удержать порядок в стране, а не обслуживать хотелки диванных теоретиков. И я это сделал!", – подытожил глава МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3109634
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков, те кто силой разгоняли Майдан должны сидеть в тюрьме, а не просто быть уволенными. А если ты не можешь уволить подчиненного на основании общественного мнения, то уволься сам.
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Аваков, те кто силой разгоняли Майдан должны сидеть в тюрьме, а не просто быть уволенными. А если ты не можешь уволить подчиненного на основании общественного мнения, то уволься сам.
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Ви розумієте,що закликаєте до порушення прав людини?
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так що нам, до суду звертитася?
До того суду, що поновив насралова, що знав арешт з майна захерченка, що відпустив вбивць Небісної Сотні, що не покарав жодного топ-корупціонера?
До ЦЬОГО суду нам звертатися?!!
Чи може уважно подивитися в Конституцію, ст. 5, га?
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Засудити людину можна лише за рішенням суду, а використовувати для осуду суспільну думку є порушенням прав. Якщо ви цього не розумієте, то ви живете у 18 сторіччі.
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А почему их допустили до конкурса?Люстрация должна была быть.Как быстро пролетело пять лет,а они думали,что уселись у корыто пожизненно.
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а де Ви живете? На планеті рошенія, чи в особистих мріях?
Якщо вже всім нормальним громадянам вочевидь, що суд зараз не виконує своєї функції, то що робити?!
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просто рюкзакян вже відкрито говорить, що клав він на думку суспільства.
А знаете чому?
А тому, що суспільство мовчить.
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он тем самым просто подчеркнул что ему насрать на общественное мнение, а по поводу доказательств, то гнида вообще берега попутал, связь его ушлепка была полностью доказана следствием, но его отпустили, так какое решение суда он ждет? просто гнида.
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В Америке оказывается судом Линча судили продажных шерифов, судей и мэров.
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А как отличить проплаченное общественное мнение от непроплаченного? К сожалению, у нас значительная часть граждан (возможно, большинство) не может похвастаться должным уровнем образования и гуманитарной культуры. В массе своей могут проголосовать за людей типа Януковича. Так, что мнением таких граждан можно и нужно пренебречь. Для этого существует Закон. Так что, Аваков прав.
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Сам себе противоречит. Начни с голубана и аброськина ...
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С языка сорвал)).
Значит видео где человек о--о-о-очень похож на голубана с оружием в руках заснят вместе с сепаратюгами является домыслом??
Хотя... о чем здесь говорить. Даже видео где его сынок предлагает схемы откатов по рюкзакам не сделало его обвиняемым.
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Послушайте, Евгений. Хотелось бы увидеть более внятное изложение Ваших мыслей. Кто такой голубан с оружием в руках? Что за видео? Насколько оно репрезентабельно? И запятые нужно правильно расставлять. А то сказал, как в воду взбзднул.
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...вітаю усіх з поверненням у 2014 рік...!
Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 9222
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))))))) ахренеть!!! так это же новый свидетель из фрязино )))) только не бритый ))))))
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а шо), папа кращий актор чим зеля))
зеля грає, як комік, а папа) - весь час з 2014, а може й раніше!!! Нікого з тих, хто розганяв Майдан силою, не залишили в МВС, але я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, - Аваков - Цензор.НЕТ 6729
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козломордые=)0 плакали ваши денежки=))

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. Его обращение опубликовала газета El Nacional.
«Сегодняс патриотической и демократической гордостью я сообщаю, что я признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла», - сказал он в видеообращении.
По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.
http://www.el-nacional.com/…/general-division-fuerza-aerea-…
Кажется, надутый путиным пузырь начинает сдуваться...
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и еще=))

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что не будет покупать золото у Центробанка Венесуэлы, пока не будет урегулирован политический кризис в стране, передает РИА Новости.
В Noor Capital подтвердили, что 21 января они приобрели три тонны золота у Центрального банка Венесуэлы «согласно международным стандартам и действующим местным законам», но пока ситуация в стране не прояснится, компания воздержится от сделок.
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Та все нормально, но полиция еще не того уровня что хочется, профессионалов не видно, а молодежь не имеет профессиональной стажировки и начинает проглатывать ментовскую школу. Как говорится, не без уродов.
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Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 5037

ГПУ назвала розстріл Майдану охороною громадського порядку.
Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що 20 лютого 2014 року, в день, коли від рук правоохоронців загинуло 30 активістів Євромайдану, бійці "Беркуту" займалися охороною громадського порядку.

Генеральна прокуратура повідомила про підозру учаснику Євромайдану у вбивстві працівника правоохоронного органу та військовослужбовця внутрішніх військ, написав Лисенко на Facebook

Крім того, євромайданівця підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця, а також придбанні та носінні вогнепальної зброї.

ГПУ стверджує, що 20 лютого 2017 року беркутів ці займалися охороною громадського порядку. Наразі прокуратура обирає запобіжний захід для підозрюваного.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ продовжує розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року - лютому 2014 року.
http://ua1.com.ua/politics/gpu-nazvala-rozstril-maydanu-ohoronoyu-gromadskogo-poryadku-41695.html


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А Майдан и был как раз концентрацией общественного мнения. Хача в топку!
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Аваков є і був людиною Тимошенко, тому не смішить людей.
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Как я сразу не догадался, ведь вина Голубана, не установлена судом!
Бедный Аваков не виноват, вот когда будет решение суда, а хрен оно вам будет, тогда и приходите.
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Зато есть "решение суда" по ***********, и теперь Рюкзаков может взять его 1-м замом. Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 5973
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Да не теперь рюкзаков будет замом Захарченко если тот захочет
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а скільки ще таких голубанів, сьомочек та атброськіних працює в штаті МВС?
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Отмазка для лохов, и именно за них, за лохов они нас и держат!!!.... ну ни че ...еще посмотрим кто есть кто?!
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Ну да, достаточно почитать высеры ботов на Цензоре, чтоб это понять: все недовольные автоматически легким движением пальцами по клаве, превращаются в агентов кремля.
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Аваков, почему когда полиция саботирует свою работу, невозможно через горячую линию направить жалобу в отдел внутренних расследований и все жалобы попадают на стол тем же коррупционерам? Да потому, что нет нихрена у нас полиции и даже ты отмазал своего сыночка...
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Реформа авакова в действии.
МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум".

Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 8771
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це він такий має вигляд, коли добрався до корита
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***
А сотню вже зустріли Небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров'ю перемішана сльоза…
А батько сина ще не відпускав...

Й зажурився Бог, побачивши загін:
Спереду сотник-молодий, вродливий,
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній, сивий-сивий…

І рани їхні вже їм не болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…
І мить одну не повернеш назад...
Небесна сотня в Вічність полетіла.
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Саме тому, мент вонючий верховний, саме на підставі громадської думки, від 31.03.2019 р., виженуть і твого хазяїна, і такого бидляка, як ти.
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Беркут не убивал людей на Майдане, ага.
Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 4021
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Суд уже решал что захарченко невиноват....так что шоколадные так и считают
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еще слушать ********* со всего мира. они же и голосуют за клоунов и ворюг, носят "паришать". а потом жалуются на "минтов" и суды.привыкли везде жопой вперед заходить.
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хотелось бы услыхать вразумительный ответ от зрадныков и российской ботофермы в чем Аваков не прав в данном случае? ))
хотя о чем это я в пустоту?
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Та не, Аваков прав на все 100%. Бройлеры поступали в полном соответствии с устаовом внутренней службы и законов Украины, это безответственные граждани подрывали устои государства и нарушали законы. Ну, так получается со слов Авакова.
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Теперь Захарченко может претендовать на восстановление в должности?
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Не можешь выполнять то,что желают люди,вали нах с должности,найдем другого министра,не крышевателя януковичских зверей,а нормального.
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А вот таможенника могут уволить только за то, что занизил цены в партии ввозимого товара. Другими словами Сабаков сказал, что не видит никаких нарушений в действвиях бройлеров и они поступали согласно уставов.
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"Удержать баланс власти, удержать порядок в стране Источник: https://censor.net.ua/n3109634" - новый хит, БАЛАНС Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 3422 Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 866 о...ть!!
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Баланс интересов власть держащих выше Конституции и законов- прелестное государство.
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интересно, где это в Конституцию сказано, что можно без следствия и суда применить какое либо наказание к людям, виновность которых не доказана? Такую статью Конституции озвучь, плз.
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Михаил Саакашвили обвинил Авакова в незаконном бизнесе по добыче янтаря. По словам Саакашвили, полиция каждый день получает по 100 тыс. долларов для «крышевания» этой деятельности, а прибыль распределяют между собой лично Аваков, прокуратура и местные органы власти.
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всего по 100000 ежедневно? а почему не по миллиарду? ))
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а потому общественное мнение и ненавидит ментов Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, но я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, - Аваков - Цензор.НЕТ 5362
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ти шо охент *************?!
у нас в Україні вже паліція, вона для селхві, була створена!
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ну тогда в клуб - а на улицы кавото другого
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Аваков оказался политическим импотентом. Не знаю, не могу.... Ну, один в один с брехуном-прокурором Луценко
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импотентами оказался народ неспосбный сменить власть и жу.щий сопли, а эти пацанчики свою кормушку защитили успешно.
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та ні, вони були завжди на місці, для збереження системи!
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А хто буде розгоняти тоді тих хто проти Сабакова, парашенка, Луценка. Ніч не можна звільняти такі кадри.що далі голосуємо за них? Нф, БПП це злочинці.
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все мы иногда 9 мая ходили с калорадками, только это было до войны и Майдана. я уверена что и это фото снималось до этих событий.
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Люди думали, что большых мразей чем меты, особенно "Беркут" найти невозможно. Но Аваков доказал обратное, в полицию он набрал ещё больших моральных уродов. Но особо подлых - "опытных спецов" тоже сберёг.
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Если Сеня в будущем решит оставить его на этой должности - НФ может и в парламент не попасть. Тем более с тем рейтингом, который у НФ сейчас.
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Что ты морда брешешь, прикрываешь своих мусоров, вот и всё.
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Главное, что торнадовцы и другие добровольцы и активисты виновны и наказаны.
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во мразина рюкзачная. собаку аваку на гилляку.
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А в США лише так і роблять. Якщо скомпроментований перед суспільством - гонять в шию. Так це ж тому, що Аваков сам вже скомпроментований по шию - рюкзаки, секретутки. І ще тому, що в нього нема принципів. А без принципів хіба бикам хвости крутити, а не МВД управляти.
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на основание общественного мнения скоро уйдешь сам, вернее убежишь ,у тебя же есть опыт бегать по заграницам ....Нікого з тих, хто розганяв Майдан силою, не залишили в МВС, але я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, - Аваков - Цензор.НЕТ 8497
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Нікого з тих, хто розганяв Майдан силою, не залишили в МВС, але я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, - Аваков - Цензор.НЕТ 9514Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 31 янв.
Чтобы установить виновных в массовом убийстве в центре столицы, которое произошло на глазах у тысяч людей, было снято на тысячи камер, транслировалось в прямом эфире мировых телеканалов, необходимо около 6-10 президентских сроков.
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вистачить і одного - реального , з конфіскацією ...
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Да, очень просто: "в связи с утратой доверия"!
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Аваков соблюдает принципы революционеров, от которых без решения суда никто не пострадал.
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Та песец держатель рюкзачный....Жопу свою в кресле удержать ты хочешь,проститутка армянская! Нікого з тих, хто розганяв Майдан силою, не залишили в МВС, але я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, - Аваков - Цензор.НЕТ 2440 Нікого з тих, хто розганяв Майдан силою, не залишили в МВС, але я не можу вигнати людину на підставі громадської думки, - Аваков - Цензор.НЕТ 6755
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А если олигархи попросят не увольнять , то конечно.
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"Те, кто разгонял Майдан силой, осуждены Генеральной прокуратурой, и по ним вынесено решение.." - а что за функция у прокуратуры: осуждать? и какое решение кем по ним вынесено?
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"беркут" тра' визнати злочинною організацією (як гестапо), а всіх тих птіц в утіль! І не тра там патякать, шо трійко бувших погіблі в зонє ато - вони мають всі до одного там змити ганьбу кров'ю!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, уволены 56% сотрудников, - Аваков
 
 
 
 
 
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