 Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, уволены 56% сотрудников, - Аваков

Об этом Арсен Аваков рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен здесь! Те, кто разгонял Майдан силой, осуждены Генеральной прокуратурой, и по ним вынесено решение... Хватит трепа! Меня это достало уже! По всем установленным фактам - приняты решения, домыслы я отклоняю. Только факты", - сказал Аваков.
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Глава силового ведомства утверждает, что имеет право отстранить от службы только тех сотрудников, вина которых в выполнении незаконных приказов доказана.
"Если есть решение суда, мы отстраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это "мнение" сформировано проплаченной пропагандой или модной "охотой на ведьм". По каждому человеку должно быть персональное следствие и адекватное законное решение", - пояснил глава МВД.
По словам Авакова, из министерства внутренних дел были уволены 56% сотрудников.
"Знаете сколько "беркутовцев" погибли на фронте? Увы - почти два десятка ребят. Не надо клеить огульные ярлыки на невиновных ребят. Это подло. Вина-факты-ответственность. Иного я не приемлю!", – подчеркнул Аваков.
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"Ты министр Майдана, должен уволить... Да нет! Ничего не должен! Я, знаете, что должен сделать? Удержать баланс власти, удержать порядок в стране, а не обслуживать хотелки диванных теоретиков. И я это сделал!", – подытожил глава МВД.
До того суду, що поновив насралова, що знав арешт з майна захерченка, що відпустив вбивць Небісної Сотні, що не покарав жодного топ-корупціонера?
До ЦЬОГО суду нам звертатися?!!
Чи може уважно подивитися в Конституцію, ст. 5, га?
Якщо вже всім нормальним громадянам вочевидь, що суд зараз не виконує своєї функції, то що робити?!
А знаете чому?
А тому, що суспільство мовчить.
Значит видео где человек о--о-о-очень похож на голубана с оружием в руках заснят вместе с сепаратюгами является домыслом??
Хотя... о чем здесь говорить. Даже видео где его сынок предлагает схемы откатов по рюкзакам не сделало его обвиняемым.
зеля грає, як комік, а папа) - весь час з 2014, а може й раніше!!!
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. Его обращение опубликовала газета El Nacional.
«Сегодняс патриотической и демократической гордостью я сообщаю, что я признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла», - сказал он в видеообращении.
По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.
http://www.el-nacional.com/…/general-division-fuerza-aerea-…
Кажется, надутый путиным пузырь начинает сдуваться...
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что не будет покупать золото у Центробанка Венесуэлы, пока не будет урегулирован политический кризис в стране, передает РИА Новости.
В Noor Capital подтвердили, что 21 января они приобрели три тонны золота у Центрального банка Венесуэлы «согласно международным стандартам и действующим местным законам», но пока ситуация в стране не прояснится, компания воздержится от сделок.
ГПУ назвала розстріл Майдану охороною громадського порядку.
Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що 20 лютого 2014 року, в день, коли від рук правоохоронців загинуло 30 активістів Євромайдану, бійці "Беркуту" займалися охороною громадського порядку.
Генеральна прокуратура повідомила про підозру учаснику Євромайдану у вбивстві працівника правоохоронного органу та військовослужбовця внутрішніх військ, написав Лисенко на Facebook
Крім того, євромайданівця підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця, а також придбанні та носінні вогнепальної зброї.
ГПУ стверджує, що 20 лютого 2017 року беркутів ці займалися охороною громадського порядку. Наразі прокуратура обирає запобіжний захід для підозрюваного.
Департамент спеціальних розслідувань ГПУ продовжує розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року - лютому 2014 року.
http://ua1.com.ua/politics/gpu-nazvala-rozstril-maydanu-ohoronoyu-gromadskogo-poryadku-41695.html
Бедный Аваков не виноват, вот когда будет решение суда, а хрен оно вам будет, тогда и приходите.
МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум".
А сотню вже зустріли Небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров'ю перемішана сльоза…
А батько сина ще не відпускав...
Й зажурився Бог, побачивши загін:
Спереду сотник-молодий, вродливий,
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній, сивий-сивий…
І рани їхні вже їм не болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…
І мить одну не повернеш назад...
Небесна сотня в Вічність полетіла.
хотя о чем это я в пустоту?
у нас в Україні вже паліція, вона для селхві, була створена!
Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко
Чтобы установить виновных в массовом убийстве в центре столицы, которое произошло на глазах у тысяч людей, было снято на тысячи камер, транслировалось в прямом эфире мировых телеканалов, необходимо около 6-10 президентских сроков.