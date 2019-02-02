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 Судья Писанец отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко (обновлено)

Печерский райсуд столицы снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух паркомест, принадлежащих Виталию Захарченко. Решение обжалованию не подлежит.

Соответствующее постановление судья Виталий Писанец вынес 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Пока в реестре судебных решений обнародована лишь резолютивная часть постановления суда. В ней отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

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Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения. Их подозревают во взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

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Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Как пишет на facebook-странице нардеп Игорь Луценко, Захарченко может быть причастен к его похищению в 2014 году.

"Захарченко - один из вероятных организаторов похищения нас с покойным Вербицким и убийства последнего. У Захарченко в этом деле было еще два подельника - криминальный авторитет Алексей Чеботарев и близкий к экс-министру бизнесмен Виктор Зубрицкий, который основал 112 канал", - сообщает депутат.

По его словам, следствие доказало, что в часы до и во время похищения Чеботарев несколько раз посещал офис на Богомольца, где сидел министр. "Большинство знакомых с нюансами работы тогдашнего МВД специалисты считают, что, скорее всего, указание предоставить титушке суперсекретную информацию относительно прослушивания моего телефона мог дать или министр, или кто-то из его заместителей", - указал Луценко.

При этом, по его информации Зубрицкого шантажировали представители ГПУ делом Луценко, "успешно заставив продать принадлежащий его семье 112 телеканал Медведчуку".

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"Что касается Чеботарева, то он до сих пор сохранил влияние на "Укрспирт", а также на ряд других своих бизнесов, в частности, черниговский футбольный клуб.

Увеличивается вероятность того, что фактически единственного, по версии следствия, соорганизатора убийства Вербицкого - Александра Волкова - выпустят из-под ареста. А дальше они будут мстить мне и тем нескольким добросовестным прокурорам, которые пытались привлечь виновных к ответственности. Поэтому прошу готовиться к новой фазе противостояния. Эта война надолго. Нам не привыкать", - резюмирует депутат.

Судья Писанец отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко 01

Также читайте: "Чеботарев кричал Крысину: твои 400 уродов за две ночи не сделали то, что мои 150 пацанов за ночь!" - Чемес дал показания по делу о похищении Вербицкого и Луценко. ФОТО

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. 

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их похитили в Александровской центральной клинической больнице столицы и вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

Александр Волков был задержан и взят под арест 29 июля 2017 года. Следствие считает его организатором этого похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. На прошлом заседании, 15 ноября 2018 года, Бориспольский суд продлил Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 13 января 2019 года включительно.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

После Революции достоинства экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.

Читайте также: Дело Волкова, подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого в 2014 году, передано в суд, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3109631
 
 
 Топ комментарии
 
Судебная реформа пороха-луцика в действии. За 5 лет ни одного приговора ао захарченко. Живем по-новому.
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Судей Порошенка нужно весь пересадить в тюрьму за их решения. Перед выборами всех бандитов освобождают от ответственности и конфискации их имущества. Твари последние.
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вітаю соєвих з їх черговою перамогою ! Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 1068
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Пеця давно уже готов к побегу,и поэтому берет всё что можно еще унести в свою Испанию..
Мы думаем что Пеця будет бороться на выборах,но он уже давно знает что проиграл, и надо бежать,так что выборы только помогут ему уйти тихо,с наворованным баблом.. Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 3312
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як варіант - вже давно домовились з потенційними переможцями і навіть якщо Пеця програє - йому нічого не загрожує ...
Невже хтось думає , що його Юлька посадить ? ..))
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Шоколадний поводиться так, ніби перемога у нього в кишені. Сподівається на підрахуя ?
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Така в нас порошенківська "судова реформа". Скоро і Межигірья овочу повернуть.
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а хіба хтось міг очікувати , від засновника ПР і міністра економіки в уряді Яника , чогось іншого ? Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6360
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Это просто kazka!Botanический sаd!Ну здавствуй, реванш режима.Вот же он.
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Когда только люди пойму,что никаких реформ нет,и не собирались их проводить..
Украину специально делают нищей,и уж в ЕС нас точно не возьмут... ..нищие там не нужны...
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С каждым днем все радостнее жить... нет братцы, кто - как, а я точно за парашенка голосовать стану....
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Хтось вже казав,що не буває Ангела серед Чортів...?
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Неужели ж они опять заставят нас жить по новому?
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Кровь тех 116 человек на майдане таперь на руках Порошенко тоже)
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С некоторых пор на его руках кровь вообще всех украинцев, убитых ******...Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 3372
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Судова реформа,пля, діє! Ура,таварісчі! Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 8250
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а чому претензії до суду, а не до слідства, якщо слідство не зробило нічого щоб довести вину, то які претензії до суду?
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если это - нет, тогда что будет, когда он - да?
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Вы думали, что Юга расследует убийства на майдане? Хе-хе, Юга постепенно освобождает тех, кто приказал расстреливать майдан. "Это какой-то...... позор" (с)

Уже даже самому тупому порохоботу должно быть понятно, что это за влада.
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навіть тупі порохоботи чудово все розуміють - просто в них робота така ...нічого особистого - просто бізнес Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 7609
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Показове рішення РЕФОРМОВАНОГО!!! суду напередодні президентських виборів...Петре, хто там у нас відповідає за судову реформу?...
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Мрази. Юли на вас нет!
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П'ять років без реформ з старою командою клептоманів....
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судья Виталий Писанец часом неохренел ??? Просто какой то писец -- всем ворам вымогателям убийцам и предателям возвращают наворованное и отжатое . востанавливают их в должности !!! Твари продажные Я за эту власть шеколадную голосовать небуду !!! Зачем столько людей работает столько новых служб а гребанный суд и продажный судья и на всех он ложил как хочет так и судит Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 4699
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Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ
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Что падло - откупился, ну ещё бы, дохрена наворовал, есть чем откупиться, а судьи продажные, за бабло мать родную продадут, и за это "спасибо" президенту.
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Надо компенсацию ему ещё заплатить и востановит на должности)
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Особо показательны слова в конце статьи "после революции достоинства". Ну что, народ, все на выборы! Голосуем за достойного кандидата!
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Всё это подсказывает, что с самого Януковича после подачи аппеляции снимут 13 лет хазы, вернут всё имущество ему и всем его приспешникам и пригласят всё это кодло продолжать дерибанить Украину с сохранением должностей. И ещё будут долго извиняться, что судьи их с самого начала неправильно их поняли. Давным давно понятно, что вся власть, начиная с 90-х годов - это всё одно зародившееся тогда кодло, а потом они все переплелись бизнесом и родством. Поэтому все эти физиономии периодически меняют друг друга на правительственных креслах., а для отвлечения внимания они прут друга на друга на всех СМИ, а в остальное время они просто братаются. Обратите внимание практически одни и теже рожи участвуют в президентских и депутатских выборах, они других в этот круг просто не пускают. А Вы что думаете это просто так сегодня, например, не могут найти куда делись все ценности из Межгорья? Это государственная система - а система своих не сдает!
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Агенту кремля,убийце украинцев этот судья дарит украинские земли.
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Укры звизда вам
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наверно диабетик по голимым
опросам уже на первом месте с 25 %
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а януковощ под закон Савченко попадает ?
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То всьо агенти кремля ВО Свобода і Тягнибок з Кошулинським винні ! Жити по - новому невинен ! Скоро цей тіп до Києва приїде ! Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 4237
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Ше п"ять років правління Шоколадного і піз.....а Україні !
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цук,и ни одного соесоса в теме...
видать "клоуна" гадят...
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После 5 лет президентства Порошенко "справедливость" восторжествовала. Так дойдет до того,что у Захарченко еще попросят прощения за Майдан. И кто самый страшный враг Украины ? ***** ? Да , только украинское.
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"Не так страшны нам кремлёвские воши - как украинские гниды!"
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- Значит нет фактов преступной деятельности! - сказал судья виталий писанец, радостно засовывая взятку себе на карман. Печерский суд, он такой, жестокий, но справедливый. Как и все прочие инстанции при власти воров, взяточников, негодяев и мерзавцев. Эх, когда же все эти мрази закачаются на фонарях?!
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подарок на годовщину Майдана. Не надо быть судьей, чтобы понимать, что госчиновник не мог законно приобрести 20 участков, 3, дома и т.д. Украина в жопе, без внешнего управления - США и Канады тут всем ******, дело партии рыгов продолжается, только одну морду поменяли на кучерявую и всё.
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цук,и ни одного соесоса в теме...
видать в "клоуна" гадят...
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Это какой-то позор ... А извинения перед честнейшим человеком Захерченко и моральный ущерб ему не забыл этот "судья" включить ?
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Никто из провластных не думает о страшном для себя сценарии, они все прошли ту красную черту, когда угробили экономику Украины и за это ответят. Народ не быдло и в состоянии устроить очень короткую и "веселую" жизнь узурпаторам(под это подпадают все, кто гнобит возможными методами весь народ Украины).
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Ни чего им не будет,наивный.земной суд им побоку,там доли идут и на запад и на парашку!
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И они нам будут втирать, что рейтинг Барыги растет?
Томос не вытянет этого иуду!
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так глядишь, и янык скоро завітає...А что - другим можно а ему нельзя? Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 7308
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А зачем арестовывали?.Хоть извинились перед офицером...в Москву гонцов надо отправить с извинениями....хохлы короче.
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я с вас просто фигею...***...какие же вы там идиоты Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 2502
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Плять одни Захерченки донецкие, один уже червей кормит, а эта падла ещё и компенсацию попросит и её удовлетворят всеми высшими судовыми инстанциями, мы ещё господа украинцы будем ему должны!!!
А я вот считаю, что мы должны с ними рассчитаться бесплатными пулями, патронов на всех хватит.
P.S. И патронный завод мы сами построим.
Слава народу України!!!!
Ми переможемо!!!
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Зрадофилы! В чем проблема?
Решение опротестуют в апелляции 100% ---почему вой?
Первый раз такого судью увидели? Он с Луны к нам прилетел ?
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Проблема в том, кто назначал и крышует этих судей - в Президенте.
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А ты видел строку решение обжалованию не подлежит? Да обжаловала ГПУ в частности многие громкие дела, а после того как спадал ажиотаж дела сливали. Порохоботы! Вас вообще нельзя выпускать в общество, вы или слепые или вам платят слишком хорошо что вы готовы продать наше будущее.
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А ты не в "решение" заглядывай , а в ЗАКОН)))
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Бессмысленно ожидать от подобных этим судьям, кремлевских консервов, что они - или их высерки - разоружаться перед Украиной. Подобные приговоры - это издевательства над украинцами.
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Пришло время что то делать таким ребятам как Кошуоинский , демократическим путем этих мразей не победить,не возможно выиграть у шуллеров когда они играют крапленной колодой.А для обжалывателей решения , отвечу , это следствие , а причины стдят во властных кабинетах на самом верху в Киеве и бороться надо с ними причем быстро.
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Это такой себе посыл от Пети своим разбегающимся крысам -Не бойтесь. Делайте как Захарченко и я вас спасу как Захарченко-
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А що, державною нагородою його не нагородять? Не уявляю що не внесе цей суддя до декларації, але напевно що обсяг невнесеного "заробленого непосильною працею" значно збільшится!
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Тогда повесить надо самого судью . Кто-то же должен платить за совершённые преступления . Если не преступник, пусть платит судья, или главная барыга .
А лучше всего - ГОЛОСУЙТЕ За СМЕШКА ! Он им покажет ...
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А может вопрос не к судье а к качеству предоставляемых следствием доказательств? У вас Американский флаг, и вы должны знать, а может хотя бы читать, что суд это независимая инстанция которая принимает решения на основании ДОКАЗАННЫХ фактов, а не желания общества. Достаточно посмотреть на Московию чтобы понять что случается когда суды станут зависимыми☹️
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Люди не будте наивны Завтра опять наложат арест к обеду думаю , просто натариусы сутки уже не спят )))
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Сейчас еще и в должности восстановят с компенсацией за упущенную выгоду!😂😂😂
Цирк какой то!
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И еще один явный успех Пороха в борьбе с корупцией и реформировании судебной системы! Выберем его на еще пять лет. Мы же мазохисты все!
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Не Захарченко-колишній мінстр внутрішніх справ, причетний до вбивств на Майдані та репресій, а шановний меценат та благодійник. Оскарженню не підлягає.
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Сразу оговорюсь - я судей не опраыдываю, я их презираю, многие из них гниды и черви, нажившие непомерные накопления за счет народа. Но я бы на судей так не наезжал. Дело в том, что они от себя по зову сердца с учетом требований Закона ничего не делают и праведные приговоры не выносят. Они воины на своем поле - если в армии воин не выполнил приказ, то он попадает под трибунал. Сегодня в стране правовая ситема полностью уничтожена, все судьи - это инструменты властьимущих. И,если они не будут выполнять их прихоти и указания, то их самх попересажают те, кто доблестно берет под козырек все предварительные указания. А просто уйти с должности они уже тоже не могут поскольку замазаны и перемазаны в разных судебных творчествах - это трясина! Поэтому они все на безвыходном перепутье.
Суд скасував арешт майна колишнього глави МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 8270
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А мне этих судей почему-то совсем не жалко. Может потому что они, как вы выразились, замазаны и перемазаны?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудья Писанец отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко (обновлено)
 
 
 
 
 
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