 Судья Писанец отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко (обновлено)

Соответствующее постановление судья Виталий Писанец вынес 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Пока в реестре судебных решений обнародована лишь резолютивная часть постановления суда. В ней отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ

Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения. Их подозревают во взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Также на Цензор.НЕТ: Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Как пишет на facebook-странице нардеп Игорь Луценко, Захарченко может быть причастен к его похищению в 2014 году.

"Захарченко - один из вероятных организаторов похищения нас с покойным Вербицким и убийства последнего. У Захарченко в этом деле было еще два подельника - криминальный авторитет Алексей Чеботарев и близкий к экс-министру бизнесмен Виктор Зубрицкий, который основал 112 канал", - сообщает депутат.

По его словам, следствие доказало, что в часы до и во время похищения Чеботарев несколько раз посещал офис на Богомольца, где сидел министр. "Большинство знакомых с нюансами работы тогдашнего МВД специалисты считают, что, скорее всего, указание предоставить титушке суперсекретную информацию относительно прослушивания моего телефона мог дать или министр, или кто-то из его заместителей", - указал Луценко.

При этом, по его информации Зубрицкого шантажировали представители ГПУ делом Луценко, "успешно заставив продать принадлежащий его семье 112 телеканал Медведчуку".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Память первых погибших героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Что касается Чеботарева, то он до сих пор сохранил влияние на "Укрспирт", а также на ряд других своих бизнесов, в частности, черниговский футбольный клуб.

Увеличивается вероятность того, что фактически единственного, по версии следствия, соорганизатора убийства Вербицкого - Александра Волкова - выпустят из-под ареста. А дальше они будут мстить мне и тем нескольким добросовестным прокурорам, которые пытались привлечь виновных к ответственности. Поэтому прошу готовиться к новой фазе противостояния. Эта война надолго. Нам не привыкать", - резюмирует депутат.

Также читайте: "Чеботарев кричал Крысину: твои 400 уродов за две ночи не сделали то, что мои 150 пацанов за ночь!" - Чемес дал показания по делу о похищении Вербицкого и Луценко. ФОТО

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город.

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их похитили в Александровской центральной клинической больнице столицы и вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

Александр Волков был задержан и взят под арест 29 июля 2017 года. Следствие считает его организатором этого похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. На прошлом заседании, 15 ноября 2018 года, Бориспольский суд продлил Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 13 января 2019 года включительно.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

После Революции достоинства экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.

Читайте также: Дело Волкова, подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого в 2014 году, передано в суд, - ГПУ