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 Общество
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Все про:арест (9777) суд (21743) Захарченко Виталий (740)

 Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко

Печерский райсуд столицы снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух паркомест, принадлежащих Виталию Захарченко. Решение обжалованию не подлежит.

Соответствующее постановление судья Виталий Писанец вынес 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Пока в реестре судебных решений обнародована лишь резолютивная часть постановления суда. В ней отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

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Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения. Их подозревают во взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

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Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.

Источник: https://censor.net.ua/n3109631
 
   
 Топ комментарии
 
Судебная реформа пороха-луцика в действии. За 5 лет ни одного приговора ао захарченко. Живем по-новому.
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Чем же ПАП отличается от Ющенко,а ничем.Те же заигрывания с пророссийскими полититиками,олигархами и прочей сволочью.Зачем путе сюда заходить,если всю эту дрянь никто не трогает.
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Все дружно хлопаем в ладоши - да здравствует самый гуманный суд в мире. Ура, товарищи! Фу...аж противно...тошнит... Как была власть продажной до 2014 года, так и осталась сейчас (((
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Объясните мне: на куй мужики на Донбассе том сидят? Это какой то пиз*ец! Я кстати был прав: когда то по молодости в "оранжевой" активно участвовал, чуть жизнь себе не испортил а может и подпортил. Вся курвота при власти осталась, свысока смотрела, гнобила "революционеров" херовых, в лицо ухмылялась и куй на всех клала. Сейчас то же самое, только похуже - смертей много.
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чего все разкудахтались, вот вернется человек обратно, ну то есть взад, а жить ему где?, а так выберет какойнить из 3-х домов, одной квартиры, толканет свои участки и будет жить-поживать, мож еще и на работу возьмут, например, генеральным милиционером, ценный же кадр....
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а де поділися ті ригіАнальні шлюхи бандаренко і бувша мінюст лукаш? їх скоро також суди оправдають і повернуть на посади....
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Ну що далі голосуємо за цю владу. БПП, ні шоколадного, картаваго, Луценко.
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Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!﻿
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проблема наверное в том, что нет у нас французкого изобретения для отсечения голов уродов))))
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чекайте, цей Злодій захарченко ще в Президенти піде....вже має "чесно зароблені гроші" на файний старт....
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У кого ещё остались вопросы в чьих интересах действует шоколадный суд?
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Прочитал - "Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко".
Подумал - наверное Печерский суд.
Открываю страницу - точно, он самый, Печерский суд.
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Падло, Ярика Мазурка застрелил невиновного. Тварь мусорская...
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ни к кому из причасных к коррупции претензий от коррумпированой власти быть не может.
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Гуманный в Украине суд однако!
Но не ко всем... А к исключительно своим людям.
Гей, порососы, докажите мне теперь, шо ваша соевая влада, не есть зеркальным отображением влады хряка первого, межигирского!
Чем хряк второй, мальдивийский, отличается от хряка первого, межигирского? Реформированным судом?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко
 
 
 
 
 
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