 Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко

Соответствующее постановление судья Виталий Писанец вынес 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.
Пока в реестре судебных решений обнародована лишь резолютивная часть постановления суда. В ней отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.
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Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения. Их подозревают во взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.
Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.
Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.
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Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.
Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!
Подумал - наверное Печерский суд.
Открываю страницу - точно, он самый, Печерский суд.
Но не ко всем... А к исключительно своим людям.
Гей, порососы, докажите мне теперь, шо ваша соевая влада, не есть зеркальным отображением влады хряка первого, межигирского!
Чем хряк второй, мальдивийский, отличается от хряка первого, межигирского? Реформированным судом?