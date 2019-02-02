 Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко

Соответствующее постановление судья Виталий Писанец вынес 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Пока в реестре судебных решений обнародована лишь резолютивная часть постановления суда. В ней отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

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Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения. Их подозревают во взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

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Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.