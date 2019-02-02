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Все про:операция (139) таможня (1366) увольнение (1507)

 Таможенник уволен за занижение цены "растаможки" ткани для фирмы Аминева и Сердюка

На украинской границе большие изменения – с конца декабря здесь под руководством премьер-министра В.Гройсмана проходит совместная операция таможенников, пограничников и сбушников.

30 января в рамках операции впервые был уволен таможенник. По данным Цензор.НЕТ, от исполнения обязанностей отстранен Вячеслав Ващук – начальник управления администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Читайте на Цензор.НЕТ: За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин

Ващук 29 января, накануне, оказал содействие компании-импортеру тканей, которая принадлежит известным контрабандистам Денису Аминеву и Сергею Сердюку. Аминев был задержан в 2018-м году за организацию контрабанды через одесскую таможню, освобожден под залог на период следствия.

Ващук занизил оформление ткани для одной этой компании по цене на 25 центов за килограмм ниже, чем цена, определенная для всех таможен. Компания получила 10 контейнеров.

А на следующее утро Ващук получил приказ об отстранении от должности.

Официальная цель операции на границе – установление индикативных цен на все виды импорта и борьба с "черной" контрабандой, то есть, ввозом товаров без декларирования реальной таможенной стоимости.

Также на Цензор.НЕТ: На западной таможне началась операция по борьбе с "черным" импортом, - Бутусов

Кампании по борьбе с контрабандой в Украине объявлялись не раз, и каждый раз это делалось только для того, чтобы кто-то из чиновников мог завести на рынок свои структуры. Да, следует очень критично относиться к самому явлению "индикативных цен" – когда сама таможня определяет, по каким минимальным ценам будут заходить в Украину те или иные предметы импорта. Но без реформы таможни и ГФС другие методы для контроля импорта уже не работают.

Источник: https://censor.net.ua/n3109630
 
   
 Топ комментарии
 
А я ось одне не розумію. Як таке може бути що в різних місцях розтаможка одного і того ж, умовного контейнера, може буті різна. Як таке можливо?
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А зачем в Украину ввозить ткани и платить бешеную РАСТАМОЖКу? Проще шить зарубежом и ввозить готовое изделие.
РАЗ ИДИОТ ГРОСЯ НЕ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ ЛЕГЕНЬКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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они шо там одними дрожами питаются ?
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та то закрома родины...
а щеки на воротник - то стратегический запас на случай голодовки
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с таким защеканами можно год на воде сидеть ...
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ті ні. Часто так буває, потрібно показове діло і просто когось не дуже значоного вибирають.
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Ващук подождет, потом пойдет в суд , выиграет его а народ Украины из своих налогов заплатит ему всю зарплату за вынужденный прогул и неустойку в виде "морали" .
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"Таможенник уволен за занижение цены "растаможки" ткани для фирмы Аминева и Сердюка" - Грося решил хорошую картинку сделать для имиджа, а то всё время из премьерского кресла решает все вопросы.
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В моё время за такое сажали. Спросите у Флоринского.
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и его просто уволили, без отсидки и конфискации. так бороться с коррупцией мы будем долго и счастливо.
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А я ось одне не розумію. Як таке може бути що в різних місцях розтаможка одного і того ж, умовного контейнера, може буті різна. Як таке можливо?
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Под руководством Гройсмана...Мне одному кажется, что этим должно заниматься СБУ, которая президенту подчиняется? Премьер-министр должен своим делом заниматься.
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На всіх митницях вінницькі рулять ! Занизив розтаможку ? Та на всіх митницях, особливо в Львівській, Закарпатській, Чернівецькій занижують оцінки авто на євробляхах, за що керівники відділів платежів отримують мзду. А яка дебіторська заборгованість по таким розтаможкам євроблях ? Ніхто не контролює. Тільки в Чернівцях і в Закарпатті вона складає близько 3 млн грн. не перерахованих в бюджет коштів, за що потрібно у в'язницю садити керівників митниці та відділів платежів. Гроші клієнт не сплатив, а йому митники вже видають документ, що сплатив, і не .... безкоштовно. Цікаво ?
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Что то я в Ужгороде не заметил занижения. Считают так, что дурно становится ...
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сколько читаю разных объявлений такого плана, вывод почему то всегда один. К ЧЕУШЕСКУ с женой на дебаты всех козлов, иначе ни как.
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АЛЕНИ!!!В месте с таможеником нужно уволнять всю верхушку!!!
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Стрелочника отправили на временный отдых... Вот кто мешает решить эту проблему, наладив контакт с таможнями тех стран, откуда идет товар, и получая сведения для проверки по контейнерам? Ну, а если они подтверждают инвойсные цены, какого хрена тогда применять индикатив, сдирая дополнительные бабки с бизнеса, который , не задумываясь, переложит проблемы на плечи конечных покупателей?...
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А зачем в Украину ввозить ткани и платить бешеную РАСТАМОЖКу? Проще шить зарубежом и ввозить готовое изделие.
РАЗ ИДИОТ ГРОСЯ НЕ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ ЛЕГЕНЬКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Не проще, там в основном мебельные ткани. Девушка видать не в курсе, откуда творог выколупывают
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Завозили бы без РАСТАМОЖКИ. В Украине ведь не производят жти ткани. От кого рынок защищают?
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ой как все скверно то... таким унылым совком пахнуло...

вдумайтесь - под руководством премьера(!) проходит операция на границе!!!

а министр транспорта водит трамвай?
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"По данным Цензор.НЕТ, от исполнения обязанностей отстранен Вячеслав Ващук." Он не уволен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаможенник уволен за занижение цены "растаможки" ткани для фирмы Аминева и Сердюка
 
 
 
 
 
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