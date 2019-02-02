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 Политика Украины
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Все про:Герасимьюк (37) НТКУ (100) общественное вещание (73) Аласания (79)

 Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк

Первая зампредседателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк призывает Наблюдательный совет НСТУ исправить ситуацию и не ставить на паузу реформу общественного вещания.

Об этом Ольга Герасимьюк заявила в комментарии сайту "Детектор Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реформа общественного вещания вследствие расторжения контракта с Зурабом Аласанией стала на стоп-кран. Объясню, почему? Пока разберутся в том, что произошло, почему процедура была "с голоса", спонтанная, без присутствия даже представителей Совета Европы, почему не рассмотрели годовой отчет НСТУ, на основании которого можно было сделать исчерпывающие выводы, пока будет решено, что делать дальше, будет судебное обжалование, - пройдет время, и это время сыграет против общества и Украине плохую игру ", – сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

По словам Герасимьюк, в настоящее время решение наблюдательного совета НСТУ выглядит как политическая расправа, признак того, что кандидаты в президенты не хотят, чтобы в стране был незаангажированный вещатель.

"То, что произошло, надо немедленно вернуть в рамки прозрачности, четкости и понятности. Надо принять все меры, чтобы мы достойно вышли из этой ситуации", – призвала она Наблюдательный совет.

Герасимьюк также сообщила, что в феврале заканчивается двухлетний срок пребывания на должности председателя Наблюдательного совета Татьяны Лебедевой. Набсовет будет обязан избрать из числа своих членов председателя, заместителя председателя и секретаря наблюдательного совета.

Также на Цензор.НЕТ: "Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя

По мнению Герасимьюк, вместе с Аласанией телекомпанию покинет часть команды.

"Только представьте, сколько ресурса было вложено в общественный вещатель: в обучение команды, тренинги, построение правления, обучение, обмен опытом, сколько поддержки было вложено донорами ...", – добавила она.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3109628
 
 
 Топ комментарии
 
Запомнили? Когда увольняют бездарность за проваленную работу - это политическая расправа. Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 5222
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А когось ще це дивує, після шустера?
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Tommy Lee - "А що "хто" дивиться? Просто цікаво" - ну мені цікаво "Brazzers", це як "National Geographic". Кожний раз, щось нове
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Tommy Lee - верніше телеканал "Рада" як "Brazzers". Кожний раз, щось нове Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 7275
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подобаються мені ці "семиноженки"**: UA не дивлюся, але він поганий. Але там з'явилося багато цікавих передач про природу як на NatGeo. Бувають цікаві фільми з добрим дублюванням українською.

===
** У цього виродка під назвою "семиноженко" як віце-прем'єра з гуманітарних питань!! в уряді України!!! якось запитали чи дивиться він фільми, продубльовані українською. Це падло відповіло, що не дивиться, мовляв, не якісний переклад. Коли запитали ЩО саме йому не сподобалося, то щось почав мимрити собі під ніс з чого стало зрозуміло, що нічого й ніколи українською він не дивився. І саме це падло на пару з "кременем" є архітекторами корупційної системи у вищій школі.
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Нарешті і ця дурненька щось сказала Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 5926
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Ольга Герасимьюк - яка ж ти страшна, як пес не митий. Зроби приклад з Йулі принаймі ... Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 6892
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Дарма ви так.Просто політика (можуть звинуватити в заангажованості):
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=96288
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Запомнили? Когда увольняют бездарность за проваленную работу - это политическая расправа. Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 5222
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Нет большей опасности для планеты сейчас чем, так называемая свобода слова, которая, по факту, превратилась в свободу вранья
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Да, да, все три причины, озвученные провластным экспертом, связанны с непоказом на камеру мальдивского главнокомандующего. Конечно, провалил работу по возвеличиванию соевого дерьмократа.
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Лучший эксперт - это телезритель, голосующий пультом. Какими рейтингами может похвастаться Аласания? Звільнення Аласанії - це політична розправа, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 86
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Большинство в любой стране - это дебилы, смотрящие развлекуху. Такое было, есть и будет. Поэтому рейтингом каналов можешь подтереть шоколадному барыге очко.
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Посмотрим, как это о Порошенко скажешь, когда 31 марта его уволят за проваленную работу. Звільнення Аласанії - це політична розправа, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 3250
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вот и пусть на паузе постоит...тогда и незаангажированных больше станет Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 5440.
мля как они умудряются-выворачивают кожух наружу швами и всем доказывают,что именно так скрепно
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А чего молчат что от Ляшка это все провернули и все документы были заранее готовы. Конечно это политическая расправа, в политике у нас одна грязь, дошло до того что вообще правды нет, креативщики выдумывают такое, что не в какие ворота не лезет.
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Великая Исландия - "а что там с шустером случилось...?" - да сидит на подсосе где-то в Канаде
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Великая Исландия - что-то сегодня знатного самоудовлетворителя Ярика не видно Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 7623
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да тут его было как свиноцабак не резанных - может в столовку отлучился...)
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Ничего не случилось, заработал денег и быстро отошел от украинской политики... придет время и он появится. Журналисты это копирайтеры, профессионализм и заключается в правильных статьях и передачах, за это платят деньги.
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авот и порохоботный исландец - давно не видали Звільнення Аласанії - це політична розправа, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 7984
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Еще пара подобных заявлений и начну думать о хорошо проплаченной взятке зурабу, а не просто хорошем человеке
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Шрек.Ну Вы же харьковчанин.Ругаться словами нехорошими Вам не к лицу.Все же помнят работу Герасимю еще по пятому каналу.Какая "кошка" пробежала между Пэцей и Герасимюк мы не знаем.Но это не повод так оскорблять человека.
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Звыняюсь.Не работала Герасимюк на пятом.работала на плюсах.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8E%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вот анкета Герасимюк из Википедии.Шрек ну если и обвинять ее,то наверное не в связях с Левочкиным,а скорее с Коломойским.Хотя в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ее Порошенко поставил в 2014 году(могу конечно ошибаться).Наверное между ней и Пэцей возникли какие то непреодолимые противоречия.
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А если завтра сам Порошенко выйдет, и скажет, что он все это время крал и предавал, ты и тогда скажешь, что он врет, и что он - черноротая абизяна? Звільнення Аласанії - це політична розправа, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 8729
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Это обычный страх за свои шкуры,мальдивсо-сейшельская бригада,столько натворила,что прекрасно понимает ,что потерять власть для них смерти подобно.
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Відверто кажучи, мало хто знав до останніх днів таке призвіще, як " Аслания". Але таке призвіще як " Герасимьюк" вже давно відоме і не з кращої сторони... Так що, як кажуть люди - " Що йшло - те здибало..😕😕😕
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піськов і маша захарова вже висловили незадоволення по причині аласанії в трусіках? 😋
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"Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк" - та шоколадный Хряк так все кадровые вопросы решает, этот совок иначе не умеет, у него воспитание коммуняцкое.
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аласанию порошенко уволил
или цвет нации в лице неподкупных и патриотичных членов наблюдательного совета ?
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Мордатый на все пойдет . что бы остаться при троне , иначе проблемы ему и его российской шобле
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а нах вообще это общественное вещание?
его кто-то смотрит?
междусобойчик для распила очень неслабых сумм...
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ВВС що в Британії, непоганий канал. Це теж суспільне мовлення. Ідея здорова - немає господаря-олігарха. Не буде робити із говна президента, як Бєня на Г+Г
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Аласанія дозволив собі ігнорувати надбання Томосу та заперечив користь від ходіння пастви на Фанар.

Це так образило Гаранта, що тепер усі набожні бабки мають за це змінити не тільки патріархат, а й отримати від нього безкоштовний пристрій для промивання мізків - телевізор.

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Але ходу гундяївської секти Аласанія не проігнорував.
Чому в нього таке різне ставлення до фсб-ешного паханату та Української церкви?
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Герасимьюк?

Кто прочитал новость, а то мне лень, подскажите - собачка хоть померла?
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Ви неучі з "цензора" хоч прізвище правильно пишіть українською мовою..Герасимюк без м"якого знаку пишеться,журналісти недовчені..
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почему процедура была "с голоса", спонтанная, без присутствия даже представителей Совета Европы, Источник: https://censor.net.ua/n3109628

Без іноземних кураторів не можна приймати жодних рішень, навіть колегіальних. І такий непотріб у нас повсюди.
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кто такой этот аласаний? и кто такой этот герасимюк? кто они такие???
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Тобто, всі ці роки Герасим'юк підтримувала режим Порошенка, допомагаючи йому зміцнюватись, а тепер вона розповідає про розправу цим режимом неугодних...
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Ну сказал же советник Пети честно:"Вы 3,14издили,ибо не освещал успехов президента".По крайней мере-честно.И тема закрыта.
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Насколько я знаю, что эта телекампания не транслировала крестный ход УПЦ КП 2018 года, посвященный крещению древнего Киева. Зачем государству оплачивать такую кампанию и такого Аласанию. Поэтому Ольге Герасимьюк следует очень серьезно подумать о своем поведении. Я понимаю, что вы против Порошенко (я кстати тоже не собираюсь за него голосовать), но не надо же быть и против Украины!!!
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"Суспільне" не робило і трансляцію зустрічі обміняних полонених в "Борисполі" 27 грудня 2017, коли до Києва прилетіло 74 звільнених із полону. Тоді цьому дали наступне пояснення: типу не встигли (літак приземлився години на 4 пізніше заявленого часу і доїхати встигли абсолютно ВСІ, хто мав бажання. ну ок), а пропозицію "Громадського" поставити собі їх стрім - не викупили. Хоча ще тоді була й інша точки зору, що ухвалили рішення не транслювати, бо Порошенко буде грати головну роль у заході. Й було побоювання зловити звинувачення у "пропаганді" ітд.
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кто такой этот аласаний?

Ну, уволили, ну и что.....
У нас Семеныча уволили, кладовщика, почему об этом молчат??????
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Чотири роки на реформування не вистачило.Ну,грошей теж не вистачає ніколи,то ясно.А може там компетентного менеджера не вистачає ?
В контексті згадується:
Партия и Ленин -
близнецы-братья -
кто более
матери-истории ценен?
мы говорим Ленин,
подразумеваем -
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем -
Ленин.
Ну от прям розвалиться все без Зураба-так може на... таке управління ?
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Та кому він тра, цей грузинер?
Перший національний, з тисячею співробітників, величезним бюджетом є найгіршим з усіх каналів. Його ні жто не дивиться. При цьому інформаційні програми готують не вони, а інші. Ера-Медіа, що налажить ригам!
Щось зробив цей грузинер, щоб змінити ситуацію? НІЧОГО!
Я взагалі дивуюся, чому його давно вже не поперли! Звільнення Аласанії - це політична розправа, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 7520
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Яворівський (член наглядової ради) говорить, що конфлікт давно назрівав, остання крапля - величезні премії собі улюбленим. Ну і рейтинг канала не дуже. 9 проти 3 голосів про щось говорить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк
 
 
 
 
 
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