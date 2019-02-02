 Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк

Об этом Ольга Герасимьюк заявила в комментарии сайту "Детектор Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.
"Реформа общественного вещания вследствие расторжения контракта с Зурабом Аласанией стала на стоп-кран. Объясню, почему? Пока разберутся в том, что произошло, почему процедура была "с голоса", спонтанная, без присутствия даже представителей Совета Европы, почему не рассмотрели годовой отчет НСТУ, на основании которого можно было сделать исчерпывающие выводы, пока будет решено, что делать дальше, будет судебное обжалование, - пройдет время, и это время сыграет против общества и Украине плохую игру ", – сказала она.
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По словам Герасимьюк, в настоящее время решение наблюдательного совета НСТУ выглядит как политическая расправа, признак того, что кандидаты в президенты не хотят, чтобы в стране был незаангажированный вещатель.
"То, что произошло, надо немедленно вернуть в рамки прозрачности, четкости и понятности. Надо принять все меры, чтобы мы достойно вышли из этой ситуации", – призвала она Наблюдательный совет.
Герасимьюк также сообщила, что в феврале заканчивается двухлетний срок пребывания на должности председателя Наблюдательного совета Татьяны Лебедевой. Набсовет будет обязан избрать из числа своих членов председателя, заместителя председателя и секретаря наблюдательного совета.
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По мнению Герасимьюк, вместе с Аласанией телекомпанию покинет часть команды.
"Только представьте, сколько ресурса было вложено в общественный вещатель: в обучение команды, тренинги, построение правления, обучение, обмен опытом, сколько поддержки было вложено донорами ...", – добавила она.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
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** У цього виродка під назвою "семиноженко" як віце-прем'єра з гуманітарних питань!! в уряді України!!! якось запитали чи дивиться він фільми, продубльовані українською. Це падло відповіло, що не дивиться, мовляв, не якісний переклад. Коли запитали ЩО саме йому не сподобалося, то щось почав мимрити собі під ніс з чого стало зрозуміло, що нічого й ніколи українською він не дивився. І саме це падло на пару з "кременем" є архітекторами корупційної системи у вищій школі.
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=96288
мля как они умудряются-выворачивают кожух наружу швами и всем доказывают,что именно так скрепно
или цвет нации в лице неподкупных и патриотичных членов наблюдательного совета ?
его кто-то смотрит?
междусобойчик для распила очень неслабых сумм...
Це так образило Гаранта, що тепер усі набожні бабки мають за це змінити не тільки патріархат, а й отримати від нього безкоштовний пристрій для промивання мізків - телевізор.
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Чому в нього таке різне ставлення до фсб-ешного паханату та Української церкви?
Кто прочитал новость, а то мне лень, подскажите - собачка хоть померла?
Без іноземних кураторів не можна приймати жодних рішень, навіть колегіальних. І такий непотріб у нас повсюди.
Ну, уволили, ну и что.....
У нас Семеныча уволили, кладовщика, почему об этом молчат??????
В контексті згадується:
Партия и Ленин -
близнецы-братья -
кто более
матери-истории ценен?
мы говорим Ленин,
подразумеваем -
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем -
Ленин.
Ну от прям розвалиться все без Зураба-так може на... таке управління ?
Перший національний, з тисячею співробітників, величезним бюджетом є найгіршим з усіх каналів. Його ні жто не дивиться. При цьому інформаційні програми готують не вони, а інші. Ера-Медіа, що налажить ригам!
Щось зробив цей грузинер, щоб змінити ситуацію? НІЧОГО!
Я взагалі дивуюся, чому його давно вже не поперли!