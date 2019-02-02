 На выборы пошел однофамилец Ю.Тимошенко

Об этом депутат сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ .

"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в Президенты Украины под порядковым номером 61.

Цель, к которой шел последние 30 лет своей жизни", – написал нардеп.

"Поскольку таких, каким бы поверил на все 100%, я для себя уже не вижу, то решил предложить всему украинскому народу такое же служение, которое я предоставляю общине своего округа как народный депутат", – продолжил Тимошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".