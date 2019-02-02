 На выборы пошел однофамилец Ю.Тимошенко

Об этом депутат сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ .
"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в Президенты Украины под порядковым номером 61.
Цель, к которой шел последние 30 лет своей жизни", – написал нардеп.
"Поскольку таких, каким бы поверил на все 100%, я для себя уже не вижу, то решил предложить всему украинскому народу такое же служение, которое я предоставляю общине своего округа как народный депутат", – продолжил Тимошенко.
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Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.
17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".
Февраль 2, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Доходы
государственного бюджета Украины в январе 2019 года составили 54,49
млрд грн., что не только на 6,56 млрд грн. (10,8%) ниже планового
показателя, но и на 0,7 млрд грн. (1,3%) уступает доходам за январь 2018
года.
Об этом сегодня передает «МинПром».
Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской
службы (ГКСУ), еще хуже обстоят дела с общим фондом, который получил за
минувший месяц 44,25 млрд грн.: план недовыполнен на 18,9%, или 10,33
млрд грн.
По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что налоговые поступления за первый
месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и
составили 39,62 млрд грн.
Однако одновременно возмещение НДС выросло по отношению к январю
прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн. - до рекордных 19,71
млрд грн.
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В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд
грн., что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% - плана.
Помимо того, таможенные поступления за первый месяц этого года также
упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52
млрд грн., или 88,2% от плана.
В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.
Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего
года возросли на 20,8% - до 18,97 млрд грн., а поступления от единого
социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,1% - до 19,12 млрд грн,
указывает Госказначейство.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в
размере 1 трлн 26,13 млрд грн., в том числе общего фонда - 928,51 млрд
грн., тогда как расходы - соответственно 1 трлн 112,13 млрд грн. и 1
трлн 5,77 млрд грн.
Напомню, в декабре прошлого года промышленность в Украине обвалилась на 3,5%, что также ярко свидетельствует о «необычайных успехах» нынешней власти… загрузка...
Хаха хитро.