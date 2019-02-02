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 Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула

Правоохранители объявили о подозрении в совершении хулиганских действий представителю партии "Национальный корпус" Александру Солощенко, который 1 февраля облил зеленкой в Бердянске кандидата в президенты Украины от "Оппоблока" Александра Вилкула. Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом со ссыкой на страницу "Нацкорпуса" в Facebook сообщает Цензор.НЕТ

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Согласно обнародованной видеозаписи с прошедшего в субботу заседания Бердянского горрайонного суда, следственный судья сообщил, что по факту произошедших накануне событий правоохранители расследуют уголовное производство, внесенное в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Задержанный после инцидента Солощенко в субботу рано утром был уведомлен о подозрении.

При этом судья отметил, что активист в ходе заседания сообщил, что с предъявленным ему подозрением согласен.

Судья также проинформировал, что прокурор и следователь подали ходатайство в суд об избрании Солощенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Сам руководитель Бердянской организации "Нацкорпуса" Солощенко и его защита в ходе заседания сообщили, что не возражают против предложенной правоохранителями меры пресечения.

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Рассмотрев все обстоятельства дела, а также учитывая легкую степень тяжести причиненного ущерба, семейное положение и биографию Солощенко, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Как сообщал Цензор.НЕТ, кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3109626
 
   
 Топ комментарии
 
Треба скинутись пацану на штраф. Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула - Цензор.НЕТ 4302. Як не як зробив те, що ми прагнемо. Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула - Цензор.НЕТ 4041
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вооще с такими 3.14дорами, как вилкул, рядом всегда должен быть выездной судья...сразу на месте выписал "под личное обязательство " и все (зачем зря хорошего человека на участок, потом в суд...все на месте)..
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Ну так у Києві "сидить" ОТЕЦЬ РИГІВ..
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Треба скинутись пацану на штраф. Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула - Цензор.НЕТ 4302. Як не як зробив те, що ми прагнемо. Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула - Цензор.НЕТ 4041
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Так він без "зелених" з хати не виходить.."
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Ну так у Києві "сидить" ОТЕЦЬ РИГІВ..
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вооще с такими 3.14дорами, как вилкул, рядом всегда должен быть выездной судья...сразу на месте выписал "под личное обязательство " и все (зачем зря хорошего человека на участок, потом в суд...все на месте)..
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Ім'я цього судді ЛІНЧ...він поки що у "відпустці"
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Хай той Вілкул подякує, що це була зеленка, а не куля або дві або три і ще контрольна осиновий кіл в серце....
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Пані Олена, у Вас "особливе" сприйняття поваги (посилання на х..)
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с такой фамилией кандидат Вилкул, наберет в лучшем случае 1,5%..
нормальный человек не будет голосовать за "Мерзкую Задницу" (ViL CuLфранц. - мерзкая задница)..

Елена! вам нравятся моральные уродцы типа Вилкула?!
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На жаль сьогодні дебілизм розповсюджена хвороба! У кого не хватає розуму, освіти, культури,розумних аргументів-завжди є зеленка!!
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Этого упыня зелёнкой , а Катю Гадзюк - кислотой !
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Елена Новикова f0d9439a. "А вот Вилкул не боится и идет и заслуживает хоть какое-то уважение." Якої поваги ?Манкурт?
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У рогов сейчас в моде серная кислота.... легко отделался ублюдок
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