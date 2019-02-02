 Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", – сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин утверждает, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по тематике разоружений.

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"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие–то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", – сказал президент РФ.

Напомним, ранее сегодня, 2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливают действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.