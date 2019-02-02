 Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".
"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", – сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Путин утверждает, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по тематике разоружений.
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"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие–то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", – сказал президент РФ.
Напомним, ранее сегодня, 2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США.
1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливают действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.
Придет ***** 2.0 перепрограммирует зомбоящик
и все ватное стадо начнет любить: геев с Америкой и ненавидеть Китай...
Посмотрите хотя бы на победобесие - в Мокшандии до 1991 года
на него всем было наплевать... а до 1965 года это вообще был рабочий день...
В те времена - все сходили с ума 7 ноября и 1 мая...
Но вот поменяли программку в зомбоящике и мокши срочно
нацепили власовские ленточки и хором заистерили дидываивали...
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
Юрий Нестеренко
а раньше
"Мы про бури про пожары
Сочиняли ноту ТАСС
Но тут примчались санитары
И зафиксировали нас !"
Правильно. Вы и без переговоров умеете: Кузю, бедолагу, раздавили, самолёты по два раза в день падают, танки на Т-34 меняете.. Верной дорогой идёте, товарищи (с)
Единственная причина по которой Путен решил выйти из ракетного договора - обида за задержание 9,5 тонн наркотиков...
Тогда деньги действительно решали ВСЕ.
🤑
США намерены в ближайшие 10 лет радикально увеличить расходы на содержание и модернизацию арсеналов ядерного оружия, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).
До 2028 года на эти цели будет выделено 494 млрд долларов - на 23% больше, чем предполагал прошлогодний долгосрочный военный бюджет (400 млрд).
Почти 100 млрд долларов дополнительных расходов потребуется на реализацию новой ядерной доктрины, которую администрация Дональда Трампа представила конгрессу в конце прошлого года.
Согласно документу, отредактированному впервые за 8 лет, США намерены покончить с паузой в производстве новых элементов ядерной триады, которую держали «много лет», полагаясь на имеющийся арсенал.
«Национальные ядерные силы подходят к концу своего жизненного срока. Подлодки, способные запускать баллистические ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики, тактическая авиация, способная нести ядерные бомбы, равно как и сами ядерные боеголовки - фактически все компоненты ядерных сил в ближайшие 20 лет должны быть усовершенствованы или заменены новыми системами, если США планируют продолжать обладать этими возможностями», - говорится в докладе CBO.
Из итоговой суммы 234 млрд долларов будет выделено Пентагону на поддержание и модернизацию систем доставки ядерного оружия и министерству энергетики на работу с боеголовками.
15 млрд долларов запланировано для финансирования тактических ядерных вооружений. Более 20% всего бюджета - 106 млрд долларов - уйдет на разработки новых систем.
В их числе - боеголовки уменьшенной мощности W76-2, а также новые крылатые ракеты подводных лодок, которые обойдутся как минимум в 9 млрд долларов.
Кроме того, до 2035 года планируется построить не менее 12 ядерных подлодок, причем если в прошлом году на этом программа должна была остановиться, то новая стратегия Трампа требует ее дальнейшего расширения, подчеркивает CBO.
Для нового поколения ядерного оружия Минэнерго США поручено наладить производство как минимум 80 плутониевых сердечников в лабораториях Лос-Аламос в Нью-Мехико и Савана-Ривер в Южной Каролине.
Расходы сверх запланированного бюджета могут на разработку новых баллистических ракет среднего радиуса действия - в ответ на нарушение Россией договора РСМД, говорится в докладе.
По этому соглашению, заключенному в 1987 году, СССР, а затем и Россия обязались не ставить на вооружение и не испытывать ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, то есть нацеленные на европейских членов НАТО. США в свою очередь уничтожили ракеты «Першинг-2», размещенные в Западной Германии и способные долететь до Москвы за 5-7 минут.
США прекратят выполнение своих обязательств по этому договору с 2 февраля, заявил в пятницу глава Госдепа Майк Помпео. Если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД, США расторгнут этот договор, добавил он.
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие там переговоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи Х*йла лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной!!!
2014 (Ю. Нестеренко)