EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2166  75
Все про:Путин (24583) разоружение (32) ракеты (723) Россия (71879) Шойгу (340)

 Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин

Президент РФ поручил Минобороны и МИД не инициировать новые переговоры по теме разоружения, пока не "созреют партнеры".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", – сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин утверждает, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по тематике разоружений.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны

"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие–то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", – сказал президент РФ.

Напомним, ранее сегодня, 2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливают действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

Также на Цензор.НЕТ: Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия в США, - Климпуш-Цинцадзе

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Читайте также: "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Источник: https://censor.net.ua/n3109624
 
 
 Топ комментарии
 
Він там абсолютно нічого не вирішує. Поспілкуйтесь з росіянами, і зрозумієте, що він лише виконує побажання свого електорату.
 показать весь комментарий
 
Переговоры на эту тему начнутся когда в земле сгниет хуйло..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Переговоры на эту тему начнутся когда в земле сгниет *****..
 показать весь комментарий
 
 
Він там абсолютно нічого не вирішує. Поспілкуйтесь з росіянами, і зрозумієте, що він лише виконує побажання свого електорату.
 показать весь комментарий
 
 
Я б навіть сказав НЕ виконує, бо там 95% за те, щоб захєрячити по Києву і 146% за те, щоб по Вашингтону. Але звідки такі настрої? Замбоящик працює на це цілодобово. Отже маємо замкнуте коло. Правителі цілком відповідають лохторату.
 показать весь комментарий
 
 
расея напоминает старую и сморщенную шлюху, которая пугает окружающих что "если не заплатите как за молодку, то больше вам не дам"
 показать весь комментарий
 
Как вы загадочно выразились, тогда скажите кто решает.
 показать весь комментарий
 
 
Холодильник. Вот скоро освободится и начнет диктовать свои условия.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну "не решает"... еще как решает!
Придет ***** 2.0 перепрограммирует зомбоящик
и все ватное стадо начнет любить: геев с Америкой и ненавидеть Китай...
Посмотрите хотя бы на победобесие - в Мокшандии до 1991 года
на него всем было наплевать... а до 1965 года это вообще был рабочий день...
В те времена - все сходили с ума 7 ноября и 1 мая...
Но вот поменяли программку в зомбоящике и мокши срочно
нацепили власовские ленточки и хором заистерили дидываивали...

 показать весь комментарий
 
 
Нет.Когда развалится ПаРаша. И чем раньше, тем лучше.
 показать весь комментарий
 
 
Мокша буде "ініціювати" перемовини ...тільки про умови капітуляції.
 показать весь комментарий
 
 
Японію та Германію у 1945 без перемовин роззброїли.
 показать весь комментарий
 
 
в 1945 взагалі стояло питання про збереження їх державності.
 показать весь комментарий
 
это прекрасно. и главное воронежская пенсовата одобряет. давай вяликие накажите госдеп. покажите свое вяличиме.
 показать весь комментарий
 
 
не будет больше ножек буша для русни, будет путен Трампа для них. Два раза в году ( на новый год и на день рождения членена) мордве будут сбрасывать с вертолетов по паре мешков с комбикормом и пару мешков с кормом для домашних животных. И пусть русня сама разбирается кому эту гуманитарку раздать.
 показать весь комментарий
 
 
Нароблять тої клятої зброї, а потім під контролем американців будуть її знищувати в обмін за курятину.Ну Лавруша Кобилович про них добре сказав: дебіли б........ь! Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 6043
 показать весь комментарий
 
 
Таки зробив мерин щось корисне в житті Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 1257
 показать весь комментарий
 
 
Типа: Никогда не делали, и делать не собираемся?
 показать весь комментарий
 
Цифра явно занижена. Только Украина по результату Второй Мировой лишилась 18 миллионов. Не все были убиты непосредственно в результате боевых действия и в оккупации. Часть угнана в Германию и не вернулась, а часть погибла в сталинских лагерях и осталась на Севере.
 показать весь комментарий
 
 
***
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в мусорке плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
Юрий Нестеренко
 показать весь комментарий
 
А потім повернуть йому історичну назву Сари-цин
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас этот рашист славит *****
а раньше
Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 8838
 показать весь комментарий
 
 
От Депардьє, прізвище змінив, а гівном залишився...
 показать весь комментарий
 
 
А еще "огненный барабашка" и знаменитый на весь мир мухосраский зелёный змий !

"Мы про бури про пожары
Сочиняли ноту ТАСС
Но тут примчались санитары
И зафиксировали нас !"
 показать весь комментарий
 
 
В Кащенко партийная принадлежность не принципиальна !
 показать весь комментарий
 
 
У них там всё дерьмо смешалось в одно кубло.
 показать весь комментарий
 
Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин

Правильно. Вы и без переговоров умеете: Кузю, бедолагу, раздавили, самолёты по два раза в день падают, танки на Т-34 меняете.. Верной дорогой идёте, товарищи (с)
 показать весь комментарий
 
 
Завполит Закидонский‏

Единственная причина по которой Путен решил выйти из ракетного договора - обида за задержание 9,5 тонн наркотиков...
 показать весь комментарий
 
 
"Россия больше не будет. Быть" - Всё, этого достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
"Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин" - что и следовало ожидать, повторяется европейский сценарий перед второй мировой, мягкотелось, нерешительность и страх перед кремлёвской бандой, с варварами нельзя разговаривать деликатно, они воспринимают это, как слабость, с преступной коммуняцкой ордой, можно было покончить ещё сразу после Японии, и в распоряжении демократии было два года, а Черчиль настаивал на этом, он хорошо изучил и понимал какую опасность для мира представляет Орда.
 показать весь комментарий
 
 
да пусть не зависит, но вы рашисты траву скоро жрать будете, убогие))))
 показать весь комментарий
 
 
Руски курвы а слабо по пиндосам первыми ударить !!!
 показать весь комментарий
 
 
9 1 1 Уже. И презик США их открытый агент.
 показать весь комментарий
 
Конечно не будет, раньше пока росия втихую вооружалась, она и инициировала эти переговоры, чтобы все остальные розоружались и чтобы пустить пыль в глаза. А теперь все поняли, что этот мордор снова показывает своё свинячье рыло.
 показать весь комментарий
 
 
да здравствует гонка вооружений)))))) ***** точно как ленин послан развалить россиюшку))) если так пойдет то донбас, крым и кубань будут просится в украину))))
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит о том, что когда продажная ГЕЙропа, за кулисами перестанет облизываться с этой ГНИДОЙ и пока, на самом деле не получит по своему плешивому, ботоксному ИПЛИЩУ, оно и его *************** свита не остановиться Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 8284
 показать весь комментарий
 
 
Европа не перестанет, она неизменно благосклонна к людоедам. История повторяется.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка сейчас вьішла по развитию на уровень Европьі XIX.
Тогда деньги действительно решали ВСЕ.
 показать весь комментарий
 
 
когда жрать захочется , на коленях опять поползете просить у американцев куриные окорочка.
 показать весь комментарий
 
 
Типа: Голым задом больше йожика пугать не будем??
🤑
 показать весь комментарий
 
 
У Росії два варіанти розвитку - відкат в застій або закат у відстій ...
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то зеленая жопа добилась своей цели..... Теперь бы войнушку ядерную на пол -России развязать и ... получишь благодарность от скунсов!!!
 показать весь комментарий
 
 
США вложат $494 млрд в полное обновление «ядерной триады»


Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 9183
Россия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин - Цензор.НЕТ 8287
США намерены в ближайшие 10 лет радикально увеличить расходы на содержание и модернизацию арсеналов ядерного оружия, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).
До 2028 года на эти цели будет выделено 494 млрд долларов - на 23% больше, чем предполагал прошлогодний долгосрочный военный бюджет (400 млрд).
Почти 100 млрд долларов дополнительных расходов потребуется на реализацию новой ядерной доктрины, которую администрация Дональда Трампа представила конгрессу в конце прошлого года.
Согласно документу, отредактированному впервые за 8 лет, США намерены покончить с паузой в производстве новых элементов ядерной триады, которую держали «много лет», полагаясь на имеющийся арсенал.
«Национальные ядерные силы подходят к концу своего жизненного срока. Подлодки, способные запускать баллистические ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики, тактическая авиация, способная нести ядерные бомбы, равно как и сами ядерные боеголовки - фактически все компоненты ядерных сил в ближайшие 20 лет должны быть усовершенствованы или заменены новыми системами, если США планируют продолжать обладать этими возможностями», - говорится в докладе CBO.
Из итоговой суммы 234 млрд долларов будет выделено Пентагону на поддержание и модернизацию систем доставки ядерного оружия и министерству энергетики на работу с боеголовками.
15 млрд долларов запланировано для финансирования тактических ядерных вооружений. Более 20% всего бюджета - 106 млрд долларов - уйдет на разработки новых систем.
В их числе - боеголовки уменьшенной мощности W76-2, а также новые крылатые ракеты подводных лодок, которые обойдутся как минимум в 9 млрд долларов.
Кроме того, до 2035 года планируется построить не менее 12 ядерных подлодок, причем если в прошлом году на этом программа должна была остановиться, то новая стратегия Трампа требует ее дальнейшего расширения, подчеркивает CBO.
Для нового поколения ядерного оружия Минэнерго США поручено наладить производство как минимум 80 плутониевых сердечников в лабораториях Лос-Аламос в Нью-Мехико и Савана-Ривер в Южной Каролине.
Расходы сверх запланированного бюджета могут на разработку новых баллистических ракет среднего радиуса действия - в ответ на нарушение Россией договора РСМД, говорится в докладе.
 По этому соглашению, заключенному в 1987 году, СССР, а затем и Россия обязались не ставить на вооружение и не испытывать ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, то есть нацеленные на европейских членов НАТО. США в свою очередь уничтожили ракеты «Першинг-2», размещенные в Западной Германии и способные долететь до Москвы за 5-7 минут.
США прекратят выполнение своих обязательств по этому договору с 2 февраля, заявил в пятницу глава Госдепа Майк Помпео. Если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД, США расторгнут этот договор, добавил он.
 показать весь комментарий
 
 
Штаты действительно сильно запустили свои ядерные силы даже по сравнению с паРашкой. Самой новой подлодке с МБР уже 22 года. Обновление назрело давно.
 показать весь комментарий
 
Москалі, нехай Бог буде вам суддею. І чим раніше, тим краще.
 показать весь комментарий
 
 
***
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!

Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!

Кого прощать? Какие там переговоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?

Все холуи Х*йла лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной!!!
2014 (Ю. Нестеренко)
 показать весь комментарий
 
 
Путін вважає всіх за дурнів...наче самі російські МІД та Міноборони БЕЗ НЬОГО могли самі ініціювати якість переговори? наче вони такі собі вільні козаки: а - гайда на переговори - поки путін не бачить. Комедія якась.
 показать весь комментарий
 
И правильно. Запасайте соль и спички.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия больше не будет инициировать переговоры о разоружении, - Путин
 
 
 
 
 
 вверх