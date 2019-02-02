 РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны

Об этом говорится в ответе начальника Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая на информационный запрос УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"По результатам обработки запроса о наращивании Российской Федерацией военной группировки вблизи государственной границы Украины, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)", – говорится в ответе Минобороны.

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Комплекс "Искандер-М" способен запускать баллистические или крылатые ракеты на расстояние 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Напомним, ранее о размещении рядом с Краснодаром комплексов "Искандер-М" сообщил американский телеканал FoxNews. Журналисты также опубликовали фото со спутников, на которых видны ракетные комплексы и бункеры.

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