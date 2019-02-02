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 Происшествия, За рубежом
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 РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны

Ракетная бригада находится в районе Краснодара, в 250 км от границы с Украиной. Дальность полета ракет – до 500 км.

Об этом говорится в ответе начальника Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая на информационный запрос УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"По результатам обработки запроса о наращивании Российской Федерацией военной группировки вблизи государственной границы Украины, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)", – говорится в ответе Минобороны.

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Комплекс "Искандер-М" способен запускать баллистические или крылатые ракеты на расстояние 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Напомним, ранее о размещении рядом с Краснодаром комплексов "Искандер-М" сообщил американский телеканал FoxNews. Журналисты также опубликовали фото со спутников, на которых видны ракетные комплексы и бункеры.

Также на Цензор.НЕТ: "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Источник: https://censor.net.ua/n3109623
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер Україна має вийти з договорів про нерасповсюдження ядерної зброї і ракетних технологій а також з договорів про нерозміщення ракет середньої дальності в Європі. Тепер Україна має право на свою ядерну зброю та на свої ракети середньої дальності, які будуть доносити ядерні заряди на 5500 км, аж за Байкал!
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Igor L - но сначала нужно построить патронный завод..
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поэтому нужно сплотится вокруг Петра Лексеевича....

5 лет информационного террора от министерства обороны.....
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***** пусть Воронеж бомбит -- никто его не боиться и его кацапскомокшанское войско РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3007
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Тепер Україна має вийти з договорів про нерасповсюдження ядерної зброї і ракетних технологій а також з договорів про нерозміщення ракет середньої дальності в Європі. Тепер Україна має право на свою ядерну зброю та на свої ракети середньої дальності, які будуть доносити ядерні заряди на 5500 км, аж за Байкал!
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Igor L - но сначала нужно построить патронный завод..
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кажуть у Вінниці вже такий працює ...
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NNN - писали что открыли маломощную линию по производству пистолетных патронов для Авакяна...
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в Виннице на базе КП "Форт" уже запущена линия под несколько марок пистолетных патронов + закуплена линия под снайперские патроны ( в 2019 году установка и начало работы)
в Шостке закуплено оборудование и изготавляется линия под автоматные патроны (запуск в 2019 голу)
в итоге, будут два патронных завода..
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Ну і перднув. Якщо Україна почне таке будівництво, то будем жити як КНДР. Ти готовий до такого життя? Краще в НАТО ! РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5461
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поэтому нужно сплотится вокруг Петра Лексеевича....

5 лет информационного террора от министерства обороны.....
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Пра-виль-но! Все к Пете в Козино.
От Краснодара до Киева по прямой 870 км - кацапская железяка не достанет.
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Посмотрите по карте куда могут долететь такие ракеты, которые в 250 км от границы. Максимум до Донецка или Луганска. Даже до Днепра не долетят.
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И что,вокруг Петра сгрупироваться? РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7327
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И откуда, вы, уроды лезете?
Отправить бы вас всех на фронт.
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На підробітках у кухаря @уйла роблять.Це всі знайомі ніки.На сайті цілий день брудум всіх поливають
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Сергей Андрейчев. В спам военно-воздушные силы.Бери курс на свой родной мордер.
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Так,что выборы отменить,а Петя? РФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8311 Подгорает.
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На Искандерах устанавливают те самые ракеты 9M729 в том числе из-за которых США вышли из договора РСМД. Американцы полагают что их дальность на самом деле 5500 км.
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Если так, то они не подпадают под договор РСМД.
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Ну за 5 років мали б чи навіть мусили б створити щось подібне, дальнобійне.
І як ізраїльтяни, по-тихенькому ЯЗ створити... Чи вам соєвим для цього треба 50 років - тоді ідіть нафіг, бажано усією кодлою...
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Надаю свою земельну ділянку натівським системи ПРО.
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Кто мешает бомбить их с квадрокоптеров, как они,якобы разбомбили все наши склады с боеприпасами? То то и оно. У нас же тактика ОКОПАТЬСЯ и НЕ СТРЕЛЯТЬ
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Зацените факт, у нас біли не ядерніе ркеты с дальностью 5500 км, более 1000,
их вместе со стратегическими бомбардировщиками отдали бартером за газ.
Это к слову для тех ********** что хотят еще газпописять, сразу говорите что за него народ должен отдать на этот раз.
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Чергова страшилка, що ***** нападе? Панове військовий я вам нагадаю що він вже напав у 2014. Подивіться на карту України, де Крим і що там з Донбасом...
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так что ? может подгоним точки У к чернобыльской станции ? радиоактивный пепел, ****...
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У нас не міноборони, а довідкове бюро. Так, ми всі здогадуємось, що на Україну спрямовані ракети з ядерними боєголовками. Може нам теж варто відновити свій ядерний потенціал, поки не пізно?
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все зрозуміло - не заважаймо красти мародерам - а то ***** нападе
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як тільки оприлюднюють результати нових пеціних рейтингів, так одразу інфа, що "рашка нападе"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ разместила недалеко от границы с Украиной 12 комплексов "Искандер-М", их ракеты могут нести ядерные боеголовки, - Минобороны
 
 
 
 
 
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