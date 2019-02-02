 Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов

"Наша с вами личная ответственность - сохранить тот курс и направление, которое дал Украине Майдан. Это движение и направление развития, демократии, европейской и евроатлантической интеграции ", - сказал Турчинов.
По его словам, говоря об интеграции Украины в ЕС и НАТО, нужно понимать, что это не самоцель, а мощный инструмент построения могущественного и самостоятельного государства. "Наша цель, используя этот мощный инстурумент, построить сильное, самостоятельное, независимое государство", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что построить могущественную, Великую Украину "можно только на фундаменте вечных евангельских ценностей".
"Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом тех, кто в 2014 году объединился в" Народный фронт "", - резюмировал Турчинов.
🤑
Теперь хотят продолжить строить Великую Украину?... данунах
«Тоді один з дванадцятьох, званий Іуда Іскаріот, пішов до московських первосвящеників, аби здати Крим."
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤑
Взяли моду у БПП - все отлично, голосуйте атопорошенко нападет
и Юли "будем нихера, голосуйте бо зубожіння"