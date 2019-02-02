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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3086) Народный фронт (1239)

 Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт".

"Наша с вами личная ответственность - сохранить тот курс и направление, которое дал Украине Майдан. Это движение и направление развития, демократии, европейской и евроатлантической интеграции ", - сказал Турчинов.

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По его словам, говоря об интеграции Украины в ЕС и НАТО, нужно понимать, что это не самоцель, а мощный инструмент построения могущественного и самостоятельного государства. "Наша цель, используя этот мощный инстурумент, построить сильное, самостоятельное, независимое государство", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что построить могущественную, Великую Украину "можно только на фундаменте вечных евангельских ценностей".

"Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом тех, кто в 2014 году объединился в" Народный фронт "", - резюмировал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109621
 
   
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Что кадила нанюхался , ишь какие памфлеты затянул Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов - Цензор.НЕТ 768
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Вы ее пять лет строите засучив рукава ,. Только карманы населения пустеют.
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Турчинов та його радники ще і тупі маніпулятори. Велика Україна в розумінні європейців це посягання на землі Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, тому такий термін як Велика Україна від Сяну до Дону принесе більше проблем Україні ніж допомоги. Виходити з таким лозунгом в політику можуть тільки агенти фсб, які хочуть ізоляції України на міжнародній арені! Але для агента путіна - турчинова, який здав Крим без єдиного пострілу, це нормально!
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Что кадила нанюхался , ишь какие памфлеты затянул
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Турчинов та його радники ще і тупі маніпулятори. Велика Україна в розумінні європейців це посягання на землі Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, тому такий термін як Велика Україна від Сяну до Дону принесе більше проблем Україні ніж допомоги. Виходити з таким лозунгом в політику можуть тільки агенти фсб, які хочуть ізоляції України на міжнародній арені! Але для агента путіна - турчинова, який здав Крим без єдиного пострілу, це нормально!
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Прррочитал "великую стену", мля.... 🤣 🤣 🤣
🤑
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Нарофронт во главе с Великим Сеней уже построили великую стену от кроликов на границе.
Теперь хотят продолжить строить Великую Украину?... данунах
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Гы гы и это можно сделать с ************ семечко роттердамом и мертвечуком..... пастор обкурился
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наступаєчас актиних позицій,а не бла бла від рашки. Молодець Турчинов!
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Вы ее пять лет строите засучив рукава ,. Только карманы населения пустеют.
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Ну, не у всіх кармани пустєют - в декого наповнюються.
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А разве на фундаменте обмана краж и безнаказаности можно вообще что то построить????????
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"можно только на фундаменте вечных евангельских ценностей".Источник: https://censor.net.ua/n3109621

«Тоді один з дванадцятьох, званий Іуда Іскаріот, пішов до московських первосвящеників, аби здати Крим."
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Очнись болван,ты не России,Великими сами себя называют только империи и рейхи, это не наш путь.
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А где вахтёрский дрезкод? Похоже, національний Доктор Зло определился с паровозом, на котором попытается въехать в Верховную Раду. Или на лучших паровозах места не нашлось?
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Україні потрібно зберегти вибраний курс. Геть від Москви!
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Странно, они так строят, а страна разваливается.
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
🤑
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Уберите Авакова из списка, расскажите о снятии неприкосновенности и борьбе с коррупцией, налоговой политике для народа, среднего класса и сырьевых выродков "двигателя экономики" (деградации), и о том как охеревший госаппарат сокращать будете, тогда можно подумать.
Взяли моду у БПП - все отлично, голосуйте атопорошенко нападет
и Юли "будем нихера, голосуйте бо зубожіння"
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Совсем уже тронулся болезный... Какая на фиг "Великая Украина"?! Даже словосочетания такого не было никогда в исторической литературе. Нам бы вернуть для начала то что ты просрал будучи в.о. президента и стать обычным унитарным, независимым и суверенным государством в пределах собственных международно признанных границ...
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Обіцянки політиків та пряники перед виборами - як кредит у банку. Дали тобі гривню, а після виборів виявляеться не безкоштовно, а під процент. За ту гривню накрутят тобі боргів у розмірі пожиттєвого доходу на 5 років, до наступних виборів))
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Опус Турчинова. Значит будет 150-200 тысяч типа "просмотров".
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"строители" ...лядь ...скоро каменю на камені не залишиться від України ...тільки "безкраї поля" з "джондірами" ...ви спитаєте а де КАЗЛИ (українці) ...а НЕМАЄ ...виздихали ...а хто молодший ...розбіглися по Світу
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Для того, аби збудувати велику Україну, її перш за все треба захистити від Фукса, Бабакова, Григоришина, та іншої наволочі, якій прислужує нинішня влада.
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Замените Украина на Израиль,и поймете о чём комсомолец коган хотел сказать...
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Турчинов -Крым потом Донбасс -это строительство такое?
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Nipadobaites ruskim , nivjazivaites v etu ritoriku velichija , sdelaite svajo gasudarstvo uspeshnoi eiropeiskoi ....kakoje nah velichije !!!!
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"Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта"" - осточертели эти "защитники" и "строители" с "реформаторами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов
 
 
 
 
 
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