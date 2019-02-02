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 Политика Украины, Общество
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 Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный фронт должен стать инициатором и интегратором объединения настоящих профессионалов, ответственных людей и людей дела, которые способны защитить Украину.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.

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"Война продолжается, оккупированной остается значительная часть территории Украины, мы держим фронт против внешнего сильного и жестокого врага, ядерного государства, у которого на сегодняшний день второй в мире военный потенциал", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что держать фронт необходимо не только против внешних, но и против внутренних врагов - "не менее опасных и коварных".

"Это не только вражеская агентура, диверсионно-разведывательные группы, террористы, наемники - это и информационные и политические креатуры Кремля, снова поднимающие голову, это масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед, это тотальный популизм, который в Украине превратился в смесь безответственности, лжи, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, усиливающийся контролируемыми СМИ, эмоциями соцсетей, превращается в оружие массового уничтожения экономики, безопасности, авторитета и будущего нашей страны", - отметил он.

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Александр Турчинов подчеркнул, что противостоять этому можно, "объединив всех настоящих патриотов и настоящих профессионалов - ответственных людей и людей дела".

"И по моему глубокому убеждению, именно "Народный фронт" должен стать инициатором и интегратором такого объединения", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов 01
Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов 02
Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов 03
Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3109620
 
   
 Топ комментарии
 
Мы видели как этот Народный фронт не дал согласия снять депутатсую неприкосновенность со своих пойманных корупционеров .
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А комсомольский агитатор тоже пришёл?
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Умиляют все эти названия: народный фронт, воля народа . Лицемеры куевы.У вас с народом ничего общего.
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Ты и есть враг!
медведчуки, шуфричи, бойко, рабиновичи, симоненки, ветренки, бондаренки, вилкулы, новинские .
турчинов это всё ваша шобла.
Хочется верить, что этих и вас всех пересажают или ******ют.
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**ки вы.
Печерский райсуд столицы снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух паркомест, принадлежащих виталию захарченко.
Решение обжалованию не подлежит.

Вот вся ваша власть, агенты **еновы.
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То ш не ,,внутренний ворого", ТО ДЛЯ НИХ СВОЙ. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Смотришь на этого яценюка, что его за *йца тягали, как дурика, кобра фак показывала и он жаловался в ВР.
На них клейма не где ставить.
бурбак вообще тип.
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Смотришь на этого яценюка, что его за *йца тягали, как дурика, кобра фак показывала и он жаловался в ВР.
На них клейма не где ставить.
бурбак вообще тип.
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Отже, в президентській гонці БПП і НФ повністю зростаються і виступають єдиним політичним фронтом проти всіх конкурентів Пороха. Серед них влада давно вже поділена. Всіх все влаштовує у разі збереження своїх насиджених місць. Питання лише в тому, який розклад ляже перед Порохом на парламентських виборах. Отже, питання №1 для НФ - збереження своїх позицій в парламенті. Від цього буде залежати повернення Яценюка в прем"єри та збереження своїх партійних квот. Ціна такому договірняку - виход НФ з президентської гонки і надання Пороху "зеленої дороги" за підтримки його кандидатури "президентською коаліцією". Такого у нас ще не було. Відчувається дух Порошенко. Купити можна все, головне - домовитись про ціну і інтереси. Корупція аж пре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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