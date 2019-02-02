 Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.
"Война продолжается, оккупированной остается значительная часть территории Украины, мы держим фронт против внешнего сильного и жестокого врага, ядерного государства, у которого на сегодняшний день второй в мире военный потенциал", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что держать фронт необходимо не только против внешних, но и против внутренних врагов - "не менее опасных и коварных".
"Это не только вражеская агентура, диверсионно-разведывательные группы, террористы, наемники - это и информационные и политические креатуры Кремля, снова поднимающие голову, это масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед, это тотальный популизм, который в Украине превратился в смесь безответственности, лжи, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, усиливающийся контролируемыми СМИ, эмоциями соцсетей, превращается в оружие массового уничтожения экономики, безопасности, авторитета и будущего нашей страны", - отметил он.
Александр Турчинов подчеркнул, что противостоять этому можно, "объединив всех настоящих патриотов и настоящих профессионалов - ответственных людей и людей дела".
"И по моему глубокому убеждению, именно "Народный фронт" должен стать инициатором и интегратором такого объединения", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
медведчуки, шуфричи, бойко, рабиновичи, симоненки, ветренки, бондаренки, вилкулы, новинские .
турчинов это всё ваша шобла.
Хочется верить, что этих и вас всех пересажают или ******ют.
Печерский райсуд столицы снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух паркомест, принадлежащих виталию захарченко.
Решение обжалованию не подлежит.
Вот вся ваша власть, агенты **еновы.
На них клейма не где ставить.
бурбак вообще тип.
На них клейма не где ставить.
бурбак вообще тип.