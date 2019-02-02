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 Политика Украины, Общество
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Все про:съезд (298) Турчинов (3086) Народный фронт (1239)

 Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО

Народный фронт должен стать инициатором и интегратором объединения настоящих профессионалов, ответственных людей и людей дела, которые способны защитить Украину.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.

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"Война продолжается, оккупированной остается значительная часть территории Украины, мы держим фронт против внешнего сильного и жестокого врага, ядерного государства, у которого на сегодняшний день второй в мире военный потенциал", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что держать фронт необходимо не только против внешних, но и против внутренних врагов - "не менее опасных и коварных".

"Это не только вражеская агентура, диверсионно-разведывательные группы, террористы, наемники - это и информационные и политические креатуры Кремля, снова поднимающие голову, это масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед, это тотальный популизм, который в Украине превратился в смесь безответственности, лжи, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, усиливающийся контролируемыми СМИ, эмоциями соцсетей, превращается в оружие массового уничтожения экономики, безопасности, авторитета и будущего нашей краны", - отметил он.

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Александр Турчинов подчеркнул, что противостоять этому можно, "объединив всех настоящих патриотов и настоящих профессионалов - ответственных людей и людей дела".

"И по моему глубокому убеждению, именно "Народный фронт" должен стать инициатором и интегратором такого объединения", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109620
 
   
 Топ комментарии
 
А комсомольский агитатор тоже пришёл?
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Мы видели как этот Народный фронт не дал согласия снять депутатсую неприкосновенность со своих пойманных корупционеров .
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где вы были 5 лет с потужным мальдивцем, кумом прокурором, кумом стецем?
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До тех пор, пока у нас во власти будут находиться подобные уроды без чести и совести, мы не будем жить достойно. И война будет продолжаться. И торговля на крови тоже.
И уже не верю, что этих уродов можно отодвинуть от кормушки спокойным образом на выборах. Судя по всему, предстоит вторая часть Революции Достоинства.
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А Украина всё ещё с Россией воюет? Ну дела, вроде же наоборот наращивается товарооборот, Украина противодействует строительству СП2... т.е. хочет сотрудничать с РФ.

Я не понимаю как вообще можно от агрессора деньги получать? Представьте себе: вы живёте в комуналке на Украине. Тут приходит пьяный рашист и забирает у вас две комнаты, насилует по согласию вашу жену. Одного квартиранта этот пьяница выбрасывает в окно, с согласия вашей жены.

Вы ничего сделать не можете от природы. Потому что у вас бизнес с этим рашистом, он вам деньги платит. А потом он насилует вас... но нужно потерпеть. Это же не долго.
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я знову ж, в 2561-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Українська армія розбігається: чому і як це зупинити
За останні два роки кількість тих, хто йде з армії, зросла в десять разів. Для обороноздатності країни це може стати катастрофою...
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Скоро появится поняти ВРАГИ НАРОДА и ВРЕДИТЕЛИ
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А кто внутренние враги? Те, кто хотят комфортно жить в своей стране? Я посмотрел, как молодые матери по несколько недель находятся с маленьким ребенком в больнице и спят возле ребенка на табуретке. И что, враги те, кто хотят чтобы этого не было? Враги те, чьи родственники уехали на заработки в чужие страны, или те кто являются внутренними переселенцами? Враги те, кто хочет, чтобы зарплаты и пенсии были адекватны тарифам и ценам на товары и услуги? Враги те, кто хочет ездить в современных поездах, трамваях и автобусах по современным дорогам? Враги те, кто хочет чтобы гривна не превращалась в венесуэльский фантик?
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Там ще є Голосний. Почитайте уважно. В усякому разі зараз його непогано приймали в Лондоні.
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В каждой стране есть внутренние враги. Мы умеем с ними бороться.
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Суровые годы проходят? Борьбы за свободу страны...
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Куриная попка . вы и есть паразиты Украины . вы и есть вынутренние враги .
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...Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця.Рішення оскарженню не підлягає.У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому не відомо, які були доводи щодо скасування арешту.https://antikor.com.ua/articles/284724-sud_skasuvav_aresht_majna_odioznogo_eks-ministra_janukovicha
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О пане Турчінов. ШО Ж ВИ ТАК НЕОБЕРЕЖНО СПАЛИЛИСЯ ЗІ СВОЇМ ПИТАННЯМ ПРО ,,масштабную коррупцію"????? Та ще й ,,деформірующую і тормозящую" наш путь вперьод?????
ТЕПЕР ТО НАШІ ОЧІ ПРОТЕРТІ петром порошенкой І РОЗКРИЛИСЯ. ТЕПЕР МИ ВЖЕ ТОЧНО ЗНАЄМО ШО ВИ І Є ОТОЙ САМИЙ ГОЛОВНИЙ МОСКАЛЬСЬКИЙ ШПІОН. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Арсений Петрович - це наступний Президент після другої каденціі Порошенко , тільки так !! 👍👍👍
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А те, кто обвалил экономику Украины, сделав ее самой бедной страной мира, являются внутренними врагами???
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ХІБА Ж МОЖНА В УКРАЇНІ НА П'ЯТОМУ РОЦІ ВІЙНИ, КОЛИ ГОЛОВНЕ ЦЕ ,,АРМІЯ, МОВА, ВІРА" ШОСЬ ТАКЕ БАЗІКАТИ ПРО КОРРУПЦІЮ??????
ТА ЩЕ Й У ТАКОМУ КЛЮЧІ - ,,масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед"....
БУДЬ ЛАСКА СБУ ЗАБЕРІТЬ ЦЬОГО МОСКАЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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От за що я "люблю" комсомольців і комуністів, що вони як те **вночі ніде не тонуть і от вже 27 років в незалежній Україні на плаву та ще і на таких посадах, як президент, голова ВР, секретар РНБУ....
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да Сашко ты прав,надо всех вас вместе с Пецей на нары..:)
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доки при владі злодії, котрі грабують навіть під час війни і іловайського і дебільцівських трагедій - нічого не зміниться
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Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов.

Толерантное отношение нынешней власти к пятой колонне кремля которые является не столько штатной агентурой врага, а, скорее, агентами влияния, сторонниками иностранного государства, которые помогают ему вопреки интересам страны, гражданами которой они являются в условиях войны, является актом национального суицида. История не знает другого государства кроме Украины, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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