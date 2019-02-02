 Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.
"Война продолжается, оккупированной остается значительная часть территории Украины, мы держим фронт против внешнего сильного и жестокого врага, ядерного государства, у которого на сегодняшний день второй в мире военный потенциал", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что держать фронт необходимо не только против внешних, но и против внутренних врагов - "не менее опасных и коварных".
"Это не только вражеская агентура, диверсионно-разведывательные группы, террористы, наемники - это и информационные и политические креатуры Кремля, снова поднимающие голову, это масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед, это тотальный популизм, который в Украине превратился в смесь безответственности, лжи, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, усиливающийся контролируемыми СМИ, эмоциями соцсетей, превращается в оружие массового уничтожения экономики, безопасности, авторитета и будущего нашей краны", - отметил он.
Александр Турчинов подчеркнул, что противостоять этому можно, "объединив всех настоящих патриотов и настоящих профессионалов - ответственных людей и людей дела".
"И по моему глубокому убеждению, именно "Народный фронт" должен стать инициатором и интегратором такого объединения", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
И уже не верю, что этих уродов можно отодвинуть от кормушки спокойным образом на выборах. Судя по всему, предстоит вторая часть Революции Достоинства.
Я не понимаю как вообще можно от агрессора деньги получать? Представьте себе: вы живёте в комуналке на Украине. Тут приходит пьяный рашист и забирает у вас две комнаты, насилует по согласию вашу жену. Одного квартиранта этот пьяница выбрасывает в окно, с согласия вашей жены.
Вы ничего сделать не можете от природы. Потому что у вас бизнес с этим рашистом, он вам деньги платит. А потом он насилует вас... но нужно потерпеть. Это же не долго.
Бывший посол США Джеффри Пайетт сказал, что коррупция на самом высоком уровне несет Украине большую угрозу, чем российские танки. По его словам, с этой угрозой могут справиться только сами украинцы.
За останні два роки кількість тих, хто йде з армії, зросла в десять разів. Для обороноздатності країни це може стати катастрофою...
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ТЕПЕР ТО НАШІ ОЧІ ПРОТЕРТІ петром порошенкой І РОЗКРИЛИСЯ. ТЕПЕР МИ ВЖЕ ТОЧНО ЗНАЄМО ШО ВИ І Є ОТОЙ САМИЙ ГОЛОВНИЙ МОСКАЛЬСЬКИЙ ШПІОН. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ТА ЩЕ Й У ТАКОМУ КЛЮЧІ - ,,масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед"....
БУДЬ ЛАСКА СБУ ЗАБЕРІТЬ ЦЬОГО МОСКАЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Толерантное отношение нынешней власти к пятой колонне кремля которые является не столько штатной агентурой врага, а, скорее, агентами влияния, сторонниками иностранного государства, которые помогают ему вопреки интересам страны, гражданами которой они являются в условиях войны, является актом национального суицида. История не знает другого государства кроме Украины, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.