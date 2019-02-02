 Я не устанавливаю факт, что кандидаты финансируют "сетки", но вокруг штабов бродит много темного народа, который предлагает такие услуги, - глава МВД Аваков

Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Аферисты, которые берутся за построение "сетки" (механизма скупки голосов избирателей, – ред.), спекулируют на желании кандидата выиграть... Это – сотни миллионов гривен и долларов "инвестиций", которые зарабатывают "великие комбинаторы"", – рассказал глава МВД.
"Я не устанавливаю факт, что основные кандидаты финансируют "сетки". Я не могу так говорить. Но могу сказать, что вокруг них бродит много темного народа, который предлагает штабам такие услуги", – добавил министр.
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По словам Авакова, деньги на подкуп избирателей штабы кандидатов получают от олигархов и бизнесменов.
"Штабы привлекают спонсоров кампании, начиная от олигархата, заканчивая средним бизнесом. Их деньги привлекают под обещание рассчитаться после выборов, с приходом к власти. Чем? Той же политической коррупцией – тендерами, должностями на местах, лицензиями, преференциями...", – объяснил глава МВД.
Помимо скупки голосов, кандидаты попытаются повлиять на результаты выборов при помощи нанятых радикалов, считает министр.
"Они будут, нанятые радикалы. И в момент голосования, и при подсчете голосов. Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов... У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году, на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать", – сказал Аваков.
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Для борьбы с фальсификациями на выборах в МВД создали спецгруппу.
"Во-первых, мы собираем собственную информацию путем оперативной деятельности. Второе – изучаем заявления граждан и общественных организаций (на сегодняшнее утро их получено более 500). Третье – мониторинг соцсетей и публикаций в прессе", – пояснил глава ведомства.
Другим у рейтингу став перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку Степан Кубів, якому нарахували близько 134 тисяч гривень, при цьому понад 50% цієї суми є преміальні.
Глава МВС Арсен Аваков в грудні отримав 107,1 тисячі гривень. Топ-поліцейському нарахували, зокрема, премії за листопад і грудень.......................................................................................
Цікаво, що на задвірках рейтингу розташувалися Юрій Стець, який отримує тільки оклад та індексацію, а також керівник Кабміну Володимир Гройсман (37,5 тисяч гривень).
У грудні 2018 року більше всього нарахували зарплату заступник голови Мінфіну Юрію Джигирю - близько 244 тисяч гривень. У цю суму увійшли премія, грошова допомога та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем. Нагадаємо, Гройсман нагородив міністрів рекордними преміями: грабували українців цілий рік, не гріх ще разок. Найбільшу зарплату за грудень отримав Павло Розенко
Ні їм, ні волонтерам, ні бійцям Добробатів і ВСУ, ні ветеранам Українсько-Русскої війни.
Всім тим, хто брав участь у захисті України від рашистської навали.
І коли не буде захисту Держави Україна, то вони ніде не сховаються від путіна.
Так шо , обтекаться в формулировках не сторит . Только один кандидат в Украине может иметь в наглую эти сетки . Даже называются конкретные фамилии из БПП . Которые подобные сетки практиковали ещё в бытность "новых лиц" из "молодой команды" Лёнчика Космоса !
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не допустит появлениях новых "майданов" на грядущих выборах президента.
Об этом сообщает "Левый берег".
"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сообщил министр.
"Нанятые радикалы будут. И в момент голосования, и при подсчете голосов. Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов. У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов", - подчеркнул Аваков.
Полиция заявляет о подготовке плана фальсификации выборов президента с использованием голосов внутреннее перемещенных лиц
Об этом на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский, передают сегодня «Українськi Новини».
Он отметил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.
«По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку», - сказал Козловский.
Также возможны фальсификации избирательный документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек.
В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов.
Кроме того, он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.
Надо отметить, что наиболее масштабные фальсификации на предстоящих выборах будут осуществляться командой ныне действующего президента Порошенко.
http://ua24ua.net/s-pomoshchyu-golosov-pereselentsev-hotyat-falsifitsirovat-vibori-prezidenta-politsiya/
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