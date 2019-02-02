 Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука

Данная просьба прозвучала во время его выступления на съезде "Народного фронта" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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"Господин Президент, мы обращаемся к членам Евросоюза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к вам с просьбой освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников. Он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.