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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (793) Порошенко (16262) Яценюк (7710) Народный фронт (1239)

 Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк попросил Президента Порошенко освободить Украину от кума Путина Виктора Медведчука.

Данная просьба прозвучала во время его выступления на съезде "Народного фронта" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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"Господин Президент, мы обращаемся к членам Евросоюза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к вам с просьбой освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников. Он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3109618
 
   
 Топ комментарии
 
и то верно - тока воровать и слепотрастить Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 7701
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Сдавай его барыгу Сеня, суд это тебе учтет. На пару лет меньше получишь чем ОН.
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У Медведчука нужно просто проверить его бизнес,там собака и свинья зарыта Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 9272
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Хорошая просьба в контексте выборов.
Жаль только, что это всего лишь озвученное желание, востребованное обществом и пока что невыполнимое.
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- Сеня, у тебя очки полезли в гору!
- Глаза тоже лезут, но я держу!
- Чем-то помочь?
- Дай достроить стену!


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Конечно, яценюк был лучшим. Когда рассказывал о цене на газ по 70 долларов для граждан. До того, как уселся в кресло премьера.А затем-эстафеточка. Рыночная цена, гройсман, два раза врущий, цена на газ окончательная, шесть с хвостиком, и надолго... Сделал, что смог...я покажу, как управлять...дефолт...Что яценюк, что его последовник...Ужасные первые министры, а уж их министрики...Золотые мальчишки без принципов и совести.
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Сенина сущность против кинувшего его олигарха.но временная политкорректность заставила сеню не снизойти до - эй, фраер, чеши с корабля Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука - Цензор.НЕТ 1449
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озвучена хорошая программа по медведчуку...а помнишь газ по 70 баксов..чи уже не комильфо
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А ты что Сеня не освободил ? И возможности были , Занят был,забор строил ? Яценюк - Порошенку: Прошу вас звільнити Україну від кума Путіна Медведчука - Цензор.НЕТ 3977
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Щас соя на гавно изойдет.
А я сои это уже четыре года говорю, но соя сначала говорила что кум ***** посредник, а сейчас говорит что на кума ***** ничего нет😷
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У Сени закончилось бабло с постоеного на границе забора...
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Ну нужно же кролю чего то вякнуть чтоб понравится народу. Народ уже 5 лет напоминает Пєте, но Пєтя "не чує". А тут, але-ап! сафард яценюк нарисовался и полукровки бросились исполнять.
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бакай,.......ЯКА ГРА !!
куди там Бред Піту .......
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Сеня витягни КУЛЮ З ЛОБА і запхай її Медведчуку. Яценюк - Порошенку: Прошу вас звільнити Україну від кума Путіна Медведчука - Цензор.НЕТ 4933
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Тьі шо кроль не бритьій гониш на петиньіх бизнеспартнеров.
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ЕГО СУДИТЬ НАДО ЗА СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ ИВАСЮКА !!!
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я так понимаю,все зрадофилы ,воющие про посадить,повесить,лишить гражданства мертвечука-это потенцияльный лохторат кроля?
и если порох до выборов в раду успеет его прогнать-вся зрада голосует за народный фронт?ау,зрада,отзовитесь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука
 
 
 
 
 
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