 Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука

Данная просьба прозвучала во время его выступления на съезде "Народного фронта" в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Президент, мы обращаемся к членам Евросоюза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к вам с просьбой освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников. Он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Яценюк.
Жаль только, что это всего лишь озвученное желание, востребованное обществом и пока что невыполнимое.
- Глаза тоже лезут, но я держу!
- Чем-то помочь?
- Дай достроить стену!
А я сои это уже четыре года говорю, но соя сначала говорила что кум ***** посредник, а сейчас говорит что на кума ***** ничего нет😷
куди там Бред Піту .......
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
🤑
и если порох до выборов в раду успеет его прогнать-вся зрада голосует за народный фронт?ау,зрада,отзовитесь