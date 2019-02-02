 "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я всем кандидатам четко сформулировал, что поднимаюсь над процессом. Я "не в кармане у Тимошенко". Я "не воюю против Порошенко". Я ни с кем не договаривался. Я считаю, наивысшая оценка для меня – независимый избирательный процесс... Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский – никто не получит от меня никаких преференций. Хотя с каждым из них я имею регулярное, личное, в том числе, общение", – сказал Аваков.
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При этом министр внутренних дел говорит, что к "сотрудничеству" его пытались склонить абсолютно все кандидаты в президенты. Но, по его словам, получили отказ.
"Если будет публичная скупка голосов, а все, включая правоохранителей и ЦИК, станут просто разводить руками – это повод для чего угодно: для массовых протестов, для того, что новоизбранный украинский лидер будет нерукоподаваемым в Европе... Это есть вопрос внутренней и внешней легитимизации", – подчеркнул Аваков.
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Правильно. Деньги же можно брать не только за преференции, но и за просто-не-мешать.
Шо аж пацталом.. 🤣🤣🤣🤣
🤑
ИЛИ НИКТО, КРОМЕ СЕНИ ???????? 😉
поймите, бараны! наступила инаугурация, зеленский сплясал, как ты мечтаешь, все ок. пока не будет сформировано большинство в новой ВР, на месте будет и Гройсман, и Аваков, и Луценко.... никаких газвдвараза НЕ БУДЕТ! а большинства в новой ВР не будет, тем более под нового премьера. в общем до августа 2020 живем как сейчас.
Вспомните как в 2014, когда Януковощ свалил, рыгоАналы до осени голосовали за все, что выносили в зал.
Так же хорошо помню когда Ющера президентом выбрали а Вона премьером стала, так бакс скатился от почти 6 до 5,05 и даже 4,95 небольшое время был.
Так что твоя страшилка не катит.
Да ему орден надо выписать!
Но вручить только после окончания выборов, а вдруг обманет? И народ будет смеяться и плеваться. Как над орденом Охендовскому в 2014...
Недаром Сеня не захотел выдвигаться, понял что бесполезная трата сил.
ой эти честные глаза и руки не кравшие никогда...
а еще бровки домиком и чубчик холмиком...
верим! (читаем е-декларации и еще сильнее верим)
Время - честный человек!
Всі знають і по тб кажуть про 1000-1500 за голос за баригу
Зеленский --Наш Президент
https://www.youtube.com/watch?v=SUBNVxbsb4o
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Прям как Святой Петр на входе в Рай
Кто такой,почему не знаю..: