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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2655) кандидат (895) МВД (7718)

 "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков

Глава МВД утверждает, что не договаривался ни с одним из кандидатов в президенты, а свою цель видит в обеспечении честных выборов.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я всем кандидатам четко сформулировал, что поднимаюсь над процессом. Я "не в кармане у Тимошенко". Я "не воюю против Порошенко". Я ни с кем не договаривался. Я считаю, наивысшая оценка для меня – независимый избирательный процесс... Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский – никто не получит от меня никаких преференций. Хотя с каждым из них я имею регулярное, личное, в том числе, общение", – сказал Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков

При этом министр внутренних дел говорит, что к "сотрудничеству" его пытались склонить абсолютно все кандидаты в президенты. Но, по его словам, получили отказ.

"Если будет публичная скупка голосов, а все, включая правоохранителей и ЦИК, станут просто разводить руками – это повод для чего угодно: для массовых протестов, для того, что новоизбранный украинский лидер будет нерукоподаваемым в Европе... Это есть вопрос внутренней и внешней легитимизации", – подчеркнул Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только из средств избирательных фондов, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3109616
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков,ты получишь срок немалый без всяких преференций . "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков - Цензор.НЕТ 6789
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Да,зоновский народ уже заждался того императора ! "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков - Цензор.НЕТ 1917
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Аресну теж не буде амністії, піде під кримінальну відповідальність на всі гроші!
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іронія не доречна - він і є справжній господар України , якого олігархат вповноважив слідкувати за збереженням стабільності
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Ну это вы хватили, он просто иногда консультируется с Аваковым
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Аваков,ты получишь срок немалый без всяких преференций .
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Вы уже 4 года всех садите на Цензоре,сами себя смешите и людей.Кто ваш кандидат хоть определились,если не куйло,честь имею....
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Ну какой у крємлебота может бьіть кандидат?

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не получит АТМЕНЯ.. прямо царь, не просравший реформу полиции министрюк
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Хотя с каждым из них я имею регулярное, личное, в том числе, общение", - сказал Аваков.

Правильно. Деньги же можно брать не только за преференции, но и за просто-не-мешать.
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Ляшко на первом месте? Почему? Ара что-то скрывает?
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Это говорит только об одном - что ты уже с кем то из этого списка договорился.. Вопрос - с кем?! "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков - Цензор.НЕТ 4551
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Со всеми . Бизнес . Ничего личного .
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глядя на его барыжную натуру все возможно... но опасно играть на 10 полях сразу ...
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Не вірю, що нинішні поліцаї -- в більшості колишні менти відмовляться підзаробити на виборах, а особливо по районах...
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Типа - я тут большая шишка на ровном месте,всем руковожу и все бегают ко мене поздороваться на согнутых,купите этому чудику с непомерно завышенной самооценкой билет в Армению,там ему место.
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Какая Эр Мэния(Муж Я -с одэри)?.Там было Иреванское ханство,где по переписи 1860г.-99% сост.одэры,Их туда после руско-турец.войны 1877г.переселили массоны России. Его Родина арабистан,где и жили арабохаи. ИндоПэриджанское=ГрекоАнарское(Рим наоборот=Омур-ЖИЗНЬ.ОмараБати-Жизни Бек Отец=БАТЯ=БАТЬКОЩИНА.Отсюда Арбат в Москве и Веды) Иреванское ханство, отнятое мировым массонством в перспективе тоже будет освобождаться.
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Спасибо. 21 марта отмечаем общий праздник славян,католиков, кавказцев -НОВЫЙ 5957г.от сотворения мира.ОТМЕЧАЙ ПРАЗДНИКИ СВОИХ ПРЕДКОВ. Он с разными названиями-св.Николай,Васант(Бизантия наз.21 марта),Ноуруз,Масленница,Магеррамлик,Луперкалии. Слава Кавказу и Украине.
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Счастья и процветания вашему народу и вашей стране,ещё желаем скорейшего освобождения ваших земель от армяно-российской оккупации,жаль ничем помочь не можем,сами застряли в тухлом болоте.
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Тогоже же желаем Вам.Спасибо нас 60млн.Как нибудь справимся против мировых правителей неизвестных национальностей.
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Преференции нужны,лишь одному кандидату.Остальным-это больше пиар,к парламентским выборам.
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Он МЕНЯ так расхохохохотал!!!! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Шо аж пацталом.. 🤣🤣🤣🤣
🤑
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"Если будет публичная скупка голосов..." Але, гараж, она уже давно идет полным ходом, и ты это знаешь.
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А ЯЙЕНЮК ????????
ИЛИ НИКТО, КРОМЕ СЕНИ ???????? 😉
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Что это вонючее казлячее корупционное чмо из себя корчит?
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а я бы наоборот всю эту свору Ляшко-Гриценко-Бойко-Тимошенко =ЛГБТ и примкнувший дуэт КОломойский+ЗЕЛенский= КОЗЕЛ порвал на куски!

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Другими словами, Аваков дал понять лично Порошенко: что на ментов не рассчитывай, когда тебя скоро будут выносить, после выборов.

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кто будет выносить? ты что ли? ))))))) такие черви сидят тихо тихо, и ждут развязки. где ты был во время Революции 2014?
поймите, бараны! наступила инаугурация, зеленский сплясал, как ты мечтаешь, все ок. пока не будет сформировано большинство в новой ВР, на месте будет и Гройсман, и Аваков, и Луценко.... никаких газвдвараза НЕ БУДЕТ! а большинства в новой ВР не будет, тем более под нового премьера. в общем до августа 2020 живем как сейчас.
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Ой ли. Как Петя свалит, вся кодла сразу побежит под новую дудочку выплясывать. Им не привыкать, это проститутки кто им платит тот и имеет их.
Вспомните как в 2014, когда Януковощ свалил, рыгоАналы до осени голосовали за все, что выносили в зал.
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под новую дудочку? под какую дудочку ! ты прочти в Конституции полномочия украинского президента, не путай со своим. запомни мои слова, а лучше запиши. 20 марта ты увидишь курс $-35. 10 апреля, если Юля-Петя $ 40. а 20 апреля если бабкаЮля победит $ 60. еще до инаугурации она на всех телевизорах будет кричать, что газа в 2 раза не будет, что она имела ввиду совсем другое, и она обожает МВФ. если украинцы хотят веселья то за зеленского, если курс по 100 то за бабку. демократия.
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Да ладно, напугал ежа голым задом. Когда выбрали Петю какой курс был около 14? А какой стал почти до 40 догнали, но потом попустили.
Так же хорошо помню когда Ющера президентом выбрали а Вона премьером стала, так бакс скатился от почти 6 до 5,05 и даже 4,95 небольшое время был.
Так что твоя страшилка не катит.
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Порошенкко бьіл на Майдане, а тьі бздел на диване.
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Да -да и с трактора, непонятно откуда взявшегося (ну не пашут возле ВР), как чЛенин в октябре выступал.
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Для тих , хто не зрозумів - Офшоренки приходять і уходять , а Аваков залишається ! "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков - Цензор.НЕТ 6042
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И что, ни-ни?! Даже не будет прикрывать фальсификации в пользу Порошенко?!
Да ему орден надо выписать!
Но вручить только после окончания выборов, а вдруг обманет? И народ будет смеяться и плеваться. Как над орденом Охендовскому в 2014...
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Сколько "умного быдла" на ЦН, но почему мы так х-ево живем.
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Они просто делат ставку на всех основных игроков, так как сами поняли, что в пролёте.
Недаром Сеня не захотел выдвигаться, понял что бесполезная трата сил.
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....только сеня)))) только ему эта "помощь", как мертвому припарка.
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ой...эти публичные торги... да подковерные кульбиты...
ой эти честные глаза и руки не кравшие никогда...
а еще бровки домиком и чубчик холмиком...
верим! (читаем е-декларации и еще сильнее верим)
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Долго засидевшийся, паганый МУСОР-Саб-б-баков, четко знает, что убрать его с кресла,теперь не под силу, никому. "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков - Цензор.НЕТ 4298
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"Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков

Время - честный человек!
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"Ці руки, зайняті рюкзаками, нічого не крали. От вам місяцьхрестзвіздадавида."
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Аваков конечно должен сидеть с Порошенко в одной камере, но если бы его сейчас не было, то не было бы даже надежды сковырнуть Рошена. А так шанс есть.
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По сути обычный министр внутренних дел,в любой нормальной стране обычная должность и только у нас ну прямо цезарь или Амператор охренеть можно.
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харе брехати!
Всі знають і по тб кажуть про 1000-1500 за голос за баригу
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Не все так просто, Аваков с Порошенко на ножах, и не забывай, Авакову желательно Яценюка президентом видеть.
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Верю, верю Вам, господин Авакян, и хряку верю!
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Хатия их не устраивала, нужно было куя затащить котторого на майдане отродясь не видел никто. Раковая опухоль бюджета, раздул больше армии. Это дерьмо должно сидеть в тюрьме вместе с теми рыгами и олигархами кого он отмазал.
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Аваков: «Бе-бе-бе-без всяких преференций! Бе-бе-бе-безжалостно разбе-бе-бе-берёмся с бе-бе-бе-беспорядками, забе-бе-бе-берём бе-бе-бе-безобразников, пресечём бе-бе-бе-беззакония, короче, всех *****-бе-бе-бе... - тьху-ты, забе-бе-бе-бебался. Я бе-бе-бе-беспристрастен..., но не бе-бе-бе-бестолковый. Если кто бе-бе-бе-берёт пару рюкзачков от небе-бе-бе-безизвестного поставщика по бе-бе-бе-бешеной цене, то обе-бе-бе-бещаю побе-бе-бе-беспокоиться».
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Слова правильные -- посмотрим что будет в делах !
Зеленский --Наш Президент "Ні Ляшко, ні Тимошенко, ні Порошенко, ні Гриценко, ні Зеленський - ніхто не отримає від мене жодних преференцій", - Аваков - Цензор.НЕТ 1850
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Сказал император. Да кто ты такой? Придворный шут. "Ні Ляшко, ні Тимошенко, ні Порошенко, ні Гриценко, ні Зеленський - ніхто не отримає від мене жодних преференцій", - Аваков - Цензор.НЕТ 4384
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...никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков

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Прям как Святой Петр на входе в Рай
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Конечно этой власти уже никто не верит, но если они своими фальсификациями спровоцируют третий майдан, тогда им точно уже никто не поможет!!!
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заганяешся козел . За Харьков ответишь
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ага... я понял... неужели армянский десант из Италии...
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И это говорит человек, который в 2004 году стоял на площади с Кернесом и Геращенко и кричал регтоналам БАНДУ ГЕТЬ, а потом нормально жил при регионалах и теперь при БПП))))))))
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А когда сынишку твоего посадят за коррупцию?
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А кто такой это аваков?
Кто такой,почему не знаю..:
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Пора, аваков, не только лозунгами бросаться в ФБ и "утверждать", и какбэ не договариваться. Аваков, вы своих подчиненных, полициянтов, ни в грош не ставите. ДОГОВАРИВАТЬСЯ? Расследуйте-расследуйте громкоголосные преступления. Как? Кого ищет полиция? Закрыты "лица" шарфиками и балаклавами. Почему сейчас так? Почему и НацКорпус должен закрываться? Почему так нелегко найти настоящих преступников? Откройте лица всем, аваков. Неправильно, что в нашем государстве так.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков
 
 
 
 
 
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