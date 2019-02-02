 "Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский - никто не получит от меня никаких преференций", - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я всем кандидатам четко сформулировал, что поднимаюсь над процессом. Я "не в кармане у Тимошенко". Я "не воюю против Порошенко". Я ни с кем не договаривался. Я считаю, наивысшая оценка для меня – независимый избирательный процесс... Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский – никто не получит от меня никаких преференций. Хотя с каждым из них я имею регулярное, личное, в том числе, общение", – сказал Аваков.

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При этом министр внутренних дел говорит, что к "сотрудничеству" его пытались склонить абсолютно все кандидаты в президенты. Но, по его словам, получили отказ.

"Если будет публичная скупка голосов, а все, включая правоохранителей и ЦИК, станут просто разводить руками – это повод для чего угодно: для массовых протестов, для того, что новоизбранный украинский лидер будет нерукоподаваемым в Европе... Это есть вопрос внутренней и внешней легитимизации", – подчеркнул Аваков.

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