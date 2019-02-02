" Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман"

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью норвежскому изданию Aftenposten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым - украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель - создать сильную экономику и высокий уровень жизни - и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди захотят жить в Украине", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что сегодня Украина возрождается в условиях постоянной агрессии и после экономических потерь, вызванных активными боевыми действиями 2014-2015 годов.
"Мы осуществили более глубокие реформы, чем те, которые были сделаны за последние 25 лет", - сказал премьер-министр.
Коли воно із кроліком всі дороги убили в Україні
А Яценюк започаткував реформи.
фантазер-кроме БПП жить по новому никто не начал
Источник: https://censor.net.ua/n3109615
По такой логике Дончане должны отстаивать суверенитет Украины в других (менее развитых) регионах, а происходит наоборот.
Сказал, что вернём через 70 лет.
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Сьогодні в банку.
Черга з охочих здати $ та €.
Приймають по 27.3.грн$
Чоловік каже жінці : Гаваріл тєбє нє бєрі па 28.4, а ти мнє-пєрєд вибарамі увідіш скока будіт.
Жінка - а хто ж знал шо пєтя на второй срок астайоца, всє ж думалі, што йуля ілі вова будіт.
На вилах його виносити треба економіста хренового .
- куме...а как правильно написать: экономика возроШдается или возроЖдается?
- та через «ж» конечно... и пишется, и возрождается...
- А почему глубокие?
- Потому, что утонули!
Невже за продавця трусів не проплатили цим простітуткам?
То з чого. пане Гройсман?
Є інерція економічного розвитку, результати видно через 3-4 роки. То в мене питання, що було закладено в 2017-18 роках, щоби ми побачили результати в 2020-22.
Відповідь : НІЧОГО. Берете з мене податки, без доходів. Скоро і я перестану платити.
І московська воєнщина почне масово переходити на нашу сторону, як в старих радянських фільмах про революцію.
Я вам покажу , как надо китайские труселя продавать.
Несомненно.
Как же злы должны быть рядовые крымчане на мышебратьев, и не передать. Злы за то, что развели их, как лохов последних. Украина не замерзла (как было им обещано), не погибла от голода, и даже не запросилась в "таежный союз". Зарплаты "как в СССР", гарантированные крымчанам, оказались фикцией, потому что цены в Крыму хуже московских, а пенсии хоть и подросли, но вместе с пенсионным возрастом. Смотрят крымчане на безвиз и облизываются, нюхая "сладкий" воздух в Армянске и запивая соленой водичкой из-под крана, и вспоминают "раньшее время", когда отдыхающих было много и пляжи не перегораживали.
Так что потихоньку крымчане будут начинать посматривать в сторону Украины, особенно принимая во внимание, что украинские паспорта они бережно припрятали в банке на огороде.
Ну, звичайно, неспроста, а завдяки зусиллям різних "вовченков", яким вкрай необхідно, щоб "педро" довів їхню справу до завершення. І "пастухи і любителі гречки" їм в цьому мають допомогти.
- мы стали жить лучше! - сказало правительство.
- мы за вас рады, - подумал народ.
АТОООС...? якщо військовим шляхом ніхто і не думає повертати території ...
При Гройсмане запущена программа "Прозоро", от нее жулики потеряли миллиарды и совсем не гривен. При Гройсмане началась медицинская реформа, от закупок лекарств отстранили медмафию - весь комитет МОЗ Рады. Там тоже в бешенстве - они потеряли огромные деньги. И так во всем - Укрзалізниця, Минобороны, закрытие карманные банки наших олигархов и России, отобранные предприятия олигархов, арест украденных денег по всему миру. А у каждого из них - свои СМИ, толпы журнашлюх, стада холуев, лишенных кормушки, их родных и близких, которые без поддержки государства воровать не умеют… А еще добавить совков, платных бомжатников, ватоцефалов - и все слились в оргазме ненависти к Гройсману и к Порошенко. Воры, которым дали по рукам, имеют наглость обижаться!!! Вот скажите - все это стадо лишенных корыта будет любить Гройсмана?
Отсюда вывод: Пеця и Грося агенты кремля,ибо при их содействии,экономика Украины на дне..:))