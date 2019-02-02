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 Политика Украины
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 Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман

Украина восстановит свою территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту и повышению уровня жизни людей.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью норвежскому изданию Aftenposten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым - украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель - создать сильную экономику и высокий уровень жизни - и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди захотят жить в Украине", - сказал Гройсман.

Читайте также: "Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Глава правительства подчеркнул, что сегодня Украина возрождается в условиях постоянной агрессии и после экономических потерь, вызванных активными боевыми действиями 2014-2015 годов.

"Мы осуществили более глубокие реформы, чем те, которые были сделаны за последние 25 лет", - сказал премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3109615
 
 
 Топ комментарии
 
як продавець трусів на базарі може говорити про економіку?
Коли воно із кроліком всі дороги убили в Україні
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Педвыборное словоблудие .Мальдивских понесло.Они скоро и антарктику освоят

.
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Южная Корея и Северная Корея. Вернулись?
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як продавець трусів на базарі може говорити про економіку?
Коли воно із кроліком всі дороги убили в Україні
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Гройсман був дуже успішним головою Вінниці. Погані ваші справи, тролі, коли вимушені так гидко клепати.
А Яценюк започаткував реформи.
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благодаря экономическому росту и повышению уровня жизни людей.
фантазер-кроме БПП жить по новому никто не начал
Источник: https://censor.net.ua/n3109615
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Прошло пять лет ... Не надо глумиться над надеждой .
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Южная Корея и Северная Корея. Вернулись?
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Да и Китай, при всём своём экономическом росте, так и не вернул Тайвань, а Япония - Курилы.
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так , в них , хоча б економічне зростання було і корупціонерів стріляли , а в нас - все навпаки !
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поинтересуйся на досуге ВВП на душу населения Китая и Тайвань и уровнем демократии, а на счет Япония - Курилы, так в Японии бояры нет и работать надо.
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Палка всегда с двух концов, но Германию вернули ведь!
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Грося, тебе лучше фантазировать на тему секса! Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6086
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чого ж в Тель-Авів? є багато місць, наші всі "керівники", ********** туди - на Захід, як правило це - Лондон, ну ще Іспанія, Монако і тд
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Донецк был вторым или третим в Украине по уровню жизни и развитию и что? Сильно помогло?
По такой логике Дончане должны отстаивать суверенитет Украины в других (менее развитых) регионах, а происходит наоборот.
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Крым - украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются.

Сказал, что вернём через 70 лет.
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Педвыборное словоблудие .Мальдивских понесло.Они скоро и антарктику освоят

.
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Ante Gotovina‏ @levchukol1 24 ч.24 часа назад

Сьогодні в банку.
Черга з охочих здати $ та €.
Приймають по 27.3.грн$
Чоловік каже жінці : Гаваріл тєбє нє бєрі па 28.4, а ти мнє-пєрєд вибарамі увідіш скока будіт.
Жінка - а хто ж знал шо пєтя на второй срок астайоца, всє ж думалі, што йуля ілі вова будіт.
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Бізнес тікае , закриваеться ... виводять капітал шоб хоть щось зберегти . Яка економіка у нас , взяти кридит і просрати ... ну осталася тільки земля та і ту вже розділили практично.

На вилах його виносити треба економіста хренового .
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Кто уже эти бредни слушает, сначала нужно сделать, потом хвастаться.
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Так вони зробили ... 70% українців роботоздатних виїхали на заробітки по світу . Ото накирували економісти .
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Ну тогда всех воров прийдется сажать с конфискацией.
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Щас! Хтож тоді країною керувати буде?
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Ну чтобы увидеть в Украине экономический рост надо нюхать такой же забористый кокс как Грося ! Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман - Цензор.НЕТ 976
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Да,людишки в Крыму и на Донбассе спят и видят,чтобы платить такие же тарифы ,какие Грося по приказу МВФ установил в не оккупированной части Украины. Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6357
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Помнится ФРГ экономический рост ГДР лет 50 показывала

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Пока вряд ли они сами захотят за газ вместо 1,85 грн платить по 12 грн, которые МВФ пообещали.
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Откуда возьмется экономический рост с такими правителями как вы?
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Отвратно, когда сказочник, подобный Петюне, в премьерах. Страна вернёт оккупированное только военной силой, исключительно силой и ничем иным, как силой таковой, причём, полагаю, с союзниками. Возьмите это на заметку: вспомните, может, добрым словом. Слава Украине!
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Все просто - або економічне зростання Держави , або як зараз - економічне зростання мешканців БудкиПП і всіх цих Гройсманів ... .
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***
- куме...а как правильно написать: экономика возроШдается или возроЖдается?
- та через «ж» конечно... и пишется, и возрождается...
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Таких грося как ты даже управлять кибуцем нельзя ставить,клубника с полей разбежится к арабам попросится.
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При вас роста экономики никогда не будет, значит при вас Донбасс и Крым не вернем. Понятен ответ за кого надо голосовать, только не за вас.
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- "Глубокие реформы"
- А почему глубокие?
- Потому, что утонули!
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А iсчьо скоро украiнскi хлiбороби засiють пшеницею та соняшником Марс i Венеру. Та завалять усю галактику смачними паляницями. Потрiбно тiльки проголосувати за Петра-свiтлоликого)))
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а де порохоботи на цій новині?
Невже за продавця трусів не проплатили цим простітуткам?
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А вони що не люди? У вихідні вони теж Порошенка топлять!
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Чи поверне Україна окуповані путінсько-фашистськими загарбниками Крим і Донбас? Так, без сумніву. Чи допоможе повернути Кьоніґсберґ Німеччині, Курили Японії тощо? Без жодного сумніву. Абсолютно все це буде здійснено, але поетапно. І першим етапом повинно бути очищення влади від злодіїв, шахраїв, демагогів та брехунів.
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Сколько не говори сахар, а сладко все равно не будет - секта свидетелей непогрешимости барыжного Петра раскудахталась
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поки маємо стагнація та занепад, трудову міграцію, самі ж виводять капітали з країни.
То з чого. пане Гройсман?
Є інерція економічного розвитку, результати видно через 3-4 роки. То в мене питання, що було закладено в 2017-18 роках, щоби ми побачили результати в 2020-22.
Відповідь : НІЧОГО. Берете з мене податки, без доходів. Скоро і я перестану платити.
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В нас навіть бомжі віддають 20% ПДВ купуючи булочку. Їм по любому вистачить аби не працювати.
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Ну... не все ж на базарі можна купити. Та й не варто. Треба щось і в бюджет віддавати. Ми все ж таки громадяни України, а 20% оподаткування це більш ніж достатньо для нормального функціонуваня держави.
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создать сильную экономику и высокий уровень жизни - и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди захотят жить в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3109615

І московська воєнщина почне масово переходити на нашу сторону, як в старих радянських фільмах про революцію.
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Так ніде ж ненаписано, що таке економічний ріст по Гройсману. І куди верне - також не сказав. Справді розумний чоловік - не тільки нічого не робить - а ще й нічого не обіцяє.
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Освободитель блин. Пока твоего роста дождешься то быстрее коньки отбросишь.
Я вам покажу , как надо китайские труселя продавать.
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Твоим бы ротком да медка хлебнуть,Вольдемар.
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Срані провінційні пігмеї, яких хтось чомусь призначив "прохвесіоналами", а хтось їх такими навіть вважає.
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" Украина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман"

Несомненно.
Как же злы должны быть рядовые крымчане на мышебратьев, и не передать. Злы за то, что развели их, как лохов последних. Украина не замерзла (как было им обещано), не погибла от голода, и даже не запросилась в "таежный союз". Зарплаты "как в СССР", гарантированные крымчанам, оказались фикцией, потому что цены в Крыму хуже московских, а пенсии хоть и подросли, но вместе с пенсионным возрастом. Смотрят крымчане на безвиз и облизываются, нюхая "сладкий" воздух в Армянске и запивая соленой водичкой из-под крана, и вспоминают "раньшее время", когда отдыхающих было много и пляжи не перегораживали.
Так что потихоньку крымчане будут начинать посматривать в сторону Украины, особенно принимая во внимание, что украинские паспорта они бережно припрятали в банке на огороде.
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Ти ще розкажи скільки в Україні смотрят на безвіз і вже навіть облизуватись перестали.
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На яких ідіотів це розраховано? Навіть якщо Україна справді стане заможна, як інші європейські країни (що при Порошенкові-Гросмані не можливо), то навіть при всьому бажанні лугандонців повернутися, це не відбудеться, бо від їхнього бажання в ОРДЛО нічого не залежить, там Путін та Пушилін все вирішують.
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Так я всегда об этом говорил , что как только средняя зарплата у нас дойдет до штуки баксов , все даунбассы ватники начнут разговаривать исключительно на украинском и на портрет Степана Бендеры молиться каждый день будут.
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Я не в курсе чего там у вас кацапов и где , мне плевать пока вы в Украину не лезите , но у НАС в Киеве уже сей час зарплату найти в 500 -600 баксов не проблема.
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А вам, на "лахті", скільки за мазохізм платять?
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Да, если так произойдет, они все окажутся в Украине, но контроль над ОРДЛО этим не вернуть.
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Они лично повесят своих руками водителей на всех столбах Донецка , можешь в этом не сомневаться. После чего начнут уговаривать что бы вернуться в состав украины хоть как рай центр харьковской области.
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Наші предки про це казали - дурень думкою багатіє. Але тоді все було інакше - не було порохоботів.
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Педро будет максимум еще один срок у власти , то есть 5 лет , а Украина будет всегда , так что научись видеть дальше своего носа .И в Украине не только казаки жили но и обычные гречкосеи и пастухи если ты не в курсе .
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України, як держави, не було ніколи. А осколок совєтскої імперії прокапарів, по інерції, чверть століття і почав розсипатися.
Ну, звичайно, неспроста, а завдяки зусиллям різних "вовченков", яким вкрай необхідно, щоб "педро" довів їхню справу до завершення. І "пастухи і любителі гречки" їм в цьому мають допомогти.
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Вот что радует , что у вас в Мордоре научились на конец по украински писать , но только кацапчик смени методичку у нас на такой чес не ведется уже давно не кто . Украина была и будет , а вашему Мордору скоро хана , идет окончательный развал остатков Рос Империи.
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В нас, на Україні, нас писати українською мовою навчили ще до того, як ми в школу пішли. А ось тебе, лахтинський бот, твоїм язиком не навчили писати, тому ти й пишеш - "по украински, не кто, на конец" і розказуєш про свого хана Мордора.
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И где ж тебя научили , если по твоим словам Украины не было не когда.
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Специально для понятливых гениев в бронепоезда объясняю , прочти определения слова сарказм для начала , а потом поймешь , по чему руководителей называют руками водители.
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Вопрос: когда? Ответ: когда вас не будет андонов! Україна поверне Донбас і Крим, зокрема завдяки економічному зростанню, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9121
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У Жителей Иорданской Долины паника
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Якщо послухати цього рехворматора, то вийде, що возрождєніє можливе лише в умовах постоянной агресіі.
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***
- мы стали жить лучше! - сказало правительство.
- мы за вас рады, - подумал народ.
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То есть когда Украина станет богатой страной, она начнет деньгами с позорными предателями Родины делиться?
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Теперішнє покоління українських совєтскіх людєй буде жити при при українському Кримі і Донбасі. Це станеться через 20 років. Тоді вже буде побудований соціальний лад зі суспільством загального достатку. Гройсмана на той час в Україні вже не буде. Він буде бідувати в землі обітованій і розказувати внукам про свої сподвижницькі чини на благо України в кінці 10-х років ХХІ століття.
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А навіщо тоді ця АТО ООС...? якщо військовим шляхом ніхто і не думає повертати території ...
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Щоб Європа думала, що Україна її захищає і давала якісь копійки. Не може ж Росія всіх учасників "громадянської" війни сама фінансувати.
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Хлібом не годуй, а дай пообіцяти, бо темний народ казки любить слухати!
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А хіба шахтарі так погано жили при Україні? У них були високі зарплати, набагато вищі, ніж у інших українців. Хіба Батьківщину вибирають залежно від того, багата вона чи бідна?
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Гройсман - правий. Просто правий, та й усе. Україна росте у всіх сферах і відношеннях. А коментатори хай біснуються.
При Гройсмане запущена программа "Прозоро", от нее жулики потеряли миллиарды и совсем не гривен. При Гройсмане началась медицинская реформа, от закупок лекарств отстранили медмафию - весь комитет МОЗ Рады. Там тоже в бешенстве - они потеряли огромные деньги. И так во всем - Укрзалізниця, Минобороны, закрытие карманные банки наших олигархов и России, отобранные предприятия олигархов, арест украденных денег по всему миру. А у каждого из них - свои СМИ, толпы журнашлюх, стада холуев, лишенных кормушки, их родных и близких, которые без поддержки государства воровать не умеют… А еще добавить совков, платных бомжатников, ватоцефалов - и все слились в оргазме ненависти к Гройсману и к Порошенко. Воры, которым дали по рукам, имеют наглость обижаться!!! Вот скажите - все это стадо лишенных корыта будет любить Гройсмана?
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Значит никогда..
Отсюда вывод: Пеця и Грося агенты кремля,ибо при их содействии,экономика Украины на дне..:))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вернет Донбасс и Крым, в том числе благодаря экономическому росту, - Гройсман
 
 
 
 
 
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