 Порошенко опубликовал декларацию о доходах: заработал в 2017 году 16,3 млн грн, хранит в своем банке $25,49 млн

Информация об этом содержится в декларации кандидата в президенты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, 336 тыс. грн дохода Порошенко составила заработная плата на должности президента, 15 млн 795 тыс. 874 грн - проценты по депозитам в его Международном инвестиционном банке (МИБ). Еще 172 тыс. грн дохода он получил от продажи движимого имущества.
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В 2017 году президент оставался конечным бенефициаром фабрики Рошен и ее дочерних предприятий в Украине, Литве, Грузии, Польше, Казахстане, Беларуси, Китае. АО Липецкая кондитерская фабрика Рошен уже остановлена и закрыта по решению менеджмента компании, ООО Рошен (Российская Федерация) продолжает функционировать.
Порошенко владеет акциями Международного Инвестиционного банка номинальной стоимостью 20 млн 43 тыс. грн; акциями в Закрытом недиверсифицированном корпоративном инвестиционном фонде Прайм Эссетс Кепитал стоимостью 8,19 млн грн; акциями Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, а также с 27 апреля 2016 года стал собственником 20 тыс. акций CEE Confectionery Investments Limited (Никосия, Кипр) номинальной стоимостью 571 тис. 163 грн, которые были переданы им третьему лицу – Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).
В 2017 году П.Порошенко оставался бенефициаром ЧАО Завод Кузня на Рыбальском (который в ноябре 2018 года был продан группе ТАС Сергея Тигипко – ИФ), Севастопольского морского завода (который был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а затем было объявлено о его переходе в "государственную собственность России").
Также в его декларации были указаны телерадиокомпании НБМ и Экспрес-Информ (5 канал).
С декабря 2012 года Порошенко проживает с семьей в доме в Козине Киевской области площадью 1331,7 кв.м, который был приобретен за 30 млн грн. Владеет двумя земельными участками в Козине общей площадью около 34,4 тыс. кв.м, с августа 2015 года арендует у Козинского сельсовета участок площадью 7,5 тыс. кв.м.
В Киеве президент владеет тремя земельными участками (стоимостью 8 млн грн, 10,86 млн грн и 21 млн 685 тыс. грн, который был приобретен в сентябре 2014 года) и двумя квартирами площадью 134 и 82 кв.м. Также у него есть квартира в Виннице площадью 68,2 кв. м и нежилое помещение в Одессе площадью 35,3 кв.м.
Президент указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI (был приобретен в декабре 2010 года за 441 тыс. 143 грн) и катер Bayliner 185 BR 2005 года.
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Кроме того, президент владеет внушительной коллекцией произведений искусства: 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров", 4 картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, 6 скульптур 19-20 века, скульптурой "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги (209,8 тыс. грн), которую он приобрел в сентябре 2015 года. Он указал в декларации швейцарские часы и ювелирные изделия.
Первая леди Украины владеет совместно с сыном, народным депутатом Украины Алексеем Порошенко квартирой в Киеве площадью 80,66 кв. м., также в ее собственности земельный участок площадью 1,9 тыс. кв.м и дачный дом площадью 344 кв.м в Бориспольском районе Киевской области.
У нее есть автомобиль Jaguar XF 4/2 Lv8 с октябре 2008 года (приобретен за 454 тыс. 646 грн) и гаражом в Киеве площадью 24 кв. м.
В совместной собственности Петра Порошенко и его жены находятся различные предметы мебели; мебельные и кухонные гарнитуры, бра и люстры, два телевизора, проектор, рояль.
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Марина Порошенко задекларировала швейцарские часы, различные ювелирные изделия, две норковые шубы и полушубок из соболя, женские сумки Fendi (приобретена в сентябре 2014 года за 109 тыс. грн), Dior и Chanel.
цэ Вона!!Ну цэ *** вообще
..Так сойдёт?Удачи
...
Жесть. Ладно заводы, ладно акции...
Но рояль! Рояль!!!
А вот и список этих самых "Реальних Справ":
- Первое место в Европе по уровню Бедности.
- Первое место в Европе по темпам Инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста Цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной Валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских Зарплат.
- Первое место в Европе по уровню Коррупции.
- Первое место в Европе по уровню Смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых Ресурсов.
И это далеко не полный перечень его "Достижений". Правда Впечатляет? И заметьте, это было "Достигнуто" всего лишь за первый Срок. А что еще можно "Достигнуть" за второй, мне даже страшно Представить...
«Порохоботы» активно расхваливают нынешнего президента за то, что тот якобы является непримиримым врагом путинской России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), поскольку такое задание они получили на Банковой. Однако, к большому сожалению, еще очень многие люди - как в Украине, так и на Западе - «клюют» на эту откровенную дезинформацию. В действительности, Порошенко - это партнер Путина в деле уничтожения Украины. А некоторые заявления и действия Петра Алексеевича, которые имеют антироссийскую направленность, есть ни что иное, как вынужденная маскировка.
Во-первых, Порошенко возглавляет коррупцию в Украине, чем очень сильно вредит стране и что, естественно, радует Москву.
Можно засомневаться в словах Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Оксаны Сыроид, Егора Соболева, Сергея Лещенко и многих других украинских политиков, а также политологов и общественных активистов, когда они называют Порошенко коррупционером (клептократом, вором, жуликом и т. д.).
Но о том же самом громко заявлял экс-президент Михеил Саакашвили, а также недвусмысленно намекали на это посол США Мари Йованович, президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-вице-президент США Джо Байден и многие другие западные политики и чиновники. К тому же, ведущие американские и европейские издания опубликовали в последние годы большое количество разгромных статей о коррупции в Украине и саботаже борьбы с коррупцией со стороны верховной власти.
Ну а в украинских СМИ были обнародованы за последние пять лет просто огромная масса коррупционных расследований, в которых изобличались Порошенко и его «люби друзи» - Кононенко, Гладковский-Свинарчук, Грановский, Луценко, Турчинов, Гонтарева, Ворушилин, Вовк и т.д.
Также Порошенко создал немало различных коррупционных схем совместно с другими олигархами - Ахметовым, Фирташем и прочими.
Наиболее резонансные из этих фактов содержатся в «СПИСКЕ ПОРОШЕНКО» (большая часть пунктов в нем связана с коррупцией).