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 Политика Украины
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 Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК

Центральная избирательная комиссия не стала регистрировать Петра Симоненко, так как он был выдвинут запрещенной Коммунистической партией Украины и не доказал, что живет в стране последние 10 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия установила, что Симоненко П.Н. выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", – сказано в сообщении.

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Кроме того, в ЦИК обратили внимание, что в предоставленной СИмоненко анкете нет информации о месте его жительства на территории Украины в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет.

"Учитывая изложенное, Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутому Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины", – подводят итог в ЦИК.

Напомним, лидер КПУ Симоненко пытался победить на выборах президента 4 раза. В 1999 году он прошел во второй тур и получил 37,8% голосов, проиграв Леониду Кучме. В остальных кампаниях Симоненко удавалось набрать от 1,5% до 5% голосов.

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Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу, решив дождаться выводов Конституционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3109613
 
   
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Второго петю тоже хорошо бы за борт..
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ещё и этот! жив мразина. на кол! третьим после бойко и *********. вилкула четвёртым.
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Правильно, нефиг там коммунякам делать! С нас хватило экспериментов на народом в течении 74 лет.
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А я думал , что он памятник в музее . Жив , собака .
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И запрет КПУ лишь шоколадная фикция
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Це було очевидним. Просто симон хотів нагадати про себе, його тут уже й забули. Мабуть гроші вже усі профукав, хоче якось пролізти в Раду. Але він вже хрома коняка, його ніхто до себе в партію і блок не візьмею
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Этот нафталиновый ленинодрочер хотел в 5-й раз стать кандидатом в президенты
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Порошенко за якісь п'ять років після Майдану підняв з колін Ахметова, Медведчука, Кернеса і багатьох іньшіх.
Тепер вони теж патріоти як і Петролексійович! Славимо його!
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надо было ленина вместо симона в кандидаты выдвигать - вечно живой,да остальные участники массовки рядом с ним - политические жмурики
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСимоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК
 
 
 
 
 
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