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 Политика Украины
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 Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк не идет в президенты

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. По его словам, цель политсилы - победа на выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.

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По его словам, в таких условиях "безответственно посеять распорошенность и неопределенность среди украинцев, которые хотят изменений в стране".

"Я принял решение, что мы должны бороться за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю и знаю, что мы это сделаем", - подытожил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3109612
 
   
 Топ комментарии
 
ваша цель - готуватися до посадки
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Ухты, Яценюк оказался баллотироваться в президенты.Вот теперь самое интересное, кого будут поддерживать Яценюк,Турчинов Аваков, Порубий? Раз Турчинов заговорил про популизм, значит не Жюльку. Хотелось бы думать, что поддержат Порошенко!!!
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Підтримка яценюка мільярдера на костях, це скоршемінус ніж плюс.
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Мне тоже хотелось бы чтоб яценюк поддержал Порошенко. Его "авторитет" убавит пару процентов в рейтинге наверняка, чего им всем желаю.
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И пинджак еще на плече, а не в трусах Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5691
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Массированная кампания лжи о которой говорил Яценюк как раз дело рук рошенка.
И судя по тому, что НФ отсутствовал на его выдвижении они это понимают.
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Он же сказал: безответственно посеять распорошенность....
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Главное, шо Яценюк, как и Вакарчук очень правильно оценили ситуацию. Важно шобы от панства прошёл Порошенко во второй тур. Иначе пройдут йуля и буратино-миротворец. Никто кроме этих троих на второй тур замахнуться не может. Дойдёт ли это до лентяя Садового и Гриценко? Не знаю.
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БеПеПе і НьіФьі дують в одну дудку. Шо тут не ясного?
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Не думай - два злодія, два чоботи пара. Звичайно що буде підтримувати регіонала бувшого регіонала Порошенко.
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А как ты думаешь , кого будет поддерживать жыд-пастор турчинов ?
Правильно , жыда-попа порошенка .
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готуватися до посадки зубажылой и её тырнетовских шлюх
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та не толпись на входе...посадят .май терпэць и суши сухари
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Порохоботы впрягаются за Сеню - это о многом говорит. НФ просто филиал БППц хоть и со своими 1.5%
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кабила ти думаєш що вас на переправі не поміняють?
Ви слішком много зналі!
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та вас слишком много,желающих на замену Масована брехня не дозволить виграти президентські перегони. Наша мета - перемога на виборах у ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 504.но все от одного хозяина-*****.поэтому у вас нет шансов
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чесно!
Якби тут не було порохоботів - я би і не заходив на цензор!
Але коли читаєш як ви дурите простих людей!
Як маніпулюєте фактами - не можу бути в стороні від цієї несправедливості
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А шо ты хотел, он для них такую "стену" отгрохал...многие из них и замуж за Сеню пошли бы невзирая на половую принадлежность, порохосмокты одним словом.
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к земле
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ПУСТЬ ГОТОВИТСЯ КУЛИ У ЛОБА МУДИЛО!
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вот это и есть державницкий подход...в отличие от любительниц булавы любой ценой
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У Кроля было 22% стал 1%. Он по-держаницьки не лезет в президенты
У Свыни было 54% стало даже по самым шоколадным подсчётам 15%. Он чувак, тоже дэржавнык и спаситель, хотя розтрынькав доверия вдвое больше Кроля.
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гыга, ты не забыл сколько тебе лет? А вашей физкультурнице с телеканала Ахметова? Все опускаешься?
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Самая большая проблема Украины - понаехавшие кацапоиды.
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Самая большая проблема украинцев - шлюхи которые вылизывают любой власти и ворам любых мастей , а так же бабульки , которые за пачку чая и кило печенек готовы продать будущее своих внуков .
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Главный черты и первой, и второй категорий - кацапизм, который до войны именовали совком, и который, как и всё пагубное, пришёл в эту страну с востока.
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а ты не забыл ,сколько лет твоей киборгине в образе молоденькой учительницы младших классов? Масована брехня не дозволить виграти президентські перегони. Наша мета - перемога на виборах у ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8332геронтофилия тоже болезнь...
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Народный Фронт это Авакян, который против легализации оружия и за укрепление мусорской мафии - "спочатку підкоряйся а потім оскаржуй". Так что *** они от меня получат а не голос.
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"вследствие массированной дескредитационной кампании" - эт он, типа катит бочку на шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА???
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Надо его побрить , может тогда моча отойдёт от головы .
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Молодец, Кроль. Правильное решение. Это реальная оценка собственной популярности.
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А они смогут набрать 5%, или сколько там, чтобы пройти в ВР? Очень сомневаюсь.
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Полит труп шансов 0 пиарится на выборы в верховную раду но до той поры эта банда народный фронт может рассыпатся
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Воно вважає, що лохи забули його досягнення? Забули, хто обвалив гривну майже в чотири рази? Хто намалював меморандум з МВФ, який закриває найменші можливості зростання економіки держави? Хто дав старт зростання тарифів, та цін на все?
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"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.Источник:https://censor.net.ua/n3109612

реаліст), розказав би хто цю кумпанію) вів ! Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5999
і хто брехун, саме головне! Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 285 , мабуть юлька!
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"Йуля!!!", а потiм сiм мiльярдiв недосчитались.
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Коррупция,взяточничество,непомерное налогооблажение и вседозволенность чинуш начались Сеня с тебя,это я тебе как свидетель произошедшего говорю,так что иди нах бородатый.
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Так і програми нема як і в інших, до речі. Звичайний український президент би вийшов. Не ліпший і не гірший. Хіба що бородатий і лисий.
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Ні, з Яценюка б вийшов навіть трохи ліпший президент, ніж теперішній.
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А слет кролей зачем тогда было надо проводить? Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6244
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Видимо при строительстве стены Сене на голову шо-то тяжёлое упало а может в Майами перегрелся. Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6936
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погодите, курвы москальские, все еще впереди! если Яценюк станет когда-нибудь президентом, вот тогда будут вам ягодки, при Порошенко -это только цветочки
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Сеня уже сидел на потоках, когда к власти пришел святой-автокефальный. Порошенко, используя Саакашвили, устранил Кролика и переключил потоки на себя. Чтобы не сесть в тюрьму Сене и его подельникам пришлось поддерживать БПП все это время. Вор у вора дубинку украл. Все деньги как шли мимо кассы (бюджета), так и идут. Теперь на это бабло Порошенко проведет свою выборную компанию. Бабла хватит и на гречку пенсам, и на зарплату т.н. агитаторам, и на конверты бюджетникам. Забери у бабушки паспорт, не пускай маму голосовать, но пойди и проголосуй сам! Иначе они тебе такое выберут.....
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В сухом остатке. Порошенко не поддержал ни Удар Клычка, ни НФ. Остались от Солидарности рожки да ножки. Клычко пойдет на парламентские тоже сам со своим Ударом. Все ненавидят Барыгу. И это всего за 5 лет.
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Рошенко не выполняет договора. Все, кто пытался с ним договариваться в конечном итоге были кинуты. Яценюк яркий пример.Соответсвенно все поняли - договариваться о чём-то с таким кадром смысла нет.
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Думается мне, что Порох предупредил Кулю, что если тот будет баллотироваться, то ему попортят рейтинг уголовными делами за его художества. А если Куля ещё и поддержит Пороха, то получит какие-то плюшки. Скоро узнаем.
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Они таки держат народ за полных дебилов. Нести такую хуцпу! Место всей вашей шайки, деточка, возле параши!
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правильное решение.
НО,т.к. министр Омелян есть креатурою от НФ https://www.obozrevatel.com/crime/pochemu-lomayutsya-polki-i-zamerzayut-vagonyi.htm
начните реформы с УЗ.
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жадность губит всех...и тебя, кролик... и тебя, сахарин...
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Растет ввп. Вот дорастет, и все вспомним яресько, арсения протеже и любимицу. Не иди, яценюк,дальше, в,типа, парламент.Харе!
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Ага... ухи вам всем от дохлого ишака.
Будет вам и неприкосновенность, и закон о выборах, и много обещаннной хуцпы.
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Порохососы...Сеня уже агент или ещё нет ? Что там ваш кормчий по этому поводу мычит ?
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Этот яценюк - тот же порошенко, только в профиль. Такой же коррупционер.
И эти два коррупционных клана борются между собой за финансовые потоки, по раздраю Украины.
И хотят нам доказать, кто из них патриотичнее это делает.
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Сеня, по-быстрому объясни товарищам, почему Юлька сбрила усы.
У нас очень мало времени.
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яценюк помнится обещал за 4 года "побудуваты нормальну державу " , а воз и ныне там
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Не реалист ты, Сеня!

Не о парламентских выборах вам мечтать надо, а о том как провести десяток-другой депутатов местных и территориальных громад...
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Куля в лоб і мать його в ... !
Конечно, Яйценюк победит - ему поможет Запад - пришлёт двух Джонов: один присадит на Болтон, а второй укажет дорогу на Хербст.🤓
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Первый в истории, необъяснимый математически, случай отрицательного рейтинга
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Сеня, ты сделал сегодня мне праздник! Особенно насчет победы НФ на парламентских выборах.вот только гадаю - арсен аваков один пойдет или сынка в рюкзаке захватит?
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Краще запусти собі кулю в лоба, як обіцяв на Майдані.
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як вы вже остобыздили зо своими перемогамы кролыкы ***** якже вы смотрелись подвешемы вниз головой и шоб з вас шкуру знималы а не вы з народу
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Цель этнической коррумпированной ОПГ - победа на всех без исключения выборах! Для этого они готовы "перекрашиваться", "уступать друг другу дорогу", объединяться и разъединяться, создавать новые партии и выдвигать новых лидеров. Нам, украинцам, нет никакой разницы между всеми видами коррумпированных яценюков - от самого Яценюка до Турчинова, Тимошенко, Симоненко, Порошенко, Рабиновича, Зеленского и кого там еще. Суть в узурпации ничтожным этническим еврейским меньшинством из 0,1% населения ресурсов большинства населения из которых украинцы составляют 78%. Поэтому не майтесь дурью и голосуйте за этнических, 100% украинцев. У нас есть выбор. А вот у "Народного Фронта" кроме "ребрендинга" (что не поможет!) или само роспуска и индивидуального приспособленчества вариантов просто нет. Сами виноваты - жадность фраеров сгубила.
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"Яку б партію я не взяв, соціалістичну, ліберальну, комуністичну, праву чи ліву, скрізь за ними виглядує хитрий писок жида" І. Франко. 1902 рік.
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Народ в шоке. Во пуганул,что все расстроились...
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Масована брехня не дозволить виграти президентські перегони. Наша мета - перемога на виборах у ВР, - Яценюк Масовий Брехун, або явлєніє Зєлєнского самим популярним кандидатом в президенти як оцінка діяльності масових брехунів.
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Правильно! Коли шансів ноль, то нащо тратити півтора мільйона на єрунду, коли за ці гроші можна кілька снайперських гвинтівок купити для арміі. Але , от питання, чи віддав би "куля в лоб" ці гроші на армію.
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Правильно! Коли шансів ноль, то нащо тратити півтора мільйона на єрунду, коли за ці гроші можна кілька снайперських гвинтівок купити для арміі. Але , от питання, чи віддав би "куля в лоб" ці гроші на армію.
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"Яку б партію я не взяв, соціалістичну, ліберальну, комуністичну, праву чи ліву, скрізь за ними виглядує хитрий писок жида" І. Франко. 1902 рік.
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вскоре весь бомонд из голодного фронта перекочует либо в бэпэпэ, либо в матькивщину. в зависимости от ситуации на "выборах".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк не идет в президенты
 
 
 
 
 
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