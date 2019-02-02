 Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк не идет в президенты

Об этом он заявил на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.
По его словам, в таких условиях "безответственно посеять распорошенность и неопределенность среди украинцев, которые хотят изменений в стране".
"Я принял решение, что мы должны бороться за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю и знаю, что мы это сделаем", - подытожил политик.
И судя по тому, что НФ отсутствовал на его выдвижении они это понимают.
Правильно , жыда-попа порошенка .
Ви слішком много зналі!
Якби тут не було порохоботів - я би і не заходив на цензор!
Але коли читаєш як ви дурите простих людей!
Як маніпулюєте фактами - не можу бути в стороні від цієї несправедливості
У Свыни было 54% стало даже по самым шоколадным подсчётам 15%. Он чувак, тоже дэржавнык и спаситель, хотя розтрынькав доверия вдвое больше Кроля.
реаліст), розказав би хто цю кумпанію) вів !
і хто брехун, саме головне! , мабуть юлька!
НО,т.к. министр Омелян есть креатурою от НФ https://www.obozrevatel.com/crime/pochemu-lomayutsya-polki-i-zamerzayut-vagonyi.htm
начните реформы с УЗ.
Будет вам и неприкосновенность, и закон о выборах, и много обещаннной хуцпы.
И эти два коррупционных клана борются между собой за финансовые потоки, по раздраю Украины.
И хотят нам доказать, кто из них патриотичнее это делает.
У нас очень мало времени.
Не о парламентских выборах вам мечтать надо, а о том как провести десяток-другой депутатов местных и территориальных громад...
Конечно, Яйценюк победит - ему поможет Запад - пришлёт двух Джонов: один присадит на Болтон, а второй укажет дорогу на Хербст.🤓
Шестимесячного.