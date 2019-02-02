 Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк

Об этом он заявил на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.

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По его словам, в таких условиях "безответственно посеять распорошенность и неопределенность среди украинцев, которые хотят изменений в стране".

"Я принял решение, что мы должны бороться за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю и знаю, что мы это сделаем", - подытожил политик.