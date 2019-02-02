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 Политика Украины
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 Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет баллатироваться в президенты на предстоящих выборах. По его словам, цель политсилы - победа на выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.

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По его словам, в таких условиях "безответственно посеять распорошенность и неопределенность среди украинцев, которые хотят изменений в стране".

"Я принял решение, что мы должны бороться за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю и знаю, что мы это сделаем", - подытожил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3109612
 
 
 Топ комментарии
 
Ухты, Яценюк оказался баллотироваться в президенты.Вот теперь самое интересное, кого будут поддерживать Яценюк,Турчинов Аваков, Порубий? Раз Турчинов заговорил про популизм, значит не Жюльку. Хотелось бы думать, что поддержат Порошенко!!!
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готуватися до посадки зубажылой и её тырнетовских шлюх
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ваша цель - готуватися до посадки
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Ухты, Яценюк оказался баллотироваться в президенты.Вот теперь самое интересное, кого будут поддерживать Яценюк,Турчинов Аваков, Порубий? Раз Турчинов заговорил про популизм, значит не Жюльку. Хотелось бы думать, что поддержат Порошенко!!!
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Підтримка яценюка мільярдера на костях, це скоршемінус ніж плюс.
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Мне тоже хотелось бы чтоб яценюк поддержал Порошенко. Его "авторитет" убавит пару процентов в рейтинге наверняка, чего им всем желаю.
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Массированная кампания лжи о которой говорил Яценюк как раз дело рук рошенка.
И судя по тому, что НФ отсутствовал на его выдвижении они это понимают.
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БеПеПе і НьіФьі дують в одну дудку. Шо тут не ясного?
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готуватися до посадки зубажылой и её тырнетовских шлюх
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та не толпись на входе...посадят .май терпэць и суши сухари
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Порохоботы впрягаются за Сеню - это о многом говорит. НФ просто филиал БППц хоть и со своими 1.5%
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ПУСТЬ ГОТОВИТСЯ КУЛИ У ЛОБА МУДИЛО!
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вот это и есть державницкий подход...в отличие от любительниц булавы любой ценой
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Народный Фронт это Авакян, который против легализации оружия и за укрепление мусорской мафии - "спочатку підкоряйся а потім оскаржуй". Так что *** они от меня получат а не голос.
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Дыра-это нора, а нора -это кролик, а кролик - это хорошая компания,а хорошая компания,эта такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить... Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8445
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"вследствие массированной дескредитационной кампании" - эт он, типа катит бочку на шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА???
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Надо его побрить , может тогда моча отойдёт от головы .
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Молодец, Кроль. Правильное решение. Это реальная оценка собственной популярности.
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А они смогут набрать 5%, или сколько там, чтобы пройти в ВР? Очень сомневаюсь.
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Полит труп шансов 0 пиарится на выборы в верховную раду но до той поры эта банда народный фронт может рассыпатся
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Воно вважає, що лохи забули його досягнення? Забули, хто обвалив гривну майже в чотири рази? Хто намалював меморандум з МВФ, який закриває найменші можливості зростання економіки держави? Хто дав старт зростання тарифів, та цін на все?
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"Вследствие массированной дескредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали 22% избирателей "Народного фронта", когда врали всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист", - отметил Яценюк.Источник:https://censor.net.ua/n3109612

реаліст), розказав би хто цю кумпанію) вів ! Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5999
і хто брехун, саме головне! Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 285 , мабуть юлька!
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"Йуля!!!", а потiм сiм мiльярдiв недосчитались.
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Коррупция,взяточничество,непомерное налогооблажение и вседозволенность чинуш начались Сеня с тебя,это я тебе как свидетель произошедшего говорю,так что иди нах бородатый.
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Так і програми нема як і в інших, до речі. Звичайний український президент би вийшов. Не ліпший і не гірший. Хіба що бородатий і лисий.
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Ні, з Яценюка б вийшов навіть трохи ліпший президент, ніж теперішній.
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А слет кролей зачем тогда было надо проводить? Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6244
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМассированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк
 
 
 
 
 
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