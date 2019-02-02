EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  320  11
Материалы по теме:
Все про:выборы (20959) Президент (4130) Яценюк (7710)

 Новый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк

Будущий президент Украины должен привести Украину в европейскую семью и узаконить союз с ней.

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что президент - прежде всего моральный авторитет для своей нации, а миссия президента Украины - сделать ее великой.

Читайте также: Массированная ложь не позволит выиграть президентскую гонку. Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк

Он должен быть президентом всей страны и убедить в правильности европейского выбора Украины и вступления в НАТО тех, кто в этом сомневается, добавил Яценюк.

"Будущий президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение. Что Украина полноправный член европейской семьи, и этот союз нужно узаконить", - сказал лидер "Народного фронта".

Источник: https://censor.net.ua/n3109611
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В чем ****? В том, что помог Украине слезть с газовой иглы ********?
 показать весь комментарий
 
 
Когда вижу эти воровские рожи сдавшие Украину, на ум приходит только одно

- Что Вы в первую очередь сделаете став Президентом?
- Продам Джевелины.
 показать весь комментарий
 
 
Україна - не проблема і не розв'язання.
Україна - це ДЕРЖАВА.

Щиро Ваш
курінний отаман Очевиденко
 показать весь комментарий
 
 
Кто такой Яценюк? Зачем он что-то публично произносит?
 показать весь комментарий
 
Со "Стеной", рюкзаками Авакова, давно пора в европейскую семью вливаться, токка, ента семья, чёт таких славных робят, брать не хочет..Не разумеет Европа сурйозных порывов.. Новый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6575 Новый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк - Цензор.НЕТ 461
 показать весь комментарий
 
У Європи є принципи, з якими правляча верхівка жити не може. Тому в Європу Україну приведе той, хто допоможе цій верхівці померти.
 показать весь комментарий
 
Сеня,где украинский газ населению по себестоимости ? Где стена в конце концов ? Новый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5029
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк
 
 
 
 
 
 вверх