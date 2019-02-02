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 Десантный корабль оккупантов провел стрельбы в Черном море

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" потренировался в артиллерийской стрельбе по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Черного моря.

Об этом 2 февраля сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Отмечается, что стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

"При отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, российские артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Ранее сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля Черноморского флота России "Орехово-Зуево" во время учений на морском полигоне у берегов оккупированного Крыма отразили нападение фронтового бомбардировщика Су-24М.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия российских военных в Крыму являются незаконными.

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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

Источник: https://censor.net.ua/n3109610
 
 
 Топ комментарии
 
И шо, не самоубились даже？ Значит никаких стрельб небыло
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воно наче нічо такого...але чогось гидко.
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Бо це ми викопали Чорне море. Можемо і закопать.
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Разделяю полностью это справедливое негодование, по праву первостроительства все полигоны в черном море являются исконно украинскими
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Бо це ми викопали Чорне море. Можемо і закопать.
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воно наче нічо такого...але чогось гидко.
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Подбор картинки к статье как всегда порадовал.
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И шо, не самоубились даже？ Значит никаких стрельб небыло
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объявляется срочная мобилизация цензорных воинов!
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какие стрельбы? особенности руцкой рыбалки 2.0, кто то снова из мазутов сухопутных с боярского бодуна воды с газом и без газа захотел ))
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Росія привезла ракети до українського кордону Московия всегда считала Украину буферным государством,,а московиты и жители колоний Московии, украинцев считали мешками с песком,которыми закрывают границы, чтобы мацкву не завоевали американцы и НАТОвцы Десантный корабль оккупантов провел стрельбы в Черном море - Цензор.НЕТ 830
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После войны, вдова Цезаря Куникова - Наталья Васильевна, вышла замуж за командира Куникова - Командующего Новороссийской ВМБ, вице-адмирала Георгия Никитича Холостякова . Десантный корабль оккупантов провел стрельбы в Черном море - Цензор.НЕТ 9340
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БДК "Цезарь Львович Куников" МДК " Лев Давидович Троцкий"
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Россия не отвечает своим пленным в Украине семьи этих ватников наверное получили премии за это пушечное мясо и рассчитались с долгами по кредиту,а кто то может за эти деньги поехал отдыхать в Турцию или в Дубаи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДесантный корабль оккупантов провел стрельбы в Черном море
 
 
 
 
 
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