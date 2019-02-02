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 Политика Украины, Общество
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Все про:психологи (86) военнослужащие (4039) Фриз (143) Министерство по делам ветеранов (23)

 На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила о необходимости разработки государственной программы по ведению "психологических профилей" украинских военнослужащих.

Об этом она заявила в эфире радиостанции "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко".

"Я могу говорить о необходимости создания межведомственной группы с участием Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства ветеранов, которая занялась бы разработкой комплексной государственной программы, предусматривающей, во-первых, психологический профиль военнослужащего, который начинает вести по каждому военнослужащему, поступившему на службу", – сказала Фриз.

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По мнению министра по делам ветеранов, такой профиль может заполняться каждые шесть месяцев после соответствующего психологического тестирования или беседы с психологом.

"Когда у военнослужащего заканчивается контракт или когда он увольняется, его данные передаются в Министерство ветеранов. Если он участник боевых действий, то мы имеем четкую картину его психологического состояния, и мы видим: где, каким образом или почему он имел определенные сдвиги в психологическом, эмоциональном состоянии, и какие программы по реабилитации ему необходимо предлагать ", – пояснила министр.

Также на Цензор.НЕТ: Очень много шарлатанов пытаются оказывать ветеранам психологическую "помощь", - Фриз

Она добавила, что в настоящее время в украинской армии не хватает военных психологов – в среднем один специалист на 300 военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3109608
 
 
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ви б на 450 нардепів завели справки, а то як їх випруть- садить начнуть... а так-довідка є- непідсудний...
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И на министров тоже!У Ревы будет в профиле "Жрет как не в себя, украинцам советует меньше есть"??
На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 1457
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Вся шеколаднокоррупционная верхушка На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 1800
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ви б на 450 нардепів завели справки, а то як їх випруть- садить начнуть... а так-довідка є- непідсудний...
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Неподсудний -- клептоман в третем поколении На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 8140
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100%
И на министров тоже!У Ревы будет в профиле "Жрет как не в себя, украинцам советует меньше есть"??
На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 1457
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пузо аж на стол лягло На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 2412 вэто наверно от сидячей работы
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А ты попробуй высиди в кресле целый день! Эт тебе не мешки с цементом тягать На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 7625
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От того, что у этого винницкого учителя истории КПСС, в отличии от украинцев, заоблачная зарплата, ежемесячные надбавки за переработки и премии, самим себе установленные ...
Позволяет жрать в два горла и балаболить хрень, вместо того, чтобы работать...
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Все идет к тому что под программу возьмут деньги и разворуют. Военнослужащий - это не тонкая психологическая натура, которая нуждается во внешней коррекции. Никто заботиться не будет, тем более государство..
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Не успеют, до выборов совсем чуть осталось
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думаете президентом станет порядочный человек?
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Скажем так - более порядочный и ответственный
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Действительно смешно На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 9214 Хотя последние события нагоняют страх, видимо шоколаднику очень нравится власть и так просто он ее не отдаст
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У Еквадорі президента звільнили офіційно за те, що він ідіот. Офіційно, за мед.діагнозом. Так що треба-треба. А то головнокомандувач якийсь - з привітом, одним словом.
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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та начните с верхушки айсберга - с генералитета
а потом хорошо бы и с вертикали цивильной власти и всяких там кандидатов...туда же
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Все зрозуміло.
- Характер наближається до мокшанського.

- Відмінний спортсмен, чемпіон Мухосранська по пенісу.
- Схильний до зради...
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где, каким образом или почему он имел определенные сдвиги в психологическом, эмоциональном состоянии, и какие программы по реабилитации ему необходимо предлагатьИсточник: https://censor.net.ua/n3109608

Навіщо це робити? Фаховий психолог спроможний це діагностувати та призначити відповідну корекцію, і це буде набагато більш достовірним, аніж дані з реєстру, котрий будуть формувати армійські психологи (котрих одна особа на цілий батальйон.)
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деньги некуда девать? какой профиль? астанавитесь и успокойтесь, где вы его применять собрались? при зачислении на контракт? так у вас недобор, а при мобилизации вообще пох будет, к тому же психология мягко сказать антинаука в чистом виде где во главе угла стоит дедушка Фройд с абсолютно мозговырывными теориями про либидо и сексуальные девиации, далее сугубо имхо что касаемо реабилитации после АТО, психологи делятся на два вида которые не очень достают (наиболее гуманные ограничиваются тестом Люшера) и от которых бегают ибо их методы в виде часовых мучений с закрыванием глаз глубоким дыханием с уходом в себя и тестами на 100500 вопросов разработаных не у нас переведеных и адаптированых через гугл переводчик представляют херпоймичто от которого охота выпрыгнуть в окно лишь бы не замахивали вопросами а ля " совершали ли вы поступки на войне за которые вам стыдно"
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Ну ты совершенно глупый человек. Аж стыдно за тебя стало. Очень.
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да не надо изобретать велосипед, лучший психологический профиль -это печень, а психолог - стакан,эффективность данного методом подтверждена самим отцом украины
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Ветераны обречены на услуги от псевдо-психологов. Другими словами, пользовать их по любому будут в подавляющем количестве отъявленные шарлатаны. У нас в стране просто нет военной психологии как науки и нет подготовленных специалистов.
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