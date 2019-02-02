 На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов

Об этом она заявила в эфире радиостанции "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко".

"Я могу говорить о необходимости создания межведомственной группы с участием Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства ветеранов, которая занялась бы разработкой комплексной государственной программы, предусматривающей, во-первых, психологический профиль военнослужащего, который начинает вести по каждому военнослужащему, поступившему на службу", – сказала Фриз.

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По мнению министра по делам ветеранов, такой профиль может заполняться каждые шесть месяцев после соответствующего психологического тестирования или беседы с психологом.

"Когда у военнослужащего заканчивается контракт или когда он увольняется, его данные передаются в Министерство ветеранов. Если он участник боевых действий, то мы имеем четкую картину его психологического состояния, и мы видим: где, каким образом или почему он имел определенные сдвиги в психологическом, эмоциональном состоянии, и какие программы по реабилитации ему необходимо предлагать ", – пояснила министр.

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Она добавила, что в настоящее время в украинской армии не хватает военных психологов – в среднем один специалист на 300 военнослужащих.