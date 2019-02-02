Редактор Цензор.НЕТ 02.02.19 12:0802.02.19 14:25 Съезд "Народного фронта" состоялся в Киеве. ВИДЕО Партия "Народный фронт" провела съезд, на котором определила формат участия политсилы на предстоящих президентских и парламентских выборах.Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Читайте также: Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - БурбакИсточник: https://censor.net.ua/n3109607 x Мне нравится 4
Кстати, а почему сын Авакова ещё не сидит? Или то в СБУ агенты кремля сидят и на него видео материалы наснимали?
Александр Громов
ГРАЖДАНИ́Н
Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными конституцией, и исполняющее все установленные конституцией обязанности.
"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина"
"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина"
а когда у нас западные ценности начнутся?Александр Громов у тебя на рефии НИКОГДА
Дети аборта Юлии Тимошенко...
на сцене стоят военные и мусора ,вроде устав запрещает быть членами партий и заниматься политической деятельностью ... нарушение устава ведет прямо на биржу труда ....или на устав забили и закрыли на это глаза или это не в Украине происходит
kubliwe kub устав на рефии в Украине примут скоро рефома значит ты пацак ? !
https://www.youtube.com/watch?v=QxkhhDrO0xM
Эти мрази берега попутали и всё на что способны, вместо ответа, троллить о том, шо они якобы патриоты, а мы агенты кремля. Это так мило, особенно перед выборами, на что они рассчитывают?..