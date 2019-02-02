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 Съезд "Народного фронта" состоялся в Киеве. ВИДЕО

Партия "Народный фронт" провела съезд, на котором определила формат участия политсилы на предстоящих президентских и парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/n3109607
 
   
 Топ комментарии
 
хоч трансляція прямая, хоч кривая, я не буду таке дивитися.
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Смотрите 2 серию-- куля в лоба у стены плача Съезд "Народного фронта" проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 7505
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Турчинов, не гони, какие вы там задачи поставили, то всё Порошенко армию поднял, вы не при делах ))
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ну в этой теме самим ****** приказано мокшанам свинопсячье рыло всунуть З'їзд "Народного фронту" відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 5784
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Шо, опять понизили до москаля? Та ёмаё, уже вроде как подняли до "полезного идиота", ну вы там определитесь.
Кстати, а почему сын Авакова ещё не сидит? Или то в СБУ агенты кремля сидят и на него видео материалы наснимали?
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много чести зраду сортировать и запоминать З'їзд "Народного фронту" відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 499
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То шо там с кастой неприкосновенных? Скурвилась банда реформаторов, я считаю, вкус наживы учуяли, пора сажать!
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Путин то *****, а когда у нас западные ценности начнутся? Или когда надо к кормушке дорваться, то все ********* прозападные патриоты, а когда шкурные интересы включаются, то похер на законы? Когда Аваков младший сядет я спрашиваю или в СБУ ********* работают, ***** постановочной наснимали, агенты кремля, да?
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https://www.facebook.com/100023093592528/videos/277092949737156/

Александр Громов

ГРАЖДАНИ́Н
Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными конституцией, и исполняющее все установленные конституцией обязанности.
"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина"
"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина"

а когда у нас западные ценности начнутся?Александр Громов у тебя на рефии НИКОГДА
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А то у нас в Киеве рефия оказывается, вот цель перефарбованных рыгоаналов? По этому верховной касте законы не писаны? Ничего, не долго вам осталось, пакуйте чумаданы и ******** в Ростов! Ваши старые подельники Януковощь и ко. вас заждались.
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Арсен Борисович Аваков благодарен за ХАРЬКОВ от нечИсти ителефонов на букву меЗ'їзд "Народного фронту" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 4084
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Выдающееся событие! А здание съезда, кроличьей "стеной" не оградили, с аваковскими рюкзаками по углам? З'їзд "Народного фронту" відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3464 З'їзд "Народного фронту" відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3138
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Ой, а бурбак еще не напомнил все яценюка заслуги? Арсений спас государство от того и этого... Когда он пришел, то в госказне был аут? Да, конечно. Кассовый разрыв на счетах? И таможня, и нбУ, и все работающие,предприниматели и юрики, все вдруг "забили"перечислять в госбюджет денежку, тогда? Рыбы золотые, и память три секунды.
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...если министр внутрених дел позволяет себе " *****" не важно кому..то не значит это что каждый пересичный гражданин имеет право..тоже веде в общественном месте нецензурно выражатся..
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Это вопрос, утверждение или словесный понос?
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чет я не понял
на сцене стоят военные и мусора ,вроде устав запрещает быть членами партий и заниматься политической деятельностью ... нарушение устава ведет прямо на биржу труда ....или на устав забили и закрыли на это глаза или это не в Украине происходит
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https://www.facebook.com/100023093592528/videos/277092949737156/

kubliwe kub устав на рефии в Украине примут скоро рефома значит ты пацак ? !
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Конечно забили, вон СБУ засняло сына Авакова и что, кто-то сидит? Нет.
https://www.youtube.com/watch?v=QxkhhDrO0xM
Эти мрази берега попутали и всё на что способны, вместо ответа, троллить о том, шо они якобы патриоты, а мы агенты кремля. Это так мило, особенно перед выборами, на что они рассчитывают?..
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подстилки диабетика щас тут погавкают Слава Украине и разьедутся на мерседесах по своим 3-этажным котежам
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Щиро !. Брешуть, грубо. Вірніше Мабуть ХОЧУТЬ, дехто. Хотіти - не значить виконати.!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСъезд "Народного фронта" состоялся в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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