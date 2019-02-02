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 Съезд "Народного фронта" проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Партия "Народный фронт" проводит съезд, на котором определится формат участия политсилы на предстоящих президентских и парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Партактив "Народного фронта" высказался за выдвижение Яценюка в президенты, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/n3109607
 
   
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хоч трансляція прямая, хоч кривая, я не буду таке дивитися.
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Смотрите 2 серию-- куля в лоба у стены плача Съезд "Народного фронта" проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 7505
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Ой, а бурбак еще не напомнил все яценюка заслуги? Арсений спас государство от того и этого... Когда он пришел, то в госказне был аут? Да, конечно. Кассовый разрыв на счетах? И таможня, и нбУ, и все работающие,предприниматели и юрики, все вдруг "забили"перечислять в госбюджет денежку, тогда? Рыбы золотые, и память три секунды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСъезд "Народного фронта" проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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