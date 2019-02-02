 Съезд "Народного фронта" проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
2901 101
Материалы по теме: Выборы-2019
"Необходимо устранить дуализм власти", - Аваков на съезде НФ. ВИДЕО
Выборы в ОТГ: НФ заявляет о получении представительства в большинстве областей
Требуем создания ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине, - НФ
Есть большая вероятность вмешательства России в выборы президента Украины, - Бурбак
+16
хоч трансляція прямая, хоч кривая, я не буду таке дивитися.
+13
Смотрите 2 серию-- куля в лоба у стены плача
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2<<<1 2
софи
Ой, а бурбак еще не напомнил все яценюка заслуги? Арсений спас государство от того и этого... Когда он пришел, то в госказне был аут? Да, конечно. Кассовый разрыв на счетах? И таможня, и нбУ, и все работающие,предприниматели и юрики, все вдруг "забили"перечислять в госбюджет денежку, тогда? Рыбы золотые, и память три секунды.
показать весь комментарий
02.02.2019 13:28
Мне нравится
Страница 2 из 2<<<1 2