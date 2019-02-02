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Все про:крылатые ракеты (8) Путин (24583) ракеты (723) Шойгу (340)

 РФ приостанавливает участие в ракетном договоре с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности

Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на такое решение США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Путин попросил глав ведомств "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме", хотя все предложения России "остаются на столе".

Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать — также в качестве ответных мер — разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

Ранее Госсекретарь США Помпео подтвердил, что 2 февраля Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах.

Источник: https://censor.net.ua/n3109606
 
   
 Топ комментарии
 
ну, за гонку вооружений, и за раху - не чокаясь! РФ выходит из ракетного договора с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности - Цензор.НЕТ 291
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Чем закончились для СССР ответные меры на СОИ и программу "Звездные войны" помнят все. Скорее бы и Рашку постигла такая же судьба!
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Мордва, это ж на сколько надо будет ***** подымать вам пенсионный возраст?
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Высший класс приготовления лапши для рускамирскага стада. Похрен, что Америка имеет доказаткльства нарушения этого договора рашкой уже в течении 10 лет. Зенки отморозил, морда кирпичом, все нипочем...
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И ведь опять соврамши карликовый рашенфюрер-педофил! Штаты поставили засРашке ультиматум по ракетному договору - до 2 февраля. И паРаша, как самое тупое образование, решило опередить - типа выйти самой из ентого договора. Феерические идиоты! Опыт совка ничему не учит кремлевских олигофренов. А ведь совок помощнее был нынешней выгребной ямы-*********... Очередная гонка вооружений уничтожит паскудную недоимперию и надеюсь навсегда! А мы пока развлечемся, наблюдая дебильные устрашающие мультики и истерику кацапоидов
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В Генассамблее ООН не приняли внесенную Россией резолюцию о «сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против - 46, еще 78 воздержались.
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Никого она не опередила, заявление рашенфюрер сделал постфактум: "Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое..."
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"Гиперзвук" - очередная ложь плешивого. Запомните: как минимум, в ближайшие лет десять никаких сверхбыстрых ракет у рашистских зверей не предвидится даже. А через десять, может, только предвидеть начнут. Но не создавать!
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"Гиперзвук" это такое же слово паразит как "нанотехнологии" и "неимеющийаналогов". Собственно любая баллистическая ракета гиперзвуковая по определению. Белка, Стрелка и Гагарин тоже летали на гиперзвуке.
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Производители синей изоленты переходят на три смены.
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Теперь и Украина может выйти из этого договора, который подписала непонятно почему, и начать производить ракеты дальностью свыше 500 км как Турция и Израиль.
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На "Південмаші" полегшено здихнули... Роботи буде вдосталь
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Мордва, почитай что пишут про гиперпуки ваши же специалисты.
«Куда шлепнулась боевая часть, мы не знаем»Авиаинженер
Марк Солонин объясняет, что не так с проектом гиперзвуковой ракеты «Авангард»https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/09/79132-kuda-shlepnulas-boevaya-chast-my-ne-znaem «Пентагон в восторге!»

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/14/79174-pentagon-v-vostorge
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РФ призупиняє участь у ракетному договорі з США і починає розробку гіперзвукової ракети середньої дальності - Цензор.НЕТ 8195А ведь слукавил, пес КГБшный: гиперзвуковая ракета у РФ готова
Ее конструкцию разработали и изготовили опытный образе в КБ им. М.Бопосова (Якутия).
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***** блефует и молится, чтоб США дали заднюю.
Или рассчитывает оприходовать те 20 тонн золота, что вывез из Венесуэллы.
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Своего ему уже мало?
"Центробанк в 2018 г. закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 т, сообщается в материалах регулятора. ... В результате запасы золота в международных резервах Центробанка к концу 2018 г. достигли 67,9 млн унций (около 2112 т). Стоимость золота в резервах выросла за год на 13,4% и достигла $86,9 млрд из общих резервов в $468,5 млрд. ... В итоге Центробанк потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.
Одной из причин, по которой ЦБ активно скупает золото, является тот факт, что вложения в металл сложнее заморозить или подвергнуть санкциям. «Похоже, что есть цель диверсифицироваться из американских активов», - говорит источник агентства в одном из российских производителей золота."
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Вони вже давно не дотримувалися угоди. США просто дала 2 місяці або рашка повертається до виконання угоди або США виходять із договору. Це й нам наруку - можемо виготовляти ракети, щоб долітали до мацкви.
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Что-то скучно тут. Давайте посмотрим на спецназ России? Особенно с 03:50 интересно.
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Ну... мультипликаторам теперь достанеЦА... РФ призупиняє участь у ракетному договорі з США і починає розробку гіперзвукової ракети середньої дальності - Цензор.НЕТ 1707
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Как женщина смогла родить такого урода ?
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гиперзвук - это когда на полигоне широкий лан из стационарных пуканов выпускается облако гипергазов, ав мацкве за один день выпадает месячная норма осадков
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Це добре. СССР розвалився від непосильної гонки озброєнь.
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Теперь европейцам придется учится жить с дулом у виска. Ай да Трамп.
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Этих европейских импотентов давно надо приводить в чувство, а то они теряют связь с реальностью!
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І пара довбо#бів з "ентузізізьмом" лайкнули новину💩
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Здравия всем! Кассапы, явас поздравляю, вы в Холодной войне- но уже в одиночку. Готовьтесь, следующим этапом будет- железный Занавес, отключение от Свифт, замлраживание газовых проектов, гонка вооружений, запрет на выезд заграницу,экономическое эмбарго и много других прелестей позднего Совка. Открою вам страшную тайну, в свое время крылатые ракеты Першинги которые стояли в Западной Европе были очень серьезным и эфективным фактором сдерживания СССР. Дело в том что эти ракеты имели подлетное время к Москве примерно 10 минут. Их убрали когда Горбачев подписал Договор с Рейганом. Но это старые ,добрые Тамагавки и стояли они в районе Западной Германии, а сейчас будут стоять еще ближе- в Польше, или даже возможно в Украине! И подлетное время будет до 5 минут!!! Как показали события в Сирии, ваши системы Панцирь малоэфективны. Кроме того, та технологическая пропасть которая существует между Кассапией и Западным Миром, не оставляет вам никаких шансов, если США начнет разработку новых насткпательных систем! Ваш блеф уже не работает, а таких слов - "мы как мученики попадем в Рай! А остальные просто сдохнут" не прощают и не оставляют без внимания. Вы составляете угрозу всему человечеству. Как говорится- "Каков привет- таков и ответ".
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Да, гиппер-пупер звуковой ракеты!
Поняли русафобы?
"Союзмультфильм" уже приступил к разработкам... РФ призупиняє участь у ракетному договорі з США і починає розробку гіперзвукової ракети середньої дальності - Цензор.НЕТ 7851
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Дал заказ на очередную партию надувных резиновых ракет. Я правильно понял?
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У московитів грошей стало багато, завдяки Європі, що скупає у них гази нафти, от хай на вітер їх і пускають... Іхтамнєтство в Афгані разом з гонкою озброєнь привели до розвалу совка, от треба повторити. Давай, х...ло, жгі, а ми погигикаєм передивляючись роліки з запусками твоїх ракет з коментарями матюгами твоїх вірнопідданих......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ приостанавливает участие в ракетном договоре с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности
 
 
 
 
 
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