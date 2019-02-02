 РФ приостанавливает участие в ракетном договоре с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Путин попросил глав ведомств "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме", хотя все предложения России "остаются на столе".
Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать — также в качестве ответных мер — разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".
Ранее Госсекретарь США Помпео подтвердил, что 2 февраля Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах.
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Марк Солонин объясняет, что не так с проектом гиперзвуковой ракеты «Авангард»https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/09/79132-kuda-shlepnulas-boevaya-chast-my-ne-znaem «Пентагон в восторге!»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/14/79174-pentagon-v-vostorge
Ее конструкцию разработали и изготовили опытный образе в КБ им. М.Бопосова (Якутия).
Или рассчитывает оприходовать те 20 тонн золота, что вывез из Венесуэллы.
"Центробанк в 2018 г. закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 т, сообщается в материалах регулятора. ... В результате запасы золота в международных резервах Центробанка к концу 2018 г. достигли 67,9 млн унций (около 2112 т). Стоимость золота в резервах выросла за год на 13,4% и достигла $86,9 млрд из общих резервов в $468,5 млрд. ... В итоге Центробанк потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.
Одной из причин, по которой ЦБ активно скупает золото, является тот факт, что вложения в металл сложнее заморозить или подвергнуть санкциям. «Похоже, что есть цель диверсифицироваться из американских активов», - говорит источник агентства в одном из российских производителей золота."
Поняли русафобы?
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