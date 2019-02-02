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 Политика Украины, Общество
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 "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко

Представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Побратимы Украины", которые участвовали в выдвижении Юлии Тимошенко в президенты, подали судебный иск против военного Алексея Гетьмана, который в эфире одного из украинских телеканалов обвинил их в получении денег в обмен на поддержку политика.

Об этом сообщает INTV, передает Цензор.НЕТ.

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"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко является нашим осознанным выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения в том, что мы таким способом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших собратьев, являются крайне обидными и порочащими гордое звание Украинского Воина", - говорится в открытом письме.

Иск об опровержении информации о якобы полученных 10 тысячах долларов подал председатель союза "Побратимы Украины", защитник Донецкого аэропорта Михаил Миньо. Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.

​Киборги подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко 01

Миньо присутствовал на Форуме Единения в Киеве, который состоялся 22 января в рамках которого "Батькивщина" выдвинула Тимошенко в президенты. Во время своей речи Тимошенко пригласила всех военных, присутствующих в зале, и "киборгов" в том числе, на сцену.

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Иск подан в Голосеевский районный суд Киева. Военные подчеркивают, что если в ближайшее время не будет опровержения, они будут требовать криминальной ответственности за распространение неправдивой информации.

"Подадим заявление, будет криминальное производство, я готов идти на допросы... Пусть доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы солдаты честные, мы защищали свою страну", - пояснил Миньо.

Источник: https://censor.net.ua/n3109604
 
   
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Бабушка с однокомнатной квартиры и здесь сэкономила.... "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко - Цензор.НЕТ 9241 Верю...
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Дональд Трамп
Образование - Пенсильванский университет
Учёная степень, бакалавр наук (1968)
Деятельность Президент США

Джастин Трюдо
Образование - Университет Макгилла, Университет Британской Колумбии
Деятельность Премьер-министр Канады

Анджей Дуда
Образование - Ягеллонский университет
Учёная степень - доктор юридических наук
Деятельность - Президент Польши

Эмманюэль Макрон
Образование - Национальная школа администрации (2004), Институт политических исследований, Лицей Генриха IV, Университет Западный Париж - Нантер-ля-Дефанс, Школа «Ля-Провиданс»
Деятельность - Президент Франции

Петро Порошенко
Образование - Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1989)
Учёная степень кандидат юридических наук
Профессия экономист-международник
Деятельность - Президент Украины

Владимир Зеленский
Образование - Кривой Рог, школа № 95В, Закончил ВУЗ, где преподавал его отец, по специальности не работал ни одного дня.
Деятельность - Шоумен. "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко - Цензор.НЕТ 2392 "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко - Цензор.НЕТ 2392 "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко - Цензор.НЕТ 2392
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При чому ці всі порошенківськи пси не мають жодних доказів, їм головне щоб порошенко їм кісику в буду кинув
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Так он конкретно назвал источник информации ! А ошибаться - это не преступление. Главное, что на тот момент он в это верил !
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ЮЛЯ ТИПИЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР-ПСИХОПАТ. Она пользуется ресурсом жертвы, пока он не закончится. Затем переходит к жертве с новым ресурсом
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Сначала выжала Тимошенко на его фио, потом Лазаренко ( сидит) на газовую королеву, затем Ющенко на премьера, затем Савченко на выборы ( сидит). То есть выжимает до последнего
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Маніпулятор порошенко, гавкнув "жити по новому" збрехав що закінчить війну за дві години і переміг в першому турі
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нарисовал - а жить по-новому - он таки живет "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 7881
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Я помітив що ти триколорний проти Юлі, ти за порошенка! тоді в тому є логіка
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Я за Кошулинского . Только у него нет столько денег на бигборды и СМИ как у этой шмоточницы
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Пишить простіше - жидівка дегенератка.
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Юлія Тимошенко неблагодарну Савченко витягнула з російської вязниці, Мішу підтримала при повернені на Україну, підтримує українську армію і бійців, кіборги зробили свій вибір, вони на це мають потрійне право!
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Шо ? "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 7690 Особливо вразило "підтримує українську армію і бійців". Як, де, коли? Чим? Вивела на сцену, щоб попіаритися за рахунок декількох "кіборгів"? Навіть в цьому зманіпулювала, збрехала. Чим помогла, конкретно?
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Потом киборги подадут в суд на бабку что она им не заплатила
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Георгий Землепашец, не мій ображати кіборгів, вони герої України, захищали нас від ворога, їх не можливо купити, такі люди не продаються, кіборги підтримали Юлю бо знають хто по справжньому за Україну
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Среди АТОшников то же есть любители секты :Вона-бахиня. Не чего удивительного , армия это срез общества .Я допускаю даже , что они деньги не брали , а сознательно так думают.
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В нас немає атошників, в нас Воїни які розбираються в людях і в політиці
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То что Тимошенко заплатила киборгами ето однозначно, но явно гораздо меньшую сумму которая была озвучена.
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думаю,заплатили не всім.

у дачі хабарів беруть участь двоє.. тому це так важко доказати..
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Не потрібно доказувати того чого не було, а Гетьман буде відаовідати за всю свою брехню
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Я б на місці військових теж казав би що грошей не брав, бо брати гроші за участь в політичному шоу це сором. І в суд також подав би, бо ні одна з сторін в суді довести факт виплати або не виплати грошей не зможе.
Кожен має прово на свою думку, кожен має право висловлювати свою думку, окрім випадків пердбачених кримінальним кодексом. Хай підтримують кого хочуть та відстоюють своє право в суді. Ми ж не дикі кацапи.
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Цензор як завжди на підтанцьовці. Миколу Миньо назвали Михайлом тобто зовсім іншою людиною, яка на має відношення до кіборгів.
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суд розбереться..

але думаю,тимошенко попросить своїх Побратимів "дати задню"
"Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 9096

це не звернення в Суд.
а "на дєрєвню дєдушкє"
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Я певен,що Юлія Тимошенко буде судитися разом з кіборгами, так як її також неправдиво образили
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Володимир Ленишин


Я певен,що Юлія Тимошенко буде судитися разом з кіборгами, так як її також неправдиво образили

А якщо правдиво образили - то не буде? "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 891

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Немає нічого дивного, більшість ЗМІ підконторольні мафії і порошенку
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Сайт Цензор.нет належить Бутусову, людині Тимошенко. Вікіпедія твердить саме так. До чого тут Порошенко??? Вище скажіть що 1+1 та 95-квартал належить Порошенку
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Напрасно они это делают и продолжают позориться. Юлин истеричный прихвостень власенко (адвокат), очевидно, настоятельно рекомендовал. Лучше бы покаялись, ведь теперь им побратимы руки не подадут...Жаль ребят, такое прошли, а испытание бабками не выдержали...
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Ну от раніше був героєм війни, а тепер став просто продажним брехливим порохоботом. Хотів вислужитись перед Петром і обісрати Юлю, а принизив бійців АТО і обісрав самого себе...
Питання -- нахріна...
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За гроші, Гетьману порошенко за це добре заплатив!
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Михаил Миньо - оказался "проституткой"
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ні він воював. за це йому шана і подяка.

пи..дити його будемо за ТЕПЕРІШНЮ продажність і манію величі )
І ОБМАН.
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Отсосешь ты у него скорее,а пи*илка твоя еще в зачаточном состоянии
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Кто???? ты что ли диванный боец пердячего батальона?????
Пойди пушку-******** горохом заряди.....😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Проститутка Гетьман, Миньо порядний, чесний воїн України!
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Тимошенко або Зеленський.. Хто кого в другому переможе.. Решта - суєта суєт "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 5720
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Уверен, что Михаил Миньо взялся рьяно в "защиту" за бабки Юльки - Она и это проплатила. А он - П.ДАДИР ПРОДАЖНЫЙ , 1000 % И ДО ЭТОГО НЕ БЕСПЛАТНО за Юльку тянул!
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LVA smart, маєш докази, без доказів твої слова не більше як словесний понос! випий сорбекс може допоможе!
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Это все липовые киборги- настоящий киборг - это Пэтя ( у него даже майка есть же суи сайборг)
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"Кибарги" после собачей свадьбы с путенской старухой не имеют права называться Киборгами.
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Губка Боб 6636ee73 \\\ Саме ти і такі як ти є прокацапськими ГНИДАМИ. Навіть тут, в цій темі, одиниці виб...ядків, можуть собі дозволити таке відношння до захисників України, так їх принижувати. УКРАЇНЦІ що тут на сторінці, скажіть, ну хіба Громадянин України, який поважає свою країну, може так паплюжити її Героїв? Таке може робити тільки ВОРОГ. Губка Боб 6636ee73 - один з них. Такі тварі виконують задання х...йла ботоксного - чинити розбрат в лавах Українців. Не ведіться на його провокації. Не примушуйте Наших Героїв, голосувати за того, за кого ви хочете. Нехай вони самі вирішують за кого вони. Мають повне право.
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мы воюем уже 5-й год и в курсе, что служба в АТО - не индульгенция для воров, убийц и продажных чиновников.
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Губка Боб 6636ee73, губкою витирають брудне взуття, миють брудний посуд, так що закрий свій зливний бачок який говорить брехню
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Пан Миньо перебрав на себе функції Головнокомандуючого і ВР?
створює нагороди і їх роздає? "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 8937


Депутат Толкач звинуватив спілку «Побратими України» в безпідставній роздачі нагород в Южноукраїнську



"Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 4296

У редакцію видання «Маю Право» звернувся керівник відокремленого підрозділу м.Южноукраїнськ Всеукраїнської Спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України" Сергій Скаченко. На днях до нього звернувся депутат Южноукраїнської міської ради Анатолій Толкач, який є АТОвцем, з обуренням, що Спілка до Дня Незалежності нагородила Южноукраїнських воїнів АТО. За словами Толкача, Спілка не мала права цього робити, так як це недержавні нагороди, які куплені незаконно та не зареєстровані у воєнкоматі.
Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності в Южноукраїнську відбулося нагородження Южноукраїнських атовців та волонтерів. Керівництвом Спілки «Побратими України» було вручено мешканцям Южноукраїнська орден «Лицарский Хрест України», знаки народної пошани медикам АТО «За мужність та милосердя», відзнаку «За службу Державі» (МВС України), відзнаки «За службу державі» (Національна Гвардія України), медалі «За оборону м. Дебальцеве», медалі «За оборону м. Маріуполь», відзнаки «За службу Державі» (ЗСУ), Медалі «Захиснику України» тим, хто проявив свою мужність, стійкість та рішучість виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, знаки народної пошани «Волонтер України» було вручено депутату Южноукраїнської міської ради Григоряну Еріку Юрійовичу та Сорокодум Тетяні Василівні.
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А его компания - постоянно устраивает награждения липовых... Например в Долинском (бывшая Кировоградская обл) - "наградили" липового "инвалида Войны" - Сергеева Алексея, который выдавал и выдает себя за раненного и воевавшего якобы в 79 ДШБр в АТО ! А на самом деле в 79 ке он не воевал и никогда в боях не участвовали ранений не имеет !
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По поводу Юли рекомендую посмотреть американский фильм " ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ "
Прямо в точку
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Даже из славных кибогов политика делает проституток, которым кто больше заплатит и место пожирнее даст, то и прав. Позор.
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Ви праві, це про Гетьмана! який лиже порошенку всі місця!
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Вот это рвонуло у соевых дебилов и минстецьков-думают,что все такие продажные,как они.Этим дебилам невдомек,что есть и честные люди,всех по себе судят
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Вот бы вону на билбордах разместить)))
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Это " киборх " который ближе чем на 300км к зоне боевых действий и не подходил никогда ?? "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 4515 .
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Та какой там оно гетьман,просто дешёвый порохобот "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 7977
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Я згідний з вами! проститутка порошенківська
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Вот зачем обзываться,? Вас де тоже могут обвинить в предоставлении секс услуг.
Не опускайтесь ниже плинтуса
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киборгиня решила на ато пропиариться...тфу гыдота
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Это вот этот Миньо подал? "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 116
"Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 3095

В свое время и нас, афганцев, так же за Яныка агитировали и пытались подкупить.
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Спросил сына может ли он у себя на компе поменять фамилию Миньо в этой картинке на другую.Он поменял М на Ж(Жиньо).Все остальное осталось прежним.
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он поменял на фотке или в декларации?

отож

вам в Ольгино не объяснили, что у нас декларации - в свободном доступе? пойди и проверь.
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Меня возмущает,как админ ЦН позволяет оскорбления в адрес воинов киборгов!!!
Почему разрешаете порохоботам устраивать подобный шабаш?
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а что неясно - платят хорошо "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 6382
угадай кто "Кіборги" подали в суд на військового Гетьмана, який звинуватив їх в отриманні грошей за підтримку Тимошенко - Цензор.НЕТ 4214
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НИЧЕГО смешного.
Это мерзско.
Диванные подхолуи оскорбляют людей...…...героев Украины.
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Давно пора не цацкаться, а засуживать лжецов. Как в США Манафорта.
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Честно говоря, когда на ZIK услышала о взятках Киборгам, до сих пор не по себе. Так что, у нас и не было ничего святого? А во имя чего тогда они нас защищают? Что с нами?
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По другому и быть не могло.
Промолчать, что взяли деньги - равнозначно признать таковое.
Признать - не выгодно ни "киборгам" ни Тимошенко.
Расчет на то, что доказать получения денег в суде будет сложно, ведь таковое признание было устным, и с условием не разглашения имени только от одного (если не ошибаюсь ) "киборга"
Согласятся ли "киборги" пройти "полиграф" детектор лжи....?
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как только герои начинают сами себя называть героями, да еще и торговать своими подвигами - их ценность уверенно стремится к нулю.

продали вы свой патриотизм. Пусть за место в списке БЮТ, а не за голый кэш - но тем не менее, продали.
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Чого накинулись на хлопців? Вони, що не громадяни України, не люди, чи у них інші права? Згадую, що до Пороха в формі прийшов цілий НГШ ЗСУ Муженко і - повне мовчання. Гордієнко теж був при всіх своїх регаліях. І що?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко
 
 
 
 
 
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