 "​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко

Об этом сообщает INTV, передает Цензор.НЕТ.
"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко является нашим осознанным выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения в том, что мы таким способом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших собратьев, являются крайне обидными и порочащими гордое звание Украинского Воина", - говорится в открытом письме.
Иск об опровержении информации о якобы полученных 10 тысячах долларов подал председатель союза "Побратимы Украины", защитник Донецкого аэропорта Михаил Миньо. Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.
Миньо присутствовал на Форуме Единения в Киеве, который состоялся 22 января в рамках которого "Батькивщина" выдвинула Тимошенко в президенты. Во время своей речи Тимошенко пригласила всех военных, присутствующих в зале, и "киборгов" в том числе, на сцену.
Иск подан в Голосеевский районный суд Киева. Военные подчеркивают, что если в ближайшее время не будет опровержения, они будут требовать криминальной ответственности за распространение неправдивой информации.
"Подадим заявление, будет криминальное производство, я готов идти на допросы... Пусть доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы солдаты честные, мы защищали свою страну", - пояснил Миньо.
у дачі хабарів беруть участь двоє.. тому це так важко доказати..
Кожен має прово на свою думку, кожен має право висловлювати свою думку, окрім випадків пердбачених кримінальним кодексом. Хай підтримують кого хочуть та відстоюють своє право в суді. Ми ж не дикі кацапи.
але думаю,тимошенко попросить своїх Побратимів "дати задню"
це не звернення в Суд.
а "на дєрєвню дєдушкє"
Я певен,що Юлія Тимошенко буде судитися разом з кіборгами, так як її також неправдиво образили
А якщо правдиво образили - то не буде?
Питання -- нахріна...
пи..дити його будемо за ТЕПЕРІШНЮ продажність і манію величі )
І ОБМАН.
Пойди пушку-******** горохом заряди.....😂😂😂😂😂😂😂😂😂
створює нагороди і їх роздає?
Депутат Толкач звинуватив спілку «Побратими України» в безпідставній роздачі нагород в Южноукраїнську
У редакцію видання «Маю Право» звернувся керівник відокремленого підрозділу м.Южноукраїнськ Всеукраїнської Спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України" Сергій Скаченко. На днях до нього звернувся депутат Южноукраїнської міської ради Анатолій Толкач, який є АТОвцем, з обуренням, що Спілка до Дня Незалежності нагородила Южноукраїнських воїнів АТО. За словами Толкача, Спілка не мала права цього робити, так як це недержавні нагороди, які куплені незаконно та не зареєстровані у воєнкоматі.
Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності в Южноукраїнську відбулося нагородження Южноукраїнських атовців та волонтерів. Керівництвом Спілки «Побратими України» було вручено мешканцям Южноукраїнська орден «Лицарский Хрест України», знаки народної пошани медикам АТО «За мужність та милосердя», відзнаку «За службу Державі» (МВС України), відзнаки «За службу державі» (Національна Гвардія України), медалі «За оборону м. Дебальцеве», медалі «За оборону м. Маріуполь», відзнаки «За службу Державі» (ЗСУ), Медалі «Захиснику України» тим, хто проявив свою мужність, стійкість та рішучість виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, знаки народної пошани «Волонтер України» було вручено депутату Южноукраїнської міської ради Григоряну Еріку Юрійовичу та Сорокодум Тетяні Василівні.
Прямо в точку
Не опускайтесь ниже плинтуса
В свое время и нас, афганцев, так же за Яныка агитировали и пытались подкупить.
отож
вам в Ольгино не объяснили, что у нас декларации - в свободном доступе? пойди и проверь.
Почему разрешаете порохоботам устраивать подобный шабаш?
угадай кто
Это мерзско.
Диванные подхолуи оскорбляют людей...…...героев Украины.
Промолчать, что взяли деньги - равнозначно признать таковое.
Признать - не выгодно ни "киборгам" ни Тимошенко.
Расчет на то, что доказать получения денег в суде будет сложно, ведь таковое признание было устным, и с условием не разглашения имени только от одного (если не ошибаюсь ) "киборга"
Согласятся ли "киборги" пройти "полиграф" детектор лжи....?
продали вы свой патриотизм. Пусть за место в списке БЮТ, а не за голый кэш - но тем не менее, продали.