 Вилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Александр Вилкул для меня - идеологически чужой и конкурент на выборах. Но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо - это похабно и недопустимо! Из выборов Украина должна выйти без имиджевых потерь - достойным европейским государством!" - отметил Гриценко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры.
так что зелёнкой ещё легко отделался
То самое чмо сейчас мямлит про "нельзя бить бойку, викула" и прочих его корешков "по старым, сытным временам"?
Это тот Гриценко, я не ошибся?
Что касается продажи, то уже всё сказано. Большая часть боеприпасов взлетела на воздух при подрыве складов. Теперь напрягите память и вспомните сколько выделялось на оборону в те годы. Любая техника требует ухода и ремонта, та что оставалась на момент захвата Крыма, в большинстве была не боеспособной, разворовали на местах. Такое впечатление, что Гриценко руководил армией 27 лет, судя по высерам порохнявых.
Е ще одно сочувствующие.