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 Политика Украины
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 Вилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко осудил нападение в Бердянске на кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Александр Вилкул для меня - идеологически чужой и конкурент на выборах. Но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо - это похабно и недопустимо! Из выборов Украина должна выйти без имиджевых потерь - достойным европейским государством!" - отметил Гриценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры.

Вилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109602
 
   
 Топ комментарии
 
Гриценко--- ты достал ноешь и ноешь !!! Вилкул давно должен сидеть с конфискацией за измену ст 111 !!! Если он тебе так нравится в задницу его поцелуй Вилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8964
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больше за себя переживает
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Поносный. Вот такой цвет ему подойдет как нельзя лучше.
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Так, Гриценко уже коллаборационистов поддерживает. Ну молодец, сразу показал, что при нём сидеть тоже никто из них не будет. Ворон ворону...
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Тому і зеленка, що люди у відчаю від втраченного за ці роки! Коли не діє влада, діє народ. Вам усім це потрібно розуміти, кандидати ви наші.
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"Вся та пиз..та повинна бути стріляна і пизж.на" (с) Кузьма
так что зелёнкой ещё легко отделался
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ойц, який же грицик гречний та ***********!!! Аж протівно!
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Ахто ж започаткував цю "процедуру" із застосуванням зеленки,Анатолію! Риги ж і придумали цю генебну фішку з ******** поліоппонентів цією рідиню! А зараз- отримують "атвєтку" В чому проблема-благородний ви наш?
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толик, понятно твое негодование, ты просто боишься. но если вы по другому не понимаете то, что народу делать? киздить вас совковыми лопатами? опять обижаться будете!
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толик, понятно твое негодование, ты просто боишься. но если вы по другому не понимаете то, что народу делать? киздить вас совковыми лопатами? опять обижаться будете!
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Вангую: если Президентом выберут Гриценко, то общаться с народом он будет только по телевизору: чтоб плевки в лицо "не ранили его больную душу".
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БМП тебе в анус, ОНотоле, а не зелёнку в харю. За 12 000 долларов. Как ты распродавал с оперативного резерва ЗСУ.
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Без Гриценка розберемося,кого зеленкою,кого сокирою
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Все, идиот Гриценк,о после поддержки Вилкула можешь уже сниматься выборов )))
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серливый онотоль начал заявления заявлять. осмелел и меньше стал блеять о мыролюбстве?
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Онотоль вступился за ватного побратима😂
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Гриць з дитинства запрограмований бути лузером. Сподіваюся, нещодавні активні грицетролі вже стулять свої писки і зароблятимуть на піарі іншого непрохідного кандидатика.
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Зеленка в лицо не допустимо. Допустимо суд и срок за измену Родине.
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А я соглашусь с Гриценко. Вот представьте, так на любого кандидата можно собрать титушек и его обольют и измордуют, а потом все будут негодовать. А в отношении Вилкула- народ должен вынести ему свой вердикт на выборах, проигнорировав его как кандидата. А так получается что группа людей решает за всех. Плохо это.
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Онотоле ну што ты снова не по сценарию глаголишь
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Гриценко = это то самое чмо, которое с 2003 года знало о планах ***** захватить Крым и которое подпись поставило о роспуске нашей армии?
То самое чмо сейчас мямлит про "нельзя бить бойку, викула" и прочих его корешков "по старым, сытным временам"?
Это тот Гриценко, я не ошибся?
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Что за бред о роспуске армии? Такого вреда, как Саламатин и прочая рашистская тварь, которая сидела в кабинетах при Янеке, никто не делал.
Что касается продажи, то уже всё сказано. Большая часть боеприпасов взлетела на воздух при подрыве складов. Теперь напрягите память и вспомните сколько выделялось на оборону в те годы. Любая техника требует ухода и ремонта, та что оставалась на момент захвата Крыма, в большинстве была не боеспособной, разворовали на местах. Такое впечатление, что Гриценко руководил армией 27 лет, судя по высерам порохнявых.
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а похоже что он свой *** - чего мазу тянешь Вілкул для мене чужий, але силова протидія агітації й зеленка в обличчя неприпустимі, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4174
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Гриценко тоже заслуживает ведро зеленки ((((((( Вілкул для мене чужий, але силова протидія агітації й зеленка в обличчя неприпустимі, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5402
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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко осудил нападение в Бердянске на кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула.Источник:https://censor.net.ua/n3109602

Е ще одно сочувствующие.
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Онотолье шкварится каждый раз когда открывает свой усатый рот😂
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Так Гриценко, справа в тому, що чесних не більше. Так що лозунг брехливий. А чесних більше було - крім збройного нема іншого шляху. Безповоротній закон природи, так би мовити.
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знову для бравого вуєнного ссьікла гріценко не знайшлося місця у боротьбі із овощєблоковцями
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Так. Потрібен старий добрий сміттєвий бак,але ж менти не дадуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко
 
 
 
 
 
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