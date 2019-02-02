 Вилкул для меня чужой, но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо недопустимы, - Гриценко

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Александр Вилкул для меня - идеологически чужой и конкурент на выборах. Но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо - это похабно и недопустимо! Из выборов Украина должна выйти без имиджевых потерь - достойным европейским государством!" - отметил Гриценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры.