 Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

Скриншот с таким заявлением Доника опубликовала журналистка Татьяна Попова, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот такое "не палимся" от известных провластных троллей", - написала она.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
https://uainfo.org/blognews/1549093029-predstavitel-boryushchegosya-za-svobodu-slova-prezidenta-irina.htm
🤣🤣🤣l
https://uainfo.org/blognews/1549093029-predstavitel-boryushchegosya-za-svobodu-slova-prezidenta-irina.htm
🤣🤣🤣l
К утру стало понятно, что решение Набсовета UA:Перший было принято не просто с нарушением процедур, а еще и действительно политически мотивировано. Еще вчера вечером участники заседания в спешном порядке начали отзывать свои голоса, невнятно и, откровенно говоря, трусливо, скрывая свои мотивы за витиеватыми отговорками.
Итак, появилась резолютивная часть решения, согласно которому контракт с главой телеканала был разорван, потому что он не обеспечил трансляцию:
⁃ Национального крестного хода за единую поместную церковь;
⁃ заседания Генассамблеи ООН, в том числе, выступления президента Украины;
⁃ Международного форума в Харькове с участием главы государства.
Участие главы государства подчёркивается отдельно в каждом пункте. При этом в решении отмечается, что все эти события были упомянуты в новостях, но вот именно прямая трансляция не велась.
https://goo.gl/QJPN8S
томос- хороше досягнення.
ну і 150 0000------ мульйонів успішних реформ
Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter."
Доник, редкий имбецил)))
Тупость зашкаливает😀