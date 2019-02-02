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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16262) Аласания (79) НОТУ (57)

 Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

Роман Доник, известный своей пропрезидентсткой позицией, рассказал, что Зураба Аласанию уволили с поста главы Национального общественного вещания из-за нежелания показывать успехи Президента Порошенко.

Скриншот с таким заявлением Доника опубликовала журналистка Татьяна Попова, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вот такое "не палимся" от известных провластных троллей", - написала она.

Советник Порошенко: Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Советник Порошенко: Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109601
 
 
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Представитель борющегося за свободу слова Президента Ирина Луценко позорно сбежала с эфира ZIK
https://uainfo.org/blognews/1549093029-predstavitel-boryushchegosya-za-svobodu-slova-prezidenta-irina.htm
🤣🤣🤣l
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Не панятна, пачему не пррроходит на ЦН... 🤔
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Так, где видео как она сбежала? Читать просто облом, с утра не читается, кофе еще не пил Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента" - Цензор.НЕТ 5151
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Представитель борющегося за свободу слова Президента Ирина Луценко позорно сбежала с эфира ZIK
https://uainfo.org/blognews/1549093029-predstavitel-boryushchegosya-za-svobodu-slova-prezidenta-irina.htm
🤣🤣🤣l
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Советник хотел оправдаться и в очередной раз подлизать Пете... а спалил всю контору Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента" - Цензор.НЕТ 3095
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клубок гадюк и гадов... которые уже начали кусать всех подряд даже своих
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Влада намагається обілити Зураба, абі він уник справедливого покарання за розтрату коштів та зловживання службовим становищем.
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это ты называешь "обелить"？ну ну😀
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Однобокость "журналистоФ" - грех иуды ... желаю , всем продажным журналистам попасть на операционный стол к продажному Хирургу ... У которого тоже будет свой особый взгляд на ситуацию ..
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Давно просто не был здесь.Точнее раньше не был
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Вот это палево. Зашквар конкретный. Совок у пэти и пэтином кодле полный.
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Аласании вменили в вину отсутствие прямой трансляции шабашей Порошенко.

К утру стало понятно, что решение Набсовета UA:Перший было принято не просто с нарушением процедур, а еще и действительно политически мотивировано. Еще вчера вечером участники заседания в спешном порядке начали отзывать свои голоса, невнятно и, откровенно говоря, трусливо, скрывая свои мотивы за витиеватыми отговорками.
Итак, появилась резолютивная часть решения, согласно которому контракт с главой телеканала был разорван, потому что он не обеспечил трансляцию:

⁃ Национального крестного хода за единую поместную церковь;

⁃ заседания Генассамблеи ООН, в том числе, выступления президента Украины;

⁃ Международного форума в Харькове с участием главы государства.

Участие главы государства подчёркивается отдельно в каждом пункте. При этом в решении отмечается, что все эти события были упомянуты в новостях, но вот именно прямая трансляция не велась.
https://goo.gl/QJPN8S
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Блин реально Янукович светоч демократии по сравнению с томасом рошеновичем.И савик шустер был и обсирали януковича на всех каналах
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Не хотів "лизати" шоколадки - от і вигнали!
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це жирний пісець! пісець реформам та майбутньому процвітанню країни.
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Соя в этой президенской кампании показала всю свою ничтожность.Люди не за юлю,зеленского,гриценка,садового,а против того,что пете доверили страну на волне патриотизма максимального.Но это недоразумение все похерило за свои амбиции и свой кеш.И да Трамп ты лох,в богатейшей стране ты потерял деньги,а наш резидент в воюющей и беднейшей стране стал еще богаче и его попутчики революции еще стали богаче.
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Чует моё сердце,шо не добежит мальдивский до самолёта.
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Еще какие, каждый день рапортуют во сколько раз увеличились объемы торговли с оккупантами, обороты растут не по дням, а по часам и никто не хочет этого ценить. Обидно понимаешь?!
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только в личном обогащении, но это показывать разве можно？😀
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так. безвіз- з України виїхали на заробітки 4000 000 осіб.
томос- хороше досягнення.
ну і 150 0000------ мульйонів успішних реформ
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Кто не видит успехов тех высечь Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента" - Цензор.НЕТ 6655то бишь отсечь..
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ЕЩЕ ОДНА "ПЕРЕМОГА" ОТ ПЕТИ И ЕГО БАНДЫ ____________"В Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.
Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter."
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Сдается мне что это будут самые "веселые" выборы президента …
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навіть контрольована мародером інформація вигідно спливає перед виборами
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Соевые даже здесь давят свободу слова
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А в кацапстане, что вякать на ***** ниЗЗя? Кацап, иди на кацапсячую помойку маилсру. Ах да, тамА нада 59 срублей перечислить с карточки и сразу приедут ********** гэбня... Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента" - Цензор.НЕТ 9135
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У Пеци успехов нет,значит выгнали за правду..)))
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Успехов президента вся Украина в упор не видит,так шо теперь весь народ отсечь,то бишь вып* здить ? Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента" - Цензор.НЕТ 5964
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Барыга к выборам готовится,что тут не ясно...остаться должны только свои)

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Ну очень сильно ***** Кремлёвское не хочет видеть Петю президентом Украины.
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И потому ***** запретил аласании освещать "пэрэмоги" пэти, а потом еще и уволил.
Тупость зашкаливает😀
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Не могу подобрать буквы вместо звёздочки в заглавии статьи..., чтобы понять слово или мат...
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Вот зрады надуют)) интересно что напишет Бутусов
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Оце сидю і думаю кого більше мочкують лавочника, чи варовку. До речі, шо таке вьіп**дили не можу зрозуміти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"
 
 
 
 
 
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