 Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю Зураба Аласанию как классного журналиста и настоящего патриота... Наши мысли могли расходиться, но беседа всегда была дружественной и с большим уважением к позиции собеседника. Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при общественном вещании", - написал министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
Вона "томосом размахивает и с попами ходить" може тільки по раші.
https://zik.ua/news/2019/02/01/profspilka_nstu_povidomyla_fakty_zlovzhyvannya_alasanii_na_suspilnomu__1500709
Там указаны номера уголовных дел, расследуемых ГПУ.
К утру стало понятно, что решение Набсовета UA:Перший было принято не просто с нарушением процедур, а еще и действительно политически мотивировано. Еще вчера вечером участники заседания в спешном порядке начали отзывать свои голоса, невнятно и, откровенно говоря, трусливо, скрывая свои мотивы за витиеватыми отговорками.
Итак, появилась резолютивная часть решения, согласно которому контракт с главой телеканала был разорван, потому что он не обеспечил трансляцию:
⁃ Национального крестного хода за единую поместную церковь;
⁃ заседания Генассамблеи ООН, в том числе, выступления президента Украины;
⁃ Международного форума в Харькове с участием главы государства.
Участие главы государства подчёркивается отдельно в каждом пункте. При этом в решении отмечается, что все эти события были упомянуты в новостях, но вот именно прямая трансляция не велась.
https://goo.gl/QJPN8S
А те що рейтинги "Першого" і Національного радіо лежать десь під асфальтом, так "то таке"...
пророка" как всегда врет.
Аласании вменяют и растрату грантовых денег и невыплату зарплаты рядовым работникам при выплате миллионных премий руководству.
"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"…Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ.
Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO.
Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме."
Источник: https://censor.net.ua/n3109481
Йдеться про протоколи засідань Правління ПАТ «НСТУ» № 76 від 20.09.2018 р. (щодо припинення виплат зарплат працівникам ПАТ «НСТУ» з аргументацією нібито відсутності для цього бюджетного фінансування) та № 77 від 24.09.2018 р. (щодо нарахування премій керівництву ПАТ «НСТУ»). Вони є на Інтернет-сайті компанії. І між цими рішеннями - лише 3 робочих дні! "
Рейтинг просмотров канала меньше 1%, а шум поднялся вселенского масштаба.
Впливу на аудиторію нуль цілих, фіг десятих, а піаритись на скандалі не буде хіба що лінивий.
Ще невідомо хто голосував за таке рішення при таємному голосуванні.
В тій наглядовій раді є представники і опоблоку, і радикальної партії, і Батьківщини, і БПП.
Було би краще проголосувати відкито, тоді стало би зрозуміло з якою метою це звільнення зроблено саме зараз.