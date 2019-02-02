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Все про:телевидение (501) Аласания (79) Климкин (2052) НОТУ (57)

 Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал ситуацию с увольнением Зураба Аласании с поста главы Национального общественного вещания (НОТУ).

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю Зураба Аласанию как классного журналиста и настоящего патриота... Наши мысли могли расходиться, но беседа всегда была дружественной и с большим уважением к позиции собеседника. Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при общественном вещании", - написал министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109600
 
 
 Топ комментарии
 
Аласанию сняли, потому, что не показывал как Лолита томосом размахивает и с попами ходит.
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Даже в петиной команде понимают,что это была высшей степени глупость.Но увы петя себе не пренадлежит,за него решают все серые кардиналы ,которых он пригрел.
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он "агент кремля". Все агенты кремля, кроме "пороха", и горстки патритов - трухи, медведчука, насирова, брилл прокуроров, семочко...
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Аласанию сняли, потому, что не показывал как Лолита томосом размахивает и с попами ходит.
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Так Лоліта ж не в'їздна в Україну?
Вона "томосом размахивает и с попами ходить" може тільки по раші.
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да еще вспоминать как ее мать за кацапский язык при овоще да в самом Киеве поколотили.
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Лолита Милявская тут ни при чём. Была такая новость, где Порошенко назывался, как "агент Лолита".
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он "агент кремля". Все агенты кремля, кроме "пороха", и горстки патритов - трухи, медведчука, насирова, брилл прокуроров, семочко...
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Так, так, так. Сказав кулемет. Яка причина звільнення?
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так вчера уже озвучили причины и не одну. Странно как то, все требуют победить коррупцию, а когда начинают ею заниматься, то там только одни герои и хорошие собеседники. Аудит был.
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ну и где "кримінальна справа" от пьяного прокурора ?
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а у нас что профсоюзы криминальные дела заводят ? или может они у нас функции суда уже выполняют ?
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Вы бы статью сначала прочитали. Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин - Цензор.НЕТ 8107
Там указаны номера уголовных дел, расследуемых ГПУ.
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вы бы сначала сами что ли бо, а потом другим советовали. Не понимаете сути вопроса, повторю. Где суд ? Где доказанные растраты , за которые кто то понес наказание ? А если потом скажут нивчемневиноват , что такие как вы будут говорить ? По бриллиантовым прокурорам уже вопрос "закрыли" ? Пока ГПУ руководит хер лживый без образования, нет у нас никакого ГПУ. Так понятно ?
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Даже в петиной команде понимают,что это была высшей степени глупость.Но увы петя себе не пренадлежит,за него решают все серые кардиналы ,которых он пригрел.
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А если это был сарказм? Все претензии от наб совета абсолютно адекватные, может только насчет формулировок особо не заморачивались чтоб не давать повод для зрады.
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Нету никакой зрады.Журналистов перед выборами трогать,это методы индюковича.И петя это еше раз доказал.
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Это решение Петра Алексеевича или совета? Да, надо было сделать это раньше... ну ничего, ждем огласки вопросов и ответов.
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А журналист показал отличный пример - уволили, значит это политическое решение и пофиг на все "я патриот"
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Ну яснь пень.Комиссия еще в 2017 году нашла нарушения.Прошол год ,никому ничего не было интересно.А тут надо выбирать пороха и раз вспомнили 2017 год.Не смешите людей.
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Уволнять нельзя, вводить ВП нельзя, командывать личной охраной нельзя - потому что выборы. Кхм, огласите весь список чего еще нельзя
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да многие его даже не знали до объявления его героем. Подождите чуток , сейчас появится блог Бутусова, но без комментов, где его разбомбили . Ну конечно же все украинцы или большая часть их порохоботы...
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Есть люди непубличные, но от них зависит - мы будем жить в аналоге путенской рассеи, где по всем тв-каналам по любому поводу лобызают *****, или в демократической стране - где президента, депутатов и прочую властную шушеру могут уничтожить в прессе, а их задача - не закрывать такие СМИ, а не давать повода поливать себя дерьмом.
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А, наверна, хател сказать - "общественного осуждения".. 🤣 🤣 🤣
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Аласании вменили в вину отсутствие прямой трансляции шабашей Порошенко.

К утру стало понятно, что решение Набсовета UA:Перший было принято не просто с нарушением процедур, а еще и действительно политически мотивировано. Еще вчера вечером участники заседания в спешном порядке начали отзывать свои голоса, невнятно и, откровенно говоря, трусливо, скрывая свои мотивы за витиеватыми отговорками.
Итак, появилась резолютивная часть решения, согласно которому контракт с главой телеканала был разорван, потому что он не обеспечил трансляцию:

⁃ Национального крестного хода за единую поместную церковь;

⁃ заседания Генассамблеи ООН, в том числе, выступления президента Украины;

⁃ Международного форума в Харькове с участием главы государства.

Участие главы государства подчёркивается отдельно в каждом пункте. При этом в решении отмечается, что все эти события были упомянуты в новостях, но вот именно прямая трансляция не велась.
https://goo.gl/QJPN8S
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Джерело, звісно "заслуговує довіри". У вузьких колах широковідомого спрямування.
А те що рейтинги "Першого" і Національного радіо лежать десь під асфальтом, так "то таке"...
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"экономика от пророка" как всегда врет.
Аласании вменяют и растрату грантовых денег и невыплату зарплаты рядовым работникам при выплате миллионных премий руководству.

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"…Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ.
Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO.
Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме."
Источник: https://censor.net.ua/n3109481
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"Резонансними є й нещодавні рішення Правління ПАТ «НСТУ», про які, без сумніву, відомо і Вам.

Йдеться про протоколи засідань Правління ПАТ «НСТУ» № 76 від 20.09.2018 р. (щодо припинення виплат зарплат працівникам ПАТ «НСТУ» з аргументацією нібито відсутності для цього бюджетного фінансування) та № 77 від 24.09.2018 р. (щодо нарахування премій керівництву ПАТ «НСТУ»). Вони є на Інтернет-сайті компанії. І між цими рішеннями - лише 3 робочих дні! "
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Найомний мустафа підтримує аласанію. Це показник. Для нормальних людей.
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Но стоило ли увольнять Аласанию именно сейчас, это вопрос!
Рейтинг просмотров канала меньше 1%, а шум поднялся вселенского масштаба.
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Понад півроку заява перекладалася у НТКУ з місця на місце.
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Можливо варто було поперекладати її ще пару місяців?
Впливу на аудиторію нуль цілих, фіг десятих, а піаритись на скандалі не буде хіба що лінивий.
Ще невідомо хто голосував за таке рішення при таємному голосуванні.
В тій наглядовій раді є представники і опоблоку, і радикальної партії, і Батьківщини, і БПП.
Було би краще проголосувати відкито, тоді стало би зрозуміло з якою метою це звільнення зроблено саме зараз.
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Можливо. Але усі обговорюють ТБ канал і забули про радіоканал, який цілодобово волав про зраду майже з кожної праски.
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Просто за слова, які не підпадають під дію кримінального кодексу, притягувати до відповідальності неможливо....
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Може ще загальнодержавній референдуми будемо проводити з приводу звільнення кожного недолугого чиновника? Дивимося динаміку рейтингів каналу за період його "роботи" і робимо висновки.
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борьба за эксклюзивное право гадить в головы электората

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин
 
 
 
 
 
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