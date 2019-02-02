 Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"

Об этом Сенченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уходящая власть превзошла сама себя – впервые за многие годы в политике передо мной в последнюю минуту захлопнули двери студии. При этом редактор не смогла объяснить причину и пыталась урегулировать очевидно скандальную ситуацию, предлагая в качестве "взятки" за понимание и молчание участие в любом ином формате по моему выбору", - написал он.

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При этом Сенченко уточнил, что собирался рассказать о Стратегии деоккупации и Программе реинтеграции временно оккупированных территорий, соавтором которых он является.

"Наша Программа является полной альтернативой предательской "минской формуле", надиктованной Путиным и активно проталкиваемой Петром Порошенко. Эту Программу мы презентовали в Брюсселе, Гааге, Женеве, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Львове. Все центральные российские каналы, явно получив команду Кремля, вцепились в неё зубами, лгали, извращали и манипулировали. Значит, мы попали в точку!" - отметил политик.

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Сенченко также сообщил, что из эфира "для равновесия" были отозваны уже загримированные Грымчак, Жебривский и Ирина Луценко.

"Страх вынудил власть, создавшую скандальную ситуацию с запретом на участие члена команды Тимошенко в эфире, "для равновесия" срочно отозвать Грымчака, Жебривского и Ирину Луценко, которые уже были загримированы и стояли с нацепленными микрофонами", - написал он.



