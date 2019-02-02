 Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"

Об этом Сенченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня уходящая власть превзошла сама себя – впервые за многие годы в политике передо мной в последнюю минуту захлопнули двери студии. При этом редактор не смогла объяснить причину и пыталась урегулировать очевидно скандальную ситуацию, предлагая в качестве "взятки" за понимание и молчание участие в любом ином формате по моему выбору", - написал он.
При этом Сенченко уточнил, что собирался рассказать о Стратегии деоккупации и Программе реинтеграции временно оккупированных территорий, соавтором которых он является.
"Наша Программа является полной альтернативой предательской "минской формуле", надиктованной Путиным и активно проталкиваемой Петром Порошенко. Эту Программу мы презентовали в Брюсселе, Гааге, Женеве, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Львове. Все центральные российские каналы, явно получив команду Кремля, вцепились в неё зубами, лгали, извращали и манипулировали. Значит, мы попали в точку!" - отметил политик.
Сенченко также сообщил, что из эфира "для равновесия" были отозваны уже загримированные Грымчак, Жебривский и Ирина Луценко.
"Страх вынудил власть, создавшую скандальную ситуацию с запретом на участие члена команды Тимошенко в эфире, "для равновесия" срочно отозвать Грымчака, Жебривского и Ирину Луценко, которые уже были загримированы и стояли с нацепленными микрофонами", - написал он.
2. Викликати до телефону дзвінком телефонного апарата; говорити по телефону. - Дзвонили ви до Русевича? - спитав Петров .. - Двічі дзвонив (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 58); [Надія:] А мій Гордій теж приїхав? [Ромодан:] Скоро буде, дзвонив мені... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 283).
им сорвали программу, где вторая сторона стояла с помытой шеей
Хорошо что пока что мы имеем возможность узнавать о таких позорных сливах. Темники и закрытые списки опять стали в моде .
Сенченко - умный , образованный политик. Очень надеюсь , что он будет в нашем украинском парламенте . Будет среди министров
У министра обязанность быть в теме своего министерства
министр Полторак - мусорская академия
министр Рева - ленинградское военное политическое училище
финансовый гений Гонтырева - киевский Политех
Югик и Продавец труселей - ноу коментс
Сплошные профессионалы! Эгеж?
Окончил Ленинградский механический институт (1983, учился с 1977) по специальности «Производство летательных аппаратов». С 1980 по 1983 гг. работал плотником в составе студенческого строительного отряда на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Затем работал мастером цеха, инженером отдела труда и заработной платы симферопольского завода «Фиолент», где в 1984-1986 гг. был заместителем секретаря, секретарем комитета комсомола.
В 1986-1987 годах 1-й секретарь Киевского райкома комсомола Симферополя. В 1987-1989 годах 1-й секретарь Симферопольского горкома комсомола. В 1989-1990 годах 2-й секретарь Крымского обкома комсомола. Избирался на должность первого секретаря Крымского обкома ВЛКСМ, однако проиграл А. Клименко[2]. В 1990-1993 годах председатель Крымского Комитета по делам молодежи.
И ШО ЖЕ О НЕМ ТАК МАРЧУК ОЗАБОТИЛСЯ?
Может такие , как Сенченко , патриоты в Крыму просто не работали, а пистели ?
.Тоесть , представителей влады тоже не пустили , из чего бздютовец сделал выводы что это сговор влады и канала против него и Тимошки . ? Отпад .. ..
Вау. Не знала.
Как видно, лексикон и стиль рошеноботов, становятся очень близки. Потому, что и те и другие работают на мафию, а то, что эти мафии возглавляются разными главарями, становится непринципиально.
Но вот от зик не ожидала. Был единственным нормальным.
Теперь только 24 можно смотреть
что можно от неё ожидать , только беспредел по отношению к оппозиции
Да нам уже и не привыкать...
Один только опус "Убить Юлю", чего стоит
Когда инфу читать полностью научимся , зрадя ??