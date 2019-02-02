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Все про:Сенченко (231) Тимошенко (24091) телевидение (501)

 Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"

Представителя кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрея Сенченко пригласили для участия в ток-шоу на телеканале ZIK. Когда он прибыл на место, его не пустили в студию.

Об этом Сенченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уходящая власть превзошла сама себя – впервые за многие годы в политике передо мной в последнюю минуту захлопнули двери студии. При этом редактор не смогла объяснить причину и пыталась урегулировать очевидно скандальную ситуацию, предлагая в качестве "взятки" за понимание и молчание участие в любом ином формате по моему выбору", - написал он.

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При этом Сенченко уточнил, что собирался рассказать о Стратегии деоккупации и Программе реинтеграции временно оккупированных территорий, соавтором которых он является.

"Наша Программа является полной альтернативой предательской "минской формуле", надиктованной Путиным и активно проталкиваемой Петром Порошенко. Эту Программу мы презентовали в Брюсселе, Гааге, Женеве, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Львове. Все центральные российские каналы, явно получив команду Кремля, вцепились в неё зубами, лгали, извращали и манипулировали. Значит, мы попали в точку!" - отметил политик.

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Сенченко также сообщил, что из эфира "для равновесия" были отозваны уже загримированные Грымчак, Жебривский и Ирина Луценко.

"Страх вынудил власть, создавшую скандальную ситуацию с запретом на участие члена команды Тимошенко в эфире, "для равновесия" срочно отозвать Грымчака, Жебривского и Ирину Луценко, которые уже были загримированы и стояли с нацепленными микрофонами", - написал он.

Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: Телеканал стал соучастником позора власти 01
Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: Телеканал стал соучастником позора власти 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109599
 
 
 Топ комментарии
 
уходящая? да она вас переживет.
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Сдаётся мне, что власть здесь ни при чём...
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Пети лично пришел и не пустил этих великих политиков в эфир 😂
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Оказывается дыминского, ниже есть комментарии.
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Сдаётся мне, что власть здесь ни при чём...
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А депутаты к власти никак не относятся? Ну хоть бы к законодательной?
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Тупица зик какраз не с Петей. Если он приперся без приглашения то его и не пустят. Но чего не сделаеш ради пиара.
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Технология " не пустили в студию . Вай Вай " - фишка БЮТ . Они ею пользуются
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Если уж именовать Батькивщину названием блока десятилетней давности, то для объективности и БудкуПП тогда надо называть старым именем - партия регионов Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 3466
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Вы зря придераетесь по мелочи . Вопрос в другом - КТО ИЗ ПОЛИТИКОВ ДОЛЖЕН ЗАДАВАТЬ ТОН В ПОЛИТИКЕ - те кто не пустил в Украину на СВОЮ ЗЕМЛЮ ПАРАШУ ( западная Украина) или те , КТО ТАК ДОРУКОВОДИЛСЯ И ДОПИСТЕЛСЯ , что тепрь жта земля у раши?
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Ну тогда можно смело сказать, что самые воинственные и патриотичные народы в СССР были таджики и узбеки. Они не пустили гитлеровских агрессоров на свою землю
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Надо было ему на инвалидной коляске приехать, может пожалели и пустили бы 😂😂😂
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ты соевая лушпайка, хоть прочитай заметку, а потом сри!
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Методы индюковича очень близки пороху.Чем ближе их бездарный финал,тем ближе они им становятся Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 3135.Цель ясна и понятно,убрать всех из информационного поля,кто хоть как то может помешать залезть пете на трон второй раз.
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Очень правильная цель - убрать всю кремлевскую мерзость. Но власть не дает повода этой мерзости визжать о преследовании и потому цепочкой идут провокационные фейковые постановки в духе рашатв.
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А как же демократия,европейские ценности?
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Когда в 2014 году гибли Герои Украины,когда люди голыми руками танки останавливали это у вас было не актуально,теперь когда нужно пете отлезть от корыта,вы уже готовы под этим соусом зачистить все информационное поле под петю.Фиг вам.
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Приезжает Андрей Сенченко на телеканал ZIK, а на входе власть стоит с ведром и шваброю. И не пускает по помытому, позорная.
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Это как в анекдоте: Что случилось? Семь ножевых. А почему? Ходил по помытому. Преступника задержали? Еще нет. А почему? Еще не высохло.
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Пети лично пришел и не пустил этих великих политиков в эфир 😂
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Нет. Просто был звонок с банковой. Этого достаточно
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Вы наверное лично присуствувал при етом.
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http://sum.in.ua/s/dzvonyty
2. Викликати до телефону дзвінком телефонного апарата; говорити по телефону. - Дзвонили ви до Русевича? - спитав Петров .. - Двічі дзвонив (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 58); [Надія:] А мій Гордій теж приїхав? [Ромодан:] Скоро буде, дзвонив мені... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 283).
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Да никогда эти территории не освободить,Крым точно,может только дождаться тотальной гражданской войны в России,что маловероятно,так что эти планы по освобождению фикция,а разговоры про эти планы сотрясание воздуха,говорить нужно про экономику и ликвидацию потрохо-гросевской коррупции.
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С каих пор олигарх Дыминский - владелец канала стал ассоциироваться с властью??!! Или любой запор и понос у бабюли и ее представителей это вина 'власти'!!??
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С тех пор как убил человека и спокойно гуляет на свободе
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провокаторша во всей красе
им сорвали программу, где вторая сторона стояла с помытой шеей
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Это не свобода слова, а ее видимость. В рашке тоже на эфирах создаётся видимость дискуссии .
Хорошо что пока что мы имеем возможность узнавать о таких позорных сливах. Темники и закрытые списки опять стали в моде .
Сенченко - умный , образованный политик. Очень надеюсь , что он будет в нашем украинском парламенте . Будет среди министров
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Вот зачем ему быть министром? Пора уже разделить чиновников- профессионалов и политиков - болтунов.
У министра обязанность быть в теме своего министерства
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министр Климкинд - мацковский физтех
министр Полторак - мусорская академия
министр Рева - ленинградское военное политическое училище
финансовый гений Гонтырева - киевский Политех
Югик и Продавец труселей - ноу коментс
Сплошные профессионалы! Эгеж? Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 7970
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Уважаемый, А ВЫ УВЕРЕНЫ , что Сенченко не работает на ФСБ?
Окончил Ленинградский механический институт (1983, учился с 1977) по специальности «Производство летательных аппаратов». С 1980 по 1983 гг. работал плотником в составе студенческого строительного отряда на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Затем работал мастером цеха, инженером отдела труда и заработной платы симферопольского завода «Фиолент», где в 1984-1986 гг. был заместителем секретаря, секретарем комитета комсомола.

В 1986-1987 годах 1-й секретарь Киевского райкома комсомола Симферополя. В 1987-1989 годах 1-й секретарь Симферопольского горкома комсомола. В 1989-1990 годах 2-й секретарь Крымского обкома комсомола. Избирался на должность первого секретаря Крымского обкома ВЛКСМ, однако проиграл А. Клименко[2]. В 1990-1993 годах председатель Крымского Комитета по делам молодежи.
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премьер АРК по вопросам экономики и проведения экономических реформ в правительстве Анатолия Франчука. Указывали на его поддержку от Евгения Марчука
И ШО ЖЕ О НЕМ ТАК МАРЧУК ОЗАБОТИЛСЯ?
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власть в лице барыги боится оппозицию
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Если Сенченко от Крыма, то пусть раскажет почему Саламатин, Лебедев и Новинский легко попали в нардепы Украины. Лично для меня загадка, чем жто ТАК Крым отличается от Западной Украины , что враги Украины и фсбэшники стабт депутатами, а нормальные западники и бандеровцы - нет.
Может такие , как Сенченко , патриоты в Крыму просто не работали, а пистели ?
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Сенченко также сообщил, что из эфира "для равновесия" были отозваны уже загримированные Грымчак, Жебривский и Ирина Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3109599 Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 8401 .

.Тоесть , представителей влады тоже не пустили , из чего бздютовец сделал выводы что это сговор влады и канала против него и Тимошки . ? Отпад .. Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 6309 ..
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Хозяин канала Дыминский сбил человека, насмерть, теперь прячется за границей, а канал параша отжал.
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Точно, еще он у тебя в подъезде нагадил) Вали все на Пороха!
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От курва, в росії Обама по підїздах "орудует" а Порох в Україні. І де від них простому чоловіку сховатись. Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти" - Цензор.НЕТ 1927
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Ну так кудрявого зомбака, отдавшего жисть за свободу слова, теперь поддерживает другой приспособленец - хозяин ZIKa быстрый олень, он же шумахер Дыминськый. Чему удивляться?
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Не даремно я чотири роки тому, маючи супутникову антену, такі канали як ZIK - видалив із плей-листа. Нині в мене з українських каналів лише - "МЕГА" та "ІНТЕР". І то дивлюся лише "мегу".
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За шторкой слышалось довольное -хрю- хрю((
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На каналі ЗІК тримають свиней прямо у студійних приміщеннях ?
Вау. Не знала.
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У Порошенко неудержимая срачка. Юля порядок наведет в барыжном королевстве.
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Ты хоть все буквы прочитал, или на заголовке остановился?
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*Ни дня без лжи* - по моему на редкость правдивый бигборд был бы от Тимошенко!!
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"Усраина", "какляндия", "скаклы", "либерасты", "дерьмократия" вот типичный набор слов пригожинских троллей на, например, "Эхе Москвы".
Как видно, лексикон и стиль рошеноботов, становятся очень близки. Потому, что и те и другие работают на мафию, а то, что эти мафии возглавляются разными главарями, становится непринципиально.
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"рошеноботы", "порохоботы", "офшоры", "барыги", "липецк" вот типичный набор пригожинских троллей на цензоре. От них, также, не отстаёт и интернет гвардия Коломойского, призванная вернуть "короля" на привычное для него место
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"рошеноботы", "порохоботы", "офшоры", "барыги", "липецк" вот типичный набор пригожинских троллей на цензоре. От них, также, не отстаёт и интернет гвардия Коломойского, призванная вернуть "короля" на привычное для него место
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Канал Прямый совсем с катушек съехал. Согласна .
Но вот от зик не ожидала. Был единственным нормальным.
Теперь только 24 можно смотреть
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Депутаты БПП покинули студию из-за журналиста Дубинского, который схмы расследует...
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http://bbcccnn.org/posmotrite-kak-bppshniki-pozorno-bezhali-iz-studii-ispugavshis-zhurnalista-dubinskogo-i-ego-rassledovanij-video/
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ну загримированная Луценчиха что-то не обиделась... видать хорошо... на халяву... загримировали... как конфетка вернулась домой ... а может и не домой (что ж красоте пропадать...может в караоке сгоняла...ну... со своим студийным микрофоном )
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власти идут по стопам рассеи
что можно от неё ожидать , только беспредел по отношению к оппозиции
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Очередной провокационный вброс от "ВОНОЙ".
Да нам уже и не привыкать...
Один только опус "Убить Юлю", чего стоит
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Любі мої, ну це просто свавілля та зубожіння якесь! 😂😂😂😂😇😇😇
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Ета "сллааадкая" свабода Слова по-шаКАЛадному...
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Петя сам себя топит таким поведением с опонентами, у которых рейтинг также желает лучшего.
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ПЕТИНЫХ ЛЮДЕЙ ТОЖЕ НЕ ПУСТИЛИ В ЭФИР . Представника Тимошенко Сенченка запросили на ефір ZIK, але не пустили в студію: "Телеканал став співучасником ганьби влади" - Цензор.НЕТ 6864 .!!!

Когда инфу читать полностью научимся , зрадя ??
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пля сколько лахтинской петyшни нагнали... седня видимо много плохих новостей будет... правда хрюкают не синхронно...
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сенченко не набивай собі ціну, якби вони хотіли тебе замочити в ефірі, вони б луценчиху не гримували...
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Ничего,ничего,очень скоро Юля всем,всё припомнит. Представника Тимошенко Сенченка запросили на ефір ZIK, але не пустили в студію: "Телеканал став співучасником ганьби влади" - Цензор.НЕТ 3641 Представника Тимошенко Сенченка запросили на ефір ZIK, але не пустили в студію: "Телеканал став співучасником ганьби влади" - Цензор.НЕТ 398
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"
 
 
 
 
 
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