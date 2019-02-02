 Противник за сутки 5 раз нарушил перемирие: потерь нет, уничтожены два оккупанта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вильный; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.
По данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Сподіваюся, що дві 300-ті тушки теж подохнуть у муках !
у рашистів проблема: як тепер співати й слухати культову для них пісню "День победы ПОРОХОМ пропах..."
берегите себя!
от души.. насыпайте паскудникам...так... чтоб присыпало их клочья.. донбасской земелькой
Героям Слава!!!