 Противник за сутки 5 раз нарушил перемирие: потерь нет, уничтожены два оккупанта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Читайте также: Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ"

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вильный; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.

Читайте также: Мирный план Сайдика по Донбассу является предложением частного лица, а не официальным документом ОБСЕ или ООН, - глава МинВОТ Черныш

В течение текущих суток враг огонь не открывал.