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 Противник за сутки 5 раз нарушил перемирие: потерь нет, уничтожены два оккупанта

1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вильный; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения ОС подавляли вражеский огонь с помощью дежурных огневых средств.

По данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов были уничтожены, двое получили ранения.

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В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Противник за сутки 5 раз нарушил перемирие: потерь нет, уничтожены два оккупанта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109597
 
   
 Топ комментарии
 
Смерть расіянським окупантам!!!! Нищить їх, ціх рогатих, щоб земля Українська палала в них під копитами!!!!
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Бережіть себе, рідненькі наші !

Сподіваюся, що дві 300-ті тушки теж подохнуть у муках !
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Смерть расіянським окупантам!!!! Нищить їх, ціх рогатих, щоб земля Українська палала в них під копитами!!!!
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Бережіть себе, рідненькі наші !

Сподіваюся, що дві 300-ті тушки теж подохнуть у муках !
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Хорошие новости. Но не радует что рашики стреляют.
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І не тільки вони. Сепарасти не відстають.
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Волочу свіженьке, з фб.
Противник за добу 5 разів порушив перемир'я: втрат немає, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 4026Противник за добу 5 разів порушив перемир'я: втрат немає, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 4026у рашистів проблема: як тепер співати й слухати культову для них пісню "День победы ПОРОХОМ пропах..."
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Оце справжній жовто-блакитний прапор.
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Новости про убитых кацвпов - хорошие новости.
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спасибо, что живые!
берегите себя!
от души.. насыпайте паскудникам...так... чтоб присыпало их клочья.. донбасской земелькой
Героям Слава!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивник за сутки 5 раз нарушил перемирие: потерь нет, уничтожены два оккупанта
 
 
 
 
 
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