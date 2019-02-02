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 Есть опасения, что пленного украинского моряка Эйдера в московском СИЗО заразили гепатитом, - адвокат Полозов

Адвокат Николай Полозов заявляет, что самого молодого удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдер могли заразить гепатитом уже в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полозов отметил: "Есть серьёзные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное".

Также он разместил скрин своей коллеги Александры Марковой.

Есть опасения, что пленного украинского моряка Эйдера в московском СИЗО заразили гепатитом, - адвокат Полозов 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3109596
 
 
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один забор крови - и гепатит есть ( если нужно )
опасно другое
малого могут зашугать спидом, тем же методом
и это опасно
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Нелюди.
Чи хтось сподівався, що вони хлопців лікуватимуть нормально ?
Вони тільки вбивати вміють. І тортури удосконалюють.
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Для чого Полозову робити заяви про те, що він точно не знає? Спочатку треба перевіряти, а потім говорити. Помилки у цій справі багато коштують, бо це може бути провокація росіян.
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"Для чого Полозову робити заяви про те, що він точно не знає?"

Вероятно, симптомы заболевания Эйдера вызывают подозрения на гепатит Б.
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Слава Томосу что не новичком его заразили, а то Савченко приехала и начала охоту на наших хобитов в раде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть опасения, что пленного украинского моряка Эйдера в московском СИЗО заразили гепатитом, - адвокат Полозов
 
 
 
 
 
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