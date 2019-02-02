 ГПУ имеет неопровержимые доказательства вины Савченко в подготовке теракта, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканал "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Есть факты доказанные. Я знаю точно командиров частей, всех офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые загружали это оружие в ее и Рубана бус. Я знаю офицеров Российской Федерации, которые давали команду это делать. Я знаю боевиков, офицеров "погранки", которые пропускали этот был, чтобы взрывать нашу столицу ", - рассказал Луценко.

Он отметил, что точку в этом деле должен поставить суд.

"Да, мы все боролись за Надежду, но Надежда оказалась не нашей. И мы это будем доказывать в суде. Конечно, не я определяю, кто виноват, а суд. Но я считаю, что доказательства неопровержимы. Так бывает. Это трудно, но так бывает. Еще раз говорю, самое страшное - действовать прокурорскими методами в отношении тех людей, которые тебе знакомы или близки. Это тяжело. Но скажите: какая у нас альтернатива? Сказать, что это просто баловство? Тогда скажите, почему мы должны задерживать человека, который нападает на прохожего, продает наркотики? Закон - один для всех. И даже для Героев Украины", - пояснил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Савченко и Рубана рассмотрит суд в Славянске

Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.