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 ГПУ имеет неопровержимые доказательства вины Савченко в подготовке теракта, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины неопровержимые доказательства участия народного депутата Надежды Савченко в подготовке теракта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканал "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Есть факты доказанные. Я знаю точно командиров частей, всех офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые загружали это оружие в ее и Рубана бус. Я знаю офицеров Российской Федерации, которые давали команду это делать. Я знаю боевиков, офицеров "погранки", которые пропускали этот был, чтобы взрывать нашу столицу ", - рассказал Луценко.

Он отметил, что точку в этом деле должен поставить суд.

"Да, мы все боролись за Надежду, но Надежда оказалась не нашей. И мы это будем доказывать в суде. Конечно, не я определяю, кто виноват, а суд. Но я считаю, что доказательства неопровержимы. Так бывает. Это трудно, но так бывает. Еще раз говорю, самое страшное - действовать прокурорскими методами в отношении тех людей, которые тебе знакомы или близки. Это тяжело. Но скажите: какая у нас альтернатива? Сказать, что это просто баловство? Тогда скажите, почему мы должны задерживать человека, который нападает на прохожего, продает наркотики? Закон - один для всех. И даже для Героев Украины", - пояснил генпрокурор.

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Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3109595
 
   
 Топ комментарии
 
Ага , такие же "неопровержимые " как на брильянтовых прокурворов...
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"Есть факты доказанные. Я знаю точно командиров частей, всех офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые загружали это оружие в ее и Рубана бус. Я знаю офицеров Российской Федерации, которые давали команду это делать. Я знаю боевиков, офицеров "погранки", которые пропускали этот был, чтобы взрывать нашу столицу ", - рассказал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3109595
Откуда Юга их всех знает? Взорвать столицу! Краков-2, прямо.
Луценко сценарист и режиссёр был бы неплох. Плёнки нашли?
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Еще раз говорю, самое страшное - действовать прокурорскими методами в отношении тех людей, которые тебе знакомы или близки. Это тяжело. Источник: https://censor.net.ua/n3109595

Вот поэтому генпрокурор не должен быть кумом президента, в идеале - вообще апполитичен, ни от кого не зависимым.
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Ага , такие же "неопровержимые " как на брильянтовых прокурворов...
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а было время всю Украину засрали листовками , плакатами со спасением этой Надьки "пулеметчицы" …...
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Так это до того как её в Мордоре новичком траванули и заставили служить властелину Пукина!
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"Есть факты доказанные. Я знаю точно командиров частей, всех офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые загружали это оружие в ее и Рубана бус. Я знаю офицеров Российской Федерации, которые давали команду это делать. Я знаю боевиков, офицеров "погранки", которые пропускали этот был, чтобы взрывать нашу столицу ", - рассказал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3109595
Откуда Юга их всех знает? Взорвать столицу! Краков-2, прямо.
Луценко сценарист и режиссёр был бы неплох. Плёнки нашли?
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З такими знаннями і до цих пір на волі? СБУ, перевіряйте зв'язки Генерального Прокурора! Втіче ж, як Пшонка.
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Еще раз говорю, самое страшное - действовать прокурорскими методами в отношении тех людей, которые тебе знакомы или близки. Это тяжело. Источник: https://censor.net.ua/n3109595

Вот поэтому генпрокурор не должен быть кумом президента, в идеале - вообще апполитичен, ни от кого не зависимым.
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Звичайно, що суд поставить крапку на цій кримінальній справі, бо всі докази повинні бути ретельно розглянуті. Чи була це спроба тероризму, бо у визначені цього терміну дуже багато спекуляцій? Я вважаю, що дії Савченко можна також кваліфікувати як диверсійну операцію російських спецслужб проти України. Тоді буде відповідний вирок і Савченко стане не терористкою, а зрадницею.
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Каждый год напоминаю:
Титушек, которые участвовали в беспорядках 9 мая в Днепре, финансировали и организовывали народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.
Об этом в Верховной Раде заявил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, информацию об организации нападения на участников АТО в Днепре 9 мая правоохранители получили от задержанных нападавших, которые согласились сотрудничать со следствием.
"Теперь мы точно знаем, кто организовывал и инструктировал титушек. Господин руководитель "Оппозационного блока", у меня плохие новости: они все инструктировались, организовывались и финансировались в вашем штабе на Днепропетровщине господином Вилкулом и Колесником лично", - заявил Луценко. Юра,когда ХОТЬ РАЗ ответишь за слова?!
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Нагадайте генітальному прокурору хто Гадю мав перевірити вздовж, поперек і клітинку після повернення в Україну, хто там їй зірку Героя давав?!
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Савченко треба повернути у Батьківщину! Чому Юля мовчить і не захищає свою протеже😣
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Та то таке... Треба було щоб зільнили, бо всі вили та стогнали про це, то ЮВТ і ризикнула, ще й рейтинг гадала, що підніме але не сталося, як гадалося...
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эту ненормальную сразу в расход нужно было
да притворилась змея
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На Розенблата тоже были неопровержимые улики, а он нынче свободен, спокоен и на всяких ток-шоу выступает... А сколько таких розенблатов (с неопроверживыми доказательствами вины) нынче на свободе ?
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Розенблат просто отстегнул на откуп соевому воришке некую сумму, и свободен, а с Гади просто нечего взять. Да и нужно ж показать дебилам-порохососам, что прокуратара хоть какие-то дела способна расследовать, пусть и самые фантастические - эти схавают все.
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Пока нет признания Савченко,твои докази не докази,а просто документы на столе,рядом с остальными , не опровержимыми документами по Розенблату и прочих ГПУ имеет неопровержимые доказательства вины Савченко в подготовке теракта, - Луценко - Цензор.НЕТ 6308
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Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал! (Конфуций)


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Про Савченко краще сказати, що її підняла Юля і тим самим Юля допомагала диверсії російських спецслужб
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Одних вже засмутили, коли заарештували рубана і савченко. Інших засмутять, коли в суді все накриється рудою щіткою...
Застав дурнів Богу молитися, то вони й лоба розіб'ють.
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Посадить всех кого Надежда хотела взорвать
Надежду освободить
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Походу алкаш-прокурор лично знаком с офигенным количеством кацапских офицеров, которые организовывали этот "теракт". Вполне возможно, что именно они подкинули Югику те неопревержимые улики, с которыми он собрался идти в суд. Если, конечно, все это он не увидел в алкогольном бреду после просмотра какого-то голливудского боевика.
Вкратце напомню сюжет - Савченко, среди белого дня, с баржи, плывущей по Днепру, из миномета обстреливает здание Верховной Рады. После получасового обстрела обрушивается купол здания на ничего не подозревающих депутатов. После этого, причалив к берегу, Савченко бродит по обломкам здания, расстреливая из пистолета оставшихся в живых.
Скажу откровенно - в Югике однозначно умер великий сценарист.
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Савченко долгоиграющая консерва ФСБ. они ее вели еще с начала Майдана. и в плен они ее привели, создали симулякр Ж.д,Арк. что бы потом внедрить в высшие эшелоны власти. одно в этом деле не стыкуется, - как она, опытная разведчица и он как опытный контр - разведчик не смогли просчитать поведение и действия СБУ? как дети, право дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ имеет неопровержимые доказательства вины Савченко в подготовке теракта, - Луценко
 
 
 
 
 
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