 Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – заявил Волкер.
Также читайте: США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер
Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.
"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – заявил он.
Кроме того, по утверждению самого К.Волкера рассматривается возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.
"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – подчеркнул он.
"Вашингтон почне переговорний процес з Україною в москві."
Добре, що тримаєте це питання відкритим, що не забалакали ...