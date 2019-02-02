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 Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, сообщило посольство Украины в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – заявил Волкер. 

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Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – заявил он.

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Кроме того, по утверждению самого К.Волкера рассматривается возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – подчеркнул он.

Также читайте: Мы поддерживаем введение миссии международных наблюдателей в Азовское море, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3109593
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто США перейшли від порожніх слів до дій. Це дійсно нова сторінка американської дипломатії.
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Остання кома зайва. ІМХО.
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Сурйозна заява, але ***** це лише роззадорить стояти на своєму, бо воно вєлікоє, ***.
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идеальное решение - эмбарго на нефть и газ. но для этого желательно еще заручиться поддержкой Китая. а то может вместо одной, сравнительно небольшой проблемы, возникнуть другая, горааааздо большая, "приросшая" Сибирью до Урала и с населением более миллиарда человек.
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Тобто США перейшли від порожніх слів до дій. Це дійсно нова сторінка американської дипломатії.
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сперва эти &$&%&%$& и дверные ручки поскручивают! шо, вы их не знаете?!
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Краще було б
"Вашингтон почне переговорний процес з Україною в москві."
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Пусть лучше вернут Крым. Вот тогда можно начать переговоры.
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Курте, ви серйозні і вразливі точки для них знайдіть, щоб не смикалися ...
Добре, що тримаєте це питання відкритим, що не забалакали ...
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Эти "вразливi краплi" для раши и искать не надо - их деньги, семьи, бизнес, дети , короче все, что они держат в Америках-Европах.
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Запретить кацапским кораблям заходить в порты США и союзников по НАТО. Вот это был бы адекватный ответ.
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Так Росія і жителів Криму захопила - і ніяких переговорів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой, - Волкер
 
 
 
 
 
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