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 Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ"

Боевики "ДНР" заявляют, что задержали троих мужчин, причастных к совершению серии "террористических актов и диверсий".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте так называемого "министерства обороны "ДНР".

Российские наемники заявляют, что имена задержанных Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, и они якобы "были завербованы сотрудниками СБУ".

Утверждается, что у одного из задержанных провели обыски и "изъяли более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".

Оккупанты заявили, что открыли на задержанных несколько уголовных дел "за которые законодательством предусмотрена высшая мера наказания".

Официальных комментариев от СБУ или других силовых структур Украины по сообщению террористов пока не поступало.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109592
 
 
 Топ комментарии
 
.____________________ВНИМАНИЕ_____________________.
*
В последние время в паРашу и "ордло" повально наводнили укроповские шпионы.
Они тайно массово проникают к нам, с преступной целью терактов , диверсий ....
ФСБ лапотной педерации паРаши и МГБ- ДЛНР (новроссия) призывают всех граждан, быть
очень бдительными, и сообщать о всех подозрительных не внушающих доверия личностях.
*..

___ПАМЯТКА! КАК РАСПОЗНАТЬ УКРАИНСКОГО ШПИОНА !___
*
Никогда не носит ватник, косоворотку, кацапские лапти, портянки и портки.
Всегда чист и гладко выбрит, с вкусом изысканно одет и опрятен.
Подчёркнуто корректно - вежлив, приветлив и совершено не материться.
Манера речи интеллигентная, деликатная, светская и грамотная.
Всегда трезв,и отказывается от предложения шибко выпить - нажраться.
Не вступает и постоянно избегает хаотичных интимных половых связей.
Пользуется туалетом, совершенно не срёт и не ссыт в общественных местах.
Носит большие тёмные очки и имеет с собой дорогие смартфон, фотоаппарат.
Если вы ведите такого неестественного вЯликоросса соответствующего
всем этим указанным признакам требуем немедленно сообщить по телефону!
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Юрий Иванов террорист Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ" - Цензор.НЕТ 7505Станислав Суровцев террорист,а Керченский террорист Росляков прямо бандеровец.... Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ" - Цензор.НЕТ 7505
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Якщо ви їх не бачите, це не означає, що їх немає. Дай бог Вам не давати приводу для зацікавленості Вами з їхнього боку.
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Совет форумчанПравила форума
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А СБУ за Україну и проти?
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А что на это ответят СБУ? Сколько они задержали террористов?
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Назвіть хоч одне гідне уваги діяння СБУ. Те, що СБУ є - то всім відомо - а от яка від того користь - ні.
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Якщо ви їх не бачите, це не означає, що їх немає. Дай бог Вам не давати приводу для зацікавленості Вами з їхнього боку.
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Юрий Иванов террорист Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ" - Цензор.НЕТ 7505Станислав Суровцев террорист,а Керченский террорист Росляков прямо бандеровец.... Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ" - Цензор.НЕТ 7505
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Та да, фамилии этих троих и керченского каждый третий в Украине носит
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***** сколько же баранов служат Хмырю Плешивому Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ" - Цензор.НЕТ 7995
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Тобто ордловські терористи затримали трьох, але ніяких доказів причетності до СБУ цих людей не надають. Тому про це поки не варто писати.
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.____________________ВНИМАНИЕ_____________________.
*
В последние время в паРашу и "ордло" повально наводнили укроповские шпионы.
Они тайно массово проникают к нам, с преступной целью терактов , диверсий ....
ФСБ лапотной ********* паРаши и МГБ- ДЛНР (новроссия) призывают всех граждан, быть
очень бдительными, и сообщать о всех подозрительных не внушающих доверия личностях.
*..

___ПАМЯТКА! КАК РАСПОЗНАТЬ УКРАИНСКОГО ШПИОНА !___
*
Никогда не носит ватник, косоворотку, кацапские лапти, портянки и портки.
Всегда чист и гладко выбрит, с вкусом изысканно одет и опрятен.
Подчёркнуто корректно - вежлив, приветлив и совершено не материться.
Манера речи интеллигентная, деликатная, светская и грамотная.
Всегда трезв,и отказывается от предложения шибко выпить - нажраться.
Не вступает и постоянно избегает хаотичных интимных половых связей.
Пользуется туалетом, совершенно не срёт и не ссыт в общественных местах.
Носит большие тёмные очки и имеет с собой дорогие смартфон, фотоаппарат.
Если вы ведите такого неестественного вЯликоросса соответствующего
всем этим указанным признакам требуем немедленно сообщить по телефону!
 показать весь комментарий
 
 
сразу вспомнились советские фильмы про шпионов 50-60 гг там все американские шпионы были в темных очках и носили клетчатые пиджаки
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Всё начиналось тихо и мирно,дом на улице Гурьянова и на Каширке тоже взорвал правый сектор и бандеровцы.Бедная РАБссия,оскудела ты на таланты
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Рюцкий мир пришел в наш дом,
Градом,Хлебом солью" накормил
А потом сказал, мышибраття
Отдавай наш Крым Донбасс
И не называйте меня после п....с,
Я брат ваш,я рюсский СкреПОНОС
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Гниды позорные,гореть вам Мавзолейным в АДу
АМИНЬ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ"
 
 
 
 
 
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