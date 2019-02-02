 Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте так называемого "министерства обороны "ДНР".
Российские наемники заявляют, что имена задержанных Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, и они якобы "были завербованы сотрудниками СБУ".
Утверждается, что у одного из задержанных провели обыски и "изъяли более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".
Оккупанты заявили, что открыли на задержанных несколько уголовных дел "за которые законодательством предусмотрена высшая мера наказания".
Официальных комментариев от СБУ или других силовых структур Украины по сообщению террористов пока не поступало.
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В последние время в паРашу и "ордло" повально наводнили укроповские шпионы.
Они тайно массово проникают к нам, с преступной целью терактов , диверсий ....
ФСБ лапотной ********* паРаши и МГБ- ДЛНР (новроссия) призывают всех граждан, быть
очень бдительными, и сообщать о всех подозрительных не внушающих доверия личностях.
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___ПАМЯТКА! КАК РАСПОЗНАТЬ УКРАИНСКОГО ШПИОНА !___
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Никогда не носит ватник, косоворотку, кацапские лапти, портянки и портки.
Всегда чист и гладко выбрит, с вкусом изысканно одет и опрятен.
Подчёркнуто корректно - вежлив, приветлив и совершено не материться.
Манера речи интеллигентная, деликатная, светская и грамотная.
Всегда трезв,и отказывается от предложения шибко выпить - нажраться.
Не вступает и постоянно избегает хаотичных интимных половых связей.
Пользуется туалетом, совершенно не срёт и не ссыт в общественных местах.
Носит большие тёмные очки и имеет с собой дорогие смартфон, фотоаппарат.
Если вы ведите такого неестественного вЯликоросса соответствующего
всем этим указанным признакам требуем немедленно сообщить по телефону!
Градом,Хлебом солью" накормил
А потом сказал, мышибраття
Отдавай наш Крым Донбасс
И не называйте меня после п....с,
Я брат ваш,я рюсский СкреПОНОС
АМИНЬ!