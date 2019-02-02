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 Политика Украины
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Все про:Россия (71869) ЦИК (2830) Москалькова (122)

 Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН

Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой "защитить избирательные права граждан Украины, проживающих на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского омбудсмена.

В заявлении Москальковой говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России, и из-за этого живущие в России украинцы, по ее словам, не смогут проголосовать.

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"Нарушены права миллионов украинских граждан... Уверена, что решение ЦИК Украины, которая разорвала контакты с ЦИК России, имеет безусловный политический контекст", - считает Москалькова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3109591
 
 
 Топ комментарии
 
накуй пусть идет.
падаль кацапо-фашисткая еще вакает что-то.
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Стукачество - это любимая русская забава. Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН - Цензор.НЕТ 4135
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накуй пусть идет.
падаль кацапо-фашисткая еще вакает что-то.
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Пусть пишет и не забудет отослать копию в "Спортлото". В ООН максимум, выразят "встревоженность", а дальше дело не пойдет.
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Пусть пишут кацапы в лигу сексуальных реформ 😂😂😂
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- Дарагая передача,
Ва субботу, чуть не плача,
Фся канадчикова дача....
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Прогнала эта Москалькова: надо было у попа Гундяева список адресов взять - тот на счет Томоса для Украинской Православной Церкви в Украине кому только ни писал - Императору Японии, Британской королеве, главному раввину, пророку Мохаммеду и Далай-Ламе.....
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В ООН написала? Ну, это несерьёзно. Пусть Хуссейну или Каддафи письмо напишет. А Путин передаст.
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То что пУтин "передаст" можно давно не сомневаться))
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Він не тільки передаст, він ще й х@йло...
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Москалькова не омбудсмен, а підробка. На росії не можуть існувати омбудсмени, бо там взагалі нема людей, окрім наших моряків. Поясніть Москальковій, що розмови про вибори можна почати лише після звільнення усіх українських бранців.
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Анекдот пригадався:
У Чехії створили Міністерство Морського Транспорту, на що їм з Москви написали лист:"У Вас же немає виходу до моря та морського транспорту!!!".
Відповідь чехів була:"Ну у Вас же є Міністерство Культури"
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Пусть моряков отпустят . Кацапы точно в своем глазу бревна не видят
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Якщо на росії неможливо забезпечити вільне голосування, то Москалькову ніхто не буде слухати.
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Главное, чтобы Ельченко не подвел . А то слишком номенклатурный
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Тот кто живёт за паребриком , тот уже не украинец . . Знаю по собственному , горькому опыту . И наперёд знаю за кого он будет голосовать . Поэтому москАлэва так и бесится . !
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Виклад доповiдi "Україна: найбiльша проблема Європи"
виголошеної Ланселотом Лоутоном у Близько- i Середньо­схiдному Товариствi 1 лютого [1939 р.], з ласкавої згоди сера Франка i ледi Нювнес, за адресою Принцес Гейт, 55 [Лондон]. Головував мiстер Трейсi Фiллiпс, кавалер Вiйськового Хреста.
Вiд вирiшення української проблеми буде залежати доля Європи.
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"танька свернула вчетверо исписанный лист и вложила его в конверт, купленный накануне за зарплату... подумав немного, она умокнула перо и написала адрес:на оон, дедушке.потом почесалася, подумала и прибавила: "мишелю бачелету" "
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ЧеКиздоны РАБссии при Джугашвили приняли 6 миллионов доносов.Официальная статистика тех пламенных лет при грузинском фюрере в кремле.Ничего не изменилось,увы
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Впервые в жизни согласен с этой курвой Москальковой - чистая политика! - верните Крым, нахрен с Донбасса, заплатите контрибуцию за все, что натворили в Украине- и тогда будем говорить про наших избирателей в вашей раше.
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К великому сожалению тысячи убитых и загубленных жизней рашисты никогда не вернут ! Как же их простят сироты родители погибших Героев ? 20 % нормальных,а остальное кровожадное тупое быдло
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Москалькова- боженька не ошибся, погоняло соответствует содержимому.
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а когда крым присваивали в ООН не обращались? а оружие и вояк на донбасс посылать у ООН разрешения не спрашивали?
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КацаПсины откроют украинскую библиотеку в Москве,возвратят все украденные оттуда книги и мы опять братья навек... Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН - Цензор.НЕТ 4125по версии Богдана Хмельницкого,а директор той библиотеки Наталья Шарина по моему сидит в тюрьме.
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В 1907 роцi генерал Залесський, го­лова казанської фiлiї "Союзу росiйського народу", що дiстав зневажливу назву "Чорна сотня" писав:

"Вже тисячу лiт росiйський народ збирає безлiч земель, заселених рiзними народностями. Бiльшiсть iз них залишаються ворожими, в глибинi свого серця мрiють про вiдродження незалежностi й часом справдi бунтуються. Якщо б якась зла доля спiткала Росiю, цi чужi народи повстануть i прагнутимуть повалити трон i Росiйську державу".
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/04/7/34771/
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Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни,
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!

(В.Высоцкий)
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Озабочена правами украинцев в кацапстане? Пусть откроют хотя бы ОДНУ украинскую школу. Подонки парнокопытные....
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Про яку школу може йти мова, коли вони українську бібліотеку в Москві закрили, а директора її, громадянку Російської Ф(п)едерації, посадили за грати...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН
 
 
 
 
 
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