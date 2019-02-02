 Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского омбудсмена.
В заявлении Москальковой говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России, и из-за этого живущие в России украинцы, по ее словам, не смогут проголосовать.
Читайте также - Главная причина закрытия избирательных участков в России - безопасность, - Климкин
"Нарушены права миллионов украинских граждан... Уверена, что решение ЦИК Украины, которая разорвала контакты с ЦИК России, имеет безусловный политический контекст", - считает Москалькова.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.
падаль кацапо-фашисткая еще вакает что-то.
Ва субботу, чуть не плача,
Фся канадчикова дача....
У Чехії створили Міністерство Морського Транспорту, на що їм з Москви написали лист:"У Вас же немає виходу до моря та морського транспорту!!!".
Відповідь чехів була:"Ну у Вас же є Міністерство Культури"
виголошеної Ланселотом Лоутоном у Близько- i Середньосхiдному Товариствi 1 лютого [1939 р.], з ласкавої згоди сера Франка i ледi Нювнес, за адресою Принцес Гейт, 55 [Лондон]. Головував мiстер Трейсi Фiллiпс, кавалер Вiйськового Хреста.
Вiд вирiшення української проблеми буде залежати доля Європи.
"Вже тисячу лiт росiйський народ збирає безлiч земель, заселених рiзними народностями. Бiльшiсть iз них залишаються ворожими, в глибинi свого серця мрiють про вiдродження незалежностi й часом справдi бунтуються. Якщо б якась зла доля спiткала Росiю, цi чужi народи повстануть i прагнутимуть повалити трон i Росiйську державу".
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/04/7/34771/
Сети есть у нас и бредни,
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
(В.Высоцкий)