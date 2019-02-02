 Спасатели на Волыни сняли с дрейфующей по реке льдины тело первоклассника, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище люди обнаружили тело ребенка. Спасатели в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли тело со льдины.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище, Роман Т.

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Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.