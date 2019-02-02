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 Спасатели на Волыни сняли с дрейфующей по реке льдины тело первоклассника, - ГСЧС. ФОТО

В Волынской области на дрейфующей по реке льдине обнаружено тело ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели на Волыни сняли с дрейфующей по реке льдины тело первоклассника, - ГСЧС 01

1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище люди обнаружили тело ребенка. Спасатели в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли тело со льдины.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище, Роман Т.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесчине спасатели сняли с дрейфующей в Днестровском лимане льдины четырех детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.

Источник: https://censor.net.ua/n3109590
 
 
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Соболезнование родным .

Возвращаюсь к вопросу законодательства . В Австрии существует уголовный закон , запрещающий детям до 10 лет назодится без взрослых на улице и дома . Не пора ли депутатам тоже занятся подрастающим поколением,?
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Родителям заняться своими детьми...не то, что "не помешало бы"
Да, прибила бы ту мамашку
Да, моему детенышу завтра 32
Но..люблю, переживаю, боюсь... и постоянно выношу ей мозг на тему ДУМАЙ И БЕРЕГИ СЕБЯ
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Когда я был совсем маленькии, страшно любил ходить по лужам. Родители и ругали, и дома держали, и что только не делали -все впустую. Затем с Минска в гости приехала бабушка, посмотрела на это дело, пошла и купила мне резиновые сапоги и теплые носки. Одела-обула, подвела к оуже и показала, где, как и сколько можно ходить. И все! Походил немного, как было указано и желание аропало само. Переключился на деыочек, тягать за косички. Как-то вот так.ребенку своему я,кстати, тоже практически ичего не запрещал. И ничего, выросла без проишествий.
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1-й класс! Пацанва, пацанва что ж вы творите... ?
Земля пухом ребеночку.
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Горе, что тут сказать. Жизнь очень несправедлива и жестока
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели на Волыни сняли с дрейфующей по реке льдины тело первоклассника, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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