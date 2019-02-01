 Лавина сошла на дорогу в Закарпатье - трасса "Львов-Ужгород" перекрыта, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Лавина сошла на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи села Деловое.

В результате была перекрыта половина проезжей части.

Для расчистки дороги направлена спецтехника.

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