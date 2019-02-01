 Лавина сошла на дорогу в Закарпатье - трасса "Львов-Ужгород" перекрыта, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Лавина сошла на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи села Деловое.
В результате была перекрыта половина проезжей части.
Для расчистки дороги направлена спецтехника.
Это главная дорога в Карпатах . Через Нижние Ворота. Трасса чистая.
Дорога , где сошел снег -это второстепенная дорога - большой крюк через горы.
Всерьез подумываю над тем, чтобы вообще уйти с Цензора до выборов. Если бы сейчас начался сезон, вообще бы сюда не заходил. А так как нахожусь в вынужденном отпуске - приходится. Ну вроде как потеплело, глядишь и вырвусь отсюда. Сейчас даже спорить смысла ни с кем нет. Понимаешь: ты - один, я - один. А у них за 1000$ человек ведет двадцать аккаунтов во всех возможных соцсетях. И таких людей сотни. Они деньги зарабатывают, а мы свободное время тратим.
Сегодня вместо того, чтобы отписываться на Цензоре, решил заняться "самообразованием": почитал программу Юли (не полностью - там вода и манипуляции, чего и следовало ожидать, - а текста много, страниц так 400) , заглянул в декларации и посмотрел на фирмы политиков (ограничился Юлей, так как ее агрессивные поклонники преобладали) - я офигел. Я даже не знаю, за кого они лохторат принимают. Это не рабы (лохторат) - это хуже. Юля должна сидеть с конфискацией (но доказать это нереально). Если интересно кому какие фирмы принадлежат, то ресурс https://pep.org.ua/uk/ Вам в помощь - информацию из него даже оспаривать не пытаются (потому что эта информция неопровержима). Свои мысли излагал в теме https://censor.net.ua/news/3109418/s_agrarnogo_kompleksa_my_poluchaem_18_mlrd_evro_a_mojem_imet_180_mlrd_timoshenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Меня еще один момент убил. Я на поиск и чтение потратил максимом полчаса, т.е. вся информация лежит на поверхности. И я никогда не поверю, что кто-то не мог это раскопать. Нас реально за придурков держат...