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Все про:Закарпатье (1521) лавина (85)

 Лавина сошла на дорогу в Закарпатье - трасса "Львов-Ужгород" перекрыта, - "Укравтодор"

В Закарпатской области на дорогу сошла снежная лавина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Лавина сошла на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи села Деловое.

В результате была перекрыта половина проезжей части.

Для расчистки дороги направлена спецтехника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб

Источник: https://censor.net.ua/n3109589
 
 
 Топ комментарии
 
Любі маі! Після маго абрання презідєнтам абіцяю припинить сходження лавін!
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Сьогодні слухав Кошулинського який розповідав про свою програму на 5 каналі. Говорив толково, переконливо і впевнено. Але на жаль він не прохідний.
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Як мінімум у два рази після того, як захопить владу😏
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вот те на.... а там сегодня мои дети на авто ехали на экскурсию..туда и обратно со Славского в Мукачево и обратно... ну Слава Богу их сие не затронуло.. а снегу то там.... мама не горюй...
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Не волнуйтесь - это не та трасса. Ваши дети ехали ( сто процентов) по международной трассе Киев- Львов- Чоп( Ужгород) .
Это главная дорога в Карпатах . Через Нижние Ворота. Трасса чистая.
Дорога , где сошел снег -это второстепенная дорога - большой крюк через горы.
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Любі маі! Після маго абрання презідєнтам абіцяю припинить сходження лавін!
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Як мінімум у два рази після того, як захопить владу😏
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Сьогодні слухав Кошулинського який розповідав про свою програму на 5 каналі. Говорив толково, переконливо і впевнено. Але на жаль він не прохідний.
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Не прохідний, бо хтось дивиться на рейтинги і хоче голосувати за тих, хто тягне до росії. Не треба обирати тупий популізм, який подібний сиру в мишоловці.
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Я вже казав що основний сегмент виборців це пенси, а вони про нього і не чули, бо дивляться лише Інтер.
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А 1+1 Лавина зійшла на дорогу в Закарпатті - трасу "Львів-Ужгород" перекрито, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6116 ? Я излагал свою позицию по Кошулинскому. Я всей душой и сердцем за него. Но я скорее поверю в золотую рыбку, чем в президенство Кошулинского. К выборам не готовятся за 2 месяца. Два-три месяца только почву готовить нужно (Зеленскому и Тимошенко +100). Почему и говорил, что националистом нужно напрячься уже сейчас, проявить единство, представить адекватную программу, участвовать во всевозможных акциях (формировать положительный образ). Я этого не вижу! Они такими "стараниями" не только с президентскими выборами пролетят (они уже пролетели), но и с парламентскими! Не подмажешь - не поедешь (не в смысле взяток, а в смысле приложения усилий)! Еще есть шанс войти в парламентскую коалицию. Но работать нужно уже сейчас. И тогда следующим президентом может стать Кошулинский! Если не работать сейчас, то они и парламентские выборы проиграют.
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Али, при всем уважении, - не проходит он. Соцопросы - бред, но в них есть доля правды. Они нужны просто для того чтобы сформировать общественное мнение.При этом... они работают так же как и агитация. Голосовать за кандидата, который в рейтингах находится дальше чем первая пятерка - авантюризм, а если дальше десятки - глупость. IMHO. Народ - быдло. Телевизор - их Бог.

Всерьез подумываю над тем, чтобы вообще уйти с Цензора до выборов. Если бы сейчас начался сезон, вообще бы сюда не заходил. А так как нахожусь в вынужденном отпуске - приходится. Ну вроде как потеплело, глядишь и вырвусь отсюда. Сейчас даже спорить смысла ни с кем нет. Понимаешь: ты - один, я - один. А у них за 1000$ человек ведет двадцать аккаунтов во всех возможных соцсетях. И таких людей сотни. Они деньги зарабатывают, а мы свободное время тратим.
Сегодня вместо того, чтобы отписываться на Цензоре, решил заняться "самообразованием": почитал программу Юли (не полностью - там вода и манипуляции, чего и следовало ожидать, - а текста много, страниц так 400) , заглянул в декларации и посмотрел на фирмы политиков (ограничился Юлей, так как ее агрессивные поклонники преобладали) - я офигел. Я даже не знаю, за кого они лохторат принимают. Это не рабы (лохторат) - это хуже. Юля должна сидеть с конфискацией (но доказать это нереально). Если интересно кому какие фирмы принадлежат, то ресурс https://pep.org.ua/uk/ Вам в помощь - информацию из него даже оспаривать не пытаются (потому что эта информция неопровержима). Свои мысли излагал в теме https://censor.net.ua/news/3109418/s_agrarnogo_kompleksa_my_poluchaem_18_mlrd_evro_a_mojem_imet_180_mlrd_timoshenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comments

Меня еще один момент убил. Я на поиск и чтение потратил максимом полчаса, т.е. вся информация лежит на поверхности. И я никогда не поверю, что кто-то не мог это раскопать. Нас реально за придурков держат...
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Не , Каплин сделает так, что снег будет сам себя убирать 😀😀😀
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А в Штатах морозец - из-за арктических холодов в США начали поджигать рельсы, чтобы они не замерзли

Лавина сошла на дорогу в Закарпатье - трасса "Львов-Ужгород" перекрыта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1862
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У амерів і одягу справжнього зимового немає. Все якісь куртки та бейсболки.
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Не хвилюйся, бо у кацапів тільки пукани горять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛавина сошла на дорогу в Закарпатье - трасса "Львов-Ужгород" перекрыта, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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