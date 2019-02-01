 Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и нерушимость границ Украины. Мы осуждаем аннексию Крыма и никогда не признаем ее. Сегодня мы также еще раз подчеркнули, что у нас есть воля защищать права крымских татар", - заявил Чавушоглу.

Министр напомнил о позиции Турции в отношении войны на Донбассе.

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"Мы поддерживаем мирное решение ситуации на Донбассе в рамках международного права и будем продолжать поддерживать деятельность временной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил он.

По словам главы турецкого МИД, на встрече также были обсуждены проблемные вопросы Черноморского и Ближневосточного регионов, ситуация в Сирии.

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Напоминаем, 1 февраля в Одессе состоялось Седьмое заседание Украинской-Турецкой Совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел двух стран.